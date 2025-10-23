Sektörün Uzman İsimleri, Film Forum Jürilerinde

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlencek olan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum jürileri, yerli ve yabancı isimlerinden oluşuyor. 27 – 28 Ekim tarihlerinde Hotel Su’da yapılacak sektör buluşmasında finale kalan projeler, 27 Ekim saat 12:00’de sunumlarını yapacak. 28 Ekim’deki ödül töreninde ise geleceğin filmleri, ilk desteklerini alacaklar. Bu yıl Film Forum Work In Progress Jürisi Gabor Kriegler, Michaela Sabo ve Gökçe Işıl Tuna’dan oluşuyor. Pitching Jürisi’nde ise Onur Ünlü, Çiğdem Vitrinel ve Funda Alp var.

Basın Bülteni

