Belgeselden Dijitale, Finansmandan Sunuma, Sinemaya Dair Her Şey Altın Portakal’da

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk sinemasının gelişimi için sektör uzmanlarını bir araya getiriyor. 27 – 31 Ekim arasında finansmandan proje sunumuna, yeni teknolojilerden çevreci yaklaşıma, film yapım sürecine dair pek çok başlık masaya yatırılacak. Türkiye ve dünyadan profesyonelleri Antalya’da bir araya getiren etkinliklerin ilki, 27 Ekim’de Hotel Su’da yapılacak.

Çiğdem Vitrinel

