Altın Portakal Basın ile Buluşuyor

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali öncesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in ev sahipliğinde Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı Ömer Vargı, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Onur Ödülü sahipleri Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen, Festival Sanat Direktörü Deniz Yavuz’un katılımlarıyla basın toplantısı gerçekleştirilecek. Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan festival bu sene 24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak; 08 Ekim Çarşamba (Yarın) saat 09:30’da, Hotel Su’da gerçekleştirilecek basın toplantısı, ABB TV’den canlı yayınlanacak.

Basın Bülteni

