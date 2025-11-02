Altın Portakal’ın Galibi: Tavşan İmparatorluğu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemacılar, seyirciler ve tüm katılımcılara film, hayal ve umut dolu bir hafta bırakarak veda etti. Cam Piramit’te düzenlenen gecede Altın Portakal’lar sahiplerini buldu. Seyfettin Tokmak’ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu, En İyi Film, En İyi Yönetmen, Film-Yön En İyi Yönetmen, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve Sungu Çapan Sinema Yazarları Jürisi olmak üzere geceden 7 ödül aldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ödüller:

En İyi Film: Tavşan İmparatorluğu (Yönetmen: Seyfettin Tokmak)

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aldığımız Nefes (Yapımcılar: Şeyhmus Altun & Fevziye Hazal Yazan)

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert& Gözde Yetişkin)

En İyi Yönetmen: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu )

Cahide Sonku Ödülü: Bilge Şen (Parçalı Yıllar), Ezgi Yaren Karademir (Bağlar, Kökler ve Tutkular), Nanaz Bahram (Bağlar, Kökler ve Tutkular)

En İyi Senaryo: Sahibinden Rahmet (Yönetmen: Emre Sert& Gözde Yetişkin)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Claudia Becerril Bulos (Tavşan İmparatorluğu )

En İyi Müzik: İrsel Çivit (Parçalı Yıllar)

En İyi Kurgu: Şöhret Tandoğdu& Deniz Çizmeci (Noir)

En İyi Sanat Yönetmeni Tora Aghabayova (Tavşan İmparatorluğu )

En İyi Kadın Oyuncu: Leyla Tanlar (Erken Kış)

En İyi Erkek Oyuncu: Yetkin Dikinciler (Parçalı Yıllar)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Yıldız Kültür (Kanto)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sermet Yeşil (Tavşan İmparatorluğu)

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Seyfettin Tokmak (Tavşan İmparatorluğu)

Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)

Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü: İlahi Komedya/ Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

Uluslararası Yarışma En İyi Kadın Oyuncu: Lea Drucker (Adam’s Sake)

Uluslararası Yarışma En İyi Erkek Oyuncu: Ubeimar Rios (A Poet)

Uluslararası Yarışma En İyi Yönetmen: Tereza Nvotva (Father)

Uluslararası Yarışma En İyi Film: A Poet (Simon Mesa Soto)

Sungu Çapan Sinema Yazarları Ödülü: İlahi Komedi/ Komedi İlahi (Yön: Ali Asgari)

En İyi Kısa Film: Ölüm Bizi Ayırana Dek (Yön: Deniz Koloş)

Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Bimba (Yön:Sandra Peso)

En İyi Belgesel: Roman Gibi (Yön: Tayfun Belet)

Belgesel Jüri Özel Ödülü: Yerli Yurtsuz (Yön: Rıza Oylum)

En İyi Öğrenci Filmi: Tümseğin Uğultusu (Yön: Abdurrahim Karabulut / İstanbul Üniversitesi)

Öğrenci Filmi Jüri Özel Ödülü: Kusursuz Ölçü Nedir? (Yön: Eylül Babur/ Medipol Üniversitesi)

