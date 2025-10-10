Altın Portakal Heyecanı Gezen Sinema Etkinlikleri ile Başlıyor

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sıcak atmosferi Gezen Sinema etkinliği ile Antalya’nın ilçelerine taşınacak. Bu yıl Antalya’nın toplam 16 ilçesinde ve 10 gün boyunca gerçekleşecek etkinlik kapsamında 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 3 ödüllü, Nadim Güç’ün yönettiği 2024 yapımı Mukadderat filmi ve sevilen komedi filmlerinden, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, 2025 yapımı Tur Rehberi ile Bedran Güzel’in yönettiği, 2025 yapımı Kardeş Takımı 2 filmleri izleyicilerle buluşacak. Her yaştan sinemaseveri bir araya getirecek gösterimler ücretsiz yapılacak.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.