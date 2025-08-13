Sinema Öğrencileri Altın Portakal Sahnesinde

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.si gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali; sinema eğitimi alan öğrencileri desteklemek, onları profesyonel çevrelerle bir araya getirmek ve yaratıcı potansiyellerini güçlendirmek amacıyla Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren kurumların katılım sağlayabildiği yarışmaya her kurum en fazla 15 dakika uzunluğunda olan bir film ile başvuru yapabilecek. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’na 01 Ekim 2024 – 30 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılmış eserler katılabilecek. Festivalin internet sitesinden yapılacak başvurular için son tarih 12 Eylül 2025 Cuma saat 18:00 olarak belirlendi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.