Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali (62. International Antalya Golden Orange Film Festival), yarışma başvuruları açıldı. Bu sene 24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde, yarışma kategorilerine başvurular 22 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar kabul edilecek. Bu sene 62.si gerçekleştirilecek festivalde, Ulusal Yarışmalar’a, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin son başvuru tarihi olan 12 Ağustos 2024’ten sonra tamamlanmış ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden önce Türkiye’de halka açık, ticari gösterimi yapılmamış ve yurt içinde bir festivale katılmamış Türkiye yapımı filmler başvurabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 22 Ağustos 2025 Cuma saat 18:00 olarak belirlendi.

Ulusal Uzun Metraj Yarışması Filmleri

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