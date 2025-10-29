Haberler

Altın Portakal, Belgeseller, Kısa Filmler ve Sinema Okullari Filmleri Programı ile Bugün Dopdoluydu

Yorum yapın

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bugün herkese göre filmler vardı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Aspendos ve Perge salonlarıyla Sinema Okulları Yarışma filmleri ile Yarışma bölümündeki kısa film ve belgesellere ev sahipliği yaptı. AKM Perge Salonu’nda gösterilen, Ulusal Belgesel Yarışma’daki Kendal’a Bir Heykel filmlerinin ekibi, gösterimden sonra seyirci karşısındaydı. Yapılan söyleşiye filmin yönetmeni Ali Urgancı ve oyuncusu Kaan Urgancıoğlu katıldı.

Berona Filmi Ekibi

Berona Filmi Söyleşisinden

Buharlaşır Tüm Katı Olanlar Filmi Söyleşisinden

Eudamonia Filmi Ekibi

Eudamonia Filmi Söyleşisinden

Kendal’a Bir Heykel Filmi Ekibinden

Kendal’a Bir Heykel Filmi Ekibinden

Kendal’a Bir Heykel Filmi Söyleşisinden

Kendal’a Bir Heykel Filmi Söyleşisinden

Kudret Filmi Söyleşisinden

Noksan Filmi Ekibi

Ölüm Bizi Ayırana Dek Filmi Söyleşisinden

Rah Filmi Ekibi

Sahnenin Kadınları Filmi Ekibi

Sevim Filmi Ekibi

Soğuk Beyaz Filmi Söyleşisinden

Sükût Filmi Ekibi

Tanıştığıma Memnun Oldum Film Ekibi

Tanıştığıma Memnun Oldum Filmi Söyleşisinden

What is the Perfect Measure Filmi Ekibi

