62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sinemanın En Kalpten Haliyle Sinemaseverlere Merhaba Dedi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 25 Ekim Cumartesi günü, geleneksel kortejle başladı. Sinema ve TV dünyasının sevilen isimleri, Antalya sokaklarında seyircilerinin sevgi ve hayranlık dolu coşkusuyla karşılandı. Korteje katılan sanatçılar arasında Serap Aksoy, Settar Tanrıöğen, Ezel Akay, Mahmut Cevher, Kaan Çakır, Mehmet Kurtuluş, Korhan Yurtsever, Mircan Kaya, Aybars Kuday, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Yosi Mizrahi gibi sevilen sanatçılar vardı.

Basın Bülteni

Ezel Akay



Kaan Çakır



Serap Aksoy



Settar Tanrıöğen



Yosi Mizrahi



Büşra Özdemir (Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili)



Engin Alkan



Fikret Kuşkan



Merve Dizdar



Ömer Vargı



Mehmet Kurtuluş – Elif Dağdeviren



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi

Aydın Sarıoğlu – Mircan Kaya – Zeynep_Koloğlu – Ömer Vargı



Filos Film Ekibi



Sahibinden Rahmet Film Ekibi



Ömer Vargı



Feride Çiçekoğlu – Galip Görür



Merve Dizdar – Mehmet Kurtuluş



Ömer Vargı – Cansu Baydar



Settar Tanrıöğen – Büşra Özdemir



Yiğit Üzümoğlu – Serap Aksoy

