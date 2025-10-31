Haberler

Altın Portakal Panellerinde Usta Yönetmen Şerif Gören Anıldı, Çocuklarla Film Çekmek ve Sinema Sektöründe Emek Mücadelesi Masaya Yatırıldı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali,  gerçekleştirdiği panellerle sinema sektörünün gelişimine de alan açıyor. Festivalde dün, yeni kopyasıyla gösterilen Amerikalı filminin yönetmeni Şerif Gören, Usta: Şerif Gören başlıklı panelle anıldı. Çocuklar hakkında, çocukların yönlendirmesiyle film çeken yönetmen Susanne Kim, tecrübelerini paylaştı ve sinema sektörünün sendikal temsilcileri, sektörde emek ve taciz sorunlarını konuştu

