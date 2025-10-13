Haberler

Altın Portakal’ın Uluslararası Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 10 film yer alacak, En İyi Film, Yönetmen, Kadın Oyuncu ve Erkek Oyuncu dallarında Altın Portakal heykelciği için yarışacak. ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İran, İsveç, İsviçre, İtalya, Kolombiya, Lüksemburg, Polonya, Slovakya ve Türkiye yapımları 10 film, Türkiye’de ilk kez 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında sinemaseverlerle buluşacak.

A Poet

Adam’s Sake

Confidante

Divine Comedy

If I Had Legs I’d Kick You

Mad Bills to Pay

Mother’s Baby

Otec

The Currents

Urchin

