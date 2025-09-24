62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Film Forum Başvuruları Sona Erdi

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen Film Forum’da başvurular son buldu. Film Forum’a, Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu kapsamında Pitching Kategorisi’nde 37, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu’nda 13, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu’nda 79, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu’nda 28 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu’nda 15 olmak üzere toplamda 172 başvuru yapıldı. Bu sene onikincisi yapılacak olan Film Forum’a geçtiğimiz yıl toplamda 119 proje başvurmuştu.

Basın Bülteni

