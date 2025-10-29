Haberler

Setlerin Rengi Yeşile Dönecek

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali,  sinemayı desteklemekle kalmıyor, dünya için daha sürdürülebilir bir sinema idealinin de destekçisi oluyor. Sinemanın ‘çevreci’ olarak yapılabilmesini sağlamak için hayata geçirilen Yeşil Setler Mümkün İnisiyatifi, Altın Portakal’ın konuğu oldu. Hotel Su’da festival takipçileriyle bir araya gelen inisiyatif sözcüleri, çevre mühendisi Işıl Aslan, sivil toplum uzmanı Yeşim Girgin ve görüntü yönetmeni Ersin Gök, görüşlerini sundu.

Ersin Gök

Işıl Aslan

Yeşim Girgin

Yeşil Setler Mümkün İnisiyatifi Panelinden

