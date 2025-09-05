Altın Portakal’ın Ulusal Yarışması’nda Yer Alan Filmler Açıklandı

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında bu sene 62.si düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda 12 uzun metraj film yer alıyor. Altın Portakal’da filmler En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışacak. Ulusal seçkilerde yer alan tüm filmler Türkiye’de ilk kez Altın Portakal’da izleyicilerin karşısına çıkacak.

Basın Bülteni

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Filmleri

Aldığımız Nefes (Şeyhmus Altun)

Bağlar, Kökler ve Tutkular (Sunay Terzioğlu)

Barselo (Erdem Yener)

Doğudan Fragmanlar (K. Erkan Yazıcı)

En Güzel Cenaze Şarkıları (Ziya Demirel) Emre Oskay

Erken Kış (Özcan Alper)

Kanto (Ensar Altay)

Noir (Ragıp Ergün)

Kesilmiş Bir Ağaç Gibi (Tunç Davut)

Parçalı Yıllar (Hasan Tolga Pulat)

Sahibinden Rahmet (Emre Sert, Gözde Yetişkin)

Tavşan İmparatorluğu (Seyfettin Tokmak)