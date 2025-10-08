Altın Portakal’ın Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Jüri Üyeleri Belli Oldu

Türkiye’nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri açıklandı. Jüri Başkanlığı görevini Ömer Vargı’nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu’ndan oluşuyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Aldığımız Nefes, Bağlar Kökler ve Tutkular, Barselo, Doğudan Fragmanlar, En Güzel Cenaze Şarkıları, Erken Kış, Kanto, Kesilmiş Bir Ağaç Gibi, Noir, Parçalı Yıllar, Sahibinden Rahmet ve Tavşan İmparatorluğu filmleri yarışacak.
