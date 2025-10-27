Altın Portakal’da Sıra Dışı Belgesellerin Günü

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 26 Ekim Pazar, bir anlamda ‘belgesellerin günü’ oldu. Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu belgesel gösterim ve söyleşilerinin ilki, Hatay depreminden doğan Hayatın Çizgisi’ydi. Yönetmenler Osman Sarp Altay – Deniz Toprak, katılımcı Derya Gümüş Türkoğlu ve yapımcı Ceyda Yüceer seyircilerin sorularını cevapladı. Akademisyen kimliği ile tanınan Bülent Vardar, Balkan Savaşı göçmeni olan ailesinin köklerine yaptığı yolculukla bu kez festivale yönetmen olarak katıldı. Köklere Yolculuk belgeselini hazırlarken pek çok zorlukla karşılaştığından bahseden Vardar, bazen de umulmadık şanslar yaşadığını söyledi.

