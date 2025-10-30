Haberlerden Sinemaya

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndan iki konuk ağırladı. Yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi ve Ragıp Ergün’ün yönettiği Noir hikâyelerini haberlerden alan ancak kendi sinemasal anlatımlarıyla işleyen ve beyazperdeye getiren filmlerdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmi Noir Ragıp Ergün’ün sanata ve kadın cinayetlerine dair özgün bir söz söyleme çabasını başarılı bir şekilde gösteriyor.
- Basın Bülteni
