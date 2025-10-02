62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nda Jüri Üyeleri Açıklandı

Bu sene 62.si yapılacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamındaki Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması’nın jüri üyeleri açıklandı. Jüri üyesi Leyla Özalp, 1979 ve 2004 yılları arasında, 28 uzun metraj sinema filmi, 2 belgesel film, 2 televizyon dizisinde, Yardımcı Yönetmen, Yürütücü Yapımcı ve Yapımcı olarak faaliyette bulundu. Jüri üyesi Osman Özcan, İstanbul Yapı Meslek Lisesi yapı ressamlığı bölümünde okudu. Diğer jüri üyesi yazar, yönetmen ve akademisyen Sezen Kayhan ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sinema-TV yüksek lisansı yaptı.

