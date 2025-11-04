Haberler

Antalya Altın Portakal’da En İyi Senaryo ve En İyi İlk Film Ödüllerini Alan Sahibinden Rahmet, 07 Kasım’da Sinemalarda

07 Kasım Cuma günü izleyici ile buluşacak olan ve 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda yarışan Sahibinden Rahmet, Antalya’dan iki ödülle döndü. Behlül Dal En İyi İlk Film ile En İyi Senaryo Altın Portakal’ı kazanan filme Antalya’lı izleyiciler yoğun ilgi gösterdi ve gösterim sonrası ayakta alkışladı. Filmin konusu, Bingöl’ün Sarıçiçek Köyü’ne düşen meteor hikâyesinden alındı.

