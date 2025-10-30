Haberler

Haberlerden Sinemaya

Yorum yapın

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’ndan iki konuk ağırladı. Yönetmenliğini Tunç Davut’un üstlendiği Kesilmiş Bir Ağaç Gibi ve Ragıp Ergün’ün yönettiği Noir hikâyelerini haberlerden alan ancak kendi sinemasal anlatımlarıyla işleyen ve beyazperdeye getiren filmlerdi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmi Noir Ragıp Ergün’ün sanata ve kadın cinayetlerine dair özgün bir söz söyleme çabasını başarılı bir şekilde gösteriyor.

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Filmi Ekibi

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Filmi Ekibinden

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi Filmi Söyleşisinden

Noir Filmi Ekibi

Noir Filmi Ekibinden

Noir Filmi Söyleşisinden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir