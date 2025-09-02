Altın Portakal’da Onur Ödülleri’nin Sahipleri Belli Oldu

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivalde Onur Ödülleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen’e takdim edilecek. Serap Aksoy, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında 40 yıla yaklaşan kariyeriyle unutulmaz eserlere imza attı; Atıf Yılmaz’ın yönettiği Değirmen filmiyle sinemaya başladı. Settar Tanrıöğen, sinemaya 1996 yılında Yavuz Turgul’un yönettiği Eşkıya filmiyle adım attı, sonrasında Yazı Tura, Ardından Yara ve 2 Süper Film Birden adlı filmlerde oynadı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.