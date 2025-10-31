Altın Portakal’dan 29 Ekim’e Özel Galalar

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cumhuriyet Bayramı’nda sinemasever takipçilerine çok özel iki gala düzenledi. Samsun’dan İzmir’e, Cumhuriyet’in kuruluşunun izini süren Cumhuriyete Giden Yol, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda seyirci karşısına çıkarken Cumhuriyet döneminin en tanınmış ve yetkin sanatçılarından Ferhan Şensoy’u konu alan Ferhangi Bir Yaşam adlı belgesel film AKM Aspendos Salonu’nda seyirciyle buluştu.
