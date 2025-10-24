Altın Portakal’da Gala Heyecanı

Türkiye’nin en köklü sinema şöleni bir kez daha sinema büyüsüne ev sahipliği yapıyor. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 25 Ekim 2025 Cumartesi akşamı, Cam Piramit’te Cansu Canan Özgen ve Alpdoğan Esenoğlu’nun sunacağı açılış töreniyle sinemaseverleri selamlayacak. 02 Kasım’a kadar Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını ve beyazperdenin usta isimlerini izleyicilerle buluşturacak ve pek çok yan etkinlikle sinema ruhunu bir şölene dönüştürecek olan festivalin açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak. Törende Altın Portakal sahiplerini seçerek belirleyecek jürilerin seçkin konukları da hazır bulunacak.

Basın Bülteni

