Orhan Tekeoğlu ve Nurdan Tekeoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı Filos adlı belgesel film Meltem Ulu’nun Halikarnas Balıkçısı’nın Yolculuğu adlı eserinden esinlenilerek perdeye aktarıldı. Belgeselin kurgusu Deniz Emre Pehlivan, görüntü yönetmenliği Serdar Güven tarafından yapıldı. Filos, sürgün yıllarında Bodrum’da yaşayan ve bir “yeniden doğuş” mekânına dönüştüren Halikarnas Balıkçısı’nın doğaya ektiği tohumların, diktiği ağaçların ve çağırdığı yazar ve şairlerin kentin ruhunu nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Film, bir şairin kendini, doğayı ve bir şehri hızla dönüştürme hikâyesini, arşivler, tanıklıklar ve Bodrum’un bugüne uzanan mirasıyla perdeye taşıyor.

Afiş



İlan

