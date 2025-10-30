Yakın Geçmişin Peşinde Belgeseller, Güncel Konulardan Mitolojiye Uzanan Kısa Filmler ve Heyecan Dolu Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Bugün Altın Portakal Perdesindeydi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bugün her türden, her konudan, her açıdan filmlerle tam bir festival keyfi yaşandı. Belgesel şeklinde başlayıp önce kamera arkası çekimlerine, sonra da bir kurmacaya dönüşen yapısıyla dikkat çeken The Making of Michale Petite, festivalde Ulusal Belgesel Yarışması kapsamında seyirciyle buluştu. Gösterimin sonrası yapılan söyleşiye yönetmen Feyyaz Yıldırım, yapımcılar Ferahnaz Ör ve Melda Çınar katıldı.
Çukurova’nın Kara Ekmeği Filmi Ekibi
Çukurova’nın Kara Ekmeği Filmi Ekibinden
Köye Dönerken Filmi Ekibi Söyleşisinden
Nilgün Filmi Ekibi Söyleşisinden
Roman Gibi Filmi Söyleşisinden
Sazdan Örülen Hayat Filmi Söyleşisinden
Seni Görebilecek miyim Anne Filmi Ekibi
Seni Görebilecek miyim Anne Filmi Söyleşisinden
The Making of Michale Petite Filmi Ekibi
The Making of Michale Petite Filmi Söyleşisinden