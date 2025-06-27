Seyfettin_Tokmak’ın yönettiği ve Alpay Kaya, Sermet Yeşil, Kubilay Tunçer, Perla Palamutçuoğulları ile Emrullah Çakay’ın oynadığı Tavşan İmparatorluğu (Empire of the Rabbits), önümüzdeki aylarda A90 Pictures dağıtımıyla Yaman Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kırsal bir köyde yaşayan ve tavşan avcılığıyla geçimini sağlayan Beko, engelli çocukların ailelerine verilen devlet desteğini öğrenince, 12 yaşındaki oğlu Musa’yı engelli gibi davranmaya ve özel bir okula gitmeye zorlar. Okulda yaşıtı olan Nergis’le bağ kuran Musa, hayâl gücüyle ördüğü iç dünyasında, çocuksu isyanının ve özgürlüğünün ilk adımlarını atmaya başlar.