Çağla ile Guillaume Düğün Çekseler Ona da Giderim

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreninin ardından Türk ve dünya sinemasının en iyi ve en yeni örnekleri seyirciyle buluşmaya başladı. Bugün Uluslararası Yarışma filmlerinden Confidante ekibi, gösterim sonrasında sinemaseverlerin karşısına çıktı. Söyleşide senarist yönetmenler Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti ile oyuncular Saadet Işıl Aksoy, Erkan Kolçak Köstendil, Nilgün Türksever ve İlber Uygar Kabaoğlu soruları cevaplandırdı.

Guillaume Giovanetti, Çağla Zencirci

Saadet Işıl Aksoy

Saadet Işıl Aksoy – Erkan Kolçak Köstendil

Confidante Film Ekibi

Konuklar

