4. İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması

Kültürlerarası Sanat Derneği tarafından düzenlenen İzmir Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması’nın dördüncüsü 26 Kasım Çarşamba günü İzmir Fransız Kültür Merkezi’nde başlıyor. Akdeniz Sinemalarından en yeni ürünlerin sergileneceği festival kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliği ile bir ortak yapım atölyesi düzenlenecek. Ay sonuna dek devam edecek festivalde dokuz film gösterilecek ve her yıl olduğu gibi Fransız Sinemateki’nin kurucusu İzmirli Henri Langlois anısına Medicine İzmir Henri Langlois Ödülü verilecek. Bu yılki ödülün sahibi Tunuslu-Fransız yönetmen Erige Sehiri olacak. Institut Français, İzmir İtalyan Konsolosluğu, İtalyan Dostluk ve Kültür Derneği, Mövenpick Hotel destekleri ile gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den 2025 yapımı iki Akdeniz filmi yönetmenlerinin sunumuyla gösterilecek: Tunç Davut’un Tarsus’ta çektiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi ve Orhan Eskiköy’ün Hatay’da çektiği Ev.

Afiş



Fuori



Gidecek Yer Yok



Liberato’nun Sırrı



Üzgün ve Güzel Bir Dünya



Vadedilmiş Gökyüzü

