62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sinemanın En Kalpten Haliyle Sinemaseverlere Merhaba Dedi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 25 Ekim Cumartesi günü, geleneksel kortejle başladı. Sinema ve TV dünyasının sevilen isimleri, Antalya sokaklarında seyircilerinin sevgi ve hayranlık dolu coşkusuyla karşılandı. Korteje katılan sanatçılar arasında Serap Aksoy, Settar Tanrıöğen, Ezel Akay, Mahmut Cevher, Kaan Çakır, Mehmet Kurtuluş, Korhan Yurtsever, Mircan Kaya, Aybars Kuday, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Yosi Mizrahi gibi sevilen sanatçılar vardı.

Ezel Akay

Kaan Çakır

Serap Aksoy

Settar Tanrıöğen

Yosi Mizrahi

Büşra Özdemir (Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili)

Engin Alkan

Fikret Kuşkan

Merve Dizdar

Ömer Vargı

Settar Tanrıöğen

Serap Aksoy

Mehmet Kurtuluş – Elif Dağdeviren

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi
Aydın Sarıoğlu – Mircan Kaya – Zeynep_Koloğlu – Ömer Vargı

Filos Film Ekibi

Sahibinden Rahmet Film Ekibi

Ömer Vargı

Feride Çiçekoğlu – Galip Görür

Merve Dizdar – Mehmet Kurtuluş

Ömer Vargı – Cansu Baydar

Settar Tanrıöğen – Büşra Özdemir

Yiğit Üzümoğlu – Serap Aksoy

