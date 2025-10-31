Dante’den Godard’a, İlahi Komedya

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Yarışma bölümünde bugün, İranlı yönetmen Ali Asgari’nin son filmi İlahi Komedya seyircilerle buluştu. Kariyerinin son eserini sansürle boğuşarak tamamlamaya çalışan bir yönetmenin hikâyesi üzerinden özgürlük, yaratıcılık ve adalet arayışını gözler önüne seren ironik film, Dante’nin İlahi Komedya’sından ilham alırken “Godard’dan da mı utanmıyorsun?” repliğine ev sahipliği yapıyor.

Basın Bülteni

