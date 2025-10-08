Altın Portakal Medya ile Buluştu: Gördüğümüz Her Şey Kalpten

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin basın toplantısı Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü sahipleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel Tuncer ve ANSET Genel Müdürü Vahdet Narin katılım sağladı. Ulusal Uzun Metraj, Uluslararası Uzun Metraj, Kısa Film, Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması yapılacak festivalde 104 film sinemaseverlerin karşısına çıkacak.