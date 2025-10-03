62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda Jüri Üyeleri Açıklandı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nın jüri üyeleri belli oldu. Jüri üyesi Yapımcı Amir Etminan, İran Antik Tarihi Sanatları üzerine Yüksek Lisans (MFA) ve Tiyatro Sanatları (Oyunculuk) alanında lisans (BFA) derecelerine sahip. Jüri üyesi Sevinç Yeşiltaş Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezun olduktan sonra Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Radyo – Televizyon Bölümü’nde tamamladı. Diğer jüri üyesi Şafak Bakkalbaşıoğlu ise 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi İletişim Bölümü’nden mezun oldu.

Basın Bülteni

