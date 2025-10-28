Altın Portakal Yarışında Bugün Beyazperdeye, Hayatta Kalma Hikâyeleri Yansıdı

Altın Portakal, Ulusal Uzun Metraj Yarışma filmlerinden Bağlar, Kökler ve Tutkular ile Doğudan Fragmanlar bugün seyirci karşısındaydı. Biri göçmen kimlikleriyle var olmaya, diğeri ise savaş ve doğa şartlarına karşı hayatta kalmaya çalışan insanların hikâyelerini anlatan iki filmin ekipleri, gösterimler sonrası seyircilerin sorularını cevapladı. Bağlar, Kökler ve Tutkular, bindikleri mülteci botundaki kazadan kurtulan üç kişinin Türkiye’deki dokunaklı hikâyelerini beyazperdeye taşıyor.

Basın Bülteni

Ömer Vargı – Beren Saat



Bağlar, Kökler ve Tutkular Filminin Ekibi



Bağlar, Kökler ve Tutkular Filminin Söyleşisinden



Doğudan Fragmanlar Filminin Ekibi



Doğudan Fragmanlar Filminin Söyleşisinden

