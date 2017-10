Gösterim Tarihleri (Geçmiş)

Sinemalarda gösterime girmiş filmlerin vizyon tarihlerini gösteren aşağıdaki liste, başlarda “Filmin Vizyona Girdiği Ay, Filmin Türkçe Adı” olarak; 1996 yılından sonra, “Filmin Türkçe Adı, Orijinal Adı, Vizyona Girdiği İlk Gün Tarihi, Sinemalara Dağıtan Şirket, Türkiye’ye İthal Eden Şirket” olarak tanzim edilmiştir.

03 Şubat 1932,

Kaçakçılar,

1 Son Teşrin 1939,

Allahın Cenneti (Saray, İpek),

Çıkmaz Sokak (Melek), Çılgın Bakire (Lale),

8 Son Teşrin 1939,

Seviştiğimiz Günler (Melek),

Vatan Kurtaran Aslan-Robin Hood (Lale),

26 Mart 1953,

Köprüaltı Çocukları/Ömay Film,

10 Ekim 1962,

Cengiz Han’ın Hazineleri: Karaoğlan/Yeni Film (Beyoğlu Lüks, Pangaltı İnci, Aksaray Bulvar, Çarşıkapı Şık, Kadıköy Opera),

1964 Ocak,

Genç Korsanlar,

Günah Çocuğu,

Kelebekler Çift Uçar,

Pepe,

1964 Şubat,

Adanalı Tayfur,

Sürgün Yolu,

Şıpsevdi,

Yıldızlar Kraliçesi,

1964 Mart,

Yedi Silahşörler (Emek, Rüya, Site),

1969 Şubat,

Yedi Silahşörün Dönüşü (Atlas, Site),

1971 Eylül,

Cesur İnsafsız ve Hain,

Fatoş Sokakların Meleği,

Paris’te Aşk,

Robin Hood,

Siyah Öğretmen,

Son Hücum,

Yedi Kiralık Silahşor,

1971 Ekim,

Ali Baba ve Kırk Haramiler,

Anneler ve Kızları,

Annem Kim Olacak,

Ayıp Ettin Şemsettin,

Ayşecik Hayat Sevince Güzel,

Batının Dört Devi Dönüyor,

Bir Masal Gibi,

Cambazhane Gülü/Fadime,

Cezanı Çekeceksin,

Cinayeti Gördüm,

Çılgınlar Doktor,

Fakir Aşıkların Romanı,

Hayalimdeki Sevgili,

İki Esir,

Kasabanın Sırrı,

Kıyamet Günü,

Kolsuz Kahraman,

Komiser Tibbs,

Korkusuz Kaptan,

Kucaktan Kucağa,

Kurşunla Selamlarım,

Maymunlar Cehennemine Dönüş,

Mualla,

Nasrettin Hoca,

Ölüme Doğru,

Önce Sev Sonra Vur,

Sabata Vadiler Hakimi,

Sevmek ve Ölmek Zamanı,

Son Atak,

Sürgünden Geliyorum/Bütün İstanbul Bilsin,

Şehvetten Çıldıranlar,

Tristana/Seni Sevmeyeceğim,

Vahşi Kahraman,

Yarın Son Gündür,

1971 Kasım,

Ah Bir Zengin Olsam,

Altın Prens Devler Ülkesinde,

Arzu,

Aşk Hikayesi,

Batıdan Gelen Adam,

Belanın Kralı,

Büyücü,

Cafer Bey İyi Fakir ve Kibar,

Çılgınlar Sevişiyor,

Çölde Kaybolan Çocuk,

El Torida,

Geldi Sevdi ve Vurdu,

Görünce Kurşunlayın,

Kaderin Tokadı,

Kerem ile Aslı,

Korkunç Hakikat,

Kristal Kanatlı Kuş,

Kurt Gibi,

Küçük Sevgilim,

Külkedisi Sinderella,

Las Vegas’ta Aşk,

Maceralar Beldesi,

Mavi Eşarp,

Mıstık,

Ölüm Şatosu,

Rommel’e Baskın,

Seks Melekleri,

Sonsuz Çöl,

Tarkan Viking Kanı,

Tecavüz,

Turist Ömer Boğa Güreşçisi,

Tuz Biber ve Elmas,

Üç Kağıtçı,

Yavru ile Katip Yaşasın Kadınlar,

Yılan Ruhlu Kadın,

Yumurcağın

Tatlı Rüyaları,

Zafer Benimdir,

1971 Aralık,

Adalar Hakimi,

Adını Anmayacağım,

Allah Benimle,

Aşk Hikayesi,

Baba,

Battal Gazi Destanı,

Beraber Döğüşelim,

Beyaz Kelebekler,

Bir Aşk Yetmez,

Bir Genç Kızın Romanı,

Borsalino,

Cici Kız,

Çirkin ve Cesur,

Düşman Yuvası,

Elveda Sabata,

Feride,

Gülüm Dalım Çiçeğim,

Hedefte İmzam Var,

Heyecan Fırtınası,

İpini Boynunda Bil,

Kanun Adamı,

Keloğlan,

Korkunç İntikam,

Kralın Rüyası,

Melek mi Şeytan mı/Asrın Kadını,

Otomobildeki Kadın,

Para Babası,

Senede Bir Gün,

Son Fırsat,

Sonsuz Ölüm (Fitaş, Dünya, Site, Şafak),

Tanrı Şahidimdir,

Tehlikeli Arzular,

Umutsuzlar,

Üvey Ana,

Vahşet Şehri,

Vatan Kurtaran Aslan,

Yalnız Kalpler,

Yedi Kocalı Hürmüz,

Yumruk Yumruğa,

1972 Ocak,

002 Apaçilere Karşı,

11 Çocuklu Bekar,

3 Kızgın Cengaver,

Afacan Küçük Serseri,

Ağıt,

Asi Kabadayı,

Ateş Parçası,

Batının Üç Şeytanı,

Beş Çılgın Adam,

Beyoğlu Güzeli,

Bir Mevsimlik Aşk,

Büyük Kin,

Cehennem Yarışı,

Cilalı İbo Teksas Fatihi,

Çok Tatlı Çok Ahlaksız,

Dedektif Marlow,

Geceyarısı Kovboyu,

Gelin Çiçeği,

Her Şey Oğlum İçin,

Hücum Hücum Hücum,

Kezban Paris’te,

Las Vegas’taki Adam,

Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri,

New York’lu Kız,

Okyanuslar Fatihi,

Ölüm Bana Vız Gelir,

Ölüm Noktası,

Rüya Gibi,

Sapık,

Sersem Seni Seviyorum,

Sevgilim Lili,

Sindirella Saraylar Meleği,

Solan Bir Yaprak Gibi,

Şerefimle Yaşarım,

Trinita,

Yarın Ağlayacağım,

1972 Şubat,

Acı,

Aşk Kelebekleri/Seks Kelebekleri,

Aşkım Uğruna,

Ateşli Kadınlar Çetesi,

At Kadın ve Silah,

Ayşegül,

Bir Kadın Kayboldu,

Bir Pınar ki,

Bitmeyen Kin,

Bizimkiler/Hüdaverdi Pırtık,

Çılgın Yenge,

Dadaloğlu,

Delicesine,

Deliler Koğuşu,

Emine,

Esrar Bitti,

General Patton,

Gizli Plan,

Güllü,

Hayat Aşk Ölüm,

Her Kurşuna Bir Ölü,

Hicran,

İntikam Mangası,

Kahraman Pilotlar,

Kaplan Tuzağı,

Karanlık Dünya,

Killing Ölüm Saçıyor,

Kucak Dolusu,

Kutup Harekatı,

Oyun Bitti,

Öldüren Takip,

Ölümle Yarışanlar,

Seks Otelinde Cinayet,

Sezercik Yavrum Benim,

Sirk Şampiyonları,

Temas,

Topaz,

Üç Arkadaş,

Yavru ile Katip Çapkın Şoförler,

Yırtık Niyazi,

Zagor,

Zapata,

1972 Mart,

002 Borsalino Çetesi,

Aşk Rehberi,

Ayşecik ve Sihirli Cüceler/Rüyalar Ülkesinde,

Bir Aşk Hikayesi,

Bir Kadının Yasak Fotoğrafları,

Bir Teselli Ver,

Cesur Paraşütçüler,

Çamur Şevket,

Daldaki Otomobil,

Gecenin Elleri,

Gönül Hırsızı,

Harlem/Kara Tehlike,

İbret,

İki Ruhlu Kadın,

İki Yosmaya Bir Kurşun,

İntikam Meleği,

Jilet Kazım,

Kaçaklar,

Kader Değişmez,

Karımı Seviyorum,

Katil Şeker Severdi,

Katmandu/Saadet Yolları,

Kazanova Niyazi,

Keloğlan Aramızda,

Kızgın Güneş,

Kobra,

Kolsuz Kahraman’ın Dönüşü,

Kordoba, Köpekler,

Kremlin Mektubu,

Kurşun Memed,

Murat ile Nazlı,

Mutluluk Peşinde,

Sevdiğim Adam,

Sevenler Kavuşurmuş,

Severek Ayrılalım,

Sicilyalılar Çetesi,

Son Gerçek/Atları da Vururlar,

Şahinler Diyarı/Şahin Bey,

Şalako, Şehvet Okulu,

Şeytan Çekici,

Şeytan Kan Kusturacak,

Toto Kralı,

Vahşi Çiçek,

Yağmur,

Zaferin Bedeli,

Zehir Hafiye,

Zulüm,

1972 Nisan,

002 Yavru ile Katip Konuşan Katır,

17 Yaşında Aşk,

Aslan Payı,

Aşk Uğruna,

Aşk Yolu,

Ay Aman Of,

Azad Kuşu,

Beyoğlu Kanunu,

Cehenneme Postalarım,

Çılgın Aşıklar,

Çile,

Enayi Prens,

Fırtına Kemal,

Geveze,

Göklerde Vuruşanlar,

Gümüş Gerdanlık,

Günahkar Dilber,

Güzel Kadın Bol Para,

Harikalar Sirki,

Hopla Kalbim Hopla,

İki Bebek Yirmi Melek,

Kadırgalı Ali,

Kamçılı Medeniyet/Tom Amcanın Kulübesi,

Kanlı Para,

Kanun Dışı,

Kopuk,

Korku/Şehvetli Dakikalar,

Rüyalar Gerçek Olsa,

Sahtekar,

Satılık Kadın,

Sev Kardeşim,

Silah Altın ve Kadın,

Şeytanın İzinde,

Tehlikeli Yaş,

Vefasız,

Yeraltı Fedaileri,

Yılanların Gecesi,

Yıldırım Ajan,

Zorbanın Aşkı,

1972 Mayıs,

Alaaddin’in Lambası,

Ali Cengiz Oyunu,

Aşka Susayanlar,

Büyük Sessizlik,

Dişi Örümceğin Pençesinde,

Fedailer Mangası,

Gece,

Güzel ve Günahkar,

Kara Murad/İstanbul Kabadayısı,

Kırk Yalan Memiş,

Korsanların Savaşı,

Laurel Hardy Aramızda,

Mahşere Kadar,

Nefret,

Ölüm Çığlığı,

Ölümden Korkmuyorum,

Ölüme Köprü,

Ölümsüzler,

Saadet Günleri,

Sartana Ölümle Öder,

Sartana Ölüm Vadisinde,

Sende Öleceksin,

Senin Gibi Bir Kız,

Seninle İlk Defa,

Silahını Sat Tabutunu Al,

Son Tren,

Şehvet,

Tatlı Serseri,

Tatlı Zehir,

Tuzsuz Deli Bekir,

Vahşi Dörtler,

Yavru ile Katip,

Yedi Silahlı Adam (Yeni Melek, As),

1972 Haziran,

Acı Kader,

Aklını Arayan Adam,

Alaaddin’in Maceraları,

Aşk ve Ecel,

Bir Yaz Hatırası,

Cesurlar,

Çapkınlar Şahı/Donjuan 72,

Ebira/Canavarlar Adası,

Havuzdaki Ceset,

Hedefte Beş Adam,

Hesabı Görelim,

Kartallar,

Kırbaçlı Yosma,

Rüzgar Murat,

Samoa/Ormanlar Kraliçesi,

Süper Adam,

Şeytanın Elçisi,

Vahşi Genç,

Vazgeçilmez Arzu,

1972 Temmuz,

Cezanı Çekeceksin,

Çocuklarım İçin,

Hak Mücadelesi,

Süper Kadın,

Vahşi ve Güzel,

1972 Ağustos,

Denizaltı Dünyası,

Genç ve Cesur,

Karanlıkta Savaş,

Macera Ormanı,

Papazın Hilesi,

Sartana’nın Acı İntikamı,

Şaşkın Doktor,

1972 Eylül,

Acı Pirinç,

Aşk ve Cinayet Meleği,

Ateşli Bakire,

Ateşli Kızlar,

Beklenmeyen Macera,

Belalı Kasaba,

Beş Milyon Yıl,

Binbir Gece Masalları/Şehrazat ve Alaaddinin Lambası,

Bir Hırsız Aranıyor,

Çılgınlar Kovboy,

Çıplak İlahe,

Çileli Dünya,

Düşman Kardeşler,

Erkeklik Öldü mü Amigo,

Hızlı Hızır,

Hileli Tuzak,

İbiş New York Canavarı,

Kadersizler,

Kadın Affetmez,

Kan Davası,

Kara Korsan,

Kolsuz Kahraman’ın Oğlu,

Korkunç İntikam,

Mavi Deniz Beyaz Ölüm,

Mini Etekli Kızlar,

Nefes Kesen Takip,

Ölüm Çanları,

Ölümle Sevişenler,

Savaş Günleri,

Şerlok Holmes,

Yalan Dünya,

Yedi Serseri Komando,

Yirmi Yıl Sonra,

1972 Ekim,

Asi Gençler,

Aşk Fırtınası,

Ben Bir Erkeğim,

Ben İstersem Yaşarsın,

Casuslar Mücadelesi,

Cehennemin Beş Delisi,

Çöl Kartalı,

Damdaki Kemancı,

Dinmeyen Sızı,

Dişi Akrep,

Fatma Bacı,

Gemi Soyguncuları,

İkili Oyun,

İntikam,

İtalyan İşi,

İtalyan Usulü Soygun,

İtham Ediyorum,

Kaf Dağını Terkedenler,

Kan Akacak,

Kan ve Kader,

Kapının Arkasında Biri Var,

Karımdan Kaçıyorum,

Katerina 72,

Kumar ve Ölüm,

Ölüm Dönemeci,

Ölümü Beklerken,

Petrolcüler,

Savaş ve Kadın,

Simsarın Düğünü,

Sisli Günler,

Son Darbe,

Son Firar,

Suzan’ın Aşk Yuvası,

Şehvetli Kadınlar,

Valdez Geliyor,

Waterloo Savaşı,

Yaralı Kurt,

Yılmayan Şeytan,

1972 Kasım,

007 James Bond Ölümsüz Elmaslar,

Ah Koca Dünya,

Altın Peşinde,

Aşk Perileri,

Ateş Çemberi,

Barbarella,

Batıda Kan Var,

Benimle Sevişir misin,

Bücür ve Kleopatra,

Çapulcular,

Çılgınlar,

Çılgınlar Ordusu,

Dadaloğlu’nun İntikamı,

Eşek Derisi,

Fatih’in Fedaisi Kara Murat,

Gece Misafirleri,

Genç Kızlar,

Hastane,

Haydutlar,

Hesap Günü,

İki Taşralı,

Kabadayılar Kralı,

Kaderimin Oyunu,

Kara Gün/O Gece,

Karanlıkla Gelen Adam,

Karaoğlan Geliyor/Cengiz Hanın Hazineleri,

Kolsuz Kahraman’ın İntikamı,

Kör Adam,

Küçük Dev Adam,

Malkoçoğlu Kurt Bey,

Oğlum,

Öfke,

Ölüm Çetesi,

Ölümle Dudak Dudağa,

Red Kit Gölgesini Vuran Kovboy,

Seks Dersi,

Sezercik Aslan Parçası,

Son Kurban,

Suçlu,

Süreyya,

Takip,

Tatlı Dillim,

Utanç,

Vukuat Var/Hanımın Çiftliği,

Yaklaş Ama Soyunma,

1972 Aralık,

Aşkların En Güzeli,

Ayrılık,

Belalıların Belalısı,

Büyük Oyun/Satranç,

Büyük Reis,

Cemo,

Çinin Esrarı,

Damdaki Kemancı,

Erkek Dediğin,

Evlat,

Ezilecek Kafa,

Fahişe,

Gülizar,

Günahsızlar,

Harikalar Alemi,

İlk Gece ve Heyecanlı Damat,

Kanlı Körfez,

Kanunun Kuvveti,

Karabatur,

Karadoğan,

Kediler,

Kırmızı Güneş,

Kızgın Yabancı,

Muhteşem Altılar,

Neşesiz Dakika Yok/Neşeli Gangster,

O Ağacın Altında,

Ölesiye Sevmek,

Röntgencinin Gördüğü,

Sabata Dönüyor,

Safo/Aşk Kadını,

Sev Dedi Gözlerim,

Sokak Kızı,

Son Yaprak,

Suya Düşen Hayal,

Vahşetin Esirleri,

Yağmurla Gelen Adam,

Yedi Günahlı Kadın,

Yılan Ruhlu Kadının İntikamı,

Zehra,

1973 Ocak,

Acı Mücadele, Alın Yazısı, Altın Kalpli Serseri, Aşka Elveda, Aşk Uğruna, Bandolero, Beş Kahraman Serseri, Büyük Ayı’nın Sevgilisi/Kutup Yıldızı, Çırılçıplak, Dakameron’un Aşk Hikayeleri, Eğlenceli Günler, Ekmekçi Kadın, Falcı, Feryat, Gecekondu Rüzgarı, Gençlik Rüyası, Güneş Çiçeği, Havaalanı, Jane Eyre/Esrarlı Şato, Kâbus, Kaderin Esiriyiz, Kahpe, Kırık Hayat, Kırmızı Mendil, Kolsuz Kahraman’ın Kızı, Korkunç Teşkilat, Korkunun İçinde, Kovboylar/Vahşi Kumpanya, Kurban, Leyla ile Mecnun, Mavi Askerler, Mustafam, Müthiş Darbe/Karate, Ölümde Birleşenler, Profesyonel Silah, Sen Geldin Bahar Geldi, Serseri Kral, 002 Hızlı Boksör, Son Bomba, Tarkan Altın Madalyon, Üç Sevgili, Vahşi Motosikletliler, Yedi Kanlı Orkide, Yumurcak Küçük Şahit,

1973 Şubat,

Adanalı Kardeşler, Altın Hançer, Arabulucu, Asi Kalpler, Aşka Selam Kavgaya Devam, Babaların Günahı, Battal Gazinin İntikamı, Benim Güzel Günlerim, Bize Trinita Derler, Büyük Bela, Cephede Eğlence, Çıldırtan Takip, Çılgınlar Ormanda, Çıplaklar Vadisi, Dönüş, Dünyanın Ucundaki Fener, Estergon Kalesi, Gizli İlişkiler, Gökçeçiçek, Görevimiz Tehlike, Hacı Murat’ın İntikamı, Hayatımızın En Güzel Yılları, Hayat mı Bu, Hırsızlar, Irmak, İki Aşk Arasında, İrlandalı Kız, Kan ve Kin, Kirli Adam, Koç’un Kara Günü, Kolsuz Kahraman Dehşet Saçıyor, Korkusuz Aşıklar, Ölüm Tabutları/Maskeli Canavar, Para, Paradaki Bıçak/Hippilerin Tecavüzü, Son Koz, Trinita Kardeşler, Ver Allahım Ver, Yabandan Gelen Adam, Yaz Günüydü, Yılan Ruhlu Kadının Kabusu,

1973 Mart,

Acı Hayat, Acı Yudum, Aşk Makinası, Avare Kalbi, Aynı Yolun Yolcusu, Belalı Elmas, Beyaz Kartal, Canım Kardeşim, Cehennem Meleği, Çapkın Hafiye, Çato/Devler Ülkesi, Çirkin ve Mağrur, Çocuğumu İstiyorum, Dert Bende, Doğu Yakasının Hikayesi, Donuk Gözlü Adam, Dünyanın En Eski Mesleği, Enayiler Kralı Seks Delisi, Gaddar, Godzilla ve Üç Başlı Canavar, Gopi/İyi Bir İnsan, Gungadin Fedailer Alayı, Her Şafakta Ölürüm, İki Sevgili, İvan Denisoviç’in Hayatında Bir Gün, Kabare/Elveda Berlin, Kalleşler, Kambur, Kara Elmas, Keloğlan ile Cankız, Kızgın ve Sakin, Kolsuz Kahraman’ın Zaferi, Köle, Kötü Adam, Kumsaldaki Çığlık, Macera Gemisi, Merhaba Tatlım, Motosikletli Fırtınalar, Namus, Okinava Kanlı Cehennem, Öldür, Ölüm Avı, Ölüme Koşanlar, Ölüm Kanunu, Ölümsüz Kahraman, Sandıktaki Ceset, 002 Harbe Gidiyor, 002 Hırsız ve Polis, Son Aşk, Sonsuz Gece, Takip, Tanrı Misafiri, Üç Kağıtçılar, Vahşi Bir Kız Sevdim, Vahşi İntikam/Kanlı Takip, Ve Silahını Çekti, Vur Ama Dinle, Vurgun, Yemende Bir Avuç Türk,

1973 Nisan,

Acı Sevda, Afacan Harika Çocuk, Akasavadan Gelen Şeytan/Şeytanın Elması, Akma Tuna, Amansızlar, Bitirim Kardeşler, Bitirim Kemal, Çığlık, Çılgın Denizciler, Çirkin Kahraman, Dağlar Kurbanı, Gecelerin Hakimi, Gelin, Gelinlik Kızlar, Genç ve Güzel, Gönülden Yaralılar, Hamsi Nuri, Kabadayının Sonu, Kader Yolcuları, Kahramanlar Alayı, Kanlı Saltanat, Kanun Kaçakları, Kara Osman, Kılıçların Zaferi, Kırmızı Dudaklar, Kızın Varmı Derdin Var, Kolsuz Kahraman Yenilmez Üçlere Karşı, Korku Çemberi, Küçük Sevgili, Maskeli Şeytan, Maymunlar Cehenneminden Kaçış, Onüçüncü Sandalye, Öldüren Karateci Big Boss’a Karşı, Ölmesi Lazımdı, Ölüm Meydanı, Ölümsüz Şarlo, Ölümünü Gören Adam, Sarı Yılan, Sen Güzel Ben Yakışıklı, Sevişerek Öldür, Söz, Şaşkın Adamın Aşkı, Şehvet Kurbanı, Tehlikeli Görev, Vahşi Ülke, Ve Güneşe Kan Sıçradı, Vikingler Kraliçesi, Yasak Aşk,

1973 Mayıs,

Affedilmeyenler, Altın Sesli Öksüz, Al Yelkenli, Arzu ile Kamber, Aşk Sepeti, Balıkçı Kız, Bataklık Bülbülü, Bir Garip Yolcu, Cennet Macerası, Cesur ve Mağrur, Cevriye’nin Kızları, Darağacı, Doğru Yol, Doktor Jekyll, Düşüş, Gece Kaçakçıları, Görevimiz Tehlike, Harbin Son Günü, Helikopter Casusları, Istırap Çocuğu, İblis, İki Süngü Arasında, İki Yüzlü Tehlike, İlk Aşk, Kafkas Kartalı, Kahpe Tuzağı, Kahramanlar Savaşı, Kanatsız Şeytanlar, Kan Dökmez Remzi, Kan Kusan Silahlar, Kanlı Eller/Hayal ve Ötesi, Kanlı Tepe, Kara Şeytan, Kardeş Kanı, Mahkum, Masum Raci, Monte Kristo’nun İzinde/Korkunç İntikam, Öldüren Şehir, Ölmeyen Kahraman, Ölüme Yaklaşma, Ölüm Geliyor, Ringo Haydut Belalısı, Seks Sokağı Cinayeti/Aşk Sokağı Cinayeti, Sevgili Hocam, 002 Aptal Uşaklar, 002 Hızlı Berberler Cephede, Silahların Gölgesinde, Son Kurşun, Şehmuz, Tövbekar, Vitrin Yosmaları, Yazık Oldu Ali’ye, Zorla Kahraman/Aşk Aşk Aşk,

1973 Haziran,

Arkadaşım Aşkımdan Üstün, Aşkın Kaderim Oldu, Beni İntikam Bekliyor, Büyük Vurgun, Dişi Fantoma, Ezo Gelin, Kadifeden Kesesi, Kanımın Son Damlasına Kadar, Kırık Merdiven, Köpekler, Sen Alın Yazımsın, Tahir ile Zühre, Vahşet/Solange Ne Yaptınız,

1973 Temmuz,

Kahreden Arzular/Aşkolsun, Valizdeki Ceset,

1973 Ağustos,

Aşk Hediyesi, Esrarengiz Ölümler, Katiller, Şafakta Silah Sesleri,

1973 Eylül,

Affetmeyen Kılıç, Ateş Hattı, Bebek Gibi Maşallah, 1000 Günlük Mutluluk, Bir Sapık Aranıyor, Cano/Acı Izdırap, Can Pazarı, Çılgın Geceler, Elif ile Seydo, Hayaletler Şatosu, Hazreti Ömer, Hazreti Yusuf, Helal Sana Behçet, Hızlı Sevişenler, Kaderimiz, Kadın Celladı, Kadın Kasabı, Kara Haydar, Kin, Korkunç Oda, Ölüm Kılıcı, Ölüm Taciri, Ölüm Yumruğu, Rabia, Rabia/İlk Kadın Evliya/İslamın Nuru, Sessiz Arkadaşlar, Şahane Vurgun, Şahidin Hilesi, Şampiyon, Tatlım, Tehlikeli Meslek, Tophaneli Murat, Tuzak, Yiğit Ayakta Ölür, Yosmalar Sarayı, Zafer Köprüsü, Zalim,

1973 Ekim,

Adsız Kahraman, Aşk Böceği Afrika’da, Aşkımla Oynama, Aşk Mahkumu, Balıkçı Osman, Beni Seveceksin, Beş Deli Askerde, Beyaz Dünya, Bir Demet Menekşe, Bitirimler Sosyetede, Cehennemde İki Adam, Cesur ve Çılgın, Çaresizler, Çılgın Kız ve 3 Süper Adam, Dişi Kasırga, Erkek Dediğin Danimarka’da, Gizli Savaş, Göldeki Esrar, Görevimiz Macera, İlkel Aşk, Kahraman, Kara Silah, Kolsuz Kahramanın Kolu, Korkusuz Silahşor, Montekarlo 1904, Ölüm Saçtılar, Paprika Gaddarın Aşkı, Paris’te Son Tango, Robinson Çıplaklar Adasında, 002 Hızlı Yarışçılar, Siyah Ayakkabılı Sarışın, Soğukkanlılar, Şirvan ile Nazlı, Tek Adam, Turist Ömer Uzay Yolunda, Vahşi Karate, Vurun Kahpeye, 7 Evlât 2 Damat,

1973 Kasım,

Ağrı Dağı’nın Gazabı, Akrep, Al Kapon ve Ortağı, Baba, Baskın, Benimle Evlenir misin, Büyük Macera, Büyük Yarış, Cengiz Hanın Fedaisi, Çılgın Aşıklar, Çin Kaplanı, Çöl Şeytanı, Dehşet Saçan Karate, Dişi Karate Şampiyonu, Dokuz Hızlı Adam, Fatih’in Fermanı/Kara Murat, Gecelerin Adamı, Gökler Yanıyor, Hayat Bayram Olsa, Hazreti Ömer’in Adaleti/İslamın Kılıcı, 2001 Uzay Yolu Macerası, İki Karılı Koca, İnsanlık Ölmedikçe, İntizar, Kaçak, Kaderim Kanla Yazıldı, Kanlı Aşıklar, Karapençe, Kara Sevda, Karate Yumruk ve Fasulye Hikayesi, Kellerman Kimdir, Kin Tuzağı, Kirli Sokaklar, Küçük Kovboy, Mahpus, Namın Yürüsün Behçet, Paris’li Fahişe, Pir Sultan Abdal, Rüzgarlı Tepe, Savulun Battal Gazi Geliyor, Seks Trafiği, Sen ve Ben, 002 Trinita’nın Çocukları, Sirk Kızı, Son Oyun, Suikast, Tarkan Güçlü Kahraman Kolsuz Kahramana Karşı, Teslim Ol Baba, Umut Dünyası, 3 Dev Adam, Yalancı/Çok Yalnızım, Yarasa Adam/Betmen,

1973 Aralık,

Ağlıyorum, Amansız Mücadele, Anneler Günü, Asansörde 3 Milyar, Bahar Rüzgarı, Balarısı, Batıdan Gelen Adam, Beklenen Adam, Beklenmeyen Adam, Beyaz Kurt, Büyük Kavga, Çapkın Damat, Çelik Elin İntikamı, Çılgınlar Kliniği, Çulsuz Ali, Dağ Kurdu, Dikiz Aynası, Düğün, Gurbetçiler, Kabadayılar, Kanlı Darbe, Kara Orkun, Karapençenin İntikamı, Karateci Kız, Kara Toprak, Kızgın Toprak, Kız Kolejinde Cinayet, Kuğu Gölü, Lambaya Püf de Sütçü, Liza Çılgın Fahişe, Öldüren Darbe, Ölüm Treni, Poseydon Macerası, Prangalı Mahkumlar, Sirtaki Dansı, Şaşkın ve Çapkın, Tek Kollu Bayram, Toprak Ana, Üç Bakire, Vampirlerin Gecesi, Yalancı Yarim, Zambaklar Açarken, Zevklerin En Güzeli, Zincirli Melek,

1974 Ocak,

Ablam, Anadolu Ekspresi, Arap Abdo/İstanbul Kabadayıları, Aşka Vakit Yok, Azap, Ben Doğarken Ölmüşüm, Bir Adam Ölecek, Cambaz Karatecinin İntikamı, Cesur Karateci, Çakal, Çapkın Erkek, Demiryolu Çocukları, Destan, Dokunma Gıdıklanırım, Esrar Yuvası, Gecelerin Şeytanı, Güllü Geliyor Güllü, Hudutların Kartalı, İki Arkadaş, İntikam Damgası, İntikam Sürücüleri, İsyan/Kanlı Ada, Kadın Dediğin, Kanlı Oyun, Kanunsuza Sert Yumruk, Korkunç Tecavüz, Kurt Kapanı, Kurtlar, Kurt Yemini, Leylekler Uçarken, Maymunlar Cehenneminde İsyan, Nefret, Oh Olsun, Öksüzler, Öldüren Karatecinin İntikamı, Ölümün Sesi, Özleyiş, Serseri, Sevişmek, 001 Babanın Oğlu, 002 Karateci, Soyguncular, Stat Delileri, Sultan Gelin, Şampiyonun İntikamı, Şüphe/Sensiz Yaşanmaz, Tek Kollu Boksör, Topal, Ulzana, Vahşiler Diyarı, Vur Emri, Yabancı, Yeni Yıl, Zaloğlu Rüstem,

1974 Şubat,

Aç Gözünü Memet, Alçaklar, Asiye Nasıl Kurtulur, Aşkın Zaferi, Aşk Yatağında Düello, Avanta Yok, Babalık, Balıkadam 7, Başbelası, Bebek Yüzlü, Bela, Büyük Soytarı, Canavar Yumruk, Cemile, Çin Şeytanı, Çolak Karateci, Dağdan İnme, Dağ Kanunu, Delilere Şenlik/Marsilya’da Şenlik, Devlerin Yarışı, Düşman, Erkek Dediğin Ne Çalar, Eve Gelen Yabancı, Görünmeyen Adam, Gülerken Ağlayanlar, Günah, Irgat, İblisin Kurbanları, İhanetin Bedeli, İkimizde Sevmiştik, İlahlar Çarpışıyor, İnsafsız Vuranlar, Karateci Caniler, Karate Silahımdır, Kaynanam Kudurdu, 42. Hücre, Kızıl Pençe, Kızım/Lekeli Kadın, Komiser X Aramızda, Maceraya Bayılırım, Niyet, Ömer Hayyam, Rika Seks ve Karate, Rüzgar Gibi Geçti, Sarı Katil, Siyah Eldivenli Adam, Şampiyonun Dönüşü/Siyah Kemer, Yaban, Yasak Duygular, Yeryüzünde Bir Melek,

1974 Mart,

Altın Kaplan, Aşk Böceği Meydan Okuyor, Ayrı Dünyalar, Beddua/Günahsız Kadın, Belalı Damat, Belalı Kadın, Bilali Habeşi, Bunalım, Cehenneme Uçuş, Çıplak Öldüler, Çirkinleri Severim, Çoban, Dehşet Saçan Karateci Danimarka’da, Esrarlı Güzel, Gangsterler Çarpışıyor, Gazi Kadın, Hasret, İkibin Yılın Sevgilisi, İntikamcılar, İp Ucu Yok, İyi ve Kötü, Kalleş, Kanunsuzlar/Baba Dosyası, Kanunsuzlar Çetesi, Karatenin İki Devi, Karate Savaşı, Katran Bebek, Kır Çiçeği, Komşudakiler, Kopar Zincirlerini Gülsarı, Kuşçu, Küçük Kahraman, Mafya Konuşturmuyor, Mavi Sakal, Muhteşem Hırsız, Namus Borcu, Oğlum Osman, Ölüm Satanlar, Ölüm Tarlası, Rika Karateci Kız, Sevgilimi Öldürmeliyim/Kadın ve Gurur, 002 Hızlı Kayakçılar, Soyguncular, Şampiyon Kardeşler, Şeytan Diyor ki, Şeytanın Kurbanları, Şiddetin Dört Parmağı, Takuri/Çin Panteri, Tanrıların Arabaları, Ve Onu Vurdular, Yanaşma, Yemin,

1974 Nisan,

Alis Harikalar Ülkesinde, Aşk ve Istırap, Babanın Arkadaşı, Ben Bir Çinliyim, 5 Cesur Serserinin Dönüşü, Boş Ver Arkadaş, Büyük Risk, Cennetin Kapısı, Çin Zebanileri, Dokuz Canlı Karateci, Don Kişot, Dün Gece Ölmüştü, Erkek Dediğin Hovarda Olur, Erkekler Ağlamaz, Esir Hayat, Fedai, Felek, Gaddar, Gaddar, Gariban, Gece Gelen Yabancı, Hong Kong Fırtınası, Hostes/Gökyüzünde Bir Melek, Kadın Erkek Savaşı, Kanlı Balta/İki Kardeş, Kanlı Leopar, Karatecilerin Savaşı, Karateciler Kralı, Kelebekler Hürdür, Korkusuzlar, Kurt Dölü, Miras Oyunu, Ölüm Hesaplaşması, Ölüm Kapıyı İki Kere Çalar, Ölüm Kararı, Ölüm Misafirleri, Ölüm Oyuncuları, Patron, Rika’nın Seks Ordusu, Salak Milyoner, Sarı Mafya, Sevimli Kabadayı, Siyah Gelinlik, Sosyete Behçet, Şok, Ten Ten Macera Peşinde, Uygunsuzlar, Vahşi Adam, Vatan Kurtaran Karateci, Vur Dersem Vurur, Yaban, Yalnız Adam, Yedi Kızgın Karateci, Yüreğimde Yare Var,

1974 Mayıs,

Aşkın Kudreti, Ben Böyle Doğdum, Beş Damla Kan, Beş Tavuk Bir Horoz, Bir Damla Kan Uğruna, Büyük Şamata, Büyük Şampiyon, Cehennem, Cehennemden Geliyorum, Çılgınlar Şenlik Yapıyor, Damgalı Adam, Dertli Gelin/Şirvan, Dört Ateşli Yosma, Dört Hergele, Duvak/Zaloğlu, Hayaletler Mezarı, Hayalimdeki Kız, Istırap, İmparator, İntikam Peşinde, Kahramanın Sonu/Gerçek Bir Western, Kahramanlar Ölmez, Kalleş Karateci, Kara Cellat, Kara Mafya, Karşılıksız Sevenler, Kin, Macera Yolcuları, Merhametsizler, Meryem, Ölüm Benim Kardeşim, Ölümden Korkmayanlar, Ölüm Saçan Hayalet, Ölüm Saçan Silahşor, Ölüm Yumruğu, Safari, Sevilmek İstiyorum, Silaha Karşı Karate, Susuz Yaz, Talihsizler, Tam İsabet, Tankların Savaşı, Tatlı Tebessüm, Tek Başına/Aşk Yolu, Tipsiz, Uçan Canavar, Üç Kahraman, Vampirler Kraliçesi, Yedi Erkek Bir Kadın, Yılmayan Kaplan, Yılmayan Karateci,

1974 Haziran,

Bahriyeli Kemal, Başlık Parası, Dertli, Dört Yenilmez Cengaver, Evlat Acısı, Ezilenler, İhanet, Kader, Kader Çıkmazı, Karaların Ali, Karatecinin İsyanı, Meyro, Sarı Kız/Kız Evliya, Son Kavga/İstanbul Kabadayıları, Şahmaran, Üç Balıkçı Kız, Vahşet, Vatan Haini,

1974 Temmuz,

Deli, Harman Sonu, Killing Kolsuz Kahramana Karşı, Yabancı,

1974 Ağustos,

Zalim Kartal,

1974 Eylül,

Arkadaş, Çılgın Dövüş, Enayi, Evet mi Hayır mı, Gerçek, İnsan Avı, Kaçmazsan Öleceksin, Kahraman Boksör, Kalbimdeki Dişi, Kanlı Cuma, Kızım Ayşe, Korkusuz Kardeşler, Kötülerin Belalısı, O Bir Gangsterdi, Ölüme Bir Adım Daha, Ölüm Kararı, Rüzgarın Şiddeti, Seks Sokağı, 002 İdam Mahkumları, Sulhu de Askerler Kazanır, Susuz Kartallar, Şeytanın Derisi, Şeytanların Hizmetinde, Tutku/Ali’nin Aşkı, Tüneldeki Gözler, Yatık Emine,

1974 Ekim,

Akrep Kuyruğu, Asya Mafyası, Azgınlar, Baby Dehşet Çocuğu, Bacım, Batı Sana Dar Gelecek Arkadaş, Battal Gazinin Oğlu, Bay Majestik, Belalılar, Bir Bekarın Seks Kılavuzu, Bitmeyen Yarış, Bomba, Büyük Düello, Canavarlar, Çakal, Çapkınım Hovardayım, Çıldırtan Korku, Çin Macerası, Doberman Çetesi, Dokuz Yüzlü Hafiye, Donjuan 74, Dört Yenilmez Kahraman, Ejder, Emrah, Erkek Dediğin Böyle Olur, Erkek Değil miyiz, Erkeksen Kaçma, Göç/Kıbrıs Ufuklarında, Gün Akşam Oldu, İnfilak, Kahpe Felek/Kara Seyit, Kahramanın Dönüşü, Kara Boğa, Karateciler Geliyor, Kıbrıs da Türk Aslanları, Kıbrıslı Fedailer, Kızıma Nasıl Söylesem, Korkunç Çığlık, Korkunç Soygun, Köyden İndim Şehire, Metresim Angela, Öldürmek Suçu, Ölüm Emri/Kara Murat, Petersburg Aslanı, Reisin Kızı, Rusya’daki Adam, Sessiz Hafiye, Sevda Yolu, Sevmek, Siyah Şeytan, Son Şahit, Sürgün, Şahane Serseri/Meksika’daki Adam, Şaşkın, Şehirde İki Adam, Şenlik Var/Bal Kız, Talihsiz Yavrum, Teke Tek Karate, Toplu Sevişme, Türk Süngüsü Kıbrıs’ta, Uçan Daire Harekatı, Uyanık Kardeşler, Vahşi Sürücü, Vur Be Ramazan, Wang Yu Tehlikede, Yazık Oldu Yarınlara, Yenilmez Karateci, Yılan, Yılan Yuvası, Yırtıcılar,

1974 Kasım,

Acı Günler, Almanyalı Yarim, Babayiğit, Barış İçin Savaşanlar/Kıbrıs Zaferi, Bedrana, Beş Vahşi Adam, Çığlıklar Arasında, Çin Parsı, Çorbamdaki Sevgili, Dehşet Müzesi, Deli Ferhat, Demir Pençeli Adam, Ding Dong, Diriliş, Dişi Kaplan, Dört Kabadayı, Düşmanlarım Çatlasın, Fırtına Kadın, Garip Kuş, Gel Gardaş Gel, Hançer, Hava Korsanı, Hayal Uçurumu, Hizmetçi Kız/Çıldırtan Bakire, İntikam Bayrağı, Kahramanlar/Bayrak, Kanlı Deniz, Kısmet, Kim Bu Soytarı, Korkunun Gözleri, Kurtların Zamanı, Masum Canavar, Meçhûl Venedikli, Muhteşem Savaşçı, Palavracılar, Paylaşılmayan Yatak, Reşo/Vatan İçin, Sahipsizler, Sapık Ruhlar, Satılık Katiller, Sokaklardan Bir Kız, Şeytan, Şiribim Şiribom, Tarzan/Korkusuz Adam, Uçan Dövüşçü, Venedik’te Aşk Başkadır, Ya Ben Ya Sen, % 99 Ölüm,

1974 Aralık,

Amazonlu Vahşi Dişiler, Barış Kuşu/Neden Kıbrıs’tayız, Başa Gelen Çekilir, 5 Deli İspanyada, Bir Tanem, Budha’nın Fedaisi, Büyük Soygun, Cennet Kuşu, Cinnet, Çılgın Arzular, Çılgın Bakireler, Çılgın Firar, Çılgınlar, Çin Kartalı, Dertler Benim Olsun, Devin İntikamı, 9 Kuyruklu Kedi, Garip Bir Aşk, Gençlik Duyguları, Gönüller Fatihi/Yunus Emre, Hong Kong’lu Baba, İstek, Kanlı Kuşak, Kanlı Sevda, Kansızlar, Kanun Der ki, Karanlık Yıllar, Karateciler İstanbul’da, Kara Yılan, Komando Behçet, Kuma, Mahcup Delikanlı, Mutlu Evlilik, Ölüm Çemberi, Ölüm Yolcusu, Pembe Dünya, Pusu, Sahilde Öldüler, Salako, Sayılı Kabadayılar, 002 Roma’da Son Tango, Son Kar, Şeytanın Oğlu, Unutama Beni, Üç Kara Panter, Vahşi Atlılar, Yarım Kalan Kin, Yılan Soyu, Yunus Emre, 100 Lira ile Evlenilmez,

1975 Ocak,

Açlık, Ah deme Oh de, Almanya’da Bir Türk Kızı, Anasının Gözü, Aşk Arayan Kadınlar, Avşar Beyi, Beş Erkeğe Bir Kadın, Beyto/Dövüşe Dövüşe Öldüler, Bir Kadın Yetmez, Bir Yabancı, Büyük Silah, Cehennem Sokağı, Ceza, Cici Kız, Cinayet Şebekesi, Çam Sakızı, Çaykovski, Çıldıran Karateciler, Çirkin Dünya, Dadaş Rıfat, Demir Adam, Devin İntikamı/Devlerin İntikamı, Dişi Komandolar, Diyet, Dünyayı Titreten Yumruklar, Endişe, Erkeklere Dayanamam, Gecelerin Katili, Gordon’un Ordusu, Herkül ve Karate/Herkül Karatecilere Karşı, Hitler’in Son On Günü, Hop Dedik Kazım, İki Kabadayı, Kaçak Yakalandı, Kara Canavar, Kiralık Serseri, Kocasız Kadınlar, Mavi Boncuk, Mirasyediler, Öldüren Kung Fu Santa, Ölümün Beş Parmağı, Papaz Kaçtı, Sadist, Sekse Doymayanlar, Seksten Kuduranlar/Yabaniler, 007 James Bond Yaşamak İçin Öldür, Şehvetli Güzeller, Taşralı Kız, Televizyon Niyazi, Vazife Uğruna, Veda, Yankesici, Yumruk Yumruğa, Zevk Kadını, Zindan,

1975 Şubat,

Altın Adam, Atını Seven Kovboy/Red Kit Daltonlara Karşı, Barselona Canileri, Bela Arayan Adam, 5 Milyoncuk Borç Verir misin, Beyaz Şimşek, Bırakın Yaşayalım, Büyük Soygun, Cafer’in Nargilesi, Curcuna, Çin Oyunu, Dayı, Dehşet Saçan İki Kaplan, Dillinger/Gangsterler Kralı, Dinamit Kardeşler, Düz Taban, En Büyük Benim, Erkek Dediğin İspat Eder, Fahişenin İki Yüzü, Harikalar Harikası, Hong Kong Darbesi, 200 Yıl Sonra, İntikam Peşinde, İntikam Yumruğu, Kara Maske, Mafyanın Fedaisi, Memleketim, Namus Belası, Neptün Macerası, Ölüm Noktasından Dönüş, Öpme Sev, Parasızlar, Sabıkalı, Seks Düşkünü Karateci, Seks İçin, Seks X Seks, Sezercik Küçük Mücahit, Son Durak Ölüm, Şehvet Kurbanı Şevket, Şeytanın Cinayetleri, Taş Yürekli Katil, Tatmin Olmayanlar, Üçlü Oyun, Willard ve Fareleri, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Yaz Bekarı, Yolsuzlar/Safi ile Nafi, Zardoz/Taş Tanrı,

1975 Mart,

Ana Kurban Can Kurban, Askerin Dönüşü, Bir Ana Bir Kız, Bugünün Adamı, Büyü ve Seks, Cellat, Dünya Şampiyonu, Esire, Fırtına Behçet, Gungala Çıplak Kraliçe, Hong Kong’lu Bakire, 2 Tatlı Serseri, İsveçli Bakire, Kahramanlar Geliyor, Kamora/Gizli Örgüt, Kani Kan Temizler, Kanlı İntikam, Kasırga Harekatı, Kaygısızlar/Tak Fişi Bitir İşi, Kızgın Kumda Seks, Kurtların Pençesinde, Kurt Soyu, Linç, Macera Yolu, Malin Gözü, Mavi Işık Saçanlar, Oğul, Önce Vatan, Pembe Panter, Seks Kadınları, Seks Oyuncağı, Seks ve Kan, Sensiz Yaşanmaz, 002 Kelebek, Şafakta Buluşalım, Şaşkın Damat, Şehitler, Şehvet Delisi, Şehvetli Vücutlar, Şeytan Öldür Dedi, Talihli Gangster, Yolculuk,

01 Mart 1975,

Zavallılar,

1975 Nisan,

Altın Kollu Adam, Azgın Bakireler, Banka Soygunu, Canavarlar Savaşıyor, Çapkın Hırsız, Çilli Yavrum Çilli, Çirkef, Dayan Oğlum Dayan, Deliler Boşandı, Delisin, Dünya Kupası 74, Düşmüş Kadınlar, Futbol İlahı, Hababam Sınıfı, Haram Aşk, Haşhaş, Her Gece Bir Bardayım, Hong Kong’lu Kabadayılar, İntikam Kılıcı, İzin, Kaplan ve Ejder, Kardeşim, Kartal Yuvası, Kazıma Ne Lazım, Muz Sever misiniz, Nereden Çıktı Bu Velet, Olmaz Böyle Şeyyy, Papazın Günahı, Salak Bacılar/Koca Öküz, Seks Arenası, Seks Gemisi, Seks Otobüsü, Seks Raporu, Sığıntı, Sumuru, Süpermen Seks Peşinde, Şehvete Susayanlar, Şeytan Adası, Şeytan Oyunu, Şöhret Budalası, Tatlı Cadı, Torso/Ölene -Ölüme- Kadar Seks, Üç Silahşorlar, Vurguncular Kraliçesi, Yarın Olmaz Şimdi, 7 Sapık 1 Fahişe, Yıldırım Emri,

1975 Mayıs,

Aman Ne Gırgır, Annenin Seksi Kızları, Asılacak Adam, Avrupa Macerası/Alo Polis, Bakireler Çiftliği, Balayı Katilleri, Batak, Belalı Eller, Bilek Kıran Beşler, Bir Dansözün Seks Hayatı, Çıplak ve Tehlikeli, Dadaş Hasan, Dam Budalası, Deli Deli Tepeli, Demir Mızraklılar, Deniz Ejderi, Doktor Civanım, Domuzlar Çetesi, El Kapısı, Fırtına Adam, Futbolcunun Sonu, Günah Cenneti, Harlemin Babası, Hayaletlerin Dönüşü, Huma Kuşu/Alman Gelin, İntikam Saati, İster Darıl İster Sarıl, Kaçıklar, Kalahari Yolcuları, Kanlı Dövüş, Kanlı Firar, Kanunsuzlar, Karaoğlan Ecevit/Dün Bugün, Oy Emine, Öfkeli Kaplan, Ölüm Düellosu, Profesyonel Darbe, Ruhlar Şatosu, Sarı Canavarın İntikamı/Sarı Dragon’un Oğlu, Seks Lokumu, Tanrım Beni Baştan Yarat, Tiyatroda Seks, Tornavida Yaşar, Uğraş/Ölümden Ötesi Yok, Yayla Kızı, Yumruk Hakkı,

1975 Haziran,

Ablası Güzel, Ah Bu Kadınlar, Büyük Dövüş, Çolak, Eski Kurtlar, Güneşin Oğlu, Kefenin Cebi Yok, Mahşerde Buluşalım/Kara Çalı, Öfkenin Bedeli, Öldüren Takip, Saymadım Kaç Yıl Oldu, Zafer Kartalları,

1975 Temmuz,

Kanlı Zafer, Kara Yemin, Öldüren Karateci Bruce Lee’nin İntikamı, Rejisörün Yatak Odası, Vur Davula Tokmağı,

1976 Nisan,

Hayata Dönüş, Kalibro 38, Ne Sevimli, Ölüm Yarışı 2000, Sürgün,

1976 Mayıs,

Bizim Aile, Kilma Amazonlar Kraliçesi, Ölesiye Sevmek,

1976 Kasım,

Deli Şahin,

1977 Ocak,

Yunusların Günü,

1977 Şubat,

Acı Hatıralar, Adalı Kız, Akbabanın Üç Günü, Alo Columbo/Çığlık, Aşk Dediğin Laftır, Aşk Rüzgarları, Babanın Evlatları, Bizim Kız, Cezanı Çekeceksin, Eden Bulur, Evlilik Şirketi, Hamal, Hayırsız Evlat, Hazreti Musa, Kara Murat Şeyh Gaffara Karşı, King Kong, Kocamın Bilmediği, Mazisini Satan Adam, Meraklı Köfteci, Meydandaki Yatak, Nereye Arkadaş, Skandal, Tosun Paşa, Yarim İstanbul’u Mesken mi Tuttun, Yaşamak Çabası,

1977 Mart,

Alev, Avanak, Babam Uğruna, Bir Gece Vakti, Cıbıl, Çapkınlar Kralı, Çılgın Maraton, Dar Geçit, Delice Temas, Dişi Kasırganın Dönüşü, 4 Enayi Askerde, Enayiler Kralı, Erkeğim, Eva Nera, Futbolcu Kızlar, Gizli Duygular, Gülen Gözler, Günah Ortakları/Sekse Yaklaş, Hamza Dalar Osman Çalar, Hınç, İçimizdeki Tehlike, İkimizde Sevdik, İnsafsızlar, Julia, Kan Kardeşler, Kanun Benim, Kartal Pençesi, Kassandra Geçidi, Kötülük Yolları, Mars Adam, Meryem ve Oğulları, Neretva Köprüsü, Ölümden Kaçarken, Saffet Beni Affet, Sokakların Belalısı, Şark Ekspresinde Cinayet, Şaşkın Ajanlar, Şeytanın Kızı, Şoför, Taşra Kızı, Tepedeki Ev, Tilki Payı, Tövbekar, Uçurum/İbret, Utanmaz Adam, Yüzde Yüz Ölüm, Zafer Marşı,

1977 Nisan,

Akrep Yuvası, Arabacının Aşkı/Nahide Şerbet, Arabamla Uçar Yumruğumla Ezerim, Aslan Bacanak, 5 Deli Hong Kong’tan Sevgilerle, Cani, Cennetin Çocukları, Çeşme, Günahkarlar, Gürleyen Yumruk, Hırsız Milyoner/Çapkın Hırsız, Kan, Kocamın Sevgilisi, Korkusuzlar, Kurt Kanı, Merhaba, Onun Hikayesi, Perişan, Satılık Başlar, Selam Dostum, Sen ve Ben, Sevgili Dayım, Sihirli Şamdan, Silah Elde, Son Gülen Tam Güler, Uçur Beni, 3 Azılı Köpek, Vur Gözünün Üstüne, Yangın, 24 Saat, Zümrüt Gözlü,

1977 Mayıs,

Aşk ve Afyon, Don Kişot, Elveda Bruce Lee, Kapıcılar Kralı, Kung Fu Kardeşler Teksasta, Mafyadaki Amcam, Yedi Sual,

1977 Haziran,

Alo Polis, Belki Bir Gün, Çılgın Milyoner, Kader Rüzgarı, Silahlara Veda,

1977 Eylül,

Dostum Bileğimdir,

Halk Düşmanları,

İnatçı Karateci,

Kanlı İntikam,

Küçük Ev,

Lanetliler Gemisi,

Ölene Dek Sev,

Sarmaş Dolaş,

Seks Melekleri: İntikam Melekleri,

Sevgili Oğlum,

Suspiria/Akün Film/Akün Film,

Şoför Mehmet,

Taksi Şoförü,

Tatlı Kaçık,

Teks: Gece Kartalı,

Uyanış,

1977 Ekim,

Ah Dede Vah Dede, Baraj, Baskın, Bionik Adam Canavarlara Karşı, Dehşet Saçanlar/Sokak Kızları, İnsanlık Suçu, Kadın Doktor Olunca, Kanunsuz Fedai, Karımın Sevgilisi, Kızını Dövmeyen Dizini Döver, Kiralık Serseri, Kral Pele, Kurtların Öfkesi/Vadideki Hayat, Napoli Tuzağı, Oto Stop, Ölümsüz Kral, Polis Mark, Siyah İlahe, Şahane Dobermanlar, Şeker Gibi, Vahşi Melez, Yuvanın Bekçileri,

1977 Kasım,

Ahtapot, Altın Çocuk, 5 Deli Futbolcu, Bir Tanem, Dar Kalça, Denizler Hakimi/Kara Murat, Evlilikte İlk Gece, İstasyon, Kadınlar Savaşı, Keoma, Kısa Beraberlik, Köpeklerin Gazabı, Kumarbaz Şehir, Kung Fu Ölüm Fedaileri, Morg Sokağı Cinayeti, Nehir, Niçin/Aşk Masalı, Öl Seve Seve, Port Arthur Savaşı, Sakar Şakir, Sakindi Oranın Şafakları/Savaşçı Kadınlar, Sarajova Köprüsü, Sivri Akıllılar, Şeref Madalyası, Uçan Karateciler,

1977 Aralık,

Allahın Silahı, Bilmece, Bir Yiğit Gurbete Gitse, Bitmeyen Kin, Elveda Sevgilim, Günah Meleği, Haydi Kızlar, Mutlu Bebek, Otobüs, Şaban Oğlu Şaban, Taksi Şoförü, Yaşamak Hırsı,

1978 Ocak,

Acemi Sendikacı, Acımasız, Adalar Güzeli, Beşinci Taarruz, Büyük King Kong, Büyük Sahtekar, Büyük Soygun, Çakal Avı, Çakıl Taşı, Dila Hanım, Doğmak İstemiyorum, Dokunma Yanarsın, Eşref, Hayvan, İki Çılgın Serseri, Kadın Doktor, Kana Susayanlar, Karambol/İlahi Kuvvet, Korkunç Baskın, Korkusuzlar/Öfkeli Adam, Olay Adamı, Öldürmek Arzusu, Örümcek, Sıcak Sıcak, 002 Periler Arasında, Tüm Bir Yaşam,

1978 Şubat,

Ana Ocağı, Buzdan Göğüsler, Çifte Nikâh, Çöpçüler Kralı, Define Adası, Derbeder, En Uzun Köprü, Fırtına, Gönül Ferman Dinlemez, Gönüllü Kahramanlar, Hedefteki Adam, Her Zaman Hazırım, Kanlı Tatil, Kartal Kondu, Katilin Sonu, Kelebek, Kırmızı Elbiseli Katil, Lekeli Güneş, Ölümsüz Kahraman, Sen Aşk Nedir Bilir misin, Şeref Sözü, Üç Öfkeli Adam, Yansın Bu Dünya, Zaman Dursa da,

1978 Mart,

Ah Bu Ne Dünya, Babam ve Ustam, Bugsy Malone, Camdaki Kadın, Damdaki Çapkın, Hababam Sınıfı Tatilde, Hatasız Kul Olmaz, Havaalanı 78, Hayvanlar da Sever, İbo ile Gülşah, İt Dalaşı, Kaderi Arayan Adam, Kan Borcu/Otopsi, Kurt Adam, Otopsi/Kan Borcu, Ölüm Dönemeci/Sapık, Özel Bir Gün, Silah Arkadaşları, Sokak Kadını, Taze Günahlar, Terlik ve Gül, Üç Macera Kadını, Vatanları İçin Öldüler, Yara,

17 Mart 1978,

Vesikalı Yarim/Şeref Film,

1978 Nisan,

Avare, Benim Gibi Sevenler, Bitmeyen Sevgi, Çapkın Tilki, Çılgınlar Oteli, Dersu Uzala, Dilek Taşı, Domatesler Silahlar/Kıranlar Öder, Fidye, Garip, Güneş Ne Zaman Doğacak, Hıdır, Kötü Yol, Neşeli Günler, Ölüm Yarışı, Panço Villa, Süpermenler Tarzan Diyarında, 3 Süpermen Tokyo’da, Vahşi Sevgili, Yüz Karası,

1978 Mayıs,

Babama Selam, Bedia, Delidir Ne Yapsa Yeridir, Gülünüz Güldürünüz, Pençe ve Diş,

1978 Haziran,

Dadaş Rifat Geliyor,

1978 Eylül,

Baykuşların Günü, Dev Tohumu, Düzen, Gündüz Güzeli, Kasabanın Namusu, Kocam Hamile, Ölüm Görevi, Safari Express, 002 Zoro Diye Biri, Ve Duvarlar Çatladı,

1978 Ekim,

Adalet, Aranan Hedef, Avanak Apti, Baba Ocağı, Balayı, Beyaz Gemi, Canavarların Gazabı, Çaresiz, Çıplaklığa Paydos, Emmanuelle/Hisli Duygular, Geleceğin Dünyası, Lekeli Melek, Mahşerin Dölü, Muhteşem Vurguncu, Ölüm Çemberi, Süper Express 109/Cehennem Treni, Tanrıların Dönüşü, Tek Kişilik Ordu, Tokat, Vahşi ve Tatlı, Yaban Kazları, Yaşam Kavgası, Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Ağaçta,

1978 Kasım,

Ateşli Kadın, Bugün Bana Yarin Sana, Cevriyem, Derdim Dünyadan Büyük, Devler Savaşıyor/Kara Murat, Dostu Olmayan Adam, Emily, Gelincik, Hakanlar Çarpışıyor, Halk Düşmanı, Kadın Delisi, Kafes, Kaplanlar Ağlamaz, Karanlığın Gölgesi, Kendin Pişir Kendin Ye, Kızlık Rüyası, Kibar Feyzo, Körler, Leyla, Massakro, Rus Ruleti, Sabır Taşı, Sandokan, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sevgili Kardeş, Zor Oyunu Bozar,

1978 Aralık,

Aşk Şarabı, Bermuda Şeytan Üçgeni, Bir Manyağın İtirafları, Cemil Dönüyor, Ceylan/Ayağında Kundura, Çapkın Silahşor, Çıldırtma Beni, Evlidir Ne Yapsa Yeridir, İşte Bizim Hikayemiz, Konvoy, Köşeyi Dönen Adam, Nea/Hata, Öldüren Yumruk, Ölüm Kumarı, Son Sabah, Sultan, Sürücü, Yüzyüze,

1979 Ocak,

100 Numaralı Adam,

Aşk ve Adalet,

Batan Güneş,

Bereketli Topraklar Üzerinde/Polar Film-Irmak Film/Polar Film-Irmak Film,

Beş Hürriyet Delisi,

Çarli’nin Kelekleri,

Çığ,

Çilekeş,

Doktora Bak Hizaya Gel,

Doktor Moro’nun Adası,

Dost Bildiklerim,

Expres,

Güneşten de Sıcak,

Hedefte Vuruşanlar,

Korkak Kahraman,

Ölüm Savaşı,

Panik,

Peter Proud Kaç Kere Yaşadı,

Petrol Kralları,

Sarı Emmanuelle,

Sevmek mi Ölmek mi,

Şeytan Köşeyi Döndü,

Tatlı Nigar,

Vahşi Gelin,

Yıkılmayan Adam,

1979 Şubat,

Bir Tadım Bal, Bizim Fıstıklar, Cehennemde Randevu, Çivi, Emmanuel ve Arkadaşları/İtilmişler, Evlilikte İlk Gece, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Haydar, Hedef, Ilık Dudaklar, İnek Şaban, İnsanları Seveceksin, İster Gül İster Ağla, İyi Aile Çocuğu, Kasırga, Krokodil, Lekeli Kadın, Maden, Ona Sevdiğimi Söyle, Oooh Oh, Taşı Toprağı Altın Şehir, Yeti/20. Yüzyıl Devi/Kar Adam,

1979 Mart,

Ağa Düşen Kadın,

Ahlaksız,

Aşkın Gözyaşı,

Baba Kartal,

Baba Oğul Gelin,

Bionik Ali Futbolcu,

Bir Garip Yabancı,

Bu Kutu Başka Kutu,

Canın İsterse,

Çılgın At,

Derviş Bey,

Dokunmayın Şabanıma,

Geçit,

Hey Yavrum Hey,

İhanet Çemberi,

Kanal,

Kanun Gücü,

Kılıç Bey,

Kış Bekarı,

Kiralık Kadınlar,

Lanetliler Dağı,

Metres,

Ne Olacak Şimdi,

Onsuz Olamam,

Pazar Gecesi Ateşi,

Sihirli Kutu,

Sürü/Güney Film/Güney Film,

Uşak ve Metresi,

Yadeller,

Yandım Anasına,

1979 Nisan,

Aşk Hırsızı, Ateşli Kan/Çingeneler, Çılgın Kahraman, Dertli Pınar, Görünmeyen Düşman, Ilık Vücutlar, İntikam, Kanca/Ölümden de Beter, Kaplana Karşı/Vahşi Karate, Karavan, Kaybolan Yıllar, Lanet/İlenç, Onca Yoksulluk Varken, Sımsıcak, Sınıfta Fırtına, Sıra Sana Gelecek, Şıllık, Tehdit, Toprağın Oğlu/Sabuha, Ustura, Yıkılış,

1979 Mayıs,

Aldırma Gönül, Can Hatice, Dokunmayın Dünyama, Kabadayı Böyle Sever, Kenarın Kızları, Kördüğüm, Maden Dağı, Rezil, Şerefsiz Şeref, Vurgun/Zorlu Soygun, Yaz Deftere, Yıldızlar Savaşı,

1979 Haziran,

Ali Babanın Çiftliği/Mühür Gözlüm, Bacanak, Dert Durağı, Koca Aranıyor, Olmadı Baştan, Süper Selami,

1979 Temmuz,

İt Adası,

Öğren de Gel,

1979 Ağustos,

Arzu, Çin Boksörü, Denizden Gelen Canavar, Dev Karıncalar İmparatorluğu, Kanunsuz Yol, Rock’n Roll, Süper King Kong,

1979 Eylül,

Balta, Buluşma, Herkesin Kadını, Hücre, Kavgacılar, Kazanova, Savaşın Soluğu, 007 James Bond Kralın Hizmetinde, Şebeke, Şehir Korku İçinde, Töre, Zafer Komandoları,

1979 Ekim,

Alayın Dilberi, Asrın Soygunu, Aşk Gemisi, Atlantis/Kaybolan Ülke, Azgın Boğa, Bal Peteği, Cafer’in Çilesi, Çağrı/İslamiyet’in Doğuşu, Çok Özel İlişkiler, Çöl Kartalı, Devler Çarpışıyor, Gazap Tohumu, Güneşten de Sıcak, Havada Panik, İntikam, İsyankar, Jigolo, Kaplanlar, Mücevher Hırsızları, Patron Benim, Plajda Sevişelim, Seninle Son Defa, Utanmayanlar,

1979 Kasım,

Ailede Bir Bakire, Aşkı Ben mi Yarattım, Avcı, Başkan’ın Adamları, Bekçiler Kralı, Dip, Dört Sıcak Yatak, Elvis, Gerilim, İktidarsız, Jaguar, Kadınlar Aptal Değildir, Kleinhof Hotel, Medusa, Nokta ile Virgül Paldır Küldür, Orca/Denizin Aslanı, Seks Tekniği, Suç ve İhtiras, Süperman, Süpermenler, Vatandaş Rıza, Vay Başımıza Gelenler, Yangın, Yusuf ile Kenan, Zeynep/Kara Çadırın Kızı,

1979 Aralık,

Adak, Ağa Düşen Kızlar, Aile Cilveleri, Ashanti, Ateşle Oyun, Canikom, Ergenlik Çağı, Güneş Batar Gece Başlar, Hızlı Adam, Hükmedenler, İsyancılar, Korkusuz, Profesyonel Katil, Sensiz Yaşayamam, Sevişmenin Yüz Çeşidi, Son Av, Son Macera, Sonsuz Kaçış/Firar, Tatmin, Üç Sevgilim, Yuvasız Kuşlar,

1980 Ocak,

Ahlaksızın Günü, Amigo Kızlar, Anasına Bak Kızını Al, Arzunun Esiri, Bebeğim, Dayanılmaz Izdırap, Dudaktan Dudağa, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Fahişe, Fırat, Garsoniyer, Gece Yaşayan Kadın, Greasy, Gurur ve İntikam, Güneş Yanığı, Havaalanı 80, Hayal ve Görüntü, Hızlı Yaşayanlar, İki Cambaz, İyi Gün Dostu, Kaldırım Dilberi, Karagölün Canavarı, Kızgın Güneşte Aşk, Korkusuz Korkak, Londra’da Tuzak, Madam Klod, Nil’de Ölüm, Oldu Olacak, Ölüm Sporu, Öyle Bir Kadın ki, Özgürlük Yolu, Sahra Cehennemi, Skandal/Kiralık Kadın, Şark Bülbülü, Taksi Şoförü, Yanmışım, Yudum Yudum Sev,

1980 Şubat,

Abba, Almanya Acı Vatan, Aşk Gecesi, Bağdat Hırsızı, Büklüm Büklüm, Büyük Kumar, Cadı, Cemile’nin Kaderi, Çılgın Hayat, Demiryol/Fırtına İnsanları, Doktor, Esmerim, Gang, Gençlik Ateşi, Handan, Ilık Ilık, İntikam Kadını, İstanbul 79, İsyan/Kadere İsyan, Kadının Dünyası, Kadın Kadına, Karanlık Sokaklar, Kara Yazma, Karpuzcu, Kehanet, Kıyamet, Köşe Kapmaca, Küskün Çiçek, Renkli Dünya, Saldırganlar, Şeytanın Arabası, Takma Kafanı, Tanrıya Feryat, Umudumuz Şaban, Uygunsuzlar, 3 Tatlı Bela, Vahşi Belde, Yangın Kulesi, Yedi Kocalı, Yolcular,

1980 Mart,

Aşk Mahkumları, Aynalar, Bebek, Emanuelle Amerika’da/Çılgın Gazeteci, Etekler Yukarı, Garibin Çilesi Ölünce Biter, Gazeteci, Güzeller Güzeli, Köpek ve Çocuk/2024 Yılında Dünya, Sosyete Kuaförü, Tadı Bal Huyu Zehir, Tarzan Ormanlar Kralı, Tintorera/Sessiz Ölüm, Vahşi Aile, Yıldız Savaşları,

1980 Nisan,

Beddua, Büyük Umutlar, Kırk Silah Kırk Tabut, Küçük Kızın Büyük Arzusu, Nazey, Sihirbaz Dev Adam, Vahşi Arılar, Yara,

1980 Ağustos,

İsveçli Kızlar,

1980 Eylül,

Belalı Sevgili, Belanın Kralı, Devlet Kuşu, Fezada Çarpışanlar, Imagine, İhtirasın Bedeli, Kanlı Cinayet,

1980 Ekim,

Ejderin Üç Fedaisi, Rüzgar,

1980 Kasım,

Gol Kralı,

1981 Ocak,

Ani Tehlike, Bana Onun Kellesini Getirin, Carrie/Günah Tohumu, Deli Fişek, Jaws, Korkusuz, 7 Çılgın Adam,

1981 Şubat,

Dehşet Treni, Gece Oyunu, Grease, Sevgili Arkadaşım, Vahşi Aile 2/Zor Günler,

1981 Mart,

İnsan Tapınağı, Küçük Lord, Şeytan, Yıkılış/Yıldırım Ekspres,

1981 Nisan,

Atom Denizaltısı, Dehşet, Guguk Kuşu, Günün Kadını, Hiddet, Rüzgarın Sesi, Sadık Bir Kadın, Şeytanın Kızı,

1981 Mayıs,

Çıplak Güneş, Dilin Ucunda, Hızlı Gençler, Kamburun Çilesi, Ölüm Uçuşu, Takas,

1981 Haziran,

Başı O Sonu O,

1981 Ağustos,

Ecelle Yarış,

1981 Eylül,

Acı Günler, Benim İçin Ağla, Dünyanın Merkezine Seyahat, Enayi, Gizlilik, Güneyden Gelen Adam, İntikam Yolları, Kirli Tuzak, Korkunun Gösterisi, Laura, Patronun Kızı, Son Destan/Dünyanın Sonu, Son Jaws, S.O.S. Titanic/Özen Film, Vahşi Koşu, Zafer Benimdir, Ziyaretçi,

1981 Ekim,

Ağla Gözlerim, Çile, Deniz Kurtları, Dobermanlar Görev Başında, Jaws 2, Ninja, Son Avcı, Süpersonik Adam, Şampiyon, Tek Başına, Uyanık Aptallar, Uzay Macerası, Üç Adam Ölecek, Üç Kağıtçı,

1981 Kasım,

Ah Güzel İstanbul, Ambulans, Aşktan Kaçanlar/Mor Taksi, Çapkın Polis, Dişi Yumruk, Gençler Eğleniyor, Gizli Kuvvet, Gizli Operasyon, Hayata Dönüş, Kadın Kokusu, Karanlığın İçinden, Münih’te 21 Saat, New York’ta Işıklar Sönünce, Ölüme Koşanlar, Postacı Kapıyı İki Kere Çalar, Yabancı, Yaşamak Bu Değil, Zübük,

1981 Aralık,

Birinci Mevkide Aşk, Çıplak Yumruk, Dalgacının Kralı, Feryada Gücüm Yok, Kanlı Nigar, Kara Gurbet, Kurt Adamın Gazabı, Öğretmen Kemal, Ölüm Avı, Rocky II, Sonsuz Aşk/Affedilmeyenler, Yolcu, Zafere Kaçış,

1982 Ocak,

Aşk Kuyusu, Aşk ve Para, Belalılar Kampı, Bir Damla Ateş, Hızlı Sürücü, Kurban Olduğum, Lili Marlen, Mutlu Ol Yeter, Olgun Meyve, Ölüm Gemisi, Öl Veya Öldür, Profesyoneller, Sis, Şaka Yapma, Şeytanın Ruhu/Manitu, Toprağın Teri, Vazgeç Gönlüm, Yasak Duygular, Zengin Olmak İstiyoruz,

1982 Şubat,

Beklenmeyen Baskın, Büyük Kavga, Gece Yarısının Ötesi, Günah Defteri, Herhangi Bir Kadın, Olmaz Olsun, Ölümü Beklerken, Sekreter Kız, 007 James Bond Beni Seven Casus, Sinbad’ın Son Maceraları, Tatil Gecesi, Telefon, Tövbe, Unutulmayanlar, Uslanmayan Adam, Yargıç ve Celladı/Cinayet Oyunu, Yataktaki Sevgili,

1982 Mart,

Azgın Yumruk, Bende Varım, Cazibeli, Çılgınlar Kulübü, Dağ Adamı, Esrarengiz Haydut, Gırgıriyede Şenlik Var, Günah Çocuğu, İtirazım Var, Karım Tatilde Sevgilim Evde, Kördüğüm, Patlarsam Yanarsın, Seni Gömmeye Geldim, Son Arzu, Su, Suç Kimde, Süpermen II, Takip, Yapışık Kardeşler, Yılanı Öldürseler,

1982 Nisan,

Abdullah, Amansız Takip, Bağrımdaki Ateş, Batının Kralı, Bizim Sokak, Deli Kan, Demir Yumruk, Doyumsuzlar, Düşman Kardeşler, Ecelle Yarış, Eyvah, Hasan Dağı, Hulk II/İntikam Alıyor, Islak Mendil, İntikam Yemini, Julia, Kardeş Kurşunu, Kartal Battı, New York’tan Kaçış, Onun Çocuğu, Sihirbaz, Suzanne, Şen Soyguncular, Zorla Güzellik,

1982 Mayıs,

Azap Çiçeği, Beyaz Atmaca, Bir Pazar Günü, Cehennem Yolu, Çılgın Adam, Çılgın İnsanlar, Çirkinler de Sever, Figüran Osman, Hor Görme Garibi, Korku Bilmeyen Adam, Kükreyen Aslan, Matilda, Ölmeyen Arkadaşlık, Ölümsüz, Vikinglerin Zaferi, Vurun Beni Öldürün, Yedi Süper Kadın,

1982 Eylül,

Altın Hırsı, Ateşin Gücü, Bana Buldozer Derler, Bana İntikamcı Derler, Benzinci Kızlar, Beşinci Koğuş, Canavar, Çığlık, Çiçek Abbas, Diriliş, Gerçek Yaratık, Kadınlar, Kurşunun Bedeli/Bize Kurşun İşlemez, Onüçüncü Gün, Ölüm Altınları, Ölüm Oyunu, Ölüm Piramidi, Rocky, 007 James Bond Ay Harekatı, Son Savaşçı, Şabancık, Şampiyonun Sonu, Uzay Kartalları, 7 Belalılar, Yedi Canlı Adam, Zuzu,

1982 Ekim,

Altın Kafes, Çılgın, Dehşetin Bedeli, Dolap Beygiri, En Büyük Ustamdı, Eve Dönüş, Fedailer, Görgüsüzler, Gözüm Gibi Sevdim, Havaalanı 80, İffet, Karanlıklar Hakimi, Kırık Bir Aşk Hikayesi, Kuşku, Küçük Kahraman/Ölüm Vadisi, Lady Chatterley’in Aşığı, New York New York, Para Hırsı, Seni Kalbime Gömdüm, Silvia Aşkı Arayan Kız, Talih Kuşu, Tess, Valentino, Yaşamak Seninle Güzel, Yüzbaşı Amerika, Zafer Bizimdir, Zehirli Çiçek,

1982 Kasım,

Alişan, Altın Canavar, Arka Yol, Bir Yudum Mutluluk, Dünyayı Kurtaran Adam/Galactica, Girdap, Gülsüm Ana, Hair/Bırak Güneş İçeri Girsin, Korkunç Tuzak, Ölüm Kılıcı, Palyaço, 3 Altın Adam, Vahşi Kin, Yükseklik Korkusu,

1982 Aralık,

Ada, Akdenizli, Alaska Buzlar Cehennemi, Aşkların En Güzeli, Banker, Cennet, Elveda Dostum, Gizli Harekat, Hasret Sancısı, Hızlı Şirket, Hülyam, İlk Kan, İnsan Bir Defa Ölür, Kahramanlar da Sever, Kanije Kalesi, Kara Pazar, Korkusuzlar, Ölüm Mangası, Örümcek Adamın Dönüşü, Patricia, Pazar Aşıkları, Sihirli Taş, Şehir Kovboyu, Şok,

1983 Ocak,

Arzın Dibinde, Bir Günün Hikayesi, Biyonik Çocuk/Küçük Süpermen, Gazap Rüzgarı, İmparator, Köpeklerin Günü, Maceracılar, Mine, Örnek Mücadele, Vahşetin Ötesi, 7 Bela Hüsnü, Yürek Yarası, Zulüm,

1983 Şubat,

Arkadaşım, Baş Belası, Belalılar, Devlerin Kavgası, Doktor Civanım, Düşkünüm Sana, Göl, İnsafsız, Kaçak, Kutsal Hazine Avcıları, Leyla ile Mecnun, Sen de mi Leyla, Shogun, Son Emir/Cennetin Kapısı, Stadda Panik, Tomruk, Uzaydan Gelen Yumurcak,Vatan Kucağında, Venom,

1983 Mart,

Adile Teyze, Ağlayan Gülmedi mi, Kuzey Denizi Yanıyor, Mağara Adamı, Pembe Panter’in İntikamı, Şıngırdak Şadiye, Victor Victoria, Yalnız Bir Kadın,

1983 Nisan,

Çarıklı Milyoner, Çılgınlar Okulu, Eve Gelen Atlı, Gecelerin Kadını, Gece Şahini, Günahkar Avcısı, Mecnun, Nasıl İsyan Etmem, Şekerpare Kız, Yakılacak Kadın,

1983 Mayıs,

Ateş Parçası, Bükülmeyen Bilek, Ceza, Dişi Casus, Dört Yanım Cehennem, En Büyük Yumruk, Feryat, Gençlik Arzuları, Hayalet, Kanlı Plaj, Kardeş Kani, Muhteşem Kung Fu, Sarışın Tehlike, S.A.S. Komandoları, Sevgilime Tapıyorum, Soğan Tarlası, Tepepa, Volkan,

1983 Haziran,

Dişi Fedai, Kendo/Sert Adam,

1983 Temmuz,

Mert ve Cesur, Sarı Ejder Gümüş Yılana Karşı, Soyguncu Kahramanlar,

1983 Ağustos,

Barbarların Kılıcı, Şiddet,

1983 Eylül,

Baba Joe, 1990 Savaşçıları, Bul ve Yoket, Enkaz, Kartalın Gölgesi, Kartal Pençesi, Kayıp Uçak, Kesik El, Ölüm Darbesi/Palyaçonun Zaferi, Reis/Vahşi Atlı, Sıcak Temas,

1983 Ekim,

Altın Kobra Avcıları, Beni Unutma, Beş Deli Drakula’ya Karşı, Beyaz Kurt, Cehennem, Cehennem Günü, Gizli Silah, İlk Aşk Hikayesi, İsterik/Kanıma Girme, Kahkahalar Kralı, Karateye Karşı Karate, Kılıbık, Kırmızı Kelebek, Mike Hammer Kanun Benim, Mirasçılar, Profesyonel, S.A.S. Malko, Şahit, Veda, Yasak Aşk,

1983 Kasım,

Aptal Kahraman, Asların Ası, Bataklıkta Bir Gül, Bitmeyen Gece, Bugünün Gençleri, Conan, Derman, Doğru Yolda Tek Başına, Ejderin Dönüşü, Elma, Erişilmez Duygular, Genç Savaşçı, İkimizde Sevdik, Kalbimdeki Acı, Kedi Kız, Manaos, Red Kit Daltonlara Karşı, Seni Yükseğe Asacağım, Şalvar Davası, Tatlı Hediye, Yıkılan Gurur,

1983 Aralık,

Ayrılan Yollar, Ayrılık, Bir Darbe Bir Ölüm, Bir Evliliğin Öyküsü, Dönme Dolap, Elveda Güzelim, Firar, Futboliye, Göze Göz, İlişki, İlişkiler, İntikam Ateşi, Karabasan, 40 Haramilerin Hazinesi, Kung Fu Öldürücü Darbeler, Metres, Ölüme Son Adım, Sevgilim/Süper Drakula, Son Metro, Tatlı Yaz, Tehlikeye Bayılırım, Tek Adam,

1984 Ocak,

Aile Kadını, Aşk Adası, Bir Yabancı Gibi, Büyük Düello, En Büyük Şaban, E. T., Gül ve Öldür, İhtiras Fırtınası/Son Osmanlılar, Merhaba Dünya, Nefes Nefese, Nevada’lı Kız, Sayılı Fırtınalar, Seni Seviyorum, 007 James Bond Senin Gözlerin İçin, Sınıf, Wang Yu Büyük Tehlikede, Yağmacılar, Yarım Adam, Yıldırım Harekatı 2, Yor,

1984 Şubat,

Azmanlar, Bedel, Canavar Yumruk, Can Bedeli, Davetsiz Misafir, Demir Kelebek, Gece, Gece Yarısı Makarna, Geçen Yaz 5 Gün, Günah, İyiler Siyah Giyer, Kaçış Noktası, Neşeli Gençlik, Ninja Ejder Yuvasında, Öldüren Göktaşı, Ölüm Silahı, Son Adam, Tokatçı, Yabancının Gözleri, Yalnız Aşkımız İçin, Yırtıcı Panter, Zifaf,

1984 Mart,

Aşk Dönemeci, Ateş Altında, Ateş Arabaları, Belalı Oyun, Büyük Soygun, Cumartesi Gecesi Ateşi, Çocuklar da Çiçektir/Kuduz, Damga, Dişi Kaplan, 9’dan 5’e, Ev Ödevi, Gangsterler Kanunu, Gecenin Sonu, Günahkar, Güneşin Tutulduğu Gün, İlk Kurşun, İmparator, Kahır, Konvoy II, Kötü Ruh, Kurt Adam Londra’da, Mavi Göl, Meşin Ceketliler, Ortadirek Şaban, Sahara, Sessiz Öfke, Sokaktan Gelen Kadın, Son Kucaklaşma, Strayker, Şaşkın Ördek, Vahşi Kan, Yıldızlarda Kayar,

1984 Nisan,

Ben Öldükçe Yaşarım, Brubaker, Büyük Kardeş, California 436, Çakal, Çelik Mezar, Delice Yarışanlar, Deli Maymun, Demir Yumruk, Dişi Konan, Kayıp Kızlar, Lodos Zühtü, Montekarlo Harekatı, Öfke, Ölümün Kanatları, Postacı, Son Uçak, Soygun Fırtınası, Şafak Sökerken, Thor/Barbarların Dehşeti, Türkiye’m, Yorgun,

1984 Mayıs,

Dünyanın Son Savaşçıları, Nisan Yağmuru, Sevginin Bedeli, Son Baskın, Vahşi Kan,

1984 Ekim,

Badi,

1984 Kasım,

Yaşıyorum,

1985 Ocak,

Amansız Yol,

1985 Nisan,

Katma Değer Şaban,

1985 Ekim,

Assolist, Bu İkiliye Dikkat, Cesaret, Cici Kızlar, Conan 2, Çıplak Vatandaş, Gırgır Hafiye, Gurbetçi Şaban, İslamın Kılıcı/Çöl Aslanı, Kanun Adamı, Kara Şeytanın Dönüşü, Mahkum, Melek Yüzlüm, Parola Yaban Kazları, Sinbad Kaplanın Gözleri, Süper Polis, Şaban Pabucu Yarım, Vahşi Ada, Yaban Kazları II, Zirvede,

1985 Kasım,

Arzu, Bir Avuç Cennet, Boynu Bükükler, Cehennem, Dehşet Diyarı, Dul Bir Kadın, İlahların Gazabı, İlk Kan II, 14 Numara, Özel Dakikalar, Sosyete Polisi, Şamatacılar Sınıfı, Trende Dehşet,

1985 Aralık,

Amcam Hitler, Cehennem Gecesi, Keriz, Korkunç Şüphe, Kurbağalar, Sicilyalı, Vahşi Av,

1986 Ocak,

Ayrı Odalar, Belalı Tatil, Cehennem Yolu, Furyo, İntikam Savaşçıları, Jedi’nin Dönüşü/Star Wars 3, Kahraman, Kamçılı Adam, Kara Öfke, Kırlangıç Fırtınası, King Kong, Ölüm Bölgesine Dönüş, Ölüme Çeyrek Var, Ölüm Harekatı, Ölüm Yolu, Özel Okul, Sokakların Kanunu, Suçlu Gençlik, Yanlış Numara, Yaz Bitti, Züğürt Ağa, Zümrüt Ormanı,

1986 Şubat,

Acıların Çocuğu, Adı Vasfiye, Çılgınlar Hapishanesi, Didi Macera Peşinde, Fakir Milyoner, Haracıma Dokunma, Haram Oldu, Harem, Hırsız, Hükmedenler/Paramparça, Kader Mahkumları, Kolejli Kız, Sevmek, Şendul Şaban, Vahşi Aşk, Vahşiler Adası, Yabaniler Takımı,

1986 Mart,

Alın Yazım, Bekçi, Deli Deli Küpeli, Doruk, Gazino Bülbülü, Gençler Coşuyor, Kızıl Prenses, Kızlar Sınıfı Yarışıyor, Kolejli Kızın İntikamı, Korkusuz Şampiyon, Kupa Kızı, Kuyucaklı Yusuf, Polis Okulu 2/İlk Görev, Rocky IV, Sarı Bela, Sekreter, Son Darbe, Şamatacılar Tatilde, Yeraltı,

1986 Nisan,

Bombacı, Dev Karate, Günahkarlar Kampı, Kadınlar, Kara Diken, 48 Saat, Kıskıvrak, Kızlar Peşimizde, Kör Silahşor, 39. Basamak, Sensiz Yaşayamam, Tapılacak Kadın, Yıkılmışım Ben, Yoksul,

1986 Mayıs,

Altar, Vahşi Yumruk/Kung Fu Kralı,

1986 Eylül,

Belanın Yedi Türlüsü, Çingenenin Aşkı, Zafer Komandoları,

1986 Ekim,

Amazonda Fırtına, Aşk Bebeği, Aşk Hırsızı, Bolero, Dağların Aslanı, Düşmanım, Erkek Gibi, Garip, Geçmişe Dönüş, Güldürme Beni, Kısrak, Kızıl Şafak, Ninja Savaşı, Ödlek, Öksüzler, Ölümsüzler III, Plaj Aşıkları, Sen Türkülerini Söyle, Sevgi Çıkmazı, Sokaktakiler, Şehirli Kız, Teyzem, 7 Muhteşem Gladyatör, Yılanların Öcü, Zafer Benimdir,

1986 Kasım,

Aaahh Belinda, Acı Dünya, Affet Allahım, Al Dudaklım, Aşk Hikayemiz, Ateş ve Ateş, Duvar, Fatmagül’ün Suçu Ne, Kafesteki Kadın, Merdoğlu Ömer Bey, Siyam Balığı, Sultanoğlu, Süper Jandarma ve Melekleri, Zebra,

1986 Aralık,

Acı Lokma, Ayrılık Kolay Değil, Beyaz Bisiklet, Dağlı Güvercin, En Alttakiler, Gelin Oy, Genç Kurt, Güneşe Köprü, Hayat Kadını, İki Defa Ölünmez, Kan, Kanca, Kargaşa, Komando Harekatı, Maskeli Kadın, Nana, Sarhoş, Ses, Sıcak Yatak, Suçluluk, Tarzan Rıfkı, Umutsuzlar, Vahşiler, Veda Türküsü,

1987 Ocak,

Acı Ekmek, Adem ile Havva, Altın Yumruk, Ana Kucağı, Askerin Babası, Ayrılamam, Breakdance, Commando, Davacı, Dikenli Yol, Geç Kalan Sevgi, Genç Kan, Halkalı Köle, Hasretim, İçimde Bir His Var, İntikamcı/İntikam Alacağım, Kobay, Lanetli Gün, Mata Hari, Mona Lisa, Muhteşem İkili, Öldüren Dalgalar, 007 James Bond Ahtapot, Suçumuz İnsan Olmak, Top Gun, Yaralı Kuş, Yenilmez Fedai,

1987 Şubat,

Aşk Gözyaşlarına İnanmıyor, Bir Av Kazası, Bitmeyen Sevda, Değirmen, Değişim, Geleceğe Dönüş, Gün Doğmadan, Hırsız, Namus Düşmanı, Ölüm Meydanı, Prenses, Sapık/13. Cuma 6. Bölüm, Savunma, Sen Ağlama, Sert Adam, Sevda Ateşi, Sıcak Geceler, Sokak Savaşçıları, Tepki, Yarın Ağlayacağım, Yaşam Savaşı/Uzay Vampirleri,

1987 Mart,

Asiye Nasıl Kurtulur, Benim Afrikam, Güçlü Şahit, Hayat Köprüsü, İntikam, Katillere Af Yok, Maria’nın Aşkları, Mavi Melek, Merhamet, Sarışına Dikkat, Su, Suç Dalgası, Uzun Bir Gece, Yoksul,

1987 Nisan,

Acıların Kadını, Akrep, Asılacak Kadın, Beyoğlu’nun Arka Yakası, Çılgın Denizaltı, Eşşek Şakası/Figüran Osman, Gülün Adı, Hemşire, İtalyan Aygırı, Kiracı, Milyarder, Sevgiler Çiçek Gibi, Shaolin Ninja’ya Karşı, Şafak Sönerken, Türk 182, Umut Sokağı, Yuvasızlar,

1987 Mayıs,

Alnımdaki Bıçak Yarası, Aşkım Günahımdır, Bir Günlük Aşk, Misyon, Muhsin Bey, Oyun Bitti/Korkunun Kanatları, Özel Komando/Tank, Sevda, Sıcak İntikam, Tek Kişilik Düet, Yarın Yarın, Zafer Komandoları,

1987 Haziran,

Aşk Delisi, Başka Tanrının Çocukları, Sultan, Üç Halka Yirmibeş,

1987 Temmuz,

Babasının Oğlu, Onsekizlik Kızlardan Ateşli Öpücük, Sert Vücutlar,

1987 Eylül,

Almanya 40 m2, Emmanuelle 5/Duyguların Ötesi, İntikam, Katil Karateci Part 3, Kobra, Saint’in Kanlı İntikamı, Su da Yanar,

1987 Ekim,

Anayurt Oteli/?????/?????,

Ateşli Gençlik,

Çılgın Geceler,

Çılgın Madonna,

Gel ve Gör,

Gençlik Tutkusu,

Hakkari’de Bir Mevsim,

Kamyoncu,

Kara Şeytan,

Merhametsiz,

Sende Yüreğinde Sevgiye Yer Aç,

Şangay Bonita,

Tayfun,

Unutulmaz Geceler,

Yasemin,

Yolun Sonundaki Karanlık,

1987 Kasım,

Allah Allah, Amadeus, Bir Kırık Bebek, Buhranlı Yıllar, Çelik Bilekli Adam, Efsane, Gramofon Avrat, Harika Çocuk, Hayallerim Aşkım ve Sen, Herşeye Rağmen, İntikam Tatlı Şeydir, Japon İşi, Komando Harekatı 2, Moskova’da Cinayet, Müfreze, Nil’in İncisi, Otello, Sefiller, Sevgiliye Öpücük, Tatlı Düşler, Yalnızlık Bir Şarkıdır,

1987 Aralık,

Çılgınlar Takımı, Dehşet Çığlığı, Gece Yolculuğu, Görevim Öldürmek, İpekçe, Katırcılar, Komşu, Koruyucu, Onur Meselesi, Öldüren Darbe, Patroniçe, Saldırı, Siberiade, Skandal, Şeytan Çıkmazı,

1988 Ocak,

Bez Bebek, Biri ve Diğerleri, Bükülmez Kılıç, Cennet Gözlüm, Çark, Gökyüzü, Havai Macerası, Kalbimdeki Düşman, Kızımın Kanı, Ninja III, Ninja İnsan Avcısı, Papatya, Süperman IV, Tutku Suçları, Vurmayın/Yıkılmak Yok Öyle, Ya Benimsin Ya Toprağın, Yakışıklı, Yer Demir Gök Bakır, 72. Koğuş, Yokedici,

1988 Şubat,

Afife Jale, Ana Yüreği, Bomba, Çil Horoz, Gülüm Benim, Hüküm, İşkence, Kadının Adı Yok, Katliam, Kırmızılı Kadın, Kızlar Yardıma Koşun, Menekşeler Mavidir, Nazlı ile Emir, Ninja Kuvveti, O Kadın, Resmi Tarih, Selamsız Bandosu,

1988 Mart,

Arizona Junior, Ateş Böceği, Ateşli, Av Zamanı, 1900, Bir Avuç Gökyüzü, Biz Doğarken Gülmüşüz, Büyük Silah, Canevimden Vurdular, Gece Yarısı, Gençlik Tutkuları, İnatçı, İşte Kadın, Kaçamak, Krokodil Dandy, Küçüğüm, Malibu Expresi, Ninja Güneşin Oğlu, Öfke, Park Kızı Hanna D., Sevgiye Hasret, Şehrin Kralı, Vahşi,

1988 Nisan,

Ada, Aşkın İlk Yarısı, Bıçkın, Canına Okuyacağım, Delta Komandosu, Haberler, Hafız Yusuf Efendi/Gönülden Gönüle, Radyo Günleri, Rosa Luxemburg, Siyah İnci, Son İmparator, Yanımda Olsaydın, Zombi Ölüm Günü,

1988 Mayıs,

Dallas Rehinesi, Django, Heykel, Hülya, Oyun Evi, Üç Kabadayı, Yaratığın Dönüşü, Zafere Çağrı,

1988 Haziran,

Dilan, Zengin Mutfağı,

1988 Temmuz,

Ayrı Bir Dünya, Beyin Yıkama, Sıcak ve Soğuk, Şimşek 3,

1988 Ağustos,

Devletin Gücü, Gece Belası, Sabah Ateşi, Sefiller,

1988 Eylül,

Anahtar, Aşk Hastalığı, Belalı Haydutlar, Borsa, Cennetlik Genç, Düttürü Dünya, İz Bırakmayan Silah, Karanlıklar Prensi, Soğuk Hançer, Tehlikeli Mücadele, Vahşet, Yırtıcı,

1988 Ekim,

Ateşli Sabır, Emmanuelle 6, He-Man Dünyalar Hakimi, İlişki, İlk Aşk İlk Dans, Köpekler, Ölüme Karşı Koşan, Remo Silahsız ve Tehlikeli, Uçarcasına, Yaban Kazlarının Dönüşü, Yağmur Kaçakları, Yedi Uyuyanlar, Yeşil Kobra,

1988 Kasım,

Amerikan Komando, Çinli Kız, Dikenli Teller, Küçük Çinde Büyük Bela, Mahkum, Mavi Kadife, Öğretmen, Ölü Veya Diri, Parola Azrail, Polizei, Sicilyalı Dönüyor, Son Komando, Tokyo Pop,

1988 Aralık,

Av, Ben İnsan Değil miyim, Bir Beyin Oğlu, Çıplaklar Oteli, Kara Kartal, Ölüm Emri/Ölüme Yakarış, Robot Polis, Sinek,

1989 Ocak,

Ateşli Topuklar, Baader Meinhof Yargılanıyor, Bende Genç Kurdum, Çağdaşlar, Duygu İmparatorluğu, Es Deli Rüzgar, Gün Işığı, Hamburger Tepesi, Hollywood Sokakları, Kaplan Adam, Kazanmak Arzusu, Manzaralı Oda, Merhametsiz Darbe, Öldüren Spor, Salsa, Sevimli Hırsız, Yaşamak İçin,

1989 Şubat,

Arabesk, Arkadaşım Şeytan, Çıkış Yok, Dünyayı Sarsan 10 Gün, Geri Çekilmek Yok Teslim Olmak Yok: Altın Yumruk 2, Günahlar, Kara Dul, King Kong Yaşıyor/King Kong 2, Parola Demir Melekler, Rambo III, Sıradan Faşizm, Vahşi Kin 4, Zafer Topu,

1989 Mart,

Ateşle Oynama, Bar Kelebeği, Beyaz Gül, Çıplak Cehennem, Fatih Pelle, Hep Ezildim, Kader Zamanı, Melodram, Ölüm Müfrezesi, Parola Demir Melekler 2, Polis, Salvador, Son Yumruk, Tai-Pan, Tangolar, Yeşil Karıncaların Düş Gördüğü Yer,

1989 Nisan,

Çıplaklar, Dehşet Kampı, Dokunulmazlar, Eylem, Gecenin Kalbi, Gothic, Görevim Öldürmek, Kahraman, Miami Cehennemi, Öldüren Yaz, Sapık Dönüyor, Saygon, Zincir,

1989 Mayıs,

Aşık Garip, Bir Irmağa Yolculuk, Danko/Kızıl Alev, Dünden Sonra Yarından Önce, İskoçyalı, Kapris, Kötülüğün Gücü, Manyak II, Ölümsüz, Profesyonel, Siesta, Son İlah, Suçlu, Ve Allah Kadını Yarattı, Yağmur Adam, Yarım Ay Sokağı, Zehir Hafiye, Zincir,

1989 Haziran,

Dev Tohumu II, Geceyarısı Geçidi, Senyora, Üç Adam ve Bir Beşik,

1989 Temmuz,

Denizin Dehşeti, Devriye, İkizler, Röntgenci, Tehlikeli İlişkiler, Yabancılar,

1989 Ağustos,

Çıplak Hücre, Derinlik Sarhoşluğu, Kirli Aşk, Nöbet, Öldüren Cazibe (Fatal Attraction), Ölüler, Renegade/Asfalt Cowboy,

1989 Eylül,

Arya, Kızıl Ateş, Kokteyl, Kontes, Sanık, Sevginin Bedeli, Sıfırın Altı, Sonsuz Matem, Şeytanın Dönüşü,

1989 Ekim,

Arzuların Kadını/Alexa, Ay, Batman, Boğa Takımı, Cadılar Bayramı, Cehennem Silahı, Çalışan Kız, Dehşet Evi 2, Entrika, Fırtına Gibi, Fırtınalı Yıllar, Hanna’nın Kaderi, Herhangi Bir İlişki Değil, İki Kadın Arasında, Indiana Jones Son Macera, Kan Boksu, Kızgın, Küçük Vera, Madame Sousatzka, Manyak Aranıyor, Oto Stopçu, Ölü Bir Deniz, Porşe Hırsızları, Sis, Suikastçı, Traxx, Tutku,

1989 Kasım,

Benim Güzel Çamaşırhanem, Büyük, Cehennem Silahı 2, Cennet Park, Çapkın, Deliler Savaşı, Jacknife, Kabus V/Hayal Çocuk, Kana Kan, Kara Sevdalı Bulut, Model, Uçurtmayı Vurmasınlar, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Yanan Sır,

1989 Aralık,

Ayı, Çatılarda, Dolunay, Dördüncü Protokol, Film Bitti, Güney, Hürkan, Julia And Julia, Kadife Rüyalar, Kızıl Akrep, Masum Sanık Roger Rabbit, Misisipi Yanıyor (Mississippi Burning)/Avşar Film, 007 James Bond Öldürme Yetkisi, Wanda Adında Bir Balık,

1990 Ocak,

Acılar Paylaşılmaz, Aile Bağları, Amerikan Ninja 3, Bird, 9 1/2 Hafta, 4’üncü Savaş, Eddie Yaşıyor, Fazilet, Geleceğe Dönüş 2, Gömlek, Gülen Adam, Hanım, Hayalet Avcıları II, Kaplan Kafesi, Sinek 2, Şeytanın Ölüsü, Yasemin, Zor Ölüm,

1990 Şubat,

Bye Bye Baby, Erik The Viking, Gülbeyaz, Herşey Serbest, Karanlıkta Bir Çığlık (A Cry In The Dark)/Avşar Film, Karate Kid 3, Krala Veda, Minyeli Abdullah, Skandal, Son Darbe, Son Görev, Yakışıklı Johnny, Yarın Cumartesi,

1990 Mart,

Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Başka Bir Kadın, Büyük Yalnızlık, Dövüşçü, Geceyarısı Av, Genç Silahşorlar, Hayvan Mezarlığı, İşte Bizim Lambada, Lambada, Medcezir Manzaraları, Renkler (Colors)/Avşar Film, Sex Yalanları, Sırdaş Radyo, Sosyete Polisi 2, Şeytan, Şoför Ehliyeti, Vahşi Kumsal, Yaşıyorlar,

1990 Nisan,

Abuk Sabuk Bir Film,

Aşka Susayan Kadın,

Bayan Daisy ve Şoförü,

Doğum Günü Dört Temmuz,

Domino, Günahkar,

Hallowen 4 (Hallowen 4: The Return Of Michael Myers)/Avşar Film,

Hayaletler Beceremez ki,

Işığın Bittiği Yer,

İkili Oyunlar,

Karartma Geceleri,

Lambada/Yasak Dans,

Ölü Ozanlar Derneği,

Ölüm Nehri,

Tango And Cash,

Üç Kağıtçılar,

1990 Mayıs,

Benim Sinemalarım, Berlin Yanıyor, Bütün Kapılar Kapalıydı, Cazibe, Çingeneler Zamanı, Harry Sally’le Tanışınca, Hırsız, Joy ve Joan, Kara Yağmur, Karılar Koğuşu, Kirli Çürük ve Adi, Kuru Beyaz Bir Mevsim, Küçük Balıklar Üzerine Bir Masal, Ölümün Gözleri, Özel Takip, Paranoya/Amansızlar, Puslu Güneş, Suçlar ve Kabahatler,

1990 Haziran,

Ay Çarpması, Babanın Metresi, Çıplak Silah, Eyvah Çocuklar Küçüldü, Koza, Sevimli Patiler, Sol Ayağım,

1990 Temmuz,

Ben ve O, Çocuk Oyunu, Dişi Şeytan, Karanlık Melek, K-9, Kobra, Merkez, Ölüm Sessizliği, Soğuk Nefes, Şok, Yalan, Yolun Sonu II,

1990 Ağustos,

Amerika Rüyası, Bak Şu Konuşana, Bana Sevdiğini Söyle/İlk Heyecan, Define Adası, Dikkat Köpek Var, Geleceğe Dönüş III, Kahraman Kan, Kanlı Ay, Kemer, Roadhouse, Shirley Valentine, Sineklerin Tanrısı, Suçsuz Bir Adam, Vahşi Bir Şey,

1990 Eylül,

Ateşli Kan, Bana Göz Kulak Ol, Cennet Sineması, Daima, Düşler Tarlası (Dream of Fields)/Özen Film, Gözde, Gremlinler 2, Güllerin Savaşı, İsmimi Unutma, Kaybeden Yok, Kızıl Ekim, Öğrenci, Salıncaktaki Kız, Tarikat, Yaz Mesleği, Yeşil Cehennem,

1990 Ekim,

Aşk Denizi, Dick Tracy, Elm Sokağı Kabusu, Gerçeğe Çağrı, Geri Çekilmek Yok Teslim Olmak Yok 3/Kan Kardeşler, Hainler, İstenmeyen Şahit, Kış İnsanları, Melek Kasabası, Montreal’li İsa, Ölüm Oyunu 2, Polis Hikayesi, Savaş Günahları, Tanrılar Çıldırmış Olmalı 2, Yılan ve Gökkuşağı,

26 Ekim 1990,

Mefisto (Mephisto)/EKS Dağıtım,

1990 Kasım,

Avantacılar, Bağdad Cafe, Berdel, Brooklyn’e Son Çıkış, Camdan Kalp, Cellat, Ford Fairlane, Güneş İmparatorluğu, İhanet, İki Erkek Bir Kadın, Koltuk Belası, Küçük Rambolar, New York Üçlemesi, Özel Bir Kadın, Stanley ve İris, Vahşi Duygular, Yıldırım Günleri,

1990 Aralık,

Aşkın Kesişme Noktası, Ateş Kuşları, Baba 2, Çelik Manolyalar, Çılgın Aile, Düşmanlar/Bir Aşk Üçgeni, Hallowen 5/Michael Myers’in İntikamı, Hayalet, İki Başlı Dev, İlk Kuvvet, İmdat ile Zarife, Kaplan Kuyruğu, Mavi Savaşçı, Minyeli Abdullah 2, Müzik Kutusu, Onur Savaşı, Öldüren Striptiz, Özgürlük Çığlığı, Sayın Başkan, Sıkı Dostlar, The Exorcist 3/Şeytan 3, Teldeki Kuş, Yalnız Değilsiniz,

1991 Ocak,

Cadillac Man, Çılgınlar, Çılgın Tatil, Evde Tek Başına/Yalnız Cesurlar Yaşar, Firar, Gizli İlişkiler, Kaptan Amerika, 48 Saat 2, Kokain Harekatı, Küçük Deniz Kızı, Memphis Belle/Memphis Güzeli, Ninja Kaplumbağalar, Robocop 2, Son Maç, Şüphe Altında, Vahşi Orkide,

1991 Şubat,

Arachnophobia/Örümcek Korkusu, Çizgi Ötesi, Flört, Koruyucu, Kötü Ruh 3, Krokodil Dundee 2, Madde 438/Gerçek Bir Öykü, Ölüm Kitabı, Ran, Rocky 5, Sahibini Arayan Madalya, Sahte Cennete Veda, Zor Ölüm 2/Daha Zor Ölüm,

1991 Mart,

Bekle Dedim Gölgeye, Biz Melek Değiliz, Cadılar, Dadı, Düşler, Ejderha, Frances, Gel Cenneti Gör, Gün Ortasında Karanlık/Anne, Havana, Hırsız Kız, İki Kadın Arasında, Joe Yanardağa Karşı, Kara Güneş Dağları, Kurtlarla Dans, Lisede Vahşet, Nikita/Avşar Film, Öldüresiye Sevmek,

1991 Nisan,

Amerikan Ninja 4, Ana Okulu Polisi, Bağla Beni, Dragon Rusya’da, Herkesin Keyfi Yerinde, Hiç Bitmeyen Öykü 2, Karanlık Adam, Mavi Cennetim, Sınıf 1999, Şeytan Çıkaran, Tabu, Umuda Yolculuk, Üç Adam ve Bir Küçük Hanım, Yaşamın Kıyısından Kartpostallar, Yeşil Kart,

1991 Mayıs,

Air America,

Akıl Defteri,

Anılar,

Avalon,

Bak Bu da Konuşuyor,

Cyrano de Bergerac/Umut Sanat,

Çölde Çay,

Dehşetin Nefesi,

Harlem Geceleri,

Henry ve June,

Kiraz Çiçek Açıyor,

Kray Kardeşler,

Makas Eller,

Rus Evi (The Russia House)/Avşar Film,

Savaş Partisi,

Sokaktan Gelen Kadın,

Talihin Dönüşü,

Taxi Blues,

Uyanışlar,

Vur Emri,

Yatağımdaki Düşman,

1991 Haziran,

Alice, American Kick Boxer 1, Avcı (Quigley Down Under)/Avşar, Çılgın, Delta Komandoları, Deniz Kızları, Doruktaki Kadın, İntikam, Kaçış, Kızım Elden Gidiyor, Korkusuz, 11 Gün 11 Gece, Problem Çocuk, Sen Nereden Çıktın, Şenlik Ateşi, Yaşamak İçin,

1991 Temmuz,

Alışveriş Manzaraları, Budapeşte Barı, Gandhi, Gece Kulübü, Genç Silahlar II/Zafer Parıltısı, İhtiras Oyunları, Predator 2, Sarışın Bomba, Silah ve Namus, Tutku Çemberi,

1991 Ağustos,

Bekarın Derdi, Beyaz Diş, Bir Aşk Dört Nikah, Cal, Çıplak Silah 2.5/Korkunun Kokusu, Devrim, Geçit 2, Kral Ralph, Neşeli Pazar, Özgürlük Savaşçıları (Fight For Us)/Leya/Yeni Tual, Robin Hood, Sekse Doymayan Güzeller,

1991 Eylül,

Bulvar Geceleri,

Çıplak Tango,

Danielle Teyze,

Hudson Hawk,

Meçhul Ölüm,

Mezarlık Devriyesi (Graveyard Shift)/Avşar Film,

Mystic Pizza,

Ninja Kaplumbağalar 2/Sızıntının Esrarı,

Ölüm Öpücüğü,

Robin Hood: Hırsızlar Prensi (Robin Hood: Prince of Thieves),

Stella,

Terminator 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day)/?????/?????,

Texasville/Avşar Film,

The Doors,

Tutku,

Uzlaşma,

1991 Ekim,

Avrupa (Europa)/Umut Sanat, Bir Güç Gösterisi, Doktor Petiot, Efsane Döğüşçü, Hamlet, Kick Boxer 2, Kusursuz Silah, Kuzuların Sessizliği, La Commica, L. A. Öyküsü, Mavi Göle Dönüş, Onbir Gün Onbir Gece 2, Ölüm Makinası, Pasifik Tepeleri, Piano Piano Bacaksız, Rembetiko, Şehirli Züppeler, 3 Belalılar/Altın Macera,

1991 Kasım,

Alev Kapanı, Arzular Uyanırsa, Clichy’de Sessiz Günler, Çaylak, Çingene ve Melek, Genç Ölmek, Gizli Yüz, Kendini Arayan Adam, Menekşe Koyu, Ona Ben Olduğumu Söyleme, Oscar/Kızıma Dokunma, Peki ya Bob, Sonsuza Yürümek/Yalnız Değilsiniz 2, Son Şampiyon, Tanrılar Çıldırmış Olmalı Devam Ediyor, Zehirli Sokaklar,

1991 Aralık,

Ağustosta Rapsodi, Aşk Üzerine Bir Film, Ateş Üstünde Yürümek, Gençlik Ateşi, Hızlı Soyguncu, Hollywood Doktoru, İkiz Kan, İsterik, Kadın Polis New York’ta, Kırılma Noktası, Kırmızı Pazartesi, Ölümcül Düşünceler, Red Kit, Roketadam, Sarı Darbe, Şafak, Thelma ve Louise, 3 Belalılar Dönüyor, Venüs’le Buluşma,

1992 Ocak,

Addams Ailesi, Başkalarının Parası, Berberin Kocası, Billy Bathgate, Critters 3, Çelik Cazibe, Dişi Kan, Evde 5 Başına (Don’t Tell Mom The Babysitter’s Dead)/Avşar Film, Harley Davidson ve Marlboro Man, Hot Shots/Havada Komik Bir Şeyler Oluyor, İhtiras, Kokuşmuş Hayat, Küçük Dalavereci, Mem U Zin, Ölüm Cezası, Savaşçılar, Sen Başkasısın, Siyah Gözler, Tatar Ramazan, The Wizard, Vaatler Ülkesi,

1992 Şubat,

3 Belalılar

Balıkçı Kral,

Beni Deli Etme,

Buz Gibi,

Et,

Frankie And Johnny,

Freddy’nin Ölümü/Son Kabus,

İntikam Yemini,

İskoçyalı Dönüyor,

Kız Arkadaşım,

K2,

Korku Günleri,

Kurdoğlu/Osmanlı Bedel İster,

Ölüm Komandoları,

Son Macera,

Vahşi Orkide 2,

Yasak İlişkiler,

1992 Mart,

Cehennem Çocukları, Dalgaların Prensi, For The Boys, JFK/Kapanmayan Dosya, Merdiven Altındakiler, Paramparça, Robert’in Filmi, Sevgili, Şiddet Yılı (Year Of The Gun)/Avşar Film, Tehlikeli Saatler, Uçarı Gül, Yeniden Ölmek,

1992 Nisan,

Asterix Büyük Savaş,

Dans Makinesi,

Doktor,

Dünyanın Sonuna Kadar,

Fahişe,

Gecenin Gözleri II,

Grand Canyon/Şehrin Kalbi,

Hür Dövüşçü,

Korku Burnu,

Madonna Yatakta,

Problem Çocuk 2,

Sevimli Dev,

1992 Mayıs,

Akdeniz, Artık Çocuk Değiller, Bahçıvan, Bugsy, Elveda Yabancı, Gecenin Gözleri, Hook, İkarus’un İ’si, Kara Cübbe, Karanlığın Ötesi, Kör Talih, Kuşatma Altında, Kuzenim Vinny, Küçük Adam, Son Görev, Tahrik, Vahşi Cazibe, Yabancı Kucak, Zoraki Kahraman,

1992 Haziran,

Aldatma, Anais Henri and June/Özel Bir Aşk Öyküsü, Beşikteki El Dünyayı Sarsar, Bill ve Ted’in Maceraları, Bingo, Gelinin Babası, Harlem Fedaileri, Kahraman Babam, Omen IV, Yaşam Savaşı,

1992 Temmuz,

Anahtar, Aşk Evi, Esrarlı Buluşma, Mississipi Masala,

1992 Ağustos,

Aile Sırları, Beethoven, Demir Kartallar 3/Zirvede Macera, Dönüşüm, Suç İmparatorluğu, Ve Tanrılar Çıldırdı, 29. Cadde,

1992 Eylül,

Alien 3, Cehennem Silahı 3, Colette, Çıplak Ateş, Doğadaki Umut, Gecenin Ötesi, Hit Man, Indochine, Christopher Columbus-Keşif (Christopher Columbus-The Discover)/Avşar Film, Seni Seviyorum Rosa, Tampapo, Taş Yıllar, Van Damme Efsanesi,

1992 Ekim,

Altıncı His, Batman Dönüyor, Beceriksiz Tanrılar, Bir Zamanlar Bir Suç Vardı, Devlerin Ölümü, Dur Yoksa Annem Ateş Edecek, Evrenin Askerleri, Gecelerin Kadını, Gerçeği Arayış, Geri Döndüler, Gizli Arzular, Hızlı Ateş, Whistle Stop Café’deki Kızarmış Yeşil Domatesler (Fried Green Tomatoes At The Whistle Stop Café)/Avşar Film, Onbir Gün Onbir Gece 3, Şeytan Kapısı, Uçak, Uygunsuz Yollar, Uyuşturmadan, Uzak Ufuklar,

1992 Kasım,

Acemi, Boksör, Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, Çıplak Tilki, Duygu Suçları, Düş Gezginleri, Genç Bekar Bayan Aranıyor, Jersey Girls, Jesuit Joe/Avşar Film, Kızlar Sahada, Oyuncular, Sıkı Durun Geliyor, Temel İçgüdü, Yatağımdaki Kız, Yüksek Topuklar, Yüzyüze, Zevklerin Kadını,

1992 Aralık,

Acı Ay (Bitter Moon)/Avşar Film, Affedilmeyen, Aldanış, Beyazlar Beceremez, Bir Kaç İyi Adam, Bumerang, Çöküş, İki Kadın, Kanunsuz Giriş, Köftehorlar 4, Öldürme Üzerine Bir Film, Ölüm Kadına Yakışır, Sürgün,

1993 Ocak,

Bodyguard, Evde Tek Başına 2/New York’ta Kaybolan Çocuk, Görünmeyen Adamın Maceraları, Güzel ve Çirkin, Hayvan Mezarlığı 2, Kanıt Vücutlar, Müthiş Yemek, Ninja Çocuklar, Ölümsüzler 4, Son Mohikan, Şeker Adamın Laneti, Tatlı ve Kısa, Vahşi Orkide 3, Vegas’ta Balayı, Wayne’nin Dünyası, Zehirli Sarmaşık,

1993 Şubat,

1492 Christophe Colomb/Cennetin Keşfi,

Barton Fink,

Beraber,

Beyaz Kumlar,

Dönersen Islık Çal,

Drakula,

Gölge Oyunu,

Herkesin Kadını,

Kürdan Co,

Tehlikeli Oyunlar,

1993 Mart,

Ağlatan Oyun,

Bütün Köpekler Cennete Gider,

Daima Genç,

Fikrimin İnce Gülü/Sarı Mersedes,

Gece ve Şehir,

Howards End,

Kadın Kokusu,

Karanlığın Ordusu,

Karşı Sex,

Lorenzo’nun Yağı,

Nemesis,

Otomobildeki Kadın,

Sarafina/Özgürlük Şarkısı,

Sosyeteden İnsan Manzaraları (Short Cuts)/Özen Film,

Tendeki Tuz,

Yok Ol Fred,

1993 Nisan,

Amerikalılar, Berlin in Berlin, Çizme, Hoffa, Kapat Gözlerimi, Kocalar ve Aşıklar, Köprüüstü Aşıkları, Metres, Miranda, Oyuncaklar, Sperm Bankası, Şifreciler, Zoraki Kahraman,

1993 Mayıs,

Comet’in Yılı, Çok Gizli, Drugstore Cowboy, İkiz Tepeler/Ateş Benimle Yürür, Kaçacak Yer Yok, Makas, Malcolm X, Misafirler, Ölüm Silahı, Ölüm Takibi/Yönetmenin Kurgusu, Öpme, Özel Dakikalar 2, Rezervuar Köpekleri, 7 Gün 7 Gece,

1993 Haziran,

Ahlaksız Teklif (Indicent Proposal), Bütün Kadınlar Bunu Yapar, 57 No.lu Yolcu, Kocalar ve Karılar, Kurdun Gölgesi, Kuzenler, Öldüren Tutku, Senden Başka Herkesle, 21. Yaş, Zahidem,

1993 Temmuz,

Aşklar ve Tutkular, Bekarlar, Doğum Günün Kutlu Olsun Türk, Emmanuelle 7/Cennette, Gizli Oyunlar, Masum Kan, Öteki Kadın, Plaj Güzelleri,

1993 Ağustos,

Arzuların Günahları, Aşk İksiri No 9, Bana Hayır Deme, Çatıların Çocuğu, Galiba Hamile, Gölge, İlk Aşk İlk Günah, Ninja Kaplumbağalar 3, Sonun Başlangıcı, Tehlikeli Oyun, Vanuatu Altınları, Yaşamak İçin, Yırtık Rahibe, Zevk Şehri,

1993 Eylül,

Bu Çocuğun Hayatı, Bugün Aslında Dündü, İçimizdeki Şeytan, Jurassic Park, Kayboluş, Lulu, Sarı Tebessüm, Tatlı Emma Sevgili Böbe, Vahşi Kaktüs, Yatak, Yıllar Sonra,

1993 Ekim,

Amerikalı, Ateş Hattında, Dolu Silah 1, Eyvah Çocuk Büyüdü, Fahişe, Gizli Liman, Günah Oyunları, Hot Shots, Kafka, Sliver, Son Muhteşem Kahraman, Suikastçı, Tina/Aşkın Bununla Ne İlgisi Var, Yalan Dünya, Yol,

1993 Kasım,

Ahlaksız İçgüdü,

Amerikan Yapımı,

Fırlama Beyefendi,

Gece Ritimleri,

Günahkarlar,

İhtiras Balığı,

İskilipli Atıf Hoca/Kelebekler Sonsuza Uçar,

Kaçak,

Kırık Kalp,

Mutluluk Sahili,

Ölesiye,

Sevginin Bağladıkları,

Şirket,

Yolcu/Çölün Ortasında Demirlemiş Bir Gemi,

Zıkkımın Kökü,

1993 Aralık,

Bir Erkek İki Kadın,

Cezalandırıcı,

Dave/Bir Günlük Cumhurbaşkanı,

Dragon/Bruce Lee Efsanesi,

Fındıkkıran,

Hediyelik Kadın (Mad Dog & Glory),

Helena’yı Sarmak,

Komşunun Karısı,

Madame Bovary,

Mavi Sürgün,

Özel Arzular,

Piano,

Robin Hood’un Çılgın Dünyası,

Tehlike İşareti,

Tersine Dünya,

Yan Vuruş,

Yükselen Güneş,

Yüzü Olmayan Adam,

Zor Hedef,

1994 Ocak,

Addams Ailesi 2, Afacan Dennis, Alaaddin, Beşinci Boyut, Bir Buçuk Polis, Çılgın Tatil 2, Dadı Dedikse, Dağcı, Germinal/Umut Sanat, Jason: Cehenneme Git, Kusursuz Dünya, Öyle Bir Kadın ki/Gerçek McCoy, Özgür Willy, Sapık İlişkiler, Şarlo, Tom ve Jerry, Yargısız İnfaz,

1994 Şubat,

Amerikan Rüyası,

Aşk Bir Fahişedir,

Aynasızlar İş Üstünde,

Babam İçin,

Best of the Best 2,

Bütün Hayatı Suçtu,

Carlito’nun Yolu,

Dünyanın Tüm Sabahları,

Masumiyet Yaşı,

Müthiş Dadı Müthiş Baba,

Nina,

Öldüren İçgüdü,

Skandal Adası,

Su Şehri,

Şahmaran/Bir İstanbul Masalı,

Şarküteri (Delicatessen)/Umut Sanat,

Taş Aslan,

Üç Serseri Karateci,

Vuruş Mesafesi,

1994 Mart,

Ayna 2, Ay Vakti, Çıplak, Güçlülerin Dünyası, Günden Kalanlar, Küçük Kaçamaklar, Philadelphia, Şüphe, Tehlikeli Bir Kadın, Üç Silahşörler,

04 Mart 1994,

Schindler’in Listesi,

1994 Nisan,

Ahlaksızlar, Babalık, Bak Şimdi Konuşana, Bay Jones, Elveda Cariyem, Gece Melek ve Bizim Çocuklar, İçimizdeki Yabancı, İnsan Yüreğinin Haritası, İyi Evlat, Kadın İstemese de, Kızkulesi Aşıkları, Korkusuz, Pelikan Dosyası, Seks Hakkında Bilmek İstediğiniz Ama Sormaya Asla Cesaret Edemediğiniz Her Şey, Sivri Kafalar, Üşütük Popolar, Yırtık Rahibe 2/Can Çıkar Huy Çıkmaz,

1994 Mayıs,

Annie Hall, Aristokrat Kediler, Ayazda Bir Yürek, Beethoven 2, Beverly Hills Magandaları, Bir Cinayet Sırrı, Casus ve Çocuk Bezi, Çılgın Hong Kong, Çözülmeler, Erotik Cazibe, Hayvansal İçgüdü, Hokus Pokus, Jamon Jamon, Kaybolan Hazine, Kirli Tatil, Masum, M. Butterfly, Ölümcül Topraklarda, Senden Başka Herkesle 2, Sonsuz Kaçış, Storyville,

1994 Haziran,

Açık Çek,

Ahlaksız Oyun,

Budala Dedektif,

Çıplak Silah 33 1/3 Son Hakaret,

Deniz Kurdu,

Dördüncü Kattaki Cinayet,

Kalifornia,

Kesişme,

Kız Arkadaşım 2,

Masum Hamleler,

Soluk Soluğa,

Teşekkürler Yaşam,

1994 Temmuz,

Cennet ve Yeryüzü, Düğün Yemeği, İki Dil Bilen Aşık, İki Hınzır Adam, Kasabanın Namusu, Makinedeki Hayalet, Paprika/Acı Biber, Tepenin Kralı, Tetikçi, Wayne’nin Dünyası 2,

1994 Ağustos,

Angie, C Blok, Göz Zevki, İntikam Ateşi/Dispara (Dispara)/Umut Sanat, Kıskanç Babam, Kötü Kızlar, Manhattan, Maverick, Mavi Nokta, Yumuşak Ten,

1994 Eylül,

Aşıklar, Bayılırım Belaya, Corrina Corrina/Umut Sanat, Dört Nikah Bir Cenaze, Eşlikçi Kız, Evlilik Rüyası, Güzellik Çağı (Belle Epoque)/Umut Sanat, Hayalimdeki Sevgili, Hayatım, İnsanlık Yolu, Lanetli Hediyeler, Nefes Nefese, Polis Akademisi Moskova Görevi, Sonsuz Kaçış, Sosyete Polisi III, Stardust Anıları, Taş Devri, Wyatt Earp,

1994 Ekim,

Çılgın Sahtekarlar, Davetsiz Misafir, Gerçek Yalanlar, Hız Tuzağı, Hüküm Gecesi, Kamasutra, Kraliçe Margot (La Reine Margot)/Umut Sanat, Kurt, Super Mario Bros, Ve Orkestra Durmadan Çalıyordu,

14 ekim 1994,

Üç Renk: Mavi,

1994 Kasım,

Acı Çikolata, Açık Tehlike, Bebek Firarda, Bir Şirket Komedisi, Bize Nasıl Kıydınız, Buluşma, Forrest Gump, Lotus Oburları, Malice, Müşteri, Size de Çıkabilir, Urga/Moğolistan’ın Ruhu, Uzman, Yaz Yağmuru, Yengeç Sepeti,

1994 Aralık,

Albay Chabert, Babam ve Ben, Balkan Balkan, Emanuelle/Çok Özel İlişkiler, Erkek Severse Her Zaman Sever, Gecenin Rengi, Kaptıkaçtı Sevgili, Katil Doğanlar, Manisa Tarzanı, Maske/Sıfırdan Zirveye (The Mask ?????)/Umut Sanat ?????, Masum Melek, Muhteşem Yıllar, Noel Kabusu, Onun Hikayesi 3, 34. Cadde’de Mucize, Ölümsüz Aşk/The Crow, Priscilla/Çöller Kraliçesi, Ruhların Evi, Zaman Polisi,

1995 Ocak,

Aslan Kral, Belalı Anne, Double Dragon, Gizli Bahçe, Masallar Prensi, Nefes Nefese, Vampirle Görüşme, Yuvaya Dönüş, Richie Rich, Ufaklık, Üçü Bir Arada, Wrestling Ernest Hemingway And Other Lies Your Friends Let You Get Away With,

06 Ocak 1995,

Üç Renk: Beyaz,

1995 Şubat,

Chasers, Çılgın Aşık, Çılgın Romantik, Günaha Davet, Hız Sınırı, Kahire’nin Sırrı, Küçük Zampara, Mary Shelley’den Frankenstein, Sirenler, Yaşamın İçinden (Nobody’s Fool)/Umut Sanat, Yırtıcı Geceler, Sam Amca’nın Erleri, Şike, Taciz,

03 Şubat 1995,

Üç Renk: Kırmızı,

1995 Mart,

Bay E, Esaretin Bedeli, Hadım (Farinelli)/Umut Sanat, Gölge Topraklarda, Hasat, İş, Kaderin Cilvesi, Küçük Buddha, Mavi Gök (Blue Sky)/Umut Sanat, Nell, Rebecca/Yasak İlişki, Siyah İnci, Ölümsüz Sevgi (Immortal Beloved)/Umut Sanat, Son Savaş, Wellville’e Hoş Geldiniz, Yankee Zulu, Yıldızlara Geçit,

1995 Nisan,

Asla Öpme Asla Okşama, Babam Askerde, Bosna, Bütün Kadınlar Bunu Yapar 2, Çılgınlığın Ötesinde (In The Mouth of Madness)/Umut Sanat, Gizli Gerçek, Highlander 3/Ölümsüz Savaşçı 3, İz, Kika, Leon/Sevginin Gücü (Leon)/Umut Sanat, Sosislerin Sessizliği, Tebessüm, O Şimdi Asker, Parazit, Ucuz Roman (Pulp Fuction)/Film Pop,

1995 Mayıs,

Altın Toplar, Elm Sokağında Son Kabus (Wes Craven’s New Nightmare)/Umut Sanat, Gün Doğmadan, Hazır Giyim, İhtiras Rüzgarları, Marco Polo/Sahara Bakire Prenses, Moana İkili Taciz, North, Rapa Nui/Elveda Cennet, Sekizinci Saat, Tehdit, Vahşi Nehir, Yağmurdan Önce,

1995 Haziran,

Dans ve Aşk, Ed Wood, Gitarım ve Silahım (El Mariachi)/Umut Sanat, Gözler Yalan Söylemez, Kaçak Aşıklar (F. T. W.)/Umut Sanat, Mengene, Nostradamus, Rob Roy, Tarzan/Jane’in Utancı, Venüs Deltası (Delta of Venus)/Umut Sanat,

1995 Temmuz,

Aşk ve Zeka, Delicesine, Düşme Noktası, Erkek Yok Problem Yok, Kötü Dostlar, Küçük Kadınlar, Masumiyetin Bedeli, Satılık Kadın, Tarayıcı,

1995 Ağustos,

Adi Dedektif, Aşk Oyunları, Av, Batman Daima, Bizi Ayıran Nehir, Böcek, Dönüş Yok, Exotica, Hızlı ve Ölü, Karanlık Sular, Kongo, Salak ve (ile ?????) Avanak (Dumb & Dumber)/Umut Sanat, Vahşi Doğu Tatlı Batı, Yumuşak Et,

1995 Eylül,

Ah Paris, Andre/Denizden Gelen Sevgi, Bir Kadının Anatomisi, Casper, Cesur Yürek (Brave Heart)/Özen Film, D’Artagnan’ın Kızı, Duygu Geçidi (Safe Passage)/Umut Sanat, Johnny Mnemonic, Kelebek Avı, Mezarını Derin Kaz, Ölümsüz Karanfiller, Paris Fransa, Sürgün, Tehlikeli Tür, Ülke ve Özgürlük, Zevk Noktası,

1995 Ekim,

Apollo 13, Camilla, Denizde İsyan, Dolores, Donjuan De Marco/Umut Sanat, Full Metal Jacket, Hanna/Şen Dulun Maceraları, İlk Şövalye, Küçük Yerli Paris’te, Ulis’in Bakışı, Yasak İlişki, 101 Dalmaçyalı, Zor Ölüm 3/Zeka Öcünü Alıyor,

1995 Kasım,

Aşçı Hırsız Karısı ve Aşığı, Aşk ve Yalanlar, Çılgın Aşık, Barcelona, Çılgın İkili, Doktor Jekyll ve Bayan Hyde (Dr. Jekyll & Mrs. Hide ?????)/Umut Sanat, Fransız Öpücüğü, Özel Bir Fahişe, Su Dünyası, 101 Gece, Uçan Fil, Yargıç,

1995 Aralık,

Arkadaş Çevresi, Aşk Ölümden Soğuktur, Ayrılık (La Seperation)/Umut Sanat, Burma’da Gözyaşları, Carrington/Sancılı Aşk Labirenti, Elisa, Fırlama Şövalye, Güneş Yanığı, Kuşatma Altında 2, Mortal Kombat/Ölümcül Dövüş (Mortal Kombat)/Umut Sanat, Olağan Şüpheliler, Santa Clause, Show Girls, 007 James Bond Altın Göz, Sokaktaki Adam/Leya/Sinevizyon, Suikast Çemberi, Sen Uyurken,

1996 Ocak,

Budala Dedektif, Dokuz Ay, Küçük Afacanlar, Ölüm ve Bakire, Özgür Willy 2, Pocahontas, Savaş, Tıpatıp,

05 Ocak 1996,

Postacı,

1996 Şubat,

Ani Ölüm, Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey, Bir Oh Desem, Bisikletçi, Desperado, Dürüst Oyun, Internette Av, Kırık Ok, Kırmızı Leke, Sakıncalı Düşünceler, Sefiller (Les Miserables)/Umut Sanat, Sonsuz İhtiras (To Die For)/Umut Sanat, Yedi (Seven)/Umut Sanat, Yeraltı, Yerçekimli Aşklar,

1996 Mart,

Amerikan Başkanı, Bir Yabancıyla Asla, Bulutların Ötesi, Büyük Hesaplaşma, Gelinin Babası II, Jade, Jumanji, Nixon, Sabrina, Tehlikeli Bekleyiş, Tut Şu Bücürü,

01 Mart 1996,

Elveda Las Vegas (Leaving Las Vegas)/Umut Sanat,

15 Mart 1996,

İstanbul Kanatlarımın Altında/Umut Sanat, Otomatik Portakal, Ölüm Yolunda (Dead Man Walking)/Pinema,

1996 Nisan,

Aşk ve Yaşam,

Casino,

Erotique,

Fırlama Kızlar,

Güç Savaşçıları,

Kara Kışın Ortasında,

Kardeşler ve Sevgililer,

Kopya Cinayetler,

Korsan,

Oyuncak Hikayesi,

Ölüm Çığlığı,

Özgürlük Savaşı,

Piliç Parkı,

Seremoni,

Sessiz Gece/Bir Aşk Bayramı,

Sevgili Öğretmenim,

Tuhaf Günler,

05 Nisan 1996, (Bu Tarih Kontrol Edilecek)

Sevdiğim Mevsim (Ma Saison Preferee)/Umut Sanat,

26 Nisan 1996,

Manik Depresif/Özen Film,

1996 Mayıs,

Bebe, Bulutların Ötesinde, City Hall, Gizli Duygular, Hiçbir Şey Kişisel Değil, İlk Günah, Jack ve Sarah, Kritik Karar, Masum Yalanlar, 12 Maymun, Orman Kitabı, Para Treni, Sevimli Fahişe, Tehlikenin İçinde, Türk Tutkusu, Üç Dilek,

03 Mayıs 1996,

Dracula/Ölü Ama Son Derece Mutlu (Dracula Dead And Loving It)/Umut Sanat,

17 Mayıs 1996,

Bağlılık Yemini (Now & Then)/Umut Sanat,

1996 Haziran,

Baraka, Gölde Bir Ay, Gufi ile Oğlu, Herkes Kendi Kedisini Arıyor (Chacun Cherche Son Chat), İhanet Rüzgarı, Mazeppa, Mutluluk Çayırdadır, Öğretiler, Pırıltılı Dünyalar, Posta Kutusu, Şekeradam, Serçe, Yeni Dünya, Yorgan Hikayesi, Vatanseverler,

14 Haziran 1996,

Ay Carmela/Umut Sanat,

1996 Temmuz,

Afacanlar Ormanda, Camilla, Çavuş Bilko, Daha Hınzır İki Adam, Dunston: Otelde Tek Başına, Göze Göz, Harika Çocuk, Kaybolan Duygular, Othello, Restoration, Smoke, Son Dans,

1996 Ağustos,

Brooklyn Vampiri, Büyücüler Kulübü, Çılgın Denizaltı, Çıplak Casus, Çıplak Ruhlar, Doyumsuz ve Ölümcül, Gölgedeki Rastlantı, Kaya, Kızlar Soygunda, Sevgiden Öte, Tuzak,

30 Ağustos 1996,

8. Gün/Pinema,

1996 Eylül,

A Ay, Bullets Over Broadway, Çin İşkencesi, Çok Yakın ve Çok Özel, Dev Şeftali, Dört Oda, Erkeğim, Faithfull, Flipper, Görevimiz Tehlike, Harika Kızlar, O da Bir Ana, Otostop, Silici, Tatlı Bela ile Flört,

13 Eylül 1996,

Koruyucu Melekler (Les Anges Guardiens)/Umut Sanat,

27 Eylül 1996,

Bir Fransız Kadını (Une Femme Française)/Umut Sanat, Trainspotting/Pinema,

1996 Ekim,

Blue in The Face,

Dördümüze Bir Eş,

Işıklar Sönmesin,

Kansas City,

Kurtuluş Günü,

Kuş Kafesi,

Protesto,

Red Kit Daltonlara Karşı,

Şeytanca,

The Crow/Şehir Melekleri,

Twister/Doğanın Karanlık Yüzü,

04 Ekim 1996,

Cennet Mahkumları (Heaven’s Prisoners)/Umut Sanat,

11 Ekim 1996,

Bana Bebek Deme (Barb Wire)/Pinema, Fargo/Umut Sanat,

25 Ekim 1996,

Damdaki Süvari (Le Hussard Sur Le Toit)/Umut Sanat, Kazaam/Pinema,

08 Kasım 1996,

Aşkın Gücü (Tin Cup)/Warner Bros, Carla’nın Şarkısı (Carla’s Song)/Belge, Çifte Oyun (Two Much)/Umut Sanat, Mum Kokulu Kadınlar/Muhteşem, Özgürlüğümü Ver (Libera Me)/İFA, Sıradışı Bir Kadın (Moll Flanders)/Özen Film,

15 Kasım 1996,

Gün Batımından Şafağa (From Dusk Till Dawn)/Warner Bros, Kaçaklar (Fled)/UIP, Tabutta Rövaşata/Leya/İFR, Tepki (Chain Reaction)/Özen Film,

22 Kasım 1996,

Kardeş Gibiydiler (Sleepers)/Pinema, Kurtlar Şehri (Mulholland Falls)/UIP/Umut Sanat, Mucize (Phenomenon)/UIP,

29 Kasım 1996,

Eşkıya/Warner Bros, İlk Korku (Primal Fear)/UIP, Karışık İlişkiler (Things To Do In Denver)/ Warner Bros, Kayıp Çocuklar Şehri (La Cite Des Enfants Perdus)/Umut Sanat, Striptiz (Striptease)/Özen Film,

06 Aralık 1996,

Jack/UIP, Öldürme Zamanı (A Time to Kill)/Warner Bros, Raptiye (King Pin)/Özen Film, 80. Adım/TRT,

13 Aralık 1996,

Çalınmış Güzellik (Stealing Beauty)/Umut Sanat, Los Angeles’tan Kaçış (Escape From L. A.)/UIP,

20 Aralık 1996,

Dr. Moreau’nun Adası (The Island Of Dr. Moreau)/UIP/Umut Sanat, Ejder Yürek (Dragonheart)/UIP, Fanatik (The Fan)/Özen Film, Maksimum Risk (Maximum Risk)/Warner Bros, Nelly ve Mr. Arnaud (Nelly Et Monsieur Arnaud)/Umut Sanat, Vukovar/A Film,

27 Aralık 1996,

Ateş Altında Cesaret (Courage Under Fire)/Özen Film, Çılgın Lise (High School High)/Warner Bros., Kızıl Maske (The Phantom)/UIP,

03 Ocak 1997,

Açlık (The Hunger)/Film Art, Gözler ve Sözler (The Truth About Cats And Dogs)/Özen Film, İftiranın Bedeli (The Glimmer Man)/Warner Bros., Yılbaşı Tatili (Home For The Holidays)/Pinema, Son Adam (Last Man Standing)/UIP/Umut Sanat,

10 Ocak 1997,

Antonia’nın Yazgısı (Antonia’s Line)/Filma Ltd, Dehşet Sınırı (Extereme Measures)/Özen Film, Dostluk Denizi (White Squall)/Umut Sanat, Hayal Arkadaşım (Bogus)/Warner Bros., Steal Big Steal Little/Pinema,

17 Ocak 1997,

Babam Söz Verdi (Jingle All The Way)/Özen Film, Çatlak Profesör (The Nutty Professor)/UIP, Space Jam/Warner Bros., The Ogre/Warner Bros.,

24 Ocak 1997,

Balto/Warner Bros., Jaguar (Le Jaguar)/Umut Sanat, Baş Belası (The Cable Guy)/Warner Bros., Gün Işığı (Daylight)/UIP, Notre Dame’ın Kamburu (The Hunchback of Notre Dame)/UIP, Pinokyo (The Legend of Pinocchio)/Pinema,

31 Ocak 1997,

Kızıl Oidipus (Edipo Alcalde)/Belge, Richard III/Umut Sanat, Sınıfta Olay Var (The Substitude)/Özen Film,

07 Şubat 1997,

Aşkın İki Yüzü (The Mirror Has Two Faces)/Warner Bros., İyi Geceler Öpücüğü (The Long Kiss Goodnight)/UIP /Umut Sanat, Picasso ile Yaşamak (Surviving Picasso)/Warner Bros., Samuray’ın Gözyaşları (Crying Freeman)/Pinema,

14 Şubat 1997,

Bizim Cafe/Trees Lounge)/Özen Film, Emma/Warner Bros., Dırejan/Özen Film, Evita/Özen Film, Hayalet ve Karanlık (The Ghost And The Darkness)/UIP, Ortak (The Associate)/Pinema, Tutku Gülleri (Bed Of Roses)/UIP/Umut Sanat,

21 Şubat 1997,

Bir Erkeğin Anatomisi/Warner Bros., Erkekler Kadınlar ve Kullanma Kılavuzu (Hommes Femmes Mode d’emploi)/Pinema, Fidye (Ransom)/UIP, Larry Flynt: Skandalın İsmi (The People vs. Larry Flynt)/Warner Bros , Müslüman (Musulman)/Feza,

28 Şubat 1997,

Cadı Kazanı (The Crucible)/Özen Film, Özgürlüğün Bedeli (Michael Collins)/Warner Bros, Tual Bedenler (The Pillow Book)/UIP/Umut Sanat, Vadide 2 Gün (Two Days in the Valley)/Avşar,

07 Mart 1997,

Bir Kadının Portresi (The Portrait of a Lady)/Pinema, Güzel Bebek (Pretty Baby)/Film Art, Güzel Bir Gün (One Fine Day)/Özen Film, Kolya/UIP, Sırlar ve Yalanlar (Secrets and Lies)/Warner Bros,

14 Mart 1997,

İlk Eşler Kulübü (The First Wives Club)/UIP, Köpekler Adası/Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı,

21 Mart 1997,

Aşk Meleği (The Preacher’s Wife)/UIP, İngiliz Hasta (The English Patient)/Warner Bros/Film Pop, Michael/UIP /Umut Sanat, Shakespeare’in Romeo & Juliet’i (Shakespeare’s Romeo & Juliet)/Özen Film, Shine/Pinema,

28 Mart 1997,

Dalgaları Aşmak (Breaking the Waves)/Umut Sanat,

Vahşi Yaratıklar (Fierce Creatures)/UIP,

04 Nisan 1997,

Jerry Maguire/Warner Bros, Metro/UIP,

11 Nisan 1997,

Çılgın Marslılar (Mars Attacks)/Warner Bros., Devrim Çocukları (Children Of The Revolution)/Kılıç,

18 Nisan 1997,

101 Dalmaçyalı (101 Dalmatians)/UIP,

Alaska/Özen Film,

Cenaze Töreni (The Funeral)/A Film,

Koyu Kırmızı (Deep Crimson)/Belge,

The Relic/Pinema,

Yol Arkadaşım Bir Fil (Larger Than Life)/UIP /Umut Sanat,

25 Nisan 1997,

Dante Yanardağı (Dante’s Peak)/UIP, Turbulance/Warner Bros./Avşar, Yıldız Savaşları III/Jedi’nin Dönüşü (Star Wars III/Return Of The Jedi)/Özen Film,

02 Mayıs 1997,

Akrebin Yolculuğu/Warner Bros/Alfa Film, Aşkta ve Savaşta (In Love and War)/UIP/Umut Sanat, Basquiat/Warner Bros., Sessiz Düşman (The Devil’s Own)/Warner Bros.,

09 Mayıs 1997,

Acı Şeker (Bitter Sugar-Azucar Amarga)/A Film, Kan ve Şarap (Blood and Wine)/UIP/Umut Sanat, Richard’ı Ararken (Looking For Richard)/Özen Film,

16 Mayıs 1997,

Akşam Yıldızı (The Evening Star)/Avşar,

Evrenin Sırrı (The Arrival)/Özen Film,

Marvin’in Odası (Marvin’s Room)/Warner Bros.,

Yalancı Yalancı (Liar Liar)/UIP,

23 Mayıs 1997,

Çarpışma (Crash)/A Film, Guantanamera/Avşar, Jude/Pinema, Süper Star (Leading Man)/A Film,

30 Mayıs 1997,

Ahmaklar Acele Eder (Fools Rush In)/Warner Bros., Aziz (The Saint)/UIP, Hamlet/Özen Film, Vatanseverler (Les Patriotes)/Umut Sanat,

06 Haziran 1997,

İkili Oyun (Solitaire For 2)/Pinema, Çılgın ve Vahşi (Jungle 2 Jungle)/UIP, Geçmişten Ruhlar (Ghost From The Past)/Özen Film, Herkes Seni Seviyorum Der (Everyone Says I Love You)/Warner Bros., Meme ve Ay (La Teta i La Luna)/Atıf Aksel, Yeşil Papaya’nın Kokusu (L’Odeuer De La Papaya Verte)/Umut Sanat,

13 Haziran 1997,

Uzay Yolu: İlk Temas (Star Trek: First Contact)/UIP, 9 1/2 Hafta 2 (Another 9 1/2 Weeks)/Özen Film,

20 Haziran 1997,

Fiorile/Umut Sanat, Karavan (The Van)/Özen Film, Matilda/Warner Bros.,

27 Haziran 1997,

Bıçak Sırtı (Slingblade)/Warner Bros., Gridlock’d/Pinema, Zenginin Karısı (The Rich Man’s Wife)/UIP,

04 Temmuz 1997,

Bambola/Umut Sanat, Güzel Dadı ile Çirkin Kral (The Beautician And The Beast)/UIP,

11 Temmuz 1997,

İkili Takım (Double Team)/Warner Bros., 12. Gece (Twelfth Nights)/Özen Film, Tatlı Yalanlar (Romy And Michele’s High School Reunion)/UIP,

18 Temmuz 1997,

Aşk Kurbanları (Les Victimes)/A Film, Aşk Oteli (Hotel De Love)/Özen Film, August King’in Yolculuğu (August King)/Warner Bros., Sevimli Hayaletler (The Frighteners)/UIP,

25 Temmuz 1997,

Feeling Minnesota/Umut Sanat,

01 Ağustos 1997,

Dava (The Chamber)/UIP, New York’da Bir Çılgın (A Couch In New York)/Warner Bros./Medyavizyon, Rasputin/Özen Film,

08 Ağustos 1997,

Başkan Çocuğu (First Kid)/UIP, Neon Bible/Warner Bros./Film Pop, The Stupids/Umut Sanat,

15 Ağustos 1997,

Çığlık (Scream)/Warner Bros./Film Pop, Gölge Bunalımı (Shadow Conspiracy)/Özen Film, Hırs Tuzağı (City of Industry)/Avşar/Film Art,

22 Ağustos 1997,

Baskı Altında (Under Pressure)/Umut Sanat, Bir Zamanlar Savaşçıydılar (Once Were Warriors)/Medyavizyon, Saklı Hayat (The Convent)/Warner Bros./Medyavizyon,

29 Ağustos 1997,

Batman & Robin/Warner Bros., Köstebek Donnie Brasco (Donnie Brasco)/Özen Film, Stendhal Sendromu (The Stendhal Syndrome)/Avşar/Film Art,

05 Eylül 1997,

Bekleyiş (The Promise)/Warner Bros., Con Air/UIP, Erdem Savaşçıları (Warriors of Virtue)/Pinema, İyi Kötü Adam (The Good Bad Guy)/Özen Film, Kama Sutra/Avşar/Film Art,

12 Eylül 1997,

Aşk Tutkunu (Addicted To Love)/Warner Bros., Bütün İyiler Cennete Gider (All Dogs Go To The Heaven 2)/Avşar/Işık, İz Peşinde (Head Above Water)/Pinema/Umut Sanat, Mutlak Güç (Absolute Power)/Özen Film,

19 Eylül 1997,

Anna Karenina/Warner Bros./Medyavizyon, Bozuk Kan (Necista Krv)/Özen Film, Kayıp Dünya (Jurassic Park)/UIP,

26 Eylül 1997,

Lucie Aubrac/Umut Sanat, Mektup/UIP, Smilla ve Karlar (Smilla’s Sense of Snow)/Özen Film, Sürpriz Babalar (Fathers’ Day)/Warner Bros., Tuzak (Breakdown)/Pinema,

03 Ekim 1997,

Beni Kimse Sevmiyor (Nobody Loves Me)/Warner Bros./Fono, Siyah Giyen Adamlar (Men In Black)/Warner Bros.,

10 Ekim 1997,

5. Güç (The Fifth Element)/Umut Sanat, Kafkas Mahkumu (Prisoner Of The Mountains)/Özen Film, The Blackout/Özen Film,

17 Ekim 1997,

Kaybedecek Bir şey Yok (Nothing To Lose)/UIP, Komplo Teorisi (Conspiracy Theory)/Warner Bros., Kuduz Bakışı (Mad Dog Time)/Özen Film, Nihavend Mucize/Film Art/Delta, İkiz Kasaba (Twin Town)/Pinema,

24 Ekim 1997,

Hamam (Il Bagno Turco)/Warner Bros./Promete, Hız Tuzağı 2 (Speed 2)/Özen Film, Leydi ile Sokak Köpeği (Lady And The Tramp)/UIP, Masumiyet/Özen Film/Mavi,

31 Ekim 1997,

Fatih Kull (Kull The Conqueror)/UIP, Kayıp Otoban (Lost Highway)/Pinema, Mesaj (Contact)/Warner Bros., Bean-En Büyük Felaket Filmi (Bean-The Ultimate Disaster Movie)/Pinema,

07 Kasım 1997,

Barışçı (Peacemaker)/UIP, İntiharın El Kitabı/Leya, Jerusalem/Özen Film,

14 Kasım 1997,

Anaconda/Warner Bros., Kuşatma Altında Aşk/Film Art, Libertarias/Belge, Usta Beni Öldürsene/Med Yapım, Volcano/Özen Film,

21 Kasım 1997,

Balıklar ve Rüyalar (Dream With The Fishes)/Pinema, En İyi Arkadaşım Evleniyor (My Best Friend’s Wedding)/Warner Bros., Yüzyüze (Face/Off)/UIP,

28 Kasım 1997,

Ağır Roman/Özen Film/Belge, Kissed/Pinema, Spawn/Umut Sanat, Ufuk Faciası (Event Horizon)/UIP,

05 Aralık 1997,

Düzenbaz (Traveller)/Özen Film, Kasaba/NBC, Los Angeles Sırları (L. A. Confidential)/Warner Bros.,

12 Aralık 1997,

Hava Kuvvetleri Bir (Air Force One)/UIP, O Çok Sevimli (She’s So Lovely)/Warner Bros./Film Pop, Haneke: Ölümcül Oyunlar (Funny Games)/Umut Sanat, Seni Beklerken (Til There Was You)/Özen Film,

19 Aralık 1997,

Anadan Doğma (The Full Monty)/Özen Film, Orman Kaçkını (George Of The Jungle)/UIP,

26 Aralık 1997,

Cadıca Sevmek (Witch Way Love)/Avşar, Sakar Profesör (Le Plus Beau Metier Du Monde)/Warner Bros./Fono, 007 Yarın Asla Ölmez (007 Tomorrow Never Dies)/UIP,

02 Ocak 1998,

Ajanlar Kralı (Austin Powers)/Özen Film, Beyaz Sarayda Cinayet (Murder At 1600)/Warner Bros., Hollywood Kaçakları/Kibele/Umut Sanat, İtirafçı (The Informant)/Belge, Roseanna (Roseanna’s Grave)/Pinema, Tılsım (Wishmaster)/A Film,

09 Ocak 1998,

Evde Tek Başına 3 (Home Alone 3)/Özen Film, Mimic/Tehlikeli Yaratıklar (Mimic)/Warner Bros./Film Pop, Oltada Balık Çantada Keklik (Shooting Fish)/Umut Sanat,

16 Ocak 1998,

Çakal (The Jackal)/UIP, Doberman (Dobermann)/Avşar,

23 Ocak 1998,

Güçlüler Bölgesi (Cop Land)/Warner Bros./Film Pop, Gülünç İlişkiler (Ridicule)/Pinema, Herkül (Hercules)/UIP, Minik Kahramanlar (The Borrowers)/Pinema, Yeni Dünya (Le Nouveau Monde)/Standard,

30 Ocak 1998,

Anastasia/Özen Film, Kurt Adam Paris’te (An American Werewolf in Paris)/Pinema, Şeytanın Avukatı (Devil’s Advocate)/Warner Bros.,

06 Şubat 1998,

Oyun (The Game)/Pinema, Şişman (Heavy)/Minema, Yıldız Gemisi Askerleri (Starship Troopers)/UIP,

13 Şubat 1998,

Ateşli Geceler (Boogie Nights)/Umut Sanat, Boksör (The Boxer)/UIP, Kaybedenler (U-Turn)/Warner Bros.,

20 Şubat 1998,

Karışık Pizza/Warner Bros., Titanik (Titanic)/Özen Film,

27 Şubat 1998,

Amistad/UIP, Buz Fırtınası (The Ice Storm)/Umut Sanat,

06 Mart 1998,

Ali/Arzu, Avcı/Film Art, Haberci (The Postman)/Warner Bros., Sadık Arkadaş (Mrs. Brown)/Warner Bros.,

13 Mart 1998,

Başkanın Adamları (Wag The Dog)/Umut Sanat, Olağanüstü Bir Haber (A Life Less Ordinary)/Özen Film, Yağmurcu (The Rainmaker)/UIP,

20 Mart 1998,

Bay Şeşi Beş (Mr. Magoo)/UIP, Benden Bu Kadar (As Good As It Gets)/Warner Bros., Herkes Kendi Kedisini Arıyor (Chacun Cherche Son Chat)/Standard,

27 Mart 1998,

Alien/Diriliş (Alien/Resurrection)/Özen Film, Bir Kış Masalı (The Winter Guest)/A Film, Çığlık 2 (Scream 2)/Warner Bros./Film Pop, Kızıl Köşe (Red Corner)/UIP,

03 Nisan 1998,

Dalgın Profesör (Flubber)/UIP, Herkül ile Sherlock (Hercules & Sherlock)/Avşar, Kundun/Umut Sanat, Zeus ile Roxanne (Zeus & Roxanne)/Özen Film, Tibet’te Yedi Yıl (Seven Years In Tibet)/Özen Film,

09 Nisan 1998, Perşembe,

Küre (Sphere)/Warner Bros.,

17 Nisan 1998,

Ölümcül Dövüş 2 (Mortal Kombat-Annihilation)/Umut Sanat, Spiceworld: The Movie/Medyavizyon, Zor Hedef Fare (Mause Hunt)/UIP,

24 Nisan 1998,

Baştan Çıkartan Ay (Temptress Moon)/Warner Bros.,

Büyük Umutlar (Great Expectations)/Özen Film,

Kızları Öp (Kiss The Girls)/UIP,

Sel (Hard Rain)/Pinema,

01 Mayıs 1998,

Can Dostum (Good Will Hunting)/Warner Bros./Film Pop,

Kaçakların Peşinde (U. S. Marshals)/Warner Bros.,

04 Mayıs 1998,

Çayırın Sakinleri (Microcosmos)/Monad,

08 Mayıs 1998,

Demir Maskeli Adam (The Man In The Iron Mask)/UIP, Yaramaz Harry (Deconstructing Harry)/Umut Sanat,

15 Mayıs 1998,

Çin Çikolatası (Chinese Chocolate)/Avşar,

Derin Darbe (Deep Impact)/UIP,

Saraybosna’ya Hoşgeldiniz (Welcome to Sarajevo)/Film Art,

22 Mayıs 1998,

Geçmişi Ararken (Driftwood)/A Film, İhanet (The Edge)/Özen Film, Jackie Brown/Warner Bros./Film Pop, Para Konuşur (Money Talks)/Umut Sanat, Pembe Hayat (Ma Vie En Rose)/Avşar,

29 Mayıs 1998,

Beyaz Öfke (White Man’s Burden)/A Film,

05 Haziran 1998,

Aile Bağları (A Thousand Acres)/Pinema, Bir Gecelik Aşk (One Night Stand)/Umut Sanat, Bu Dünya ve Ötesi (This World Then The Fireworks)/Avşar, Öp ya da Öldür (Kiss or Kill)/Kılıç, Sen de Gitme/Warner Bros., Şifre Merkür (Mercury Rising)/UIP,

12 Haziran 1998,

Romeo ve Juliet (Shakespeare’s Romeo and Juliet)/Özen Film, Sayı Kralı Buddy (Air Bud)/Warner Bros.,

19 Haziran 1998,

Ateşkes (Le Tregua)/TMC, Nevada/Özen Film, Cazcı Kardeşler 2000 (Blues Brothers 2000)/UIP, Onu Çok Sevdim (Fall)/Özen Film, Vahşi Şeyler (Wild Things)/Warner Bros.,

26 Haziran 1998,

Bir Koca Şart mı (Picture Perfect)/Özen Film, Chamanka/Avşar, Lola/A Film,

03 Temmuz 1998,

Gecenin Baykuşu (Meet Wally Sparks)/Özen Film, Marvin’in Odası (Marvin’s Room)/Warner Bros., Sonuna Kadar (Going All The Way)/Özen Film,

10 Temmuz 1998,

Lolita/Özen Film,

Tatlı Kaçamaklar (Afterglow)/Warner Bros.,

Sekiz Kafa Çantada (8 Heads in a Duffel Bag)/A Film,

17 Temmuz 1998,

Mutlu Beraberlik (Chunguang Zhaxie)/Minema, Olgun Kadına Övgü (In Paradise Of Older)/Belge,

24 Temmuz 1998,

Altı Gün Yedi Gece (Six Days Seven Nights)/UIP,

Hırsız ve Çırağı (Rien Ne Va Plus)/Belge,

Çılgın Şehir (Mad City)/Warner Bros.,

31 Temmuz 1998,

Kumpas (Most Wanted)/Warner Bros./Umut Sanat,

07 Ağustos 1998,

Aşkımın Hedefisin (The Object Of My Affection)/Özen Film, Çıplak Bakış (The Naked Eye)/Özen Film/Belge, Evlilik Öpücüğü (The Wedding Singer)/Warner Bros./Umut Sanat, Tanrıyı Oynamak (Playing God)/A Film,

14 Ağustos 1998,

Cehennem Silahı 4 (Lethal Weapon 4: The Gang’s All Here)/Warner Bros., Karmaşık Hisler (La Bonne)/Yeni Tual,

21 Ağustos 1998,

Derinlikte Dehşet (Deep Rising)/Özen Film,

28 Ağustos 1998,

Armageddon/UIP, Başka Bir Dünya (The Sweet Hereafter)/Umut Sanat, Kadınsı Duygular (Washington Square)/Özen Film, Sihirli Kılıç/Camelot’u Arayış (Magic Sword/Quest For Camelot)/Warner Bros.,

04 Eylül 1998,

Doğu Sarayı Batı Sarayı (East Palace West Palace)/Minema, Jane’in Zaferi (G. I. Jane)/Özen Film, Melekler Şehri (City Of Angels)/Warner Bros., Terörist (Resurrection Man)/Pinema,

11 Eylül 1998,

Er Ryan’ı Kurtarmak (Saving Private Ryan)/UIP, Günlük (The Basketball Diaries)/Pinema, Space Truckers/Özen Film,

18 Eylül 1998,

Godzilla/Warner Bros., Marquise/Özen Film,

25 Eylül 1998,

Kirli Yarış (Primary Colors)/Warner Bros./Umut Sanat, Kumarbaz (The Gambler)/Umut Sanat, Mafya (Mafia)/UIP, Vücut Dili (In & Out)/Özen Film, Yarım Şans (Half A Chance)/Avşar,

02 Ekim 1998,

Alacakaranlık (Twilight)/UIP, Tatlısert (The Avengers)/Warner Bros.,

09 Ekim 1998,

Atlara Fısıldayan Adam (The Horse Whisperer)/UIP, Gerçek Sarışın (The Real Blonde)/Özen Film, Ne Yaptığını Biliyorum (I Know What You Did Last Summer)/Özen Film,

16 Ekim 1998,

Gizemli Şehir (Dark City)/Warner Bros./Umut Sanat, Kaçıklık Diploması/Warner Bros./Mine, Teklif (The Proposition)/Pinema, The Truman Show/UIP,

23 Ekim 1998,

Gelini Kim Öpecek (Kissing A Fool)/Özen Film, Hoşçakal Yarın/Özen Film, Kusursuz Cinayet (A Perfect Murder)/Warner Bros.,

30 Ekim 1998,

Büyük Lebowski (The Big Lebowski)/Pinema, Cumhuriyet/Umut Sanat/TRT, Gizli Dosya (The X Files)/Özen Film, Komik Tuzak (The Parent Trap)/UIP, Tarzan Kayıp Şehir (Tarzan and The Lost City)/UIP,

06 Kasım 1998,

Küçük Askerler (Small Soldiers)/UIP, Sefiller (Les Miserables)/Warner Bros.,

13 Kasım 1998,

Arabulucu (The Negotiator/Justice At Any Price)/Warner Bros., Lanetli Sevgili (House Of Yes)/Özen Film, Tehlikeli Tür 2 (Species 2)/UIP, Umut Dalgaları (Hope Floats)/Özen Film,

20 Kasım 1998,

Aşkın Tarifi (A Chief in Love)/A Film, Uzayın Derinliklerinde (Lost in Space)/Warner Bros./Umut Sanat, Yalancı (Liar)/Pinema, Yılan Gözler (Snake Eyes)/UIP,

27 Kasım 1998,

Ah Mary Vah Mary (There’s Something About Mary)/Özen Film,

Her Şey Çok Güzel Olacak/Warner Bros./Filmacass,

Karınca Z/UIP,

Son Sözleşme (Sista Kontraktet)/Belge,

04 Aralık 1998,

Gemide/Özen Film, Korku Bayramı (Halloween: H 20)/Film Pop,

11 Aralık 1998,

Aşk ve Para (Out of Sight)/UIP, Kraliçe Elizabeth (Elizabeth)/Pinema, Son Vuruş (Knock Off)/Warner Bros., Tatlı Kaçamaklar (Petits Desordres Amoureux)/Özen Film/İrfan,

18 Aralık 1998,

Bu Nasıl Aşk (Polish Wedding)/Özen Film, Rastlantının Böylesi (Sliding Doors)/Warner Bros., Ronin/UIP, Stüdyo 54/Film Pop,

25 Aralık 1998,

Bir Gülücük İçin (A Smile Like Yours)/Özen Film, Leoparın Kuyruğu/UIP/Planet, Son Umut (Desperate Measures)/Özen Film, Yılbaşında Evdeyim (I’ll Be Home For Christmas)/UIP,

01 Ocak 1999,

Asker (Soldier)/Warner Bros.,

Güvercinin Kanatları (The Wings Of The Dove)/Film Pop,

Taksi (Taxi)/Özen Film,

Tutku (Rounders)/Film Pop,

08 Ocak 1999,

Bitirim İkili (Rush Hour)/Umut Sanat,

Dr. Dolittle/Özen Film,

15 Ocak 1999,

I Want You/Özen Film,

Joe Black (Meet Joe Black)/UIP,

Maskeli Kahraman Zorro (The Mask Of Zorro)/Warner Bros.,

Mulan/UIP,

22 Ocak 1999,

Benim Adım Joe (My Name Is Joe)/Özen Film,

Hırsız (The Thief)/Warner Bros./Fono,

Kaybetme Zamanı (The Gingerbread Man)/Pinema,

Sonsuza Dek (Ever After)/Özen Film,

29 Ocak 1999,

Mesajınız Var (You’ve Got Mail)/Warner Bros., Hırs Oyunu (Playback)/Kılıç,

05 Şubat 1999,

Devlet Düşmanı (Enemy of State)/UIP,

Koruyucu Meleğim (The Mighty)/UIP/Film Pop,

Sapsız Sanık (Wrongfully Accused)/Özen Film,

Yaşama Hakkı/Esra,

12 Şubat 1999,

Bıçağın İki Yüzü (Blade)/Warner Bros./Umut Sanat,

Sapık (Psycho)/UIP, Yol/Özen Film/Güney,

19 Şubat 1999,

Kutsal Adam (Holy Man),

Meleklerin Düş Yaşamı (La Vie Revee Des Anges)/Denk Ajans/Film Art,

Omuz Omuza (Stepmom)/Warner Bros.,

26 Şubat 1999,

Hayat Güzeldir (Life Is Beautiful-La Vita E Bella)/UIP/Film Pop,

İnce Kırmızı Hat (The Thin Red Line)/Özen Film,

05 Mart 1999,

Aşık Shakespeare (Shakespeare In Love)/UIP,

Propaganda/Plato,

12 Mart 1999,

Laleli’de Bir Azize/Özen Film,

19 Mart 1999,

Bir Böceğin Yaşamı (A Bug’s Life)/UIP,

Gününü Göreceksin (Payback)/Warner Bros.,

Truman Show (The Truman Show)/UIP (2. kez yazılmış),

Vampirler (John Carpenter’s Vampires)/Özen Film,

26 Mart 1999,

Yan Odadan Melodiler (Music From Another Room)/Özen Film,

02 Nisan 1999,

Aşkın Büyüsü (Practical Magic)/Warner Bros.,

Barut Fıçısı (Bure Baruta-Baril De Poudre)/Özen Film,

Kuşatma (The Siege)/Özen Film, The Rugrats Movie/UIP,

09 Nisan 1999,

Geçmişin Gölgesinde (American History X)/Warner Bros./Umut Sanat,

Velvet Goldmine/Pinema/Pera-Levis-Number 1,

16 Nisan 1999,

Aşkın Gücü (What Dreams May Come)/Pinema,

Kuzen Bette (Cousin Bette)/Özen Film,

23 Nisan 1999,

Aşk Mektubu (Message in a Bottle)/Warner Bros.,

İlk Görüşte Aşk (At First Sight)/UIP,

Kusursuz Çember (Savrseni Krug)/Monad,

Küçük Mucize (Simon Birch)/UIP,

Özgür Ruh (The Governess)/Özen Film,

30 Nisan 1999,

Fakülte (The Faculty)/Film Pop,

Hoşçakal Yarın/Özen Film,

Paylaşılamayan Tutkular (Hilary and Jackie)/Warner Bros./Umut Sanat,

Tango/Denk Sinema & Tanıtım,

Tango Dersi (The Tango Lesson)/Özen Film,

Tehlikeli Güzellik (A Destiny of Her Own)/Özen Film,

Patch Adams/Gerçek Bir Yaşam Öyküsü (Patch Adams)/UIP,

07 Mayıs 1999,

Çıplak Ten (Live Flesh)/Avşar,

Koca Bebek Joe (Mighty Joe Young)/UIP,

14 Mayıs 1999,

İşte Böyle Bir Kız (She’s All That)/Film Pop,

Kara Kedi Ak Kedi (Black Cat White Cat)/Özen Film,

Mısır Prensi (The Prince of Egypt)/UIP,

Salaklar Sofrası (The Dinner Game)/Umut Sanat,

8MM/Sekiz Milimetre (Eight Milimeter)/Warner Bros.,

21 Mayıs 1999,

Kambur (Le Bossu/On Guard)/Özen Film,

Sucu (The Waterboy)/UIP,

28 Mayıs 1999,

Alice ve Martin (Alice & Martin)/Avşar,

Buzuldan Gelen Adam (Commander Hamilton)/Özen Film,

Gerçek Efsaneler (Urban Legend)/Warner Bros.,

İsyan/Uzay Yolu (Star Trek: Insurrection)/UIP,

Merkez İstasyonu (Central Station)/Film Pop,

04 Haziran 1999,

Kurda Tuzak (Entrapment)/Özen Film,

Yaşamın Renkleri (Pleasantville)/Warner Bros./Umut Sanat,

Yıldızların Sesi (Little Voice)/Film Pop,

11 Haziran 1999,

En Sevdiğim Marslı (My Favorite Martian)/UIP,

Lola ve Bilidikid/Özen Film,

Vendome Meydanı (Place Vendome)/Avşar,

Viola/A Film,

18 Haziran 1999,

Asit Evi,

Cennet Yolcuları (Knockin On Heavens Door)/Fono,

Mumya (The Mummy)/UIP,

Okyanus Kadar Derin (The Deep End Of The Ocean)/Warner Bros.,

Taciz (Afternoon)/Yeni Tual,

25 Haziran 1999,

Batı Beyrut (West Beyrouth)/Belge,

Kusursuz Aşk (Parfait Amour)/Özen Film,

Seks Oyunları (Cruel Intentions)/Warner Bros.,

02 Temmuz 1999,

Bebe Şehirde (Babe: Pig In The City)/UIP,

Gloria/Özen Film,

09 Temmuz 1999,

Gerçek Suç (True Crime)/Warner Bros.,

Sıcak Ten (The Butcher)/İnci,

Rus Bebeği (Tatiana/The Russian Doll)/Avşar,

16 Temmuz 1999,

Gerçek Öpücük (Never Been Kissed)/Özen Film,

Hiç Hesapta Yokken (Very Bad Things)/Warner Bros./Medyavizyon,

Roxbury’de Bir Gece (A Night At The Roxbury)/UIP,

23 Temmuz 1999,

Gizli Noktalar (Private Parts)/Özen Film,

Taşralılar (Out of Towners)/UIP,

30 Temmuz 1999,

Çöl Kaplanı (Legionnaire)/Medyavizyon,

Ofis Çılgınlığı (Office Space)/Özen Film,

Virüs (Virus)/Umut Sanat,

Ağustos 1999,

Ed TV,

06 Ağustos 1999,

Romantik Şövalye (Prince Valiant)/Özen Film,

Yüzbaşı Conan (Capitaine Conan)/Umut Sanat,

13 Ağustos 1999,

Çılgın Liseliler (Rushmore)/UIP,

Merhaba Yoldaş (Four Days in Semtember)/A Film,

Ne Yaptığını Hala Biliyorum (I Still Know What You Did Last Summer)/Warner Bros.,

Romance/Özen Film/İrfan,

20 Ağustos 1999,

Cesaret Kanatları (Wing Commander)/Özen Film,

03 Eylül 1999,

Aşkım İçin (Just The Ticket)/Özen Film,

Dava (A Civil Action)/UIP,

Matrix/Warner Bros.,

Özel İlgi (Critical Care)/Özen Film,

10 Eylül 1999,

Basit Bir Plan (A Simple Plan)/Umut Sanat,

Kaçak Gelin (Runaway Bride)/Özen Film,

Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (Ten Things I Hate About You)/UIP,

17 Eylül 1999,

Anlat Bakalım (Analyze This)/Warner Bros.,

Fırtınalı Aşk (Forces of Nature)/UIP,

24 Eylül 1999,

Ayışığı Kutusu (Box Of Moonlight)/Özen Film,

Diğer Kızkardeş (The Other Sister)/UIP,

Doug’ın İlk Filmi (Doug’s Movie)/UIP,

Harem Suare/AFS,

01 Ekim 1999,

Blair Cadısı (The Blair Witch Project)/Umut Sanat,

Star Wars: Gizli Tehlike (Star Wars: Episode 1-Phantom Menace/Özen Film,

08 Ekim 1999,

Çatlak Yönetmen (Bowfinger)/UIP,

Kayıkçı/UIP/Sinevizyon,

15 Ekim 1999,

Aşk Engel Tanımaz (Nothing Hill)/A & P,

Dönüşüm (Switch Back)/Özen Film,

Süper Baba (Big Daddy)/Warner Bros.,

22 Ekim 1999,

Gözü Tamamen Kapalı (Eyes Wide Shut)/Warner Bros.,

Gülün Bittiği Yer/Mavi,

İç Çamaşırı (A Walk On The Moon/The Blouse Man)/Filmpop,

29 Ekim 1999,

Çilek ve Çikolata (Fresa Y Chocolate)/Alkazar,

Müfettiş Gadget (Inspector Gadget)/UIP,

Üçüncü Sayfa/Özen Film/Mavi,

05 Kasım 1999,

Amerikan Pastası (American Pie)/Özen Film,

Evrenin Askerleri: Geri Dönüş (Universal Soldier: The Return)/Warner Bros.,

Perili Ev (The Haunting)/UIP,

12 Kasım 1999,

Bir Yaz Gecesi Rüyası (Midsummer Nights Dream)/Özen Film,

İçgüdü (Instinct)/UIP,

Vahşi Vahşi Batı (Wild Wild West)/Warner Bros.,

19 Kasım 1999,

İkili Oyun (Thomas Crown Affair)/UIP,

Salkım Hanımın Taneleri/Warner Bros./Avşar,

26 Kasım 1999,

Asansör/Özen Film/Arzu/Plato,

Mavi Korku (Deep Blue Sea)/Warner Bros.,

Mutluluğa Uçuş (The Theory Of Flight)/Özen Film,

03 Aralık 1999,

Gerçeğin Peşinde (Random Hearts)/Warner Bros.,

Müebbet Kuşları (Life)/UIP,

10 Aralık 1999,

Dövüş Kulübü (Fight Club)/Özen Film,

Mayıs Sıkıntısı/Özen Film/NBC,

13üncü Savaşçı (The 13th Warrior)/A & P,

17 Aralık 1999,

Generalin Kızı (General’s Daughter)/UIP,

Kaç Para Kaç/Atlantik,

Sonsuzluk ve Bir Gün (Eternity And A Day)/Belge,

24 Aralık 1999,

Şaşkın Dedektif (Blue Streak)/Warner Bros.,

Varoluş (Existenz)/A & P,

31 Aralık 1999,

Duruşma/Bugay/Umut Sanat,

Lanetli Tepe (House On Haunted Hill)/Özen Film/Vizyon,

Öğretmen/Filmpop,

07 Ocak 2000,

Ekim Düşü (October Sky)/UIP,

Olimpo Garajı (Garage Olimpo)/Belge,

Seksi Peri (The Muse)/Medyavizyon,

Sınır/Ey,

Şampiyonların Kahvaltısı (Breakfast of Champions)/Özen Film,

14 Ocak 2000,

Belalı Aşk (Mickey Blue Eyes)/Warner Bros.,

007 James Bond-Dünya Yetmez (The World Is Not Enough)/UIP,

21 Ocak 2000,

Avanak Ajan-Cazibesi Yeter (Austin Powers-The Spy Who Shagged Me)/Warner Bros./Umut Sanat,

Güzel İnsanlar (Beautiful People)/Özen Film,

Kahpe Bizans/Özen Film/Arzu,

Tarzan/UIP,

28 Ocak 2000,

Asteriks & Oburiks Sezar’a Karşı (Asterix et Obelix contre Cesar)/Özen Film/Umut Sanat,

Şeytanın Günü (End of Days)/A & P,

04 Şubat 2000,

Altıncı His (Sixth Sense)/UIP,

Güle Güle/Warner Bros./UFP,

Yara/Günizi,

11 Şubat 2000,

Aç Gözünü (Open Your Eyes)/Özen Film,

Eylül Fırtınası/UIP/Delta/Ulus,

Jeanne d’Arc/Warner Bros.,

18 Şubat 2000,

Amerikan Güzeli (American Beauty)/UIP,

Kemik Koleksiyoncusu (The Bone Collector)/Warner Bros.,

25 Şubat 2000,

50 Cesur Kemancı (Music Of The Heart)/UIP/Filmpop,

Aydaki Adam (Man On The Moon)/Warner Bros./Umut Sanat,

Genç Kız ve Kral (Anna And The King)/Özen Film,

03 Mart 2000,

Cennetin Külleri (Ashes From Paradise/Cenizas del Paraiso/Özen Film,

Güneşe Yolculuk/İFR, Köstebek (Insider)/UIP,

10 Mart 2000,

Küçük Kardeşim (Stuart Little)/Warner Bros.,

Sürü/Özen Film/Güney Film (Tekrar vizyon),

Yetenekli Bay Ripley (The Talented Mr. Ripley)/UIP/Filmpop,

17 Mart 2000,

Tanrının Eseri Şeytanın Parçası (The Cider House Rules)/Filmpop,

Yeşil Yol (Green Mile)/Warner Bros.,

24 Mart 2000,

Hurricane: Onaltıncı Raund (The Hurricane)/A & P, İhtiras Tomurcukları (Hi-Lo Country)/Özen Film, Kumsal (The Beach)/Özen Film,

31 Mart 2000,

Çifte Tehlike (Double Jeopardy)/UIP,

Hayat Treni (Train De Vie)/Özen Film,

Manolya (Magnolia)/Warner Bros./Umut Sanat,

07 Nisan 2000,

Buradan Çok Uzakta (Anywhere But Here)/Özen Film,

Stigmata/UIP,

14 Nisan 2000,

Angela’nın Külleri (Angela’s Ashes)/A & P,

Hayalet Süvari (Sleepy Hollow)/UIP,

Tatlı Bela (Erin Brockovich)/Warner Bros.,

21 Nisan 2000,

Erkek Jigolo (Deuce Bigalow: Male Jigolo)/UIP,

Erkekler Ağlamaz (Boys Don’t Cry)/Özen Film,

Üç Kral (Three Kings)/Warner Bros.,

28 Nisan 2000,

Buena Vista Social Club/Piano,

Çığlık 3 (Scream 3)/Filmpop,

Pi/Özen Film,

05 Mayıs 2000,

Aşkın Sırları (Snow Falling On Cedars)/UIP,

Fasulye/Özen Film/Konsey,

Kazanma Hırsı (Any Given Sunday)/UIP,

Köprüdeki Lulu (Lulu on the Bridge)/A Film,

12 Mayıs 2000,

İnsanlık (L’humanite)/Belge,

Oyuncak Hikayesi 2 (Toy Story 2)/UIP,

Tatlı Sürpriz (The Next Best Thing)/Warner Bros./Medyavizyon,

19 Mayıs 2000,

Derin Karanlık (Pitch Black)/A & P,

Gladyatör (Gladiator)/UIP,

Kara Göl (Lake Placid)/Özen Film,

Mozart Türkiye’de (Mozart In Turkey)/İKSV,

Teslimiyet (Besieged)/Özen Film,

26 Mayıs 2000,

Annem Hakkında Her Şey (Todo Sobre mi Madre – All About My Mother)/Warner Bros./Medyavizyon Film,

Ben Şahsen Bizzat Kendim (Me Myself I)/Warner Bros./Umut Sanat,

Yarasalar (Bats)/Warner Bros.,

02 Haziran 2000,

Goya (Goya in Bordeaux)/Özen Film,

Gönüllü Rehine (Earthly Possessions)/A & P/Saran,

Vegas’da Korku ve Nefret (Fear and Loathing in Las Vegas)/Özen Film,

Vigo: Yaşam Tutkusu (Vigo: Passion For Life)/Denk Sinema,

Yaşamın Kıyısında (Bringing Out The Dead)/UIP,

09 Haziran 2000,

Ateşten Kalbe Akıldan Dumana (Lock, Stock & Two Smoking Barrels)/Özen Film,

Hayvanlar Melekler ve İnsanlar (Animals)/Denk Sinema,

Kutsal Duman (Holly Smoke)/Filmpop,

Pokemon: İlk Film (Pokemon: The First Movie)/Warner Bros.,

Zor Tercih (The End of The Affair)/Warner Bros.,

16 Haziran 2000,

Görevimiz: Tehlike 2 (Mission: Impossible 2)/UIP,

Ten ve Arzu (Body of The Soul)/Yeni Tual,

23 Haziran 2000,

Kaderin Seslenişi (Destiny Turns on the Radio)/Özen Film,

Ned Devine’i Diriltmek (Waking Ned)/Akademi İstanbul Sineması,

Sevimli Haydut (Ordinary Decent Criminal)/Medyavizyon,

30 Haziran 2000,

Aşağıdakiler (Down to You)/Filmpop,

Cinsel Masumiyetin Kayboluşu (The Loss of Sexual Innocence)/Özen Film,

İkimizin Hikayesi (The Story of Us)/Warner Bros.,

Kod Adı General (The General)/Özen Film/Vizyon,

01 Temmuz 2000,

Üçüncü Boyutta Buluşma/Odeon Cineplex,

07 Temmuz 2000,

Şahane Bekar (The Bachelor)/Warner Bros./Umut Sanat,

14 Temmuz 2000,

Aşk Oyunu (For Love of the Game)/UIP,

Haykırış (Cut)/Özen Film,

21 Temmuz 2000,

28 Gün (28 Days)/Warner Bros.,

İkisini de Sevdim (Splendor)/Özen Film,

Köprüdeki Kız (La Fille Sur le Pont)/Umut Sanat,

Üç Kağıtçılar (Happy Texas)/Filmpop,

28 Temmuz 2000,

Cennetin Ötesi (Here on Eart)/Özen Film,

Kışkırtma (Trasgredire)/Filmpop,

Romeo Ölmeli (Romeo Must Die)/Warner Bros.,

04 Ağustos 2000,

Felicia’nın Yolculuğu (Felicia’s Journey)/Medyavizyon,

Kalbim Seninle (Return to Me)/UIP,

Rüyamdaki Afrika (Dream of Africa)/Warner Bros.,

11 Ağustos 2000,

Aşk Üçgeni (Three to Tango)/Warner Bros.,

Gece Rüzgarı (La Donna Lupo)/Özen Film/Yeni Tual,

Soygun (Reindeer Games)/Filmpop,

Dünyadan Sonra (Titan A. E.)/Özen Film,

18 Ağustos 2000,

Hayat Bir Şarkıdır (On Connait La Chanson)/Monad,

Vatansever (Patriot)/Warner Bros.,

25 Ağustos 2000,

Komşum Bir Katil (The Whole Nine Yards)/A & P,

Ölümüne Kadar (Play it to The Bone)/Özen Film,

Sensiz Olmaz (High Fidelity)/UIP,

Son Durak (Final Destination)/Warner Bros./Umut Sanat,

01 Eylül 2000,

60 Saniye (Gone in 60 Seconds)/UIP,

Artemisia/Film Art,

08 Eylül 2000,

Çakmaktaşlar Taş Vegas’ta (The Flintstones 2)/UIP,

Görünmeyen Tehlike (The Hollow Man)/Warner Bros.,

Karşı Pencere (En Face)/Özen Film,

15 Eylül 2000,

İşaretler ve Mucizeler (Signs & Wonders)/Belge,

Kaplan Tigger (The Tigger Movie)/UIP,

Kusursuz Fırtına (The Perfect Storm)/Warner Bros.,

Vay Anam Vay (Big Momma’s House)/Özen Film,

22 Eylül 2000,

Bir Zamanlar Bir Kadın (The Time of Her Time)/Kılıç,

Çorap Söküğü (The White River Kid)/A & P,

En Büyük Günah (The Lost Son)/Özen Film,

Kızlar ve Erkekler (Boys and Girls)/Filmpop,

29 Eylül 2000,

Abuzer Kadayıf/Warner Bros./Replik,

Ballermann 6/Özen Film/İrfan,

Dokuzuncu Kapı (The Ninth Gate)/Özen Film,

06 Ekim 2000,

Görev: Mars (Mission to Mars)/UIP,

Korkunç Bir Film (Scary Movie)/Filmpop,

Seks Dedikoduları (Gossip)/Warner Bros.,

13 Ekim 2000,

Ben Kendim & Sevgilim (Me Myself & Irene)/Özen Film,

Vur Emri (Rules of Engagement)/A & P,

20 Ekim 2000,

Duvar/Özen Film/Güney,

Fantasia 2000/UIP,

Uzay Kovboyları (Space Cowboys)/Warner Bros.,

27 Ekim 2000,

Çatlak Profesör 2 (Nutty Professor 2)/UIP,

Frekans (Frequency)/Warner Bros./Umut Sanat,

Oyunbozan/Özen Film/Erler Film,

Ufak Sahtekarlıklar (Small Time Crooks)/Warner Bros./Medyavizyon,

Vassiliki/Günizi,

03 Kasım 2000,

Savaş Sanatı (The Art of War)/Warner Bros./TMC Filmcilik,

Sırlar Oteli (The Million Dollar Hotel)/Warner Bros./Medyavizyon,

Şangay’lı Kovboy (Shanghai Noon)/UIP,

U-571/A & P,

X Men/Özen Film,

10 Kasım 2000,

Gerçek Efsaneler 2 (Urban Legends: Final Cut)/Warner Bros.,

Kapışma (Snatch)/Warner Bros.,

17 Kasım 2000,

Geyik Muhabbeti (Road Trip)/UIP,

Hücre (The Cell)/Warner Bros./Umut Sanat,

Kara Kentin Çocukları (Losers of The Dark City)/Galata,

Melekler Evi/Warner Bros./Alfa,

Senli Benli (Hurly Burly)/Özen Film,

24 Kasım 2000,

Bilinmeyen Kod (Code Unknown)/Belge Film,

Gençlik Ateşi (Bring It On)/A & P,

Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels)/Warner Bros.,

Gizli Gerçek (What Lies Beneath)/Özen Film,

Ringin Ötesi (Beyond The Mat)/UIP,

01 Aralık 2000,

Aşk Silahı (Gun Shy)/A & P,

Karanlıkta Dans (Dancer In The Dark)/Warner Bros./Umut Sanat,

Tavuklar Firarda (Chicken Run)/UIP,

08 Aralık 2000,

Çıtır Kızlar (Coyote Ugly)/UIP,

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar/Warner Bros./Umut Sanat,

Melekler Çetesi (Honest)/Özen Film/Ans,

Saklı Seçilmişler (The Skulls)/Özen Film,

15 Aralık 2000,

6. Gün (The 6th Day)/Warner Bros.,

İzleyici (The Watcher)/A & P,

Korkusuz (Shaft)/UIP,

Üstteki Kadın (Woman on Top)/Özen Film,

22 Aralık 2000,

El Dorado Yolu (The Road to El Dorado)/UIP,

New York’ta Bir Sonbahar (Autumn in New York)/Özen Film,

Pamuk Mary (Cotton Mary)Akademi İstanbul Sineması,

29 Aralık 2000,

Balalayka/Warner Bros./Asya,

Kırmızı Gezegen (Red Planet)/Warner Bros.,

Zindan ve Ejderha (Dungeons & Dragons)/Özen Film/Vizyon,

Zor Baba (Meet The Parents)/UIP,

05 Ocak 2001,

Filler ve Çimen/Özen Film/Pan Film,

Nerdesin Be Birader? (O Brother Where Art Thou)/A & P,

Savaşçı-İskoçyalı 4 (Highlander: Endgame)/UIP/Film Pop,

12 Ocak 2001,

Gölgelerin Dili: Blair Cadısı 2 (Book of Shadow: Blair Witch 2)/Warner Bros./Umut Sanat, Y

üzleşme (Get Carter) /Warner Bros./Medyavizyon,

19 Ocak 2001,

Dinozor (Dinosour)/UIP,

Hemşo/Özen Film/Arzu,

John Malkovich Olmak (Being John Malkovich)/A & P,

Pokemon 2: En Güçlü O (Pokemon 2: The Power Of One)/Warner Bros.,

26 Ocak 2001,

Dikey Limit (Vertical Limit)/Warner Bros.,

Grinç (How The Grinch Stole Christmas)/UIP,

Nisan Devrimi (Capitaes de Abril)/Özen Film/Belge,

Renkli Türkçe/Galata,

02 Şubat 2001,

Aramızdaki Sarışın (Keeping The Faith)/UIP,

Doğu Batı (East West-Est Ouest)/A & P,

Şaşkın (Bedazzled)/Özen Film,

Vizontele/Warner Bros./BKM,

09 Şubat 2001,

Aile Babası (Family Man)/A & P,

İçimdeki Çocuk (The Kid)/UIP,

16 Şubat 2001,

Komser Şekspir/Özen Film/Plato,

Dracula 2000/UIP/Filmpop,

Dr. T ve Kadınları (Dr. T & Woman)/Warner Bros./Medyavizyon,

Düşlerin Efendisi (Qiulls)/Özen Film,

23 Şubat 2001,

Kadınlar Ne İster (What Women Want)/Warner Bros./Medyavizyon,

Yeni Hayat (Cast A Way)/UIP,

02 Mart 2001,

Sarhoş Atlar Zamanı (A Time For Drunken Horses-Zamani Baraye Masti Asbha)/Belge,

Taksi 2 (Taxi 2)/Özen Film/Piano,

Unutulmaz Titanlar (Remember The Titans)/UIP,

Yaşam Kanıtı (Proof of Life)/Warner Bros.,

09 Mart 2001,

Amerikan Sapığı (American Psycho)/A & P,

Bir Şans Daha (Bounce)/UIP/Filmpop,

Onurlu Bir Adam (Man of Honor)/Özen Film, (gösterim tarihi doğru mu?)

16 Mart 2001,

Çikolata (Chocolat)/UIP/Film Pop,

İyilik Bul İyilik Yap (Pay It Forward)/Warner Bros.,

Zirve Mücadelesi (The Contender)/Özen Film/Vizyon,

23 Mart 2001,

Kaplan ve Ejderha (Crouching Tiger Hidden Dragon)/Warner Bros.,

Ölümsüz (Unbreakable)/UIP, Trafik (Traffic)/Warner Bros./Medyavizyon,

30 Mart 2001,

Billy Elliot/A & P,

Çılgınlar ve Sevgililer (Dude Where Is My Car)/Özen Film,

8 ½ Kadın (8 ½ Women)/Özen Film,

06 Nisan 2001,

Dansöz/Özen Film/Saat,

Darısı Başıma (The Wedding Planner)/Warner Bros./Umut Sanat,

Hannibal/UIP,

13 Nisan 2001,

Güzel Dedektif (Miss Congeniality)/Warner Bros.,

Metres (Sylvia)/Can,

20 Nisan 2001,

008 Çılgın Çocuklar (Spy Kids)/UIP/Film Pop,

Kutsanmış Çocuk (Bleas Child)/Warner Bros./Medyavizyon,

Son 9,5 Hafta (9,5 Weeks 3)/Özen Film/Piano,

Yakın Tehlike (Thirteen Days)/A & P,

27 Nisan 2001,

Aşkın Büyüsü (Les Enfans Du Siecle)/Özen Film,

Kapıdaki Düşman (Enemy at The Gates)/UIP,

04 Mayıs 2001,

Acı Gönül/Özen Film/Sanmal,

Bizim Dansımız (Save The Last Dance)/UIP,

Herkes Kendi Evinde/Özen Film/Haylazz,

Malena/UIP/Film Pop,

Ölümün Maskesi (Bruiser)/Özen Film,

11 Mayıs 2001,

Kasımda Aşk Başkadır (Sweet November)/Warner Bros.,

Lumumba/Özen Film/Belge,

Şaşkın İmparator (The Emperor’s New Groove)/UIP,

Tüm Masumiyetiyle (En Plein Coeur)/A & P,

18 Mayıs 2001,

İhtirasın Bedeli (The Claim)/Warner Bros./Umut Sanat,

Mumya Geri Dönüyor (The Mummy Returns)/UIP,

Özgür Duygular (Lafidelite)/Özen Film/İrfan,

25 Mayıs 2001,

15 Dakika (15 Minutes)/Warner Bros./Umut Sanat,

Herkes Onu İster (Get Over It)/UIP/Film Pop,

Himalaya-Bir Şefin Çocukluğu (Himalaya-L’enfance D’un Chef)/Monad,

01 Haziran 2001,

Evlere Şenlik (La Verite Si Je Mens)/Özen Film,

Rüyaların Kızı (The Girl Of Your Dreams)/Özen Film/Er,

08 Haziran 2001,

Kayıp Ruhlar (Lost Souls)/Warner Bros./Umut Sanat,

Pearl Harbor/UIP,

Sıcak Çikolata (Merci Pour Le Chocolat)/Belge,

15 Haziran 2001,

Hayvan Çiftliği (Animal Farm)/Özen Film,

Kurşun (Exit Wounds)/Warner Bros.,

22 Haziran 2001,

Milo’nun Doğumu (Delivering Milo)/Özen Film,

Şrek (Shrek)/UIP (gösterim tarihi doğru mu?),

29 Haziran 2001,

Cube/A & P, Delik (The Hole)/Özen Film,

Onunla Bir Gece (One Night At McCools)/Warner Bros./Medyavizyon,

Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros)/Warner Bros./Umut Sanat,

06 Temmuz 2001,

İlk Sevişme (Une Vraie Jeune Fille)/Özen Film/İrfan,

Meksikalı (The Mexican)/UIP,

13 Temmuz 2001,

Bazıları Çabuk Bıkar (Someone Like You)/Özen Film,

20 Temmuz 2001,

Evrim (Evolution)/Warner Bros.,

27 Temmuz 2001,

Akıl Defteri (Memento)/Umut Sanat,

Ölümcül Bedel (Valentine)/Warner Bros.,

03 Ağustos 2001,

Final Fantasy/Warner Bros., Uykusuz (Sleepless)/Özen Film

10 Ağustos 2001,

Örümceğin Maskesi (A Long Came A Spider)/UIP,

Şaşkın Casus (Company Man)/New Films,

Üçüncü Göz (The Gift)/Özen Film,

17 Ağustos 2001,

Kediler ve Köpekler (Cats & Dogs)/Warner Bros.,

24 Ağustos 2001,

Başyapıt (Master Piece)/Özen Film/Belge Film,

Jurassic Park 3/UIP,

Yarışçı (Driven)/Warner Bros./Medyavizyon,

31 Ağustos 2001,

Dr. Dolitte 2/Özen Film,

Minik Kaçamaklar (Town & County)/Warner Bros./Umut Sanat,

07 Eylül 2001,

102 Dalmaçyalı (102 Dalmatians)/UIP,

Aşk Nöbeti (Time Of Love)/Belge,

Güzel Joe (Beautiful Joe)/Özen Film,

Kodadı Kılıçbalığı (Sword Fish)/Warner Bros.,

Şehrin Azizleri (Boondock Saints)/A & P,

14 Eylül 2001,

Kadın İsterse (Whipped)/New Films,

Şövalye (A Knight’s Tale)/Warner Bros.,

21 Eylül 2001,

Altın Kap (The Golden Bowl)/Özen Film,

Beyaz Şeytan (Blow)/Warner Bros./Umut Sanat,

Karatahta (Blackboard)/Belge,

Lara Croft: Tomb Raider/UIP,

28 Eylül 2001,

Aşk Zamanı (Fa yeung nin wa – Hua Yang Nian Nua – In The Mood For Love)/Umut Sanat,

Cahil Periler/Warner Bros./AFS Film,

Çılgın/Güzel (Crazy/Beautiful)/UIP,

Kontrol Dışı (Anti-Trust)/A & P,

Şarkıcı/Özen Film/Sanmal,

05 Ekim 2001,

Günahkar (Original Sin)/Özen Film,

Yapay Zeka (A. I.-Artificial Intelligence)/Warner Bros.,

12 Ekim 2001,

Amerikan Pastası 2 (American Pie 2)/UIP,

O da Beni Seviyor/Warner Bros./Filmacass,

19 Ekim 2001,

Büyük Adam Küçük Aşk/Özen Film/Yeni,

Kurtların Kardeşliği (Brotherhood of Wolf)/A & P,

Maymunlar Cehennemi (Planet Of The Apes)/Özen Film,

26 Ekim 2001,

Bridget Jones’un Günlüğü (Bridget Jones’s Diary)/UIP,

Maruf/Özen Film/Yeni Sinemacılık,

Bitirim İkili 2 (Rush Hour 2)/Warner Bros./Umut Sanat,

02 Kasım 2001,

Fotoğraf/MKM,

Gözde Çift (America’s Sweethearts)/Warner Bros.,

Hızlı ve Öfkeli (The Fast and The Furious)/UIP,

09 Kasım 2001,

Kırmızı Değirmen (Moulin Rouge)/Özen Film,

Korkunç Bir Film 2 (The Scary Movie 2)/Film Pop,

Yazgı/Özen Film/Mavi,

16 Kasım 2001,

Şellale/Warner Bros./İFR,

23 Kasım 2001,

Amelie/Umut Sanat,

Kızkardeşim (A Ma Souer-Fat Girl)/Özen Film/İrfan,

Komplo (The Score)/UIP,

Tabana Kuvvet (Rat Race)/A & P,

30 Kasım 2001,

Aşkmatik (About Adam)/Film Pop,

Ejder’in Öpücüğü (Kiss Of The Dragon)/New Films,

Hayatının Tek Yolculuğu (Only Journey Of His Life)/Leya/Sinevizyon,

Panama Terzisi (The Tailor of Panama/Warner Bros.,

Piyanist (La Pianiste)/Belge,

Sakın Konuşma (Don’t Say A World)/Özen Film,

07 Aralık 2001,

Acemi Prenses (The Princess Diaries)/UIP,

Deli Yürek/Özen Film/Sinegraf,

Hayvan (Animal)/Warner Bros.,

Kandahar/Ayın Ardındaki Güneş (Safar e Ghandebar)/Denk Ajans/Alkazar Sinema Merkezi,

14 Aralık 2001,

Bu Nasıl Sarışın (Legally Blonde)/Özen Film,

Haydut (Bandits)/A & P,

Dava/7. Sanat Sinema,

İlk Gün (Training Day)/Warner Bros.,

21 Aralık 2001,

O/Bir Dev Adam/Film Pop,

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring)/Warner Bros./Umut Sanat,

28 Aralık 2001,

Diğerleri (The Others)/Warner Bros./Medyavizyon,

Erkeğin Gözyaşları (The Man Who Cried)/Özen Film,

Zırtapoz (Zoolander)/UIP,

04 Ocak 2002,

Sonuna Kadar (Hardball)/A & P,

Son Kale (The Last Castle)/UIP,

11 Ocak 2002,

Oğul Odası (La Stanza del Figlio)/Denk Ajans/Alkazar Sinema Merkezi,

Son/Warner Bros./Hodri Meydan,

18 Ocak 2002,

Düşman Hattı (Behind Enemy Lines)/Özen Film,

Enigma/New Films,

Salako Romano (Corky Romano)/UIP,

25 Ocak 2002,

Corelli’nin Mandolini (Captain Corelli’s Mandolin)/A & P,

Onüç Hayalet (Thirteen Ghosts)/Warner Bros.,

Sınıfta İhanet (Dead Mens Curve)/Özen Film,

Vanilla Sky/UIP,

01 Şubat 2002,

Harry Potter ve Felsefe Taşı (Harry Potter and the Philosopher’s Stone)/Warner Bros.,

08 Şubat 2002,

Atlantis: Kayıp İmparatorluk (Atlantis: The Lost Empire)/UIP,

Çılgın Konuklar (Just Visiting)/Özen Film,

Gizemli Yabancı (Hearts in Atlantis)/Warner Bros.,

Muson Düğünü (Monsoon Wedding)/Chantier Films,

Rasputin/Akademi,

15 Şubat 2002,

Ocean’s Eleven/Warner Bros.,

22 Şubat 2002,

Büyülü Çift (Kate & Leopold)/UIP/Film Pop,

Cehennemden Gelen (From Hell)/Özen Film,

Spy Game/A & P,

01 Mart 2002,

K-Pax/New Films,

Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down)/Warner Bros.,

Timsah Dundee Los Angeles’ta (Crocodile Dundee in Los Angeles)/Özen Film/Vizyon,

08 Mart 2002,

Akıl Oyunları (A Beautiful Mind)/UIP,

15 Mart 2002,

Ali/Warner Bros./Medyavizyon,

Yakın Tehdit (Domestic Disturbance)/Özen Film,

Çok Özel Haber (The Shipping News)/UIP/Film Pop,

22 Mart 2002,

Katil (Replicant)/Özen Film/Vizyon/Sinetel,

Ölümüne Takip (Collateral Damage)/Warner Bros.,

Tarafsız Bölge (No Man’s Land)/Warner Bros./Umut Sanat,

Tenenbaum Ailesi (The Royal Tenenbaums)/UIP,

29 Mart 2002,

Tek (The One)/Warner Bros.,

05 Nisan 2002,

D-Tox/UIP,

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive)/Özen Film,

Yatak Odasında (In The Bedroom)/Medyavizyon,

Yeşil Işık/Özen Film/UFP,

12 Nisan 2002,

Show Time/Warner Bros.,

Yamakasi/Modern Zamanların Samurayları (Yamakasi)/New Films,

Yaşgünü Kızı (Birthday Girl)/UIP/Film Pop,

19 Nisan 2002,

Alçak Adam (Shallow Hall)/Özen Film,

Kesişen Yollar (Monster’s Ball)/Warner Bros./Umut Sanat,

Sevimli Canavarlar (Monsters, Inc.)/UIP,

Pornografi (The Pornographe)/Belge,

26 Nisan 2002,

Akrep Kral (Scorpion King)/UIP,

Sibirya Berberi (The Barber of Siberia)/Umut Sanat,

03 Mayıs 2002,

Dipsiz (The Deep End)/Özen Film,

İtiraf/Mavi/Özen Film,

Majestic (The Majestic)/Warner Bros.,

Monte Cristo (The Count Of Monte Cristo)/UIP,

Gecenin Nefesi (Mothman Prophecies)/Özen Film,

10 Mayıs 2002,

Bir Zamanlar Askerdik (We Were Soldier)/Warner Bros./Medyavizyon,

Elling/Chantier Films, Iris/New Films,

Mahremiyet (Intimacy)/Özen Film/Spot,

16 Mayıs 2002,

Star Wars/Bölüm II-Klonların Saldırısı (Star Wars/Episode II-Attack of the Clones)/Özen Film,

17 Mayıs 2002,

Aşkın 7. Güneşi (The Seventh Sun of Love)/Pi,

John Q/Warner Bros./Umut Sanat,

20 Mayıs 2002, Altın Sokaklar (Gold In the Streets)/Yeni Güven,

24 Mayıs 2002,

Dönüm Noktası (Cross Roads)/Özen Film,

Otobüs Durağı (The Waiting List)/Belge,

Tesadüf (Serendipity)/UIP/Filmpop,

31 Mayıs 2002,

Elim Belim Bağlı (40 Days 40 Nights)/UIP,

Koş Lola (Run Lola Run)/New Films/Filma Ltd,

Panik Odası (Panic Room)/Warner Bros.,

Yeni Bir Yaşam (Life is A House)/Warner Bros./Umut Sanat,

07 Haziran 2002,

Şeref ve Cesaret (Hart’s War)/Özen Film,

14 Haziran 2002,

Lucia/Özen Film/İrfan,

Örümcek Adam (Spider Man)/Warner Bros.,

Peter Pan Varolmayan Ülkede (Peter Pan Return to Neverland)/UIP,

21 Haziran 2002,

Deney (The Experiment)/A & P,

İki Yüzlü (Impostor)/UIP/Filmpop,

Vatel (Vatel)/Warner Bros./Umut Sanat,

28 Haziran 2002,

Büyük Günahlar (High Crimes)/Özen Film,

Halkımız Avanta Peşinde (La Comunidad)/Özen Film,

Sessiz ve Derinden (Jay and Bob Strike Back)/UIP/Filmpop,

Wasabi (Wasabi)/New Films,

05 Temmuz 2002,

Ad1m Ad2m C3nayet (Adım Adım Cinayet) (Murder By Numbers)/Warner Bros.,

Kurşun Yağmuru (Texas Rangers)/UIP/Filmpop,

12 Temmuz 2002,

Aşka Özlem (To Much Flesh)/Özen Film,

Benim Adım Sam (I am Sam)/New Films,

Orada Olmayan Adam (The Man Who Wasn’t There)/Medyavizyon,

Sonsuz Aşk (Dragonfly)/UIP,

19 Temmuz 2002,

Ateşli ve Tatlı (The Sweetest Thing)/Warner Bros.,

Gençlik Hayalleri (Orange County)/UIP,

26 Temmuz 2002,

Her Şey Parayla Güzel (All About The Benjamins)/New Films,

Kızıl Ejder (Legend of the Red Dragon)/Özen Film,

Siyah Giyen Adamlar II (Men in Black 2)/Warner Bros.,

02 Ağustos 2002,

Kar Köpekleri (Snow Dogs)/UIP,

Öldüren Oyun (Long Time Dead)/UIP,

09 Ağustos 2002,

Açık Hat (On The Line)/UIP/Film Pop,

Rüzgarla Konuşanlar (Windtalkers)/Özen Film,

Scooby-Doo (Scooby Doo)/Warner Bros.,

16 Ağustos 2002,

Babalar Takımı (Dady and Them)/UIP/Film Pop,

En Büyük Korku (Sum of All Fears)/UIP,

Stuart Little 2 (Stuart Little 2)/Warner Bros.,

23 Ağustos 2002,

Asla Yabancılarla Oynama (Joy Ride)/Özen Film,

Blade 2 (Blade 2)/New Films,

Kayıp ve Çılgın (Lost and Delirious)/Belge,

Özgür Ruh (Spirit: Stallion of the Cimarron)/UIP,

Zaman Tüneli (Time Machine)/Warner Bros.,

30 Ağustos 2002,

Gizli Ortak (Bad Company)/UIP,

Jeepers Creepers/Leya/r Film,

06 Eylül 2002,

Kalbinin Sesini Dinle (The Fat Big Greek Wedding)/A & P/TMC,

Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)/UIP,

Sadakatsiz (Unfaithful)/Özen Film,

Sekiz Bacaklı Canavarlar (Eight Legged Freaks)/Warner Bros.,

13 Eylül 2002,

Bir Erkek Hakkında (About A Boy)/UIP,

Juana/Çılgın Aşk (Juana)/Özen Film/İrfan,

Kuşlar/Kanatlı Uygarlık (Le Peuple Migrateur/Travelling Birds)/Umut Sanat,

XXX/Yeni Nesil Ajan (XXX)/Warner Bros.,

20 Eylül 2002,

Altın Yumruk İstanbul’da (The Accidental Spy)/UIP/Film Pop, G

eçmişi Olmayan Adam (Bourne Identity)/UIP,

Hiçbiryerde (Innowhereland)/Warner Bros./Mine,

Öldüren Kadın (Femme Fatale)/Warner Bros./Umut Sanat,

Ölümcül Deney (Resident Evil)/New Films,

27 Eylül 2002,

Azınlık Raporu (Minority Report)/Özen Film,

Mumya Firarda/Warner Bros.,

04 Ekim 2002,

Ateş Krallığı (Reign of Fire)/UIP, Bir Erkek… Bir Kadın… Ve… (And Now… Ladies & Gentlemen)/Umut Sanat,

Şeytan Tohumu (The Calling)/A & P,

Tutku (Possesion)/Warner Bros.,

11 Ekim 2002,

Özgürlük İçin (Steal This Movie)/Özen Film,

Ruhlarla Dans (Soul Survivors)/Özen Film,

Yeter (Enough)/Warner Bros.,

Zamanı Durduranlar (Clockstoppers)/UIP,

18 Ekim 2002,

İşaretler (Signs)/UIP,

Kanlı Pazar (Bloody Sunday)/Belge,

Simone (S1m0ne)/Warner Bros./Umut Sanat,

25 Ekim 2002,

Aramızda Kalsın (Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood)/Warner Bros.,

Avanak Ajan Altınkuş (Austin Powers in Goldmember)/New Films,

Insomnia/Özen Film,

Kedma/Chantier Films,

Korku Bayramı 2 (Halloween Resurrection)/UIP/Filmpop,

01 Kasım 2002,

Çok Özel (Full Frontal)/A & P,

Konuş Onunla (Habla Con Ella)/Warner Bros./Medyavizyon,

Kutsal Direniş (Intervention Divine)/Umut Sanat,

08 Kasım 2002,

Azap Yolu (Road To Perdition)/Özen Film,

Hazreti Muhammed Son Peygamber (Mohammed, The Last Prophet)/UIP,

Kazara Zengin (Mr. Deeds)/Warner Bros.,

15 Kasım 2002,

Balistik (Ballistic: Ecs vs. Sever)/Warner Bros./Medyavizyon,

Beyaz Zakkum (White Oleander)/Warner Bros./Medyavizyon,

9/PTT,

Hergün Başka Bir Bela (Trouble Every Day)/Denk/Alkazar,

Kızıl Ejder (Red Dragon)/UIP,

Taraf Tutmak (Taking Sides)/r Film,

Yeni Başlayanlar İçin İtalyanca (Italian For Beginners)/1 Film,

22 Kasım 2002,

Benim Karım Artist (Ma Femme Est Une Actrice)/Umut Sanat,

Çılgın Kızlar (Banger Sisters)/Özen Film,

Gençlik Ateşi (Slap Her She’s French)/New Films,

29 Aralık 2002,

Dönüş Yok (Irreversible)/Umut Sanat,

Harry Potter ve Sırlar Odası (Harry Potter and the Chamber of Secrets)/Warner Bros.,

06 Aralık 2002,

Çarpışma (Changing Lanes)/UIP,

Hayatımın Çalımı Beckham (Bend it Like Beckham)/Warner Bros./Umut Sanat,

Kolay Para/A & P,

8 Kadın (8 Femmes)/Chantier Films,

Taşıyıcı (Transporter)/Özen Film,

13 Aralık 2002,

Berlin Almanya’dadır (Berlin is in Germany)/Belge,

Çarpık İlişkiler (Waking up in Reno)/UIP/Film Pop,

Derviş/Warner Bros./AFS,

Hayatın Hakkını Ver (Life or Something Like it)/Özen Film,

20 Aralık 2002,

Sır Çocukları/Özen Film/Atadeniz Film,

Uzak/Özen Film/NBC Film,

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (The Lord of the Rings: The Two Towers)/Warner Bros./Umut Sanat,

27 Aralık 2002,

Çılgın Çocuklar 2 (Spy Kids 2: Island of Lost Dreams)/UIP/Film Pop,

Santa Clause 2/UIP, Vidocq/Özen Film,

03 Ocak 2003,

Gönlümdeki Köşk Olmasa/Alfa Film,

Martılar Açken/Galata,

Ölümcül Tutku (Swimfan)/Özen Film,

Smokin (The Tuxedo)/UIP,

Şeytan Bunun Neresinde?/Warner Bros./Hodri Meydan,

Tez (Thesis)/1 Film,

10 Ocak 2003,

Anlatamadım mı? (Analyze That)/Warner Bros.,

Asterix & Oburiks: Görevimiz Kleopatra (Asterix & Obelix: Mission Cleopatra)/Özen Film/Umut Sanat,

Daire (Dayereh/The Circle)/Monad,

Dört Cesur Arkadaş (The Four Feathers)/UIP/Film Pop,

17 Ocak 2003,

Ayışığında (Moonlight Mile)/A & P,

Başka Gün Öl (Die Another Day)/Özen Film,

Amen/Özen Film/Fono,

24 Ocak 2003,

Define Gezegeni (Treasure Planet)/UIP,

Hayalet Gemi (Ghost Ship)/Warner Bros.,

Sekreter (Secretary)/Chantier,

31 Ocak 2003,

Afacanlar İş Başında (Thunderpants)/New Films,

Buz Devri (Ice Age)/Özen Film,

Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can)/UIP,

07 Şubat 2003,

Benim Cici Silahım (Bowling For Columbine)/Umut Sanat,

Gülüm/UIP/Film Pop,

Kaset (Tape)/1 Film,

Rus Gelin/Warner Bros./Türkfilm,

Tehlikeli Aklın İtirafları (Confessions of a Dangerous Mind)/A & P,

The Guru/UIP,

14 Şubat 2003,

8 Mil (8 Mile)/UIP,

Baskı (One Hour Photo)/Özen Film,

21 Şubat 2003,

Cennet (Heaven)/UIP/Film Pop,

Solaris/Özen Film,

Tersyüz (Adaptation)/Warner Bros./Umut Sanat,

28 Şubat 2003,

Aşka İki Hafta (Two Weeks Notice)/Warner Bros.,

Halka (The Ring)/UIP,

Piyanist (The Pianist)/Özen Film (tarih kontrol edilecek?????),

07 Mart 2003,

Cennetten Çok Uzakta (Far From Heaven)/Özen Film,

Chicago/UIP/Film Pop,

14 Mart 2003,

Hasat (Slash)/Özen Film,

New York Çeteleri (Gangs Of New York)/Warner Bros./Medyavizyon,

Saatler (The Hours)/UIP/Film Pop,

21 Mart 2003,

Bahis (Intacto)/Umut Sanat/r Film,

Korkusuz/(Daredevil)/Özen Film,

O Şimdi Asker/Warner Bros./ANS,

28 Mart 2003,

Banka: Kelebek Etkisi/1 Film, Frida/UIP/Film Pop,

Gönderilmemiş Mektuplar/Özen Film/Film F,

04 Nisan 2003,

Bela İş Başında (National Security)/Warner Bros.,

Bunuel ve Hz. Süleyman’ın Masası (Bunuel)/Özen Film,

Kor (The Core)/UIP,

Schmidt Hakkında (About Schmidt)/New Films,

11 Nisan 2003,

Aşk Masalı (Maid in Manhattan)/Warner Bros.,

Çaylak (The Recruit)/UIP, Darkness/A & P,

18 Nisan 2003,

Abdülhamit Düşerken/UIP/TRT,

Aman Doktor (Novacaine)/Özen Film,

Düş Kapanı (Dreamcatcher)/Warner Bros.,

25 Nisan 2003,

Bir Çılgın Aşık (The Triumph of Love)/Warner Bros./Oruç Apaydın,

Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir (How to Lose A Guy in 10 Days)/UIP,

Geçmişi Olmayan Adam (Mies Vailla Mennesisyytta – The Man Without A Past)/Denk Ajans,

K-19: Tehlikeli Saatler (K-19: The Widowmaker)/New Films,

Korku Nokta Com (Fear Dot Com)/Özen Film/Vizyon,

02 Mayıs 2003,

Birlikte (Together)/Umut Sanat,

Ulu Manitu (Manitou’s Shoe)/Warner Bros.,

Ömerçip/Warner Bros./Erler Film,

X-Men 2/Özen Film,

09 Mayıs 2003,

Hititler/Özen Film/Ekip,

İmparatorlar Kulübü (Emperor’s Club)/A & P,

Novo/Chantier, Taxi 3/Warner Bros./Medyavizyon,

16 Mayıs 2003,

Matrix Reloaded/Warner Bros.,

Orman Çocuğu 2 (Jungle Book 2)/UIP,

Salome/Belge,

23 Mayıs 2003,

Diptekiler (Below)/UIP/Filmpop,

İçgüdü (Human Nature)/Özen Film,

30 Mayıs 2003,

25. Saat (The 25th Hour)/UIP,

Bebekler(Dolls)/1 Film,

Kumun Altında (Under The Sand)/Pi Film,

Sessiz Amerikalı (The Quiet American)/New Films,

Victor’un Uyanışı (Long Way Home)/Özen Film,

Yeni Evli (Just Married)/Özen Film,

Zevkler Sokağı (Rue Des Plaisirs)/Denk Ajans,

06 Haziran 2003,

Beşikten Mezara (Cradle 2 The Grave)/Warner Bros.

Johnny English/UIP,

13 Haziran 2003,

Beni Unutma (Sweet Home Alabama)/UIP,

Donnie Darko/Karanlık Yolculuk/1 Film,

İspanyol Pansiyonu (L’Auberge Espagnole Euro Pudding)/Özen Film,

Kurşun Geçirmez (Bulletproff Monk)/Warner Bros./Medyavizyon,

Telefon Kulübesi (Photo Booth)/Özen Film,

20 Haziran 2003,

Asabiyim (Anger Management)/Warner Bros.,

Kurban (Second Name)/Özen Film,

27 Haziran 2003,

10 (Ten)/Belge,

Çit (Rabbit-Proof Fence)/Warner Bros./Oruç Apaydın,

Ölüm Bizi Gözetliyor (My Little Eye)/UIP,

Tehlikeli Dişi (Serving Sara)/Özen Film,

04 Temmuz 2003,

Charlie’nin Melekleri: Tam Gaz (Charlie’s Angels: Full Throttle)/Warner Bros.,

Hesaplaşma (Dark Blue)/New Films,

Kara Melek (Black Angel)/Özen Film,

Seksten Daha Güzel (Better Than Sex)/A&P,

11 Temmuz 2003,

28 Gün Sonra (28 Days Later)/Özen Film,

Ateşli Piliç (The Hot Chick)/UIP,

Temmuzda (İm Juli)/1 Film,

18 Temmuz 2003,

Daha Hızlı Daha Öfkeli (2 Fast 2 Furious)/UIP,

Onlar (They)/Warner Bros./Medyavizyon,

Tanrı Kent (City Of God)/Özen Film,

Travma (Trauma)/Pera,

25 Temmuz 2003,

Başımın Belası (Bringing Down The House)/UIP,

Terminator 3: Makinaların Yükselişi (Terminator 3: The Rise of the Machines)/Warner Bros.,

01 Ağustos 2003,

Acemi Askerler (Buffalo Soldiers)/Warner Bros./Medyavizyon,

Çılgınlar Gemisi (Boat Trip)/New Films,

Günahkar Rahibeler (The Magdalene Sisters)/Özen Film,

Sınırsız Kentte (En La Ciudad Sin Limites)/Pi,

08 Ağustos 2003,

Afacanlar Yuvada (Daddy Day Care)/Warner Bros.,

15 Ağustos 2003,

Çapkın Aşık (Fanfan Latulipe)/Warner Bros./Umut Sanat,

Daima Lilya (Lilja 4-Ever)/1 Film,

Kimlik (Identity)/Warner Bros.,

Son Durak 2 (Final Destination 2)/New Films,

Şangay Şövalyeleri (Shanghai Knights)/UIP,

Yatağın Diğer Yanı (El Otro Lado De La Cama/The Other Side Of The Bed)/Özen Film,

22 Ağustos 2003,

Çılgın Dünürler (The In-Laws)/Warner Bros./Medyavizyon,

Kötülük Çiçeği (Le Fleur du Mal)/Belge,

Kuyu (Holes)/A & P,

Hulk (The Hulk)/UIP,

29 Ağustos 2003,

Bollywood Hollywood/Özen Film,

Havuz (Swimming Pool)/Chantier,

Lara Croft Tomb Raider: Yaşamın Kaynağı (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life)/Warner Bros./Umut Sanat,

05 Eylül 2003,

11 Eylül (11’09’01-September 11)/1 Film/Limon Yapım,

Aman Tanrım (Bruce Almighty)/UIP,

Korku Kapanı (Wrong Turn)/A & P,

Sevgi Her Şeydir (What A Girl Wants)/Warner Bros.,

Willard’ın Fareleri (Willard)/New Films,

12 Eylül 2003,

Başkaldırış (Hunted)/Özen Film,

Günah (El Crimen Del Padore Amaro)/barbarianTurk,

Piglet: Winnie The Pooh ve Arkadaşlarının Yeni Maceraları (Piglet’s Big Movie)/UIP,

19 Eylül 2003,

Dina: Lanetli Kadın (I am Dina)/Özen Film,

Fırsat (Crude)/1 Film,

Herkes Kendi Yoluna (Bon Voyage)/Warner Bros./Umut Sanat,

Kirli Tatlı Şeyler (Dirty Pretty Things)/A & P,

26 Eylül 2003,

Aşka Veda (Down With Love)/Özen Film,

İntikam Ateşi (A Man Apart)/New Films,

Hollywood Polisleri (Hollywood Homicide)/Warner Bros.,

Son Öpücük (L’ultimo Bacio)/Warner Bros./AFS,

03 Ekim 2003,

Amerikan Pastası: Düğün (American Pie: The Wedding)/UIP,

Çamur/Özen Film/Maraton,

Çılgın İkili II (Bad Boys II)/Warner Bros.,

10 Ekim 2003,

Büyük Yarış (Le Raid)/New Films,

Eski Açık Sarı Desene/Warner Bros./NnaCo,

İtalyan İşi (The Italian Job)/UIP,

Ripley’in Cinayetleri (Ripley’s Game)/New Films,

17 Ekim 2003,

Afili Delikanlı (Sweet Sixteen)/Umut Sanat,

Asmalı Konak: Hayat/Warner Bros./ANS,

Baader Meinhof/Belge,

Ölüm Oyunu (Battle Royale)1 Film,

24 Ekim 2003,

Gizemli Nehir (Mystic River)Warner Bros.,

Kurdun Günü/Belge,

Muhteşem Kahramanlar (The League of Extraordinary Gentlemen)/Özen Film,

Son Efsane: Comandante (Comandante)/Umut Sanat,

29 Ekim 2003,

Karayip Korsanları: Siyah İnci’nin Laneti (Pirates of the Carribean: The Curse of the Black)/UIP,

31 Ekim 2003,

Dövme (Tatoo)/New Films/Pi,

Seviyor Sevmiyor (A La Folie Pas Du Tout/He Loves Me, He Loves Me Not)/Özen Film,

05 Kasım 2003,

Matrix Revolutions/Warner Bros.,

07 Kasım 2003,

Kısa ve Acısız (Kurz und Scmerzlos)/1 Film,

Pinokyo/UIP/Film Pop,

14 Kasım 2003,

Barbarların İstilası (Les Invasions Barbares)/Umut Sanat,

Güneşin Gözyaşları (Tears Of The Sun)/Warner Bros.,

Güneşli Pazartesiler (Los Lunes Al Sol)/Chantier Films,

Kuraldışı (Basic)/Özen Film,

21 Kasım 2003,

Arjantin Hikayeleri (Historias Minimas)/Barbarianturk Film,

Aşk Kapıyı Çalınca (I’m With Lucy)/New Films,

Bu Nasıl Sarışın 2 (Legally Blonde 2)/Özen Film,

İnşaat/Warner Bros./Filmacass,

Sinbad: Yedi Denizler Efsanesi (Sinbad: The Legend of the Seven Seas)/UIP,

28 Kasım 2003,

Dünyanın Uzak Ucu (Master And Commander)/Özen Film,

Üç Kağıtçılar (Matchstick Men)/Warner Bros.,

Zirveye Tırmanış (View From The Top)/UIP/Film Pop,

05 Aralık 2003,

Dayanılmaz Zulüm (Intolerable Cruelty)/UIP,

Dogville/Umut Sanat,

Karanlık Sular (Dark Water)/A & P/Pi,

Özel Tim (S. W. A. T.)/Warner Bros.,

12 Aralık 2003,

Babalar ve Oğulları (It Runs in the Family)/UIP,

Karşı Pencere/Warner Bros./AFS,

Le Boşanma (Le Divorce)/Özen Film,

Ölümle Yaşam Arasında (Life Of David Gale/New Films,

19 Aralık 2003,

Carandiru/barbarianturk Film,

Küçük Özgürlük (Kleine Freiheit)/Belge,

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (The Lord Of The Rings: Return Of The King)/Warner Bros./Umut Sanat,

26 Aralık 2003,

Beni Unutma (Ricordati di me)/Chantier Films,

Bir Zamanlar Meksika’da (Once Upon A Time in Mexico)/UIP,

Düzenbaz Roger (Roger Dodger)/Warner Bros./Pra Films,

Günahların Bekçisi (The Sin Eater)/Özen Film,

Karşılaşma/Avşar/Alfa,

02 Ocak 2004,

Kabus (Cold Creek Manor)/UIP,

Kasa 507 (Le Caja 507)/Pi Film,

Kill Bill Volume 1/Avşar,

Onüç (Thirteen)Özen Film,

09 Ocak 2004,

Elveda Lenin (Goodbye Lenin)/Avşar/Pi Film,

Okul/Plato,

Zaman Ötesi (Timeline)/Warner Bros./Umut Sanat,

16 Ocak 2004,

Hababam Sınıfı Merhaba/Özen Film/Arzu-Fida,

Looney Tunes: Maceraya Devam (Looney Tunes: Back In Action/Warner Bros.,

Ölümcül Devir (Mortel Transfert)/Ankara Sinema Kültürü Derneği,

Metropol Kabusu/MGD,

23 Ocak 2004,

Aşk Her Yerde (Love Actually)/UIP,

Kayıp Balık Nemo (Finding Nemo)/UIP,

Vizontele Tuuba/BKM,

30 Ocak 2004,

Gothika/Warner Bros.,

Karanlıklar Ülkesi (Underworld)/Özen Film,

Lars Von Trier’den Beş Engel (De Fem Benspaend)/1 Film,

Zaman Tükeniyor (Out Of Time)/New Films,

06 Şubat 2004,

Son Samuray (The Last Samurai)/Warner Bros.,

Yeni Bir Ülkede (In America)/Özen Film,

13 Şubat 2004,

Cani (Monster)/Warner Bros./Pra Films,

Seabiscuit: Zafer Yolu (Seabiscuit)/UIP,

Soğuk Dağ (Cold Mountain)/UIP,

20 Şubat 2004,

Belleville’de Randevu (Les Triplettes de Belleville)/Chantier Films,

Korkunç Bir Film 3 (Scary Movie 3)/Avşar,

Neredesin Firuze/UIP/Cinemedya/İFR,

27 Şubat 2004,

Bekleme Odası/Özen Film/Mavi Filmcilik,

Buzdan Hayaller (Noi Albinoi)/1 Film,

Jüri (Runaway Jury)/Özen Film,

Mona Lisa Gülüşü (Mona Lisa Smile)/Warner Bros.,

Salak ile Avanak 2: Harry ve Lloyd Buluşursa (Dumb and Dumberer: When Harry Met Lloyd)/New Films,

Vegas’ta Son Şans (The Cooler)/Warner Bros./PRA Films,

05 Mart 2004,

Angela: Gerçek Bir Öykü (Angela)/Özen Film,

Ayı Kardeş (Brother Bear)/UIP,

İnat Hikayeleri/Özen Film/RH Politik Yapımcılık,

Hesaplaşma (Paycheck)/UIP,

12 Mart 2004,

Aşkta Herşey Mümkün (Something’s Gotta Give)/Warner Bros.,

Benimle Evlenir misin? (Casomai)/1 Film,

Duvara Karşı/Warner Bros./r Film,

Sürüsüne Bereket (Cheaper By The Dozen)/Özen Film,

19 Mart 2004,

100 Yılın İtirafları (The Fog Of War)/Barbarianturk,

Çatı Katı (Duplex)/UIP/Film Pop,

Hababam Rock (The School Of Rock)/UIP,

Mustafa Hakkında Her Şey/Warner Bros./ANS,

Savrulan Emekler/GalataFilm/Pelit Film,

26 Mart 2004,

Babasının Kızı (Jersey Girl)/Avşar,

Cesaretin Var mı Aşka? (Jeux d’enfants)/1 Film,

Çılgın Cuma (Fraky Friday)/UIP,

Düşler, Tutkular & Suçlar (The Dreamers)/Warner Bros./Umut Sanat,

Freddy Jason’a Karşı (Freddy vs. Jason)/New Films,

İnci Küpeli Kız (Girl With A Pearl Earring)/Chantier Films,

Takıldım Sana (Stuck On You)/Özen Film,

02 Nisan 2004,

İnsan Lekesi (The Human Stain)/Özen Film,

İsyan (Equilibrium)/UIP/Film Pop,

Polly Gelince (Along Came Polly)/UIP,

09 Nisan 2004,

Kelebek Etkisi (The Butterfly Effect)/Warner Bros./PRA Films,

Ölülerin Şafağı (Dawn Of The Dead)/Pinema,

Tutku: Hz. İsa’nın Çilesi (The Passion Of The Christ)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

16 Nisan 2004,

Katil Komşum Geri Döndü (The Whole Ten Yards)/Warner Bros./Medyavizyon,

Perili Köşk (The Haunted Mansion)/UIP,

Scooby-Doo 2: Canavarlar Kaçtı (Scooby-Doo 2: Monsters Unleashed/Warner Bros.,

23 Nisan 2004,

Dost musun, Düşman mı? (Tais Toi/Ruby & Quentin)/Özen Film,

Dünya Kadınla Güzeldir/Tuğra Film,

Günaydın Gece (Buongiorno, Notte)/Belge,

Kedi: Şapkası Marifetli (The Cat In The Hat)/UIP,

Kill Bill Volume 2/Avşar, Peter Pan/Warner Bros.,

30 Nisan 2004,

50 İlk Öpücük (50 First Dates)/Warner Bros.,

Görkemli Hayatım (American Splendor)/Warner Bros./PRA Films,

Hidalgo/UIP,

Son Kale Çanakkale/Okur Film,

Tünel (Der Tunnel)/Belge,

07 Mayıs 2004,

Genç Hitler (Max Hitler)/New Films,

Şeytana Karşı (Evil)/1 Film, Van Helsing/UIP,

14 Mayıs 2004,

Truva (Troy)/Warner Bros.,

21 Mayıs 2004,

21 Gram (21 Grams)/UIP/Cinemedya,

Girdap (Twisted)/Warner Bros./Umut Sanat,

Kıyamet Melekleri (Crimson Rivers 2: Angels of the Apocalypse/Rivières 2: Les anges de l’apocalypse, Les)/Avşar Film,

Takvim Kızları (Calendar Girls)/UIP,

Wilbur Ölmek İstiyor (Wilbur Wants to Kill Himself)/1 Film/Erman Film,

28 Mayıs 2004,

Nazi Hırsızları (Sass)/Belge Film,

Prens ve Ben (The Prince and Me)/Warner Bros./PRA Films,

Tutku Esirleri (In the Cut)/New Films,

Yarından Sonra (The Day After Tomarrow)/Özen Film,

04 Haziran 2004,

Bir Konuşabilse (Lost in Translation)/UIP/Cinemedya,

Harry Potter ve Azkaban Tutsağı (Harry Potter and the Prisoner of Azkaban)/Warner Bros,

RRRrrrr!!!/Avşar/TMC,

11 Haziran 2004,

Kadın Avcıları (The Ladykillers)/UIP,

Kalbim Başka Yerde (Il Cuore Altrove)/EPS Film/Piano Film,

Kayıp Hayatlar (Imagining Argentina)/Avşar-TMC,

18 Haziran 2004,

Gizli Pencere (Secret Window)/Warner Bros,

Ruhların Kaçışı (Sen To Chihiro No Kamikakushi/Spired Away)/1 Film/1 Film-Özen Film-Limon Yapım,

25 Haziran 2004,

Cehennemin Anatomisi: Romance 2 (Anatomie De L’Enfer/Anatomy of Hell)/Özen Film/İrfan Film,

Mambo Italiano/Özen Film,

02 Temmuz 2004,

Aşkla Seks (Sexo Con Amor)/Barbar Film,

Nefes Alıyorum (Respiro)/Özen Film/Fono Film,

Ölüm Provası (Audition)/1 Film,

Örümcek Adam 2 (Spider Man 2)/Warner Bros,

09 Temmuz 2004,

Cazibe Kanunları (Laws Of Attraction)/Warner Bros./Medyavizyon,

Dehşetin Gözleri (Cabin Fever)/Özen Film,

16 Temmuz 2004,

Fil (Elephant)/Warner Bros./PRA Films,

Kötü Kızlar (Mean Girls)/UIP,

23 Temmuz 2004,

Cevapsız Arama (One Missed Call)/Pinema Film,

Deliler Evi (Dom Durakov/House of Fools)/Özen Film/Fono Film,

Hayatın İçinden (The Station Agent)/Warner Bros./PRA Films,

Kabus Gecesi (Jeepers Creepers 2)/Medyavizyon,

Mahrem Şeyler (Choses Secretes/Secret Things)/1 Film,

Marie ve Julien (The Story of Marie and Julien)/Özen Film/Belge Film,

Rest (The Card Player)/Özen Film,

30 Temmuz 2004,

Hayatın Benim (Taking Lives)/Warner Bros,

Stepford Kadınları (The Stepford Wives)/UIP,

06 Ağustos 2004,

Honey/UIP,

Keşke 30 Olsam (13 Going on 30)/Warner Bros,

Öfke (Fureur)/New Films,

Sylvia/Medyavizyon,

13 Ağustos 2004,

Garfield (Garfield: The Movie)/Özen Film,

Gönül Çelen (Chouchou)/Özen Film/Fono Film,

Riddick Günlükleri (The Chroniclesof Riddick)/UIP,

20 Ağustos 2004,

Açık Deniz (Open Water)/Warner Bros./PRA Films,

Hiç Korkmuyorum (Io Non Ho Paura/I’m Not Scared)/Medyavizyon,

Kasap (Chopper)/Barbar Film,

Patronun Kızı (My Boss’s Daughter)/Warner Bros./Film Pop,

27 Ağustos 2004,

İki Yabancı (Jet Lag/Decalage Horaire)/Özen Film/Limon Yapım,

Kayıp Aranıyor: Debra Winger (Searching for Debra Winger)/1 Film,

Komşu Kızı (The Girl Next Door)/Özen Film,

Şrek 2 (Shrek 2)/UIP,

03 Eylül 2004,

Annemler Yemeğe Geliyor (Pieces of April)/New Films,

Hellboy/Warner Bros,

Mavi Yalanlar (Amnesia)/Sır Film,

Papatya ile Karabiber/Warner Bros./Erler Film,

Utopia/Özen Film,

10 Eylül 2004,

Fahrenheit 9/11/Umut Sanat,

İnsanlık Suçu (The Statement)/Avşar,

Kedikadın (Catwoman)/Warner Bros,

Terminal/UIP,

17 Eylül 2004,

Anaconda 2: Lanetli Orkidenin Peşinde (Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid)/Warner Bros,

Gazap Ateşi (Man on Fire)/Özen Film,

İbrahim Bey ve Kuran’ın Çiçekleri (Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran)/Chantier Films,

Kırmızı Işıklar (Feux Rouges/Red Lights)/Belge Film,

Starsky ve Hutch: Afili Aynasızlar (Starsky & Hutch)/UIP,

24 Eylül 2004,

İnfazcı (The Punisher)/Avşar,

Sky Captain ve Yarının Dünyası(Sky Captain and The World of Tomorrow)/Kenda/ANS,

Yazı Tura/Warner Bros./Mahayana Film-Cinegram S. A,

Yeniden Sev Beni (Reconstruction)/1 Film,

01 Ekim 2004,

800 Damla Yaş (800 Bullets)/Özen Film,

Bir Mucizedir Yaşamak (Life is a Miracle/Zivot je Cudo)/Umut Sanat,

Kirli Dans 2 (Dirty Dancing 2: Havana Dancing)/Warner Bros./Film Pop,

Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy)/UIP,

08 Ekim 2004,

Ben, Robot (I, Robot)/Özen Film,

Kahraman İnekler (Home on the Range)/UIP,

Kutup Çizgisi Aşıkları (Los Amantes Del Circulo Polar)/Sır Film,

Uzak Ülke (Open Range)/Pinema Film,

15 Ekim 2004,

Collateral/UIP,

İhtiyar Delikanlı (Oldboy)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Kötü Eğitim (Bad Education/La Mala Educacion)/Medyavizyon,

Mimar Babam: Bir Oğulun Yolculuğu (My Architect: A Son’s Journey)/Barbar Film,

Yolun Sonu (Walking Tall)/Warner Bros./Film Pop,

22 Ekim 2004,

Exorcist: The Beginning (Exorcist: The Beginning)/Warner Bros./Film Pop,

Machuca/Chantier Films,

Nathalie/Özen Film,

Sisler Evi (House of Sand and Fog)/Pinema Film,

Şişir Beni (Super Size Me)/1 Film,

Yakar Top (Dodgeball: A True Underdog Storg)/Özen Film,

28 Ekim 2004,

Alien Predator’a Karşı (Alien vs. Predator)/Özen Film,

Kral Arthur (King Arthur)/UIP,

Yanlış Hesap (Intermission)/Kenda/ANS,

29 Ekim 2004,

Testere (Saw)/Warner Bros./PRA Films,

05 Kasım 2004,

Gizemli Parçalar (The Forgotten)/Warner Bros,

Karanlık Sırlar (A Tale Of Two Sisters)/1 Film/Pi Film,

Köpekbalığı Hikayesi (Shark Tale)/UIP,

Motosiklet Günlüğü (The Motorcycle Diaries)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

12 Kasım 2004,

G. O. R. A.: Bir Uzay Filmi (G. O. R. A.: Bir Uzay Filmi)/Warner Bros./BKM-Böcek Yapım,

Kayıp Kucak (El Abrazo Partido)/1 Film/Pi Film,

Tehdit (The Clearing)/Özen Film,

19 Kasım 2004,

Bulutların Üzerinde (Head in the Clouds)/Warner Bros./PRA Films,

Carmen (Carmen)/Özen Film,

Köy (The Village)/UIP,

26 Kasım 2004,

Büyük İskender (Alexander)/Pinema Film,

İhtirasın Bedeli (Sotto Falso Nome)/Chantier Films,

İtalyan (L’Italiano)/1 Film/İrfan Film,

Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak/UIP/İstisnai Filmler,

Sahne Güzeli (Stage Beauty)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

03 Aralık 2004,

Aşk Artık Burada Oturmuyor (We Don’t Live Here Anymore)/1 Film/İrfan Film,

Bridget Jones: Mantığın Sınırı (Bridget Jones: The Edge of Reason)/UIP,

Erkek Severse (Quando Una Donna Non Dorme)/1 Film/İrfan Film,

Hoşgeldin Hayat/Özen Film/Fergün Yapım,

Ölümcül Deney: Kıyamet (Resident Evil: Apocalypse)/Warner Bros./Medyavizyon,

10 Aralık 2004,

Acemi Prenses 2: Kraliyet Nişanı (The Princess Diaries 2: Royal Engagement)/UIP,

İki Fıstık (White Chicks)/Warner Bros,

Kalbin Zamanı/Warner Bros./Asya Film,

Taxi/Özen Film,

17 Aralık 2004,

Büyü (Büyü)/Özen Film/UFR,

Garez (The Grudge)/Warner Bros./Medyavizyon,

İnsanlık Hali (Seres Queridos/Only Human)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate)/UIP,

Vanilya ve Çikolata (Vaniglia e Cioccolato)/Sır Film,

Zatoichi (Zatoichi)/Belge Film,

24 Aralık 2004,

Beş Kere İki (5 x 2)/Chantier Films,

Blade: Trinity/Warner Bros./PRA Films,

Büyük Hazine (National Treasure)/UIP,

Osama/Barbar Film,

Tesadüfler (I Heart Huckabees)/Kenda/ANS,

31 Aralık 2004,

Aşka Davet (Shall We Dance?)/Warner Bros./Avşar-TMC,

Kahraman (Ying Xiong/Hero)/Medyavizyon,

Napolyon’un Sırrı (Monsieur N.)/Özen Film ,

Yeni Yıl (Noel)/Warner Bros./PRA Films,

07 Ocak 2005,

Bulutları Beklerken (Bulutları Beklerken)/UIP/Ustaoğlu Production-Yalandünya,

Dünyanın Orta Yerinde Aşk İçin Ağlıyorum (Sakai No Chushin De Ai Wo Sakebu/Crying Out Love In The Center Of The World)/1 Film,

Gönül Yarası (Gönül Yarası)/Warner Bros./Filmacass-Most Production,

14 Ocak 2005,

Hababam Sınıf Askerde (Hababam Sınıfı Askerde)/Özen Film/Arzu Film-Fida Film,

İnanılmaz Aile (The Incredibles)/UIP,

Kutup Ekspresi (The Polar Express)/Warner Bros,

21 Ocak 2005,

Ağlayan Çayır (The Weeping Meadow)/Belge Film,

Akasya (Acacia)/1 Film,

Alacakaranlık Samurayı (Tasogare Seibei/The Twilight Samurai)/Barbar Film,

Hırsız Var (Hırsız Var)/Warner Bros./Med Yapım-İmaj Stüdyoları,

28 Ocak 2005,

Olga’nın Topuzu (Le Chignon d’Olga)/Ankara Sinema Kültürü Derneği,

Şans Kapıyı Kırınca (Şans Kapıyı Kırınca)/Warner Bros./Öger Production,

Talihsiz Serüvenler Dizisi (Lemony Snicket’s A Series of Unfortunate Events)/UIP,

04 Şubat 2005,

Dönüş (Le Retour/The Return)/Barbar Film,

Meleğin Düşüşü (Meleğin Düşüşü)/1 Film/Kaplan Film,

Ocean’s Twelve/Warner Bros,

Travma (Trauma)/Kenda/ANS,

11 Şubat 2005,

Bebek (Seed Of Chucky)/Warner Bros./Film Pop,

Hayalet Sesler (White Noise)/Kenda/ANS,

İçimdeki Deniz (Mar Adentro/The Sea Inside)/Chantier Films,

Zor Baba ve Dünür (Meet The Fockers)/UIP,

18 Şubat 2005,

Aviator, The: Göklerin Hakimi (Aviator, The)/Warner Bros./Medyavizyon,

Düşler Ülkesi (Finding Neverland)/Warner Bros./Avşar-TMC,

Eğreti Gelin/Özen Film/Yeşilçam Filmcilik,

Ekip 49 (Ladder 49)/UIP,

Sideways: Gerçek Şaraptır (Sideways)/Özen Film,

25 Şubat 2005,

Gümüş Şehir (Silver City)/1 Film,

Million Dollar Baby: Milyonluk Bebek (Million Dollar Baby)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Ray/UIP,

04 Mart 2005,

Anka’nın Uyanışı (Flight Of The Phoenix)/Özen Film,

Closer: Daha Yaklaş (Closer)/Warner Bros,

İpler (Strings)/1 Film,

Makinist (The Machinist)/Pinema Film,

Pardon/Kenda/Plato,

Solino/Sır Film,

11 Mart 2005,

Anlat İstanbul/Warner Bros./TMC,

Balans ve Manevra/Özen Film/Zero Film,

Bolluk Ülkesi (Land Of Plenty)/Barbar Film,

Constantine/Warner Bros,

Steve Zissou ile Suda Yaşam (The Life Aquatic With Steve Zissou)/UIP,

18 Mart 2005,

Canım Babacığım (Capturing The Friedmans)/Barbar Film,

Gelibolu (Gallipoli)/Özen Film/Ekip Film,

Halka 2 (The Ring Two)/UIP,

Hitch: Aşk Doktoru (Hitch)/Warner Bros,

Kinsey/Umut Sanat,

25 Mart 2005,

Çöküş (Downfall)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Kayıp Nişanlı (Un Long Dimanche de Françailles/A Very Long Engagement)/Warner Bros,

Parlayan Hançerler (Shi Mian mai fu/House of Flying Daggers)/Warner Bros./Film Pop,

Robotlar (Robots)/Özen Film,

01 Nisan 2005,

Güzel Dedektif 2: Silahlı ve Cazibeli (Miss Congeniality 2: Armed and Fabulous)/Warner Bros,

İmparatorun Yolculuğu (La Marche de l’Empereur/The Emperor’s Journey)/Chantier Films,

Pembe Panter’in Ünlü Oyuncusu-Karşınızda Peter Sellers (The Life and Death of Peter Sellers)/Barbar Film/r Film,

Saklambaç (Hide and Seek)/Özen Film,

08 Nisan 2005,

Aldatan Yürek (The Heart Is Deceitful Above All Things)/1 Film/Limon Yapım,

Baskın (Assault On Precinct 13)/Warner Bros./Film Pop,

Gelinim Olur musun? (Bride & Prejudice)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Komando Dadı (The Pacifier)/UIP,

Yolda (Yolda)/Özen Film/Deniz Film,

15 Nisan 2005,

Ayın Karanlık Yüzü/Özen Film/Sinevizyon Film,

Karşı Daire (O Outro Lada Da Rua/The Other Side Of The Street)/1 Film/1 Film-Erman Film,

O Şimdi Mahkum (O Şimdi Mahkum)/Kenda/Green Pine Studios,

Pooh’s Minik Fil Heffalump (Pooh’s Heffalump Movie)/UIP,

Sakin Ol (Bee Cool)/Özen Film,

22 Nisan 2005,

Çevirmen (The Interpreter)/UIP,

Dayanılmaz Aşk (Enduring Love)/1 Film,

Ella (Ella Enchanted)/Warner Bros./Avşar-TMC,

Futbol Sevdası (Shooting Star)/Belge Film,

Genesis/Yaradılış: Büyük Sır/Nereden Geliyoruz (Genesis)/Umut Sanat,

Gün Batarken (After The Sunset)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Luther (Luther)/1 Film/İrfan Film,

Melinda ve Melinde (Melinda and Melinda)/Özen Film,

Müziğimiz (Notre Musique)/1 Film/Limon Yapım,

29 Nisan 2005,

2 Genç Kız/UIP/Yalan Dünya,

Elektra/Özen Film,

Koro (Les Choristes)/Medyavizyon,

Rehine (Hostage)/Warner Bros./Avşar-TMC,

Uzak (Dûr)/Mezopotamya Sinema Kolektifi/13 Film Prodüksiyon,

06 Mayıs 2005,

Cennetin Krallığı (Kingdom Of Heaven)/Özen Film,

Lanet (Cursed)/Warner Bros./Avşar-TMC,

Kaplumbağalar da Uçar (Lakposhtha Ham Parvaz Mikonand)/35 Milim Filmcilik/Pi Film,

Kebab Connection (Kebap Connection)/Warner Bros./r Film,

Ölümcül Çözüm (Le Couperet/The Ax)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

13 Mayıs 2005,

Babamın Kabusu (In Good Company)/Warner Bros./Film Pop,

Büyük Yönetmen (Torremolinos 73)/Barbar Film,

Gece 11:45/Warner Bros./Gece Gündüz,

Karabasan (Boogeyman)/Medyavizyon,

Sünger Bob Kare Pantalon (The Sponge Bob Square Pants Movie)/UIP,

Vodka Lemon/Kenda/BKM Film,

19 Mayıs 2005,

Star Wars Bölüm III: Sith’in İntikamı (Star Wars Episode III: Revenge Of The Sith)/Özen Film,

20 Mayıs 2005,

Eros/Umut Sanat,

Geri Döndüler (Les Revenants)/1 Film/1 Film-Erman Film,

27 Mayıs 2005,

Aşk Gibi Bir Şey (A Lot Like Love)/UIP,

Boş Ev (Bin-Jip)/1 Film/Pi Film,

Eğitmenler (The Edukators)/Chantier Films,

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Crossing The Bridge: Sound Of Istanbul)/Warner Bros./r Film,

Kurtlar İmparatorluğu (L’empire Des Loups)/Warner Bros./Medyavizyon,

Son Kurgu (The Final Cut)/Warner Bros./r Film,

03 Haziran 2005,

Madagaskar (Madagascar)/UIP,

Üç Sıradışı (Thre… Extremes)/Kenda/ANS,

XXX-2 (XXX-2: State Of The Union)/Warner Bros,

Vay Kaynanam Vay (Monster In Love)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

10 Haziran 2005,

Blueberry: Olağanüstü Macera (Blueberry)/1 Film/Limon Yapım,

Gözlerimi De Al (Take My Eyes )/Barbar Film,

Mr. & Mrs. Smith: Bay & Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith)/Pinema Film,

17 Haziran 2005,

Batman Başlıyor (Batman Begins)/Warner Bros,

Fedakar Kız (Samaritan Girl)/1 Film,

Göldeki Hayalet (Strandvaskaren/Drowning Ghost)/Sır Film,

Kır Zincirlerini (Unleashed/Danny The Dog)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

24 Haziran 2005,

Çarpışma (Crash)/Warner Bros./PRA Films,

Hipnoz (Hipnos)/1 Film,

Karanlıktan Önce (Before Night Falls)/35 Milim Filmcilik/İrfan Film,

01 Temmuz 2005,

Dünyalar Savaşı (War Of The Worlds)/UIP,

08 Temmuz 2005,

Eve Dönerken (Hostage)/Özen Film,

Mumya Evi (House Of Wax)/Warner Bros,

Whisky/Barbar Film,

15 Temmuz 2005,

Çıplak Tatil (Les Textiles)/1 Film/1 Film-Erman Film,

Eyvah Yaş Otuzbeş (Tout Pour Plaire/35 Something)/Kenda/ANS,

Günah Şehri (Sin City)/Warner Bros./Film Pop,

Ödeşme (Payoff)/Özen Film,

22 Temmuz 2005,

Karanlık Su (Dark Water)/UIP,

Zevk Düşkünü (Tout Le Plaisir Est Pour Moi/The Pleasure Is All Mine)/Chantier Films,

29 Temmuz 2005,

Bir Dilim Suç (Layer Cake)/Barbar Film,

Gizemli Geçmiş (Trouble)/1 Film,

05 Ağustos 2005,

Cevapsız Arama 2 (One Missed Call 2)/35 Milim Filmcilik,

Evet (Yes)/Kenda/ANS,

Ölüler Ülkesi (Land of the Dead)/UIP,

12 Ağustos 2005,

Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate Factory)/Warner Bros,

Fantastik Dörtlü (Fantastic Four)/Özen Film,

Toni Takitani/1 Film,

19 Ağustos 2005,

Bak Kim Gelmiş (Guess Who)/Özen Film

Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi (The Hitchhiker’s Guide To The Galaxy)/UIP,

Bombon / Köpek (El Perro)/Barbar Film,

Çılgın Haftasonu (The Long Weekend)/Warner Bros/PRA Films,

Son Sosyalist Mitterrand (Le Dernier Mitterrand)/Belge Film,

26 Ağustos 2005,

Tatlı Cadı (Bewitched)/Warner Bros,

Terketme Sanatı (The Art of Breaking up/Un Fil a la Patte)/Belge Film,

İskelet Anahtar (The Skeleton Key)/UIP,

02 Eylül 2005,

Ada (The Island)/Warner Bros./PRA Films,

Banyo/UIP/Altıoklar Production,

Cennetin Müziği (Sa Som i Himmelen/As it is in Heaven)/1 Film,

09 Eylül 2005,

Aşk Yazım (My Summer Of Love)/Chantier Films,

Gece Uçuşu (Red Eye)/UIP,

Maske 2 (Son Of The Mask, The)/Warner Bros./Avşar Film-TMC,

Sevgiyi Ararken (Saving Face)/Barbar Film,

Kahramanlar Okulu (Sky High)/UIP,

16 Eylül 2005,

Cinderella Man/UIP,

Esir Ruhlar (Prendimi L’Anima)/Özen Film,

Sahara/Warner Bros./Avşar Film-TMC,

Tanrıdan Gelen (Godsend)/Özen Film,

23 Eylül 2005,

Can Dostlar (House Of D)/35 Milim/Avşar Film-TMC,

Gece Nöbeti (Night Watch)/Özen Film,

Görünmez Savaşçı (Stealth)/Warner Bros,

Hotel Rwanda/Medyavizyon,

Kapı Komşusu (Naboer/Next Door)/Kenda/ANS,

Tutku Nehri (Young Adam)/1 Film/1 Film-Limon Yapım,

30 Eylül 2005,

Davetsiz Çapkınlar (Wedding Crashers)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Dört Kardeş (Four Brothers)/UIP,

Öfkeli Aşıklar (The Upside Of Anger)/Chantier Films,

Kadın Tuzağı (Immortel Ad Vitam)/Özen Film,

07 Ekim 2005,

Aşkla Randevu (Must Love Dogs)/Warner Bros,

Avrupalı Jigolo: Deuce Bigalow (Deuce Bigalow: European Gigolo)/Warner Bros,

Gol (Goal)/UIP,

Kurt (El Lobo)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Mağara (The Cave)/Medyavizyon,

14 Ekim 2005,

40 Yıllık Bekar (40 Year – Old Virgin)/UIP,

Bir Şans Daha (Va, Vis et Deviens/Live & Become)/Bir Film/Bir Film-Erman Film,

Gelinler (Brides)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Kalküta’nın Çocukları (Born Into Brothels), Barbar Film,

Savaş Tanrısı (Lords of War)/Warner Bros/PRA Films,

Taşıyıcı 2 (Transporter 2)/Özen Film,

The İmam/Özen Film/Coloni Film

Vaat Edilen Cennet (Paradise Now)/Medyavizyon,

Vahşet Çetesi (The Devil’s Reject)/Kenda/D Productions,

21 Ekim 2005,

Doom/UIP,

Sinema Bir Mucizedir/Özen Film/Uğur Film,

28 Ekim 2005,

Döngel Karhanesi/Medyavizyon/Replik Film-Medyavizyon,

Gilles’in Karısı (La Femme De Gilles)/Chantier Films,

Herbie: Tam Gaz (Herbie: Fully Loaded)/UIP Filmcilik,

Maskeli Beşler İntikam Peşinde/Özen Film/Arzu Film-Fida Film,

Sevgili Wendy (Dear Wendy)/Bir Film/Sır Film,

Wallace ve Gromit Yaramaz Tavşana Karşı (The Wallace And A Gromit Movie)/UIP Filmcilik,

Zorro Efsanesi (Legend of Zorro)/Warner Bros,

04 Kasım 2005,

Beyin Avcıları (Mindhunters)/Özen Film,

Dehşet Sokağı (Amityville Horror)/Warner Bros/Film Pop,

Elizabethtown/UIP Filmcilik,

Manderlay/Bir Film/Bir Film-Erman Film,

11 Kasım 2005,

Anthony Zimmer/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Cevap Ver (Nel Mio Amore / Answer Me)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Testere II (Saw II)/Warner Bros/PRA Films,

Uçuş Planı (Flightplan)/UIP Filmcilik,

18 Kasım 2005,

Babam ve Oğlum/Özen Film/Avşar Film,

Esrarengiz Sevgili (The Ring Finger/L’annulaire)/35 Milim Filmcilik/Erman Film,

Harry Potter ve Ateş Kadehi (Harry Potter and the Goblet of Fire)/Warner Bros,

Tim Burton’dan Ölü Gelin (Tim Burton’s Corpse Bride)Warner Bros,

Türev/Özen Film/Camerart Film,

25 Kasım 2005,

Cennet Gibi (Just Like Heaven)/UIP Filmcilik,

Gizemli Kadın (A Good Woman)/Chantier Films,

Hemşire (Vera Drake)/35 Milim Filmcilik/Belge Film,

Maviliklere Doğru (Into The Blue)/Özen Film,

Kiss Kiss Bang Bang/Warner Bros,

Kutsal Yürek (Cuore Sacro)/Warner Bros/AFS Film,

Takım Böyle Tutulur/Özen Film/Edessa Films,

02 Aralık 2005,

36 Adaletin Merkezi (Quai Des Orfevres)/Özen Film,

Milyonlar (Millions)/Bir Film,

Oliver Twist/UIP Filmcilik/Metro Film,

Sen Ne Dilersen/35 Milim Filmcilik/Kedi Film,

Şeytan Çarpması (The Exorcism of Emily Rose)/Warner Bros,

Yay (The Bow)/Bir Film,

Yerinde Olsam (In Her Shoes)/Özen Film,

09 Aralık 2005,

Cesur Civciv (Chicken Little)/UIP Filmcilik,

Çılgın Kardeşler (The Brothers Grimm)/Warner Bros/Film Pop,

Şiddetin Tarihçesi (A History of Violence)/Warner Bros/PRA Films,

16 Aralık 2005,

Kiralık Sevgili (The Wedding Date)/35 Milim Filmcilik/Avşar-TMC,

King Kong/UIP Filmcilik,

Soğuk Duş (Douches Froides)/Barbar Film,

Yoldan Çıkanlar (Les Egares/Strayed)/Özen Film,

23 Aralık 2005,

Organize İşler/Kenda/BKM,

Rüzgarın Çocukları (Les Fils Du Vent/The Great Challenge)/Özen Film,

Şaşkın Köpekler (Stray Dogs)/Bir Film/Limon Yapım,

30 Aralık 2005,

Kanlı Ayakkabı (Bunhongsin/The Red Shoes)/Bir Film,

Zathura: Bir Uzay Macerası (Zathura: A Space Adventure)/Warner Bros,

06 Ocak 2006,

Dolunay (Conejo en la Luna)/Bir Film/Limon Yapım,

Hababam Sınıfı Üçbuçuk/Özen Film/Arzu Film-Fida Film,

Keloğlan Kara Prens’e Karşı/Kenda/Energy,

Spy Kids 3-D: Game Over / Oyun Bitti (Spy Kids 3-D: Game Over)/Mars Entertainment Group/Avşar Film-TMC,

Tutunamayanlar (Voksne Mennesker/Dark Horse)/Bir Film,

13 Ocak 2006,

Gerçek Dedikodu (Rumor Has It)/Warner Bros,

Narnia Günlükleri: Aslan, Cadı ve Dolap (The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe)/UIP Filmcilik,

20 Ocak 2006,

Hayalperest (Dreamer: Inspired by a True Story)/UIP Filmcilik/Metro Film-Pinema Film,

Kar ve Kaplan (Le Tigre E La Neve – The Tiger and The Snow)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

27 Ocak 2006,

İlk Aşk (Dandelion)/Bir Film/Sugarworkz Film,

Münih (Munich)/UIP,

03 Şubat 2006,

Aile Bağları (Family Stone)/Özen Film,

Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice)/UIP,

Seks ve Felsefe (Sex and Philosophy)/Bir Film,

Kanıt (Proof)/UIP Filmcilik/Metro Film-Pinema Film,

Kurtlar Vadisi Irak/Kenda/Pana Film,

10 Şubat 2006,

Bir Geyşanın Anıları (Memoirs Of A Geisha)/Warner Bros,

Çalıntı Gözler (Otkrandanati Ochi/Stolen Eyes)/Bir Film/Yaka Film-Gala Film,

Dabbe (D@bbe)/Özen Film/J Plan-24 Kare Prodüksiyon,

Jarhead/UIP Filmcilik,

Sınırları Aşmak (Walk The Line)/Özen Film,

Umut Güzeldir (En El Mundo A Cada Rato)/r Film,

17 Şubat 2006,

Aeon Flux: Gelecek Flux’ta (Aeon Flux)/UIP Filmcilik,

Dün Gece Bir Rüya Gördüm/Özen Film/Travma Film,

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?/Kenda/İFR,

İyi Geceler İyi Şanslar (Good Night and Good Luck)/UIP Filmcilik/Metro Film-Pinema Film,

Maç Sayısı (Match Point)/WB/Chantier Films,

24 Şubat 2006,

Vay Anam Vay 2 (Big Mommas House 2)/Özen Film,

Geçmişte Kalan Aşk (Les Temps Qui Changent)/r Film,

Sihirli Dadı (Nanny McPhee)/UIP Filmcilik,

Yeni Dünya: Amerika’nın Keşfi (The New World)/Warner Bros/PRA Films,

03 Mart 2006,

Bambi 2/UIP Filmcilik,

Büyük Yolculuk (Le Grand Voyage)/Bir Film/Ankara Sinema Kültürü Derneği,

Dick ve Jane İşbaşında (Fun With Dick & Jane)/Warner Bros,

Mürekkep Balığı ve Balina (The Squid and the Whale)/Barbar Film,

Saklı (Cache)/35 Milim/Belge Film,

10 Mart 2006,

Ben ve Sen ve Diğerleri (Me and You and Everyone We Know)/Chantier Films,

Fırtınalı Hayatlar (The Weather Man)/UIP Filmcilik,

Kadersizlik (Fateless / Sorstalansag)/Bir Film,

Kutsal Bakire (Saint Ange)/Özen Film,

Otel (Hostel)/Warner Bros,

Oyun (The Play)/Umut Sanat,

17 Mart 2006,

16 Blok (16 Block)/Özen Film/Sine Tel,

Beyza’nın Kadınları/UIP Filmcilik/Hermes Film-Altıoklar Prodüksiyon-Key Productions,

e-k@til (e-katil / Ekatil / Cry Wolf)/Medyavizyon,

Korkuyorum Anne/Kenda/Atlantik Film,

Lavanta Kokulu Kadınlar (Ladies In Lavender)/Medyavizyon,

Ne @#!* Biliyoruz Ki!? (What The Bleep Do We Know!?)/35 Milim Filmcilik/Pi Film,

Syriana/Warner Bros,

24 Mart 2006,

Brokeback Dağı (Brokeback Mountain)/Warner Bros/Film Pop,

Capote/Warner Bros,

Kırmızı Başlıklı Kız (Hoodwinked)/Medyavizyon,

Pembe Panter (The Pink Panther)/Özen Film,

31 Mart 2006,

Aşk ve Cinayet Eğitimi Gören Bazı Çocuklar (Certi Bambini)/35 Milim Filmcilik/Belge Film,

Umut Mevsimi (Bee Season)/Özen Film,

Casanova/UIP Filmcilik,

Temel İçgüdü 2 (Basic Instinct 2)/UNP Filmcilik,

V/Warner Bros,

07 Nisan 2006,

Ateşkes (Joyeux Noel)/Bir Film,

Gen/Warner Bros/Dada Film-Tiglon,

Kurt Kapanı (Wolf Creek)/Medyavizyon,

Operadaki Hayalet (Phantom Of The Opera)/Özen Film,

14 Nisan 2006,

Aşk’a Sor (Ask The Dust)/Warner Bros/PRA Films-Fida Film,

Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Ice Age 2: The Meltdown)/Özen Film,

Telefondaki Yabancı (When a Stranger Calls)/Warner Bros,

Vahşi Doğa (The Wild)/UIP Filmcilik,

Zozo/35 Milim Filmcilik/Hayalevi Film,

21 Nisan 2006,

Aşkın Dansı (Je Ne Suis Pas La Pour Etre Aime)/Chantier Films,

Cehenneme Bir Adım (The Descent)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Kutup Macerası (Eight Below)/UIP Filmcilik,

Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin)/Warner Bros/PRA Films,

Meleğim (Mon Ange)/Bir Film,

Yaratıklar (Slither)/UNP Filmcilik,

28 Nisan 2006,

Buluşma Olayı (Date Movie)/Özen Film,

Guantanamo Yolu (The Road to Guantanamo)/35 Milim Filmcilik/Pi Film,

Hayatım Ellerinde (Entre ses Mains/In His Hands)/Bir Film/Erman Film,

İçerideki Adam (Inside Man)/UIP Filmcilik,

Son Durak 3 (Final Destination 3)/Özen Film/Avşar Film-TMC,

Kirli Para (Two For the Money)/Warner Bros/Film Pop,

05 Mayıs 2006,

Anne ya da Leyla/Özen Film/Sinema Ajans,

Mission: Impossible III/UIP Filmcilik,

Matador (The Matador)/Warner Bros/r Film,

12 Mayıs 2006,

Allegro (Allegro)/Bir Film,

Beni Ne Kadar Çok Seviyorsun? (Combien Tu M’Aimes/How Much Do You Love Me)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Efsane Adam (The World’s Fastest Indian)/Warner Bros/Chantier Films,

Sahte İtiraflar (Falscher Bekenner – Low Profile)/Bir Film,

Tepenin Gözleri (The Hills Have Eyes)/Özen Film,

Venedik Taciri (The Merchant of Venice)/Warner Bros/New Films,

19 Mayıs 2006,

Da Vinci Şifresi (Da Vince Code)/Warner Bros,

Kısık Ateşte 15 Dakika/UIP Filmcilik/Med Yapım,

Veda Vakti (Le Temps Qui Reste/Time To Leave)/Bir Film/Pi Film,

26 Mayıs 2006,

Sil Baştan (Eternal Sunshine of The Spotless Mind)/Bir Film/Cinemedya,

Raydan Çıkanlar (Derailed)/UIP Filmcilik,

Seksi Futbolcu (She’s The Man)/Warner Bros/r Film,

X-Men: Son Direniş (X-Men: The Last Stand)/Özen Film,

02 Haziran 2006,

Arka Bahçe (The Constant Gardener)/Warner Bros/Film Pop,

Bak Şu Köpeğe (Shaggy Dog)/UIP Filmcilik,

C. R. A. Z. Y. (Çılgın)/Bir Film,

Mutluluğun Resmi (Peindre Ou Faire L’amour)/35 Milim Filmcilik/Sugarworkz Film,

06 Haziran 2006,

Omen (The Omen)/Özen Film,

09 Haziran 2006,

Bandidas/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Düş Yakamızdan (Failure To Launch)/UIP Filmcilik,

Firewall/Warner Bros,

Transamerika (Transamerica)/Barbar Film,

Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle)/Bir Film,

16 Haziran 2006,

Gökyüzü Savaşçıları (Sky Fighters)/35 Milim Filmcilik/r Film,

Şehrin Adamı (Man About Town)/Warner Bros/PRA Films,

Yalnız Sen (The One & Only)/Özen Film,

23 Haziran 2006,

Domino/Medyavizyon,

Poseidon’dan Kaçış (Poseidon)/Warner Bros,

Takeshis’ (Takeshis’)/Bir Film/Pi Film,

Teksas Katliamı (Texas Chainsaw Massacre)/Bir Film/Cinemedia,

30 Haziran 2006,

Aşk ve Sigara (Romance & Cigarettes)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Başparmak (Thumbsucker)/Bir Film/Avşar Film-TMC,

Sheitan/35 Milim Filmcilik/Barbar Film,

Melissa P./Warner Bros,

Vampirlerin Şafağı (Frostbite/Frostbiten)/Bir Film/Cinemedia,

07 Temmuz 2006,

Acı Tatlı Hayat (Dalkomhan Insaeng-A Bittersweet Life)/Bir Film/Eflatun Film,

Bubba Ho-Tep/35 Milim Filmcilik/Kamera Film,

Kayıp Şehir (The Lost City)/Warner Bros/Fida Film,

Kumpanya (The Company)/Bir Film/Avşar Film-TMC,

14 Temmuz 2006,

20 Gece ve Yağmurlu Bir Gün (20 Nuits et un Jour de Pluie-20 Nights and A Rainy Day)/Bir Film/Bir Film-Erman Film,

Gitme (Stay)/Özen Film,

Havada Aşk Var (Ma Vie En L’air/Love Is In The Air)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı (Pirates Of The Carribbean 2: Dead Man’s Chest)/UIP Filmcilik,

21 Temmuz 2006,

Perde Arkası (Backstage)/Bir Film,

Superman Dönüyor (Superman Returns)/Warner Bros,

Tatilde Dehşet (Boy Eats Girl)/Özen Film,

28 Temmuz 2006,

Angel-A/Warner Bros/Europa Corp-Tiglon,

Beni Keşfet (Undiscovered)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Hayalet Dünya (Re-Cycle/Gwai Wik)/Chantier Films,

Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı (The Fast and The Furious: Tokyo Drift)/UIP Filmcilik,

Tramvay/Bir Film/Olgun Arun,

04 Ağustos 2006,

Canavar Ev (Monster House)/Warner Bros,

Göl Evi (The Lake House)/Warner Bros,

Korkunç Bir Film 4 (Scary Movie 4)/UIP Filmcilik,

Korkusuz (Huo Yuan Jia / Fearless)/Medyavizyon,

11 Ağustos 2006,

Ayrılık (The Break Up)/UIP Filmcilik,

Ölüm Çıkmazı (See No Evil)/Warner Bros/Fida Film,

The Dark/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Yüreğimdeki Canavar (La Bestia Nel Cuore-Don’t Tell)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

18 Ağustos 2006,

Amerikan Büyüsü (An American Haunting)/UNP Filmcilik,

Garfield 2/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Gizli İlişkiler (Heights)/35 Milim Filmcilik/Sugarworkz Film,

Sihirbaz (Illusionist)/Warner Bros./Fida Film,

Üç Defin (Three Burials)/Chantier Films,

25 Ağustos 2006,

Alacakaranlık (Half Light)/Özen Film/Avşar Film-TMC,

Arsen Lüpen (Arsene Lupin)/Özen Film,

Küçük Adam (Little Man)/Warner Bros,

Orman Çetesi (Over The Hedge)/UIP Filmcilik,

Tatlı Hayat (Quarte Etoiles/Four Stars)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

01 Eylül 2006,

Arap Saçı (The Big White)/Özen Film/Avşar Film-TMC,

Fedai (The Sentinel)/Özen Film,

Onlar (Ils/Them)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Tetikçi (Crank)/Warner Bros/Fida Film,

Uçuş 93 (United 93)/UIP Filmcilik,

08 Eylül 2006,

Bitirim Karınca (The Ant Bully)/Warner Bros,

Eski Süper Sevgilim (Super Ex – Girlfriend)/Özen Film,

Kuzey Faresi (Lemming)/35 Milim Filmcilik/Belge Film,

Miami Vice/UIP Filmcilik,

Nabız (Pulse)/Medyavizyon,

15 Eylül 2006,

Arabalar (Cars)/UIP Filmcilik,

Sudaki Kız (Lady in The Water)/Warner Bros,

22 Eylül 2006,

Click/Warner Bros,

Duygudan da Öte (Ae Fond Kiss)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Kardan Adamlar/Bir Film/Prestij Film,

Lolipop (Hard Candy)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Ne Kadar Güzelsin (Comme T’y es Belle)/Chantier Films,

Ölü ya da Diri (Dead or Alive)/Warner Bros/Fida Film,

29 Eylül 2006,

2 Süper Film Birden/Warner Bros/Sugarworkz,

5 Vakit/Özen Film/Atlantik Film,

Davetsiz Gelen (Reeker)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Dünya Ticaret Merkezi (World Trade Center)/UIP Filmcilik,

06 Ekim 2006,

13 (13/Tzameti)/Bir Film,

2 Kız (Meurtrieres/Murderers)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Araf/Bir Film/d.f.g.s. Yapım,

Elveda Aşkım (Arrivederci Amore, Ciao)/Chantier Films,

Gecenin Sesi (The Night Listener)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Kahraman Pilotlar (Flyboys)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Sen, Ben ve Dupree (You, Me and Dupree)/UIP Filmcilik,

Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada)/Özen Film,

13 Ekim 2006,

Sessiz Tepe (Silent Hill)/Warner Bros/Film Pop,

20 Ekim 2006,

Garez 2 (The Grudge 2)/Warner Bros/Fida Film,

Hokkabaz/Kenda/BKM,

İklimler/Özen Film/NBC Film,

Özgürlük Rüzgarı (The Wind That Shanes The Barley)/Bir Film,

Parti Hayvanları (Barnyard)/UIP Filmcilik,

Sınav/Özen Film/Fida Film-Böcek Yapım,

Transylvania/r Film,

27 Ekim 2006,

Karanlıklar Ülkesi: Evrim (Underworld Evolution)/Özen Film,

Koruyucu (The Guardian)/UIP Filmcilik,

03 Kasım 2006,

A Scanner Darkly/Warner Bros,

Dönüş (Volver)/Chantier Films,

Eve Dönüş/Özen Film/Limon Yapım,

Lanetli Ada (The Wicker Man)/UNP Filmcilik/Sinetel Film,

Testere 3 (Saw 3)/Warner Bros/Fida Film,

10 Kasım 2006,

Babel (Babil)/UIP Filmcilik/Fida Film

İyi Bir Yıl (A Good Year)/Özen Film,

Ölesiye Aşk (Campin Sauvage – Wild Camping)/35 Milim Filmcilik/Erman Film,

Şaşkın/Özen Film/TMC,

17 Kasım 2006,

Acımasız Hayat (Harsh Times)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Casino Royale/Warner Bros,

İlk Aşk/Medyavizyon/Tim’s Productions,

Kader/Özen Film/Mavi Film,

Kanlı Mesai (Severance)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Umutlar Ülkesi (Nouvelle France – New France)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Unutulmayanlar/Kenda/Akademi Prodüksiyon,

24 Kasım 2006,

Acımasız (Knallhart)/Bir Film/Mars Production,

Dondurmam Gaymak/Özen Film/Makara Film-Hermes Film,

Hayatımın Kadınısın/Özen Film/TMC – Mahayana Film,

Köstebek (The Departed)/Warner Bros,

01 Aralık 2006,

Borat (Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan)/Özen Film,

Son Umut (Children Of Men)/UNP Filmcilik,

Taş Meclisi (Le Council De Pierre – Stone Concil)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Takva/Özen Film/Yeni Sinemacılar – Corazon International,

Texas Katliamı: Başlangıç (Texas Chainsaw Massacre: The Beginning)/Warner Bros/Fida Film,

08 Aralık 2006,

Atalarımızın Bayrakları (Flags of Our Father)/Warner Bros,

Çinliler Geliyor/Özen Film/Kara Film,

Gurur Dünyası (Vanity Fair)/Özen Film,

Hayatın Lezzeti (Tapas)/Bir Film/Ankara Sinema Kültürü Derneği,

Rüya Bilmecesi (The Science of Sleep)/Chantier Films,

15 Aralık 2006,

Bakire ve Hamile (Quinceanera)/Bir Film,

Cenneti Beklerken/Özen Film/Marathon Film,

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu/Warner Bros/Tiglon-Zero Film,

Eragon/Özen Film,

Fare Şehri (Flushed Away)/UIP Filmcilik,

Lütfen Beni Öldürme (Stranger Than Fiction)/Warner Bros/Fida Film,

22 Aralık 2006,

Arayış (The Return)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Arthur ile Minimoylar (Arthur and the Minimoys)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Emret Patronum (Boss of it All, The/My Man the President)/Bir Film,

Eve Giden Yol 1914/Özen Film,

Küçük Kıyamet/Medyavizyon/Limon Yapım,

Prestij (The Prestige)/Warner Bros,

29 Aralık 2006,

Beynelmilel/Kenda/BKM,

Çılgın Dostlar (Open Season)/Warner Bros,

Müzede Bir Gece (The Night at the Museum)/Özen Film,

Tatil (The Holiday)/UIP Filmcilik,

05 Ocak 2007,

Acemi Öğrenci Avcı Öğretmen (School For Scroundels, The)/Warner Bros/Film Pop,

Deja Vu/UIP Filmcilik,

Iberia/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Zaman (Time)/Bir Film,

12 Ocak 2007,

Bükreş’in Doğusu (12:08 East of Bucharest)/Bir Film/Mars Production,

Küçük Kahraman (Everyone’s Hero)/Bir Film/Tiglon,

Maskeli Beşler: Irak/Özen Film/Arzu Film-Fida Film,

Tutku Oyunları (Little Children)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Yılın Başkanı (Man of the Year)/UNP Filmcilik,

19 Ocak 2007,

Emret Komutanım: Şah Mat/UIP Filmcilik/Altıoklar Film,

Hayatındaki Azizleri Keşfetme Kılavuzu (A Guide to Recognizing Your Saints)/Chantier Films,

Son Osmanlı: Yandım Ali/Özen Film,

26 Ocak 2007,

Amerikalılar Karadeniz’de 2/Kenda/Energy Media & Productions,

Çılgın Dersane/Warner Bros/Aksoy Film,

Neşeli Ayaklar (Happy Feet)/Warner Bros,

02 Şubat 2007,

Aşk İksiri (The Mistress of Spices)/Bir Film/Limon Yapım,

Barda/Kenda/Filmakar-Öger Prodüksiyon-Marka Sokak-Energy Media & Productions,

Çile (The Passion Joshua The Jew)/Özen Film

Kanlı Elmas (Blood Diamond)/Warner Bros,

Uygunsuz Gerçek (An Inconvenient Truth)/UIP Filmcilik,

09 Şubat 2007,

Cehennem Çiçeği (The Black Dahlia)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Hannibal Doğuyor (Hannibal Rising)/Warner Bros/Film Pop,

Hırsız (Breaking and Entering)/UIP Filmcilik,

Neşeli Gençlik/Özen Film/Deren Medya,

16 Şubat 2007,

Cesur Balık (Sharkbait)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Duvak (The Painted Veil)/Warner Bros/Fida Film,

Hayalet Sürücü (Ghost Rider)/Warner Bros,

Koku: Bir Katilin Hikayesi (Perfume: The Story of a Murderer)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Polis/Medyavizyon/EfLAtun Film,

23 Şubat 2007,

Gomeda/Kenda/Energy Media & Productions,

Iwo Jima’dan Mektuplar (Letters From Iwo Jima)/Warner Bros,

İskoçya’nın Son Kralı (Last King of Scotland)/Özen Film,

Kraliçe (The Queen)/Bir Film/Tiglon,

Rüya Kızlar (Dreamgirls)/UIP Filmcilik,

Sis ve Gece/Özen Film/Leopar Film – Kara Film,

02 Mart 2007,

23 Numara (The Number 23)/Warner Bros/Fida Film,

Adem’in Trenleri/Kenda/Promete-İFR,

Çirkin Ördek Yavrusu ile Farecik (The Ugly Duckling & Me)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Romantik/Kenda/Plato Film,

Skandal (Notes on a Scandal)/Özen Film,

Umudunu Kaybetme (Pursuit of Happyness)/Warner Bros,

09 Mart 2007,

18’ler Takımı/Özen Film/Deren Medya Company,

Başkalarının Hayatı (Das Leben Der Anderen – Lives of Others)/Chantier Films,

Bir İhtimal Daha Var/Bir Film/Cinemedya-Esek Film,

Kirli Sırlar (The Good Shepherd)/UNP Filmcilik,

Mavi Gözlü Dev: Nazım Hikmet/Kenda Film/Energy Media & Productions – Sinevizyon Film,

Rehine (Alpha Dog)/UIP Filmcilik/Fida Film,

16 Mart 2007,

300 Spartalı (300)/Warner Bros,

Mutluluk/Kenda/ANS Prodüksiyon,

Otostopçu (The Hitcher)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Rocky Balboa/Özen Film,

Sherrybaby/Bir Film/Mars Production,

Terabithia Köprüsü (Bridge to Terabithia)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Umut Adası/Özen Film/Karizma Film,

23 Mart 2007,

Altın Çiçeğin Laneti (Man Cheng Jin Dai Huang Jin Jia – The Curse of the Golden Flower)/Bir Film/Tiglon,

Apokalipto (Apocalypto)/Özen Film/Avşar Film-TMC,

Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles)/Medyavizyon,

Söz ve Müzik (Music and Lyrics By…)/Warner Bros,

30 Mart 2007,

Ölümle Dans (Living & Dying)/Warner Bros/Hermes Film-New Films,

Paris, I Love You (Paris, Je T’Aime)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Robinson Ailesi (Meet The Robinsons)/UIP Filmcilik,

06 Nisan 2007,

Aura/Özen Film/7. Sanat Sinema,

Ayrılık Günleri (I Giorni Dell’Abbandono – The Days of Abandonement)/35 Milim Filmcilik/Belge Film,

Bir Başkanın Ölümü (Death of a President)/Bir Film/A. E. Film,

Bir Ömür Yetmez (Saturn Contro)/Warner Bros/AFS Film,

Grbavica: Esma’nın Sırrı (Grbavica: Esmas Geheimnis)/Bir Film/İrfan Film,

Kimseye Söyleme (Ne Le Dis A Personne – Tell No One)/Chantier Films,

Pan’ın Labirenti (El Laberinto del Fauno/Pan’s Labyrinth)/Bir Film,

Sıradışı (Premonition)/UNP Filmcilik,

13 Nisan 2007,

Ben Sana Söylemiştim (Because I Said So)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Kara Kitap (Zwartboek – Black Book)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Messengers (The Messengers)/Medyavizyon,

Norbit/UIP Filmcilik,

Rönesans (Renaissance)/Bir Film/Tiglon,

Sevgilim İstanbul/Warner Bros./Amenis Film,

Zincirbozan/Kenda/Turk Max TFT

20 Nisan 2007,

Asterix Vikinglere Karşı (Asterix et les Vikings – Asterix and the Vikings)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Kusursuz Yabancı (Perfect Stranger)/Warner Bros,

Pars: Kiraz Operasyonu/UIP Filmcilik/Sinegraf Film,

Yaz Yağmuru (El Camino de los Ingleses – Summer Rain )/Özen Film/İrfan Film,

27 Nisan 2007,

Adaş (The Name Sake)/Özen Film,

Beethoven’ı Anlamak (Copying Beethoven)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Çılgın Motorcular (Wild Hogs)/UIP Filmcilik,

Hasat Zamanı (The Reaping)/Warner Bros,

Küçük Gün Işığım (Little Miss Sunshine)/Özen Film,

Next/Chantier Films,

04 Mayıs 2007,

Örümcek Adam 3 (Spider Man 3)/Warner Bros,

Sözün Bittiği Yer/Best Line Pictures/İstanbul Güneşi,

Temel Parçacıklar (Elementarteilchen – The Elementary Particles)/35 Milim Filmcilik/Erman Film,

11 Mayıs 2007,

Benim Adım Elisabeth (Je m’appelle Elisabeth)/Bir Film,

Cevapsız Arama 3 (Chakushin Ari Final – One Missed Call: Final)/35 Milim Filmcilik/Duka Film,

Gün Işığı (Sunshine)/Özen Film,

İhanet (Breach)/UNP Filmcilik,

Kaynak (The Fountain)/Özen Film,

Tetikçi (Shooter)/UIP Filmcilik,

18 Mayıs 2007,

Cinayet Gecesi (Fracture)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Mr. Bean Tatilde (Mr. Bean’s Holiday)/UIP Filmcilik,

Sevimli Dinozor (Urmel aus dem Eis – Impy’s Island)/Bir Film/Tiglon Film,

Tepenin Gözleri 2 (The Hills Have Eyes 2)/Özen Film,

Zodiac/Warner Bros,

25 Mayıs 2007,

Beni Suçlu Bulun (Find Me Guilty)/Avşar Film/Avşar Film-TMC,

Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu (Pirates of the Caribbean: The World’s End)/UIP Filmcilik,

Tarih Öğrencileri (The History Boys)/Özen Film,

Zamana Güzellik Kat (Cashback)/Bir Film/A. E. Film,

01 Haziran 2007,

Beyaz Gezegen (La Planete Blanche – The White Planet)/Bir Film/Pi Film – Yalan Dünya Film,

Böcek (Bug)/Warner Bros/Fida Film,

Mr. Brooks/UNP Filmcilik,

Sihirli Kutu (The Last Mimzy)/Medyavizyon,

Taksi 4 (T4XI)/Chantier Films,

08 Haziran 2007,

Kan ve Çikolata (Blood and Chocolate)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Ocean’s 13 (Ocean’s Thirteen)/Warner Bros,

Yaratık (Gwoemul – The Host)/Bir Film,

15 Haziran 2007,

Avanaklar Mangası (Delta Farce)/Warner Bros/Fida Film,

Ölüm Geçirmez (Death Proof)/Warner Bros/Film Pop,

Suç İmparatorluğu (Crime Insiders)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Şrek Üç (Shrek The Third)/UIP Filmcilik,

22 Haziran 2007,

Boş Oda (Vacancy)/Warner Bros.

Kırılgan (Fragile: A Ghost Story)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Sahtekar (The Hoax)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Yerdeniz Öyküleri (Gedo Senki – Tales From Earthsea)/Bir Film,

27 Haziran 2007,

Zor Ölüm 4.0 (Die Hard 4.0 – Live Free or Die Hard)/Özen Film,

29 Haziran 2007,

3 Gün İçinde Öleceksin (Dead in 3 Days)/Bir Film,

Aşk Manzaraları (Scenes of A Sexual Nature)/Bir Film,

Büyük Baskın (The Great Raid)/Avşar Film/Avşar Film-TMC,

06 Temmuz 2007,

Candy/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Diriliş: Vampir Avcısı (Rise: Blood Hunter)/Warner Bros/Fida Film,

Gökteki Kale (Tenku No Shiro Rapyuta – Castle in the Sky)/Bir Film,

Komşum Totoro (Tonari no Totoro – My Neighbour Totoro)/Bir Film,

Küçük Cadı Kiki (Majo No Takkyubin – Kiki’s Delivery Service)/Bir Film,

Rüzgarlı Vadi (Kaze No Tani No Naushika – Nausicaa of the Valley of the Wind)/Bir Film,

Şeytanın Oteli (Fritt Vilt – Cold Prey)/35 Milim Filmcilik,

Transformers/UIP Filmcilik,

13 Temmuz 2007,

28 Hafta Sonra (28 Weeks Later)/Özen Film,

Ölüm Fısıltısı (Whisper)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Sıkı Aynasızlar (Hot Fuzz)/UIP Filmcilik,

Zengin Avcısı (Hors De Prix – Priceless)/Chantier Films,

20 Temmuz 2007,

Dehşet Gecesi (Fall Down Dead)/Best Line Pictures/New Films International,

Edie (Factory Girl: Edie)/UNP Filmcilik/D Productions,

Hayalet Dalgalar (Invisible Waves)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Ölüm Tohumları (Pars Vite et Reviens Tard – Seeds of Death)/Bir Film,

27 Temmuz 2007,

Dehşet Gezegeni (Planet Terror)/Warner Bros/Film Pop,

Kara Yılan İnliyor (Black Snake Moan)/UIP Filmcilik,

Özgürlüğün Rengi (Goodbye Bafana)/Bir Film,

Simpsonlar: Sinema Filmi (The Simpsons Movie)/Özen Film,

03 Ağustos 2007,

Georgia Yasası (Georgia Rule)/UNP Filmcilik,

Kaldırım Serçesi (La Vie En Rose)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Kız Erkek Meselesi (It’s a Boy Girl Thing)/Medyavizyon,

Neşeli Dalgalar (Surf’s Up)/Warner Bros,

Şantör (Quand J’Etais Chanteur – The Singer)/Chantier Films,

Şüphe (Disturbia)/UIP Filmcilik,

10 Ağustos 2007,

Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı (Harry Potter and the Order of the Phoenix)/Warner Bros,

17 Ağustos 2007,

Aman Tanrım (Evan Almighty)/UIP Filmcilik,

Fantastik 4: Gümüş Sörfçü’nün Yükselişi (Fantastic Four 2: Rise of the Silver Surfer)/Özen Film,

Kanunsuzlar (Outlaw)/Bir Film/Tiglon Film,

24 Ağustos 2007,

Otel II (Hostel Part II)/Warner Bros,

Ratatouille (Ratatuy)/UIP Filmcilik,

Seks İtirafları (Sleeping Dogs Lie – Stay)/Bir Film,

Şeker Kız Candy (I Want Candy)/Medyavizyon,

31 Ağustos 2007,

Lanetli Bataklık (The Marsh)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Suikastçı (Rouge Assassin – War)/Warner Bros/Fida Film,

07 Eylül 2007,

Aşk Tarifi (No Reservations)/Warner Bros,

Aşkın Kitabı (Becoming Jane)/Bir Film/Tiglon Film,

Bratz (Bratz: The Movie)/Warner Bros/Fida Film,

Damadı Öpebilirsin (I Now Pronounce You Chuck and Larry)/UIP Filmcilik,

Serbest Bölge (Free Zone)/Bir Film/Mars Production

14 Eylül 2007,

Av Partisi (The Hunting Party)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Çık Aramızdan (License to Wed)/Warner Bros,

En Uzun Gece (Winter Solstice)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Goya’nın Hayaletleri (Goya’s Ghost)/Chantier Films,

Pinokyo: Yeni Macera (Welcome Back Pinocchio)/Best Line Pictures/Horizon International,

21 Eylül 2007,

Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye’de/Kenda Film/Plato Film,

Katilimi Tanıyorum (I Know Who Killed Me)/Warner Bros/Fida Film,

Kaza Kurşunu (Knocked Up)/UIP Filmcilik,

Meryem Ana: Hz. İsa’nın Doğuşu (The Nativity Story)/Medyavizyon,

Yanlış Zaman Yolcuları/Kenda Film/Medser Yapım,

28 Eylül 2007,

1408/Warner Bros/Film Pop,

Görüşme (Interview)/Bir Film/Mars Production,

Korsikalı (Corsican File – L’Enquete Corse)/Özen Film,

Sınır Ötesi (Bordertown)/UNP Filmcilik,

Yeni Ailem (Michou d’Auber)/Chantier Films,

05 Ekim 2007,

Bana Şans Dile/Best Line Pictures/Muhteşem Film,

Bitirim İkili 3 (Rush Hour 3)/Medyavizyon,

Dehşet Odası (Captivity)/Chantier Films,

İçindeki Yabancı (The Brave One)/Warner Bros,

Yıldız Tozu (Stardust)/UIP Filmcilik,

12 Ekim 2007,

Avrupalı/Best Line Pictures/Muhteşem Film,

Gün Batımı (Evening)/Bir Film/Tiglon Film,

Gündüz Nöbeti (Dnevnoy Dozor – Day Watch)/Özen Film,

Hepsini Vur (Shoot’em Up)/Warner Bros/Fida Film,

Janjan/Kenda Film/De Yapımcılık & mpool – Energy Media & Productions,

Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum)/UIP Filmcilik,

19 Ekim 2007,

Halloween/Medyavizyon,

İstila (The Invasion)/Warner Bros,

Kadının Olamam (I Could Never Be Your Woman)/Özen Film/Özen-Umut Sanat,

Ölümcül Deney: İnsanlığın Sonu (Resident Evil 3: Extinction)/UNP Filmcilik,

Suburban Girl: Erkekleri Tavlama Sanatı (Suburban Girl)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

26 Ekim 2007,

Bir Gece Birdenbire (Aju Teukbyeolhan Sonnim – Ad Lib Night)/Bir Film,

Kefaret (Atonement)/UIP Filmcilik,

Nefes (Breath)/Bir Film,

Persepolis/Bir Film,

Testere 4 (Saw 4)/Warner Bros/Fida Film,

Yaşamın Kıyısında/Medyavizyon/Corazon Film – Anka Film,

02 Kasım 2007,

3:10 Yuma (3:10 to Yuma)/UNP Filmcilik,

Across The Universe/Warner Bros,

Dikkat Şehvet (Lust Caution)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Krallık (The Kingdom)/UIP Filmcilik,

Irina Palm/Özen Film/Denk Ajans,

Sıfır Dediğimde/Best Line Pictures/Sekans,

09 Kasım 2007,

Anka Kuşu: Bana Sırrını Aç/35 Milim Filmcilik/Sinema Ajans,

Arslanı Kuzulara (Lions For Lambs)/Özen Film,

Çok Fena (Superbad)/Warner Bros,

Fikret Bey/Bir Film/Oyuncular Film Yapım,

Şıpsevdi (Heartbreak Kid)/UIP Filmcilik,

Yumurta/Kenda/Kaplan Film,

16 Kasım 2007,

30 Gün Gece (30 Days of Night)/Warner Bros/Fida Film,

Beyaz Melek/Medyavizyon Film/Boyut Film,

Garfield Geri Dönüyor (Garfield Gets Real)/UIP Filmcilik/Fida Film

Korkak Robert Ford’un Jesse James Suikastı (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford)/Warner Bros,

Musallat/Özen Film/Mia Yapım-Dada Film,

23 Kasım 2007,

Angel (The Real Life of Angel Deverell)/Chantier Films,

Avukat (Michael Clayton)/Warner Bros/Fida Film,

Elizabeth: Altın Çağ (Elizabeth: The Golden Age)/UIP Filmcilik,

Keman (El Violin)/Bir Film/Ankara Sinema Kültürü Derneği,

Saklı Yüzler/Bir Film/Yeni Yapım Film,

Suna/Özen Film/Yunus Film,

30 Kasım 2007,

Abim Evin Tek Çocuğu (Mio Fratello e Figlio Unico – My Brother is an Only Child)/Özen Film/Denk Ajans,

Beowulf: Ölümsüz Savaşçı (Beowulf)/Warner Bros,

Kayıp Sırlar Adası (Island of Lost Souls)/Best Line Pictures/Horizon International,

Maradona: Tanrı’nın Eli (Maradona: La Mano De Dios – Maradona: The Hand of God)/Kenda Film/Belge Film,

Metres (An Old Mistress)/Bir Film/Mars Production,

Şark Vaatleri (Eastern Promises)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Zeynep’in Sekiz Günü/UIP Filmcilik/Avşar Film,

07 Aralık 2007,

Altın Pusula (The Golden Compass)/Medyavizyon,

Cenazede Ölüm (Death at a Funeral)/Pinema Film,

Hitman/Özen Film,

14 Aralık 2007,

Alvin ve Sincaplar (Alvin and he Chipminks)/Özen Film,

Arı Filmi (Bee Movie)/UIP Filmcilik,

Hicran Sokağı/Özen Film/Mag Film,

Kabadayı/UIP Filmcilik/Filmacass-Fida Film,

O Kadın/Kenda Film/Videotek Productions,

20 Aralık 2007,

Kutsal Damacana/Özen Film/Zero Film,

21 Aralık 2007,

Cassandra’nın Rüyası (Cassandra’s Dream)/Chantier Films,

Dadım Aşık (The Nanny Diaries)/Warner Bros/Film Pop,

Kabir Hikayeleri (Epitaph)/Bir Film,

Manhattan’da Sihir (Enchanted)/UIP Filmcilik,

Merhaba Dünyalı (Martian Child)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Tuya’nın Evliliği (Tuya’s Marriage)/Bir Film,

28 Aralık 2007,

Beden Öğretmeni Bay Woodcock (Mr. Woodcock)/Warner Bros/Fida Film,

Çakma Başkan Hollywood’da (Churchill: The Hollywood Years)/Özen Film,

İyi Seneler Londra/Kenda Film/Krek Film – ZZ Productions,

Ölüm Emri (Death Sentence)/Pinema Film,

Paris’te 2 Gün (2 Days in Paris)/Bir Film,

04 Ocak 2008,

Büyük Hazine: Sırlar Kitabı (National Treasure: Book of Secrets)/UIP Filmcilik,

Hayatta İki Kez (Desaccord Parfait – Twice Upon A Time)/Bir Film,

Ölüm Bekçisi (The Deaths of Ian Stone)/Bir Film/Tiglon Film,

Rıza/35 Milim Filmcilik/Zuzi Film,

Yargısız İnfaz (Rendition)/Best Line Pictures/Avşar Film-TMC,

10 Ocak 2008,

Çılgın Dersane Kampta/Özen Film/Aksoy Film,

Maskeli Beşler: Kıbrıs/UIP Filmcilik/Arzu Film – Fida Film,

11 Ocak 2008,

4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün (4 Luni, 3 Saptamini si 2 Zile – 4 Months, 3 Weeks, 2 Days)/Bir Film/Mars Production,

Bana Söz Ver (Promets Moi – Promise Me This)/Bir Film/Tiglon Film,

Benim Aşk Pastam (My Blueberry Nights)/Pinema Film/D Productions,

18 Ocak 2008,

Amerikan Gangsteri (American Gangster)/UIP Filmcilik,

Çocuk/35 Milim Filmcilik/Plato Film,

Gecenin İki Yüzü (We Own the Night)/Pinema Film,

Hairspray/Medyavizyon,

Kelebek ve Dalgıç (Le Scaphandre et le Papillon – Diving Bell and the Butterfly)/Bir Film/Tiglon Film,

Şamar Oğlanı (Dan in Real Life)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

25 Ocak 2008,

Ben Efsaneyim (I am Legend)/Warner Bros,

Don Kişot (Donkey Xote)/Özen Film,

İçerde (A L’interieur – Inside)/Bir Film,

Red Kit: Batıya Hücum (Tous A L’ouest: Une Aventure de Lucky Luke – Go West: A Lucky Luke Adventure)/Chantier Films,

Ulak/UIP Filmcilik/Avşar Film,

01 Şubat 2008,

Asteriks Olimpiyat Oyunları’nda (Asterix Aux Jeux Olympiques – Asterix at The Olympic Games)/35 Milim Filmcilik/D Productions,

Fidel’in Yüzünden (La Faute A Fidel – Blame It On Fidel)/Bir Film/A. E. Film,

John Rambo (Rambo 4: Pearl of the Cobra)/Özen Film/Sinetel,

Kızımı Kurtarın (Gone Baby Gone)/UIP Filmcilik,

Sihirli Oyuncakçı (Mr. Magorium’s Wonder Emporium)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Şimdi ya da Asla (The Bucket List)/Warner Bros,

08 Şubat 2008,

Charlie Wilson’ın Savaşı (Charlie Wilson’s War)/UIP Filmcilik,

Semum/Warner Bros./J Plan – Medya Skala,

Son Ders: Aşk ve Üniversite/35 Milim Filmcilik/Renkler Sanat,

Esrarengiz Kadın (The Unknown Woman)/Özen Film,

15 Şubat 2008,

120/Özen Film/Posta Film,

Canavar (Cloverfield)/UIP Filmcilik,

Kan Dökülecek (There Will Be Blood)/UIP Filmcilik,

Not: Seni Seviyorum (P. S. I Love You)/Warner Bros/Fida Film,

Örtülü Gerçek (Redacted)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Sweeney Tood: Fleet Sokağının Şeytan Berberi (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street)/Warner Bros,

Şeytan Duymadan Önce (Before The Devil Knows You’re Dead)/Bir Film/Tiglon Film,

Taze Gelin Şaşkın Damat (Wedding Daze)/Pinema Film/D Productions,

22 Şubat 2008,

Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım/UIP Filmcilik/Digiturk TurkMax – MinT Prodüksiyon,

Recep İvedik/Özen Film/Aksoy Film,

Sürgün (Izgnanie – The Banishment)/Barbar Film/Barbar Film,

Winx Club: Kayıp Krallığın Sırrı (Winx Club: The Secret Of The Lost Kingdom)/Bir Film/Filma Ltd,

29 Şubat 2008,

Benimle Evlenir misin? (27 Dresses)/Özen Film,

Charlie İş Başında (Charlie Bartlett)/Pinema Film,

Göz (The Eye)/Warner Bros/Fida Film,

Hazan Mevsimi: Bir Panayır Hikayesi/Bir Film/Çan Film,

Kalbini Dinle (August Rush)/Bir Film/Tiglon,

Oyun Bozan (The Game Plan)/UIP Filmcilik,

Öldüren Sis (The Mist)/UIP Filmcilik/TMC,

Plajda/35 Milim Filmcilik/Plato Film,

07 Mart 2008,

Hasta (Sicko)/Bir Film/Tiglon Film,

Hayattan Korkma/35 Milim Filmcilik/24 Kare Film,

İhtiyarlara Yer Yok (No Country For Old Men)/UIP Filmcilik,

Jumper/Özen Film,

Kolera Günlerinde Aşk (Love in Time of Cholera)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Lagerfeld Sırları (Lagerfeld Confidential – Lagerfeld Confidentiel)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

M. Ö. 10.000 (10.000 B. C.)/Warner Bros,

Mülteci/Özen Film/Rh Politik Uluslararası Yapımcılık,

14 Mart 2008,

Cengiz Han (Mongol)/Chantier Films,

Günahkarlar (The Flock)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Meleğin Sırları (Broken Angel)/Warner Bros/Kenan Productions,

Miras/Özen Film/gdy Film,

Spiderwick Günceleri (Spiderwick Chronicles)/UIP Filmcilik,

21 Mart 2008,

Anestezi (Awake)/Medyavizyon,

Ara/Bir Film/Ümit Ünal,

Banka İşi (The Bank Job)/Pinema Film,

Girdap/Warner Bros/Kuzey Film,

Juno/UIP Filmcilik/Fida Film,

Paranoid Park/35 Milim Filmcilik/Barbar Film,

Uçurtma Avcısı (The Kite Runner)/UIP Filmcilik,

28 Mart 2008,

Babam Romulus (Romulus, My Father)/Pinema Film,

Ejder Avcıları (Chasseurs de Dragons – Dragon Hunters)/Bir Film/Tiglon Film,

Kalpazanlar (The Counterfeiters)/Chantier Films,

Kesişme (To Perasma)/Özen Film/Sarmaşık Sanatlar,

Özgürlük Savaşçısı (In the Name of the King: A Dunge on Siege Tale)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Tanrının Vadisinde (In The Valley of Elah)/UIP Filmcilik/Fida Film,

04 Nisan 2008,

Arkadaşım Tilki (The Fox and The Child)/Pinema Film/D Productions,

Bakış Açısı (Vantage Point)/Warner Bros,

İkili Oyun (One Way)/Best Line Pictures/Saran Film,

Kıyamet Öyküleri (Southland Tales)/Bir Film,

Ölümcül Oyun (Sleuth)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Peri Tozu/35 Milim Filmcilik/Kara Kedi Film,

Tabanca (Revolver)/Bir Film/Tiglon Film,

11 Nisan 2008,

Ana Kuzusu (Mama’s Boy)/Chantier Films,

Annemler Tatilde (The Year My Parents Went On Vacation)/Bir Film,

Cennet/35 Milim Filmcilik/d.f.g.s. Yapım,

Kapan (Fermat’s Room)/Bir Film/Filmnegatif,

Lanetli Topraklar (The Ruins)/UIP Filmcilik,

Sokağın Kralları (Street Kings)/Özen Film,

Vesaire Vesaire/Warner Bros/Haita Film,

18 Nisan 2008,

Aşıklar (Les Animaux Amoureux – Animals In Love)/35 Milim Filmcilik/Barbar Film,

Horton (Horton Hears A Who)/Özen Film,

Kesinlikle, Belki (Definitely, Maybe)/UIP Filmcilik,

Macera Adası (Nim’s Island)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Gece ve Pisiler (Nocturna)/Pinema Film/D Productions,

Vahşi Zarafet (Savage Grace)/Bir Film,

25 Nisan 2008,

Çaylak Profesyonel (Semi Pro)/Pinema Film/D Productions,

Karanlığın Gölgesinde (L’Age Des Tenebres – The Age of Ignorance)/Umut Sanat/Umut Sanat-Özen Film,

Kesişen Yollar (Reservation Road)/Chantier Films,

Lütfen Başa Sarın (Be Kind Rewind)/Bir Film/Tiglon,

Mevlana Celaleddin-i Rumi: Aşkın Dansı/Best Line Pictures/Imagine Film Productions,

Ölümün Sesi (One Missed Call)/Warner Bros,

Sokak Dansı (Step Up 2: The Streets)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Suç (Un Crime – A Crime)/Erman Film,

02 Mayıs 2008,

Altın Şans (Fool’s Gold)/Warner Bros,

Bereketli Topraklar Üzerinde/Medyavizyon Film/Polar Film-Irmak Film (Tekrar vizyon),

Iron Man/UIP Filmcilik,

İkiye Bölünen Kız (La Fille Coupee en Deux – The Girl Cut in Two)/Bir Film,

Özel Tim (Trapa De Elite – The Elite Squad)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Seksi & Çılgın (The Hottie and the Nottie)/UIP Filmcilik/Fida Film,

WΔZ (Waz)/Bir Film,

09 Mayıs 2008,

96 Saat (Taken)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Aleksandra (Alexandra)/Bir Film,

Burada Olan Burada Kalır (What Happens in Vegas)/Özen Film,

Karamel (Caramel)/Chantier Films,

Kırmızı Balon’un Yolculuğu (Le Voyage du Ballon Rouge – Flight Of The Red Balloon)/Bir Film/A. E. Film,

Münferit/Özen Film/Yeniden Film,

Şöhret (El Cantante – The Singer)/35 Milim Filmcilik/Sinetel Film,

Tehlikeli Oyun (Die Welle – The Wave)/Umut Sanat,

Yasak Krallık (The Forbidden Kingdom)/Pinema Film,

16 Mayıs 2008,

Asla Pes Etme (Never Back Down)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Beni Orada Arama (I’m Not There)/Barbar Film,

Hep Seni Aradım (Wicker Park)/Özen Film,

O… Çocukları/Kenda Film/Dinamik Prodüksiyon,

Şantaj (Deception)/Warner Bros/Fida Film,

Üç Haydut (The Three Robbers)/Bir Film/A. E. Film,

23 Mayıs 2008,

Boleyn Kızı (The Other Boleyn Girl)/Bir Film/Tiglon Film,

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı (Indiana Jones 4: Indiana Jones and the City of the Gods)/UIP Filmcilik,

30 Mayıs 2008,

88 Dakika (88 Minutes)/35 Milim Filmcilik/Sinetel Film,

Bir Tuğra Kaftancıoğlu Filmi/Bir Film/Baraka Limited,

Chiko/Medyavizyon Film,

Düello (Sukiyaki Western Django)/Bir Film,

Ölümcül Oyunlar (Funny Games U. S.)/Bir Film,

Sex and The City/UIP Filmcilik/Fida Film,

Shine A Light/Pinema Film/D Productions,

Yasak Bölge (La Zona)/Bir Film/A. E. Film,

Yetimhane (El Orfanato – The Orphanage)/Pinema Film/D Productions,

06 Haziran 2008,

21/Warner Bros,

En Süper Kahraman (Superhero Movie)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Öldüren Cazibe (Death Defying Acts)/Pinema Film/D Productions,

13 Haziran 2008,

Mistik Olay (The Happening)/Özen Film,

Sınır(da) – Frontier(s)/Chantier Films,

The Incredible Hulk/UIP Filmcilik,

İkinci Nefes (Le Deuxieme Souffle – Second Wind)/Bir Film/Filma Ltd,

20 Haziran 2008,

Gelin Benim Olacak (Made of Honor)/Warner Bros,

Hızlı Yarışçı Speed Racer (Speed Racer)/Warner Bros,

Lanetli Ruhlar (Apartment 1303)/35 Milim Filmcilik,

Made in Europe/Özen Film/Temelkuran Film ve Müzik,

Öldür.com (Untraceable)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Utanç (Buda as Sharm Foru Rikht – Buddha Collapsed Out of Shame – Le Cahier)/Bir Film,

27 Haziran 2008,

Senden Başka (Ma Vie N’est Pas Une Comedie Romantique – It Had To Be You)/Bir Film/Filma Ltd,

Timsah: Nehrin Dişleri (Rogue)/Medyavizyon Film,

Wanted/UIP Filmcilik,

04 Temmuz 2008,

Aşkzede (Forgetting Sarah Marshall)/UIP Filmcilik,

Hancock (John Hancock: Tonight He Comes)/Warner Bros,

Kadavra (Pathology)/Pinema Film/D Productions,

Kung Fu Panda/UIP Filmcilik,

11 Temmuz 2008,

Bir Çılgının İçinde (Meet Dave)/Özen Film,

Narnia Günlükleri: Prens Kaspiyan (Chronicles of Narnia: Prince Caspian)/UIP Filmcilik,

18 Temmuz 2008,

Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey 3-D)/Medyavizyon Film,

Kızkardeşim Evleniyor (Margot at the Wedding)/Yerli Film/D Productions,

Mamma Mia/UIP Filmcilik,

Ölülerin Günlüğü (Diary of the Dead)/Bir Film/Tiglon Film,

Yalnız Kalpler (Lonely Hearts)/35 Milim Filmcilik/Sinetel Film

25 Temmuz 2008,

Aşkın Yaşı Yok (Smart People)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Ben X/Bir Film,

Kara Şövalye (Batman 6: The Dark Knight)/Warner Bros,

01 Ağustos 2008,

Bombalar Altında (Sous Les Bombes – Under The Bombs)/Bir Film,

Mumya: Ejder İmparatoru’nun Mezarı (The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor)/UIP Filmcilik,

08 Ağustos 2008,

Apocalypse Now Redux/Tiglon Film/A. E. Film,

Bonneville/Pinema Film/D Productions,

Ölüm Kapanı (Dark Floors)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Resimdeki Hayalet (Shutter)/Tiglon Film,

Uyurgezer (Sleepwalking)/Chantier Films,

Ziyaretçiler (Strangers)/UIP Filmcilik/D Productions,

15 Ağustos 2008,

Annemin Yeni Sevgilisi (My Mom’s New Boy Friend)/35 Milim Filmcilik/Sinetel Film,

Star Wars: Klon Savaşları (Star Wars: The Clone Wars)/Warner Bros,

Taş Yastık/Tiglon Film/Jek Film,

Zohan’a Bulaşma (You Don’t Mess With Zohan)/Warner Bros,

22 Ağustos 2008,

Aynalar (Mirrors)/Tiglon Film,

Ca$h (Cash)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Kediler Şehri (Catcher: Cat City 2)/Özen Film,

Ruhuma Asla (Majdnem Szüz – Virtually a Virgin)/Tiglon Film/A+ Films,

Üç Hanedan: Ejderin Dirilişi (Three Kingdoms: Resurrection of the Dragon)/Pinema Film,

29 Ağustos 2008,

9,90 YTL (99 Francs)/Pinema Film/D Productions,

Akıllı Ol (Get Smart)/Warner Bros,

Garfield Komedi Festivali (Garfield’s Fun Fest)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Kayıp Yüzük (Closing The Ring)/Tiglon Film,

05 Eylül 2008,

Anamorf (Anamorph)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Aşkın İngilizcesi (Broken English)/35 Milim Filmcilik/Barbar Film,

Beni Aya Uçur 3D (Fly Me To The Moon)/r Film,

Dağların Hakimi (King Of The Hill)/Tiglon Film/Bir Film,

Dante 01/Tiglon/Bir Film,

Geç Gelen Gençlik (Youth Without Youth)/Pinema Film,

12 Eylül 2008,

Bir Aradayız, Hepsi Bu (Ensemble, C’est Tout)/Pinema/D Productions,

Çıkış Yok (Stuck)/Medyavizyon Film/Erman Film,

KADINLAR Hakkında Her Şey (It’s All About THE WOMEN)/Chantier Films,

Oyum Kime? (Swing Vote)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Sihirli Orman (El Bosque Animado – Living Forest)/35 Milim Filmcilik/Horizon International,

Tatil Kitabı/Tiglon Film/Bulut Film,

The X Files: İnanmak İstiyorum (The X Files: I Want To Believe)/Tiglon Film,

19 Eylül 2008,

Aslan Kral’ın Oğlu Leo (La Storia di Leo – The Story of Leo)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

İşte Özgür Dünya (It’s a Free World)/Tiglon Film/Bir Film,

26 Eylül 2008,

Avanak Kuzenler/Özen Film/Aksoy Film – Fida Film,

Babil M. S. (Babylon A. D.)/Tiglon Film,

Hellboy II: Altın Ordu (Hellboy II: The Golden Army)/UIP Filmcilik,

Orijinal Cinayet(ler) (Righteous Kill)/35 Milim Filmcilik/Sinetel Film,

Pardon, Seni Seviyorum (Scusa ma ti Chiamo Amore – Sorry if I Love You)/Tiglon Film/Tılsım Design,

Süper Ajan K9/Medyavizyon Film/Elita Film,

Vol.İ (Wall-E)/UIP Filmcilik,

03 Ekim 2008,

Cinnet (Timber Falls)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

Gölgeler (Shadows)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Kartal Göz (Eagle Eye)/UIP Filmcilik,

10 Ekim 2008,

Aşkın Peşinde (Elegy)/Pinema Film/D Productions,

Dehşet Treni (Midnight Meat Train)/Tiglon Film/Fida Film,

Dinle Neyden/Özen Film/PHS Film – ATM Film,

Tropik Fırtına (Tropic Thunder)/UIP Filmcilik,

Vicdan/Medyavizyon Film/Fono Film,

17 Ekim 2008,

Acaip Bi Film (Disaster Movie)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Kod Adı: JCVD (JCVD)/35 Milim Filmcilik/Horizon International,

Max Payne/Tiglon Film,

Ölüm Yarışı (Death Race)/UIP Filmcilik,

Sevgi Fırtınası (Nights in Rodanthe)/Warner Bros,

Sevimli Dinozor Tatilde (Urmel Voll in Fahrt – Impy’s Wonderland)/Tiglon Film,

24 Ekim 2008,

Aşk Tutulması/Medyavizyon Film/Tims Productions – Sugarworkz Film,

Devrim Arabaları/Pinema Film/Ekip Film – Arti Film,

Paris/Tiglon Film/Filma Ltd,

Sihirli Şehir (City of Ember)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Testere V (Saw V)/Warner Bros/Fida Film,

Üç Maymun/UIP Filmcilik/Zeyno Film,

29 Ekim 2008,

Mustafa/Warner Bros/NTV – Ko’Medya Film,

31 Ekim 2008,

Düşes (The Duchess)/Tiglon Film,

Mükemmel Bir Gün (Un Giorno Perfetto)/Özen Film/AFS Film,

Nekrüt/Pinema Film – Best Line Pictures / Kat Yapım,

Rüya (Bi-Mong / Dream)/Tiglon Film/Bir Film,

Zor Karar (Bangkok Dangerous)/UIP Filmcilik/TMC Film,

07 Kasım 2008,

Güneşin Oğlu/Tiglon Film/Eflatun Film – Mucizeler Evi,

Issız Adam/Cine Film/Most Production,

Quantum Of Solace 007/Warner Bros,

Son Cellat/Medyavizyon Film/Hayalim Film,

14 Kasım 2008,

Bahçemdeki Ateş Böcekleri (Fireflies in the Garden)/Özen Film/Umut Sanat-Özen Film,,

Fırtına/Özen Film/Yapım 13 Film Production,

Gitmek: Benim Marlon ve Brandom (My Marlon and Brando)/Chantier Films/Asi Film,

High School Musical 3: Senior Year/UIP Filmcilik,

Rec: Ölüm Çığlığı (Rec)/Tiglon Film/Tılsım Design Prod,

Son Buluşma/Chantier Films/Plan Prodüksiyon,

16 Kasım 2008,

Sonbahar/Tiglon Film/Kuzey Film,

21 Kasım 2008,

Destere/Tiglon Film/Zero Film

Gomorra (Gomorrah)/Özen Film/AFS Film,

Osmanlı Cumhuriyeti/UIP Filmcilik/Avşar Film,

28 Kasım 2008,

Aramızda Casus Var (Burn After Reading)/Tiglon Film,

Lorna’nın Sessizliği (Le Silence De Lorna – Silence Of Lorna)/Tiglon Film/Bir Film,

Madagaskar 2 (Madagascar: Escape 2 Africa)/UIP Filmcilik,

Sınıf (Entre Les Murs – The Class)/Barbar Film,

05 Aralık 2008,

A.R.O.G: Bir Yontmataş Filmi/UIP Filmcilik/Fida Film-CMYLMZ Fikirsanat,

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine/Özen Film/Pana Film,

10 Aralık 2008,

Dünyanın Durduğu Gün (The Day The Earth Stood Still)/Tiglon Film,

19 Aralık 2008,

Sıcak/Medyavizyon/ANS International,

Sibirya Ekspresi (Transsiberian)/Pinema Film/D Productions,

Yalanlar Üstüne (Body of Lies)/Warner Bros,

26 Aralık 2008,

Avustralya (Australia)/Tiglon Film,

Bolt/UIP Filmcilik,

Şeytanın Pabucu/Medyavizyon Film/Mia Film,

Taşıyıcı 3 (Transporter 3)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Yağmurdan Sonra/Özen Film/Uzman Film,

02 Ocak 2009,

Davetsiz Gelen 2 (No Man’s Land: The Rise Of Reeker)

Mutant Günlükleri (The Mutant Chronicles)/Tiglon Film,

Süt/Medyavizyon Film/Kaplan Film,

Yolcular (Passengers)/Warner Bros/Fida Film,

09 Ocak 2009,

Barselona Barselona (Vicky Cristina Barcelona)/Tiglon Film/Bir Film,

Doğmamış (The Unborn)/UIP Filmcilik,

Lost Tribe, The/Medyavizyon Film,

Uzay Maymunları (Space Chimps)/Warner Bros/Film Pop,

Vali/Medyavizyon Film/Koliba Yapım,

16 Ocak 2009,

Alacakaranlık (Twilight)/Tiglon Film/Fida Film,

Ayakta Kal/UIP Filmcilik/Aksoy Film – Fida Film,

Bay Evet (Yes Man)/Warner Bros,

Çılgın Dostlar 2 (Open Season 2)/Tiglon Film/Sony PHE,

Havar/Tiglon Film/Güleryüz Film,

İz (Scar)/Özen Film,

Kadri’nin Götürdüğü Yere Git/Medyavizyon Film/Usta Film,

23 Ocak 2009,

Despero (The Tale of Despereaux)/UIP Filmcilik,

Güz Sancısı/Özen Film/C Yapım ve Film,

Inkheart: Mürekkep Yürek (Inkheart)/Medyavizyon Film,

Largo Winch/Pinema Film/D Productions,

Pandora’nın Kutusu/Tiglon Film/Ustaoğlu Film,

30 Ocak 2009,

Frost/Nixon/UIP Filmcilik,

Kirpi/Medyavizyon Film/Demo Film-Saran Film,

Operasyon Valkyrie (Valkyrie)/Tiglon Film,

Sahtekar (The Changeling)/UIP Filmcilik,

Zafer ve Gurur (Pride and Glory)/Warner Bros/Fida Film,

06 Şubat 2009,

Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi (The Curious Case of Benjamin Button)/Warner Bros,

Beşir’le Vals (Vals Im Bashir – Waltz With Bashir)/Tiglon Film/Mars Production,

Dünya & Desie (Dunya & Desie)/Tiglon Film/A+ Films,

Gerçek Masallar (Bedtime Stories)/UIP Filmcilik,

Öldür Beni/Tiglon Film/Saygın Film,

Şüphe (The Doubt)/UIP Filmcilik,

13 Şubat 2009,

Gelinlerin Savaşı (Bride Wars)/Tiglon Film,

Recep İvedik 2/Özen Film/Aksoy Film-Özen Film,

Sevgililer Günü Katliamı (My Bloody Valentine 3-D)/Warner Bros/Fida Film,

20 Şubat 2009,

Bir Alışverişkoliğin İtirafları (Confessions of a Shopaholic)/UIP Filmcilik,

Niko: Yıldızlara Yolculuk (Niko: Lentajan Poika – Niko & The Way To The Stars)/Tiglon Film,

The Spirit/Tiglon Film,

27 Şubat 2009,

Gölgesizler/UIP Filmcilik/Narsist Film,

Hayallerin Peşinde (Revolutionary Road)/UIP Filmcilik,

İki Çizgi/Tiglon Film/Evci Film Production Company,

Limon Ağacı (Lemon Tree)/Tiglon Film/Bir Film,

Milyoner (Slumdog Millionaire)/Chantier Films/Chantier Films-Pinema Film,

Umut/Özen Film/Özen Film-Hermes Film,

Zoraki Tatil (Anywhere But Home)/Warner Bros,

06 Mart 2009,

Cüceler Devlere Karşı: Gizli Oda (Gnomes and Trolls: The Secret Chamber)/Tiglon Film/Cinemateque Distribution,

Gökten 3 Elma Düştü/Tiglon Film/Defne Film,

Gran Torino/Warner Bros,

Sıradan Bir Gündü (He Was A Quiet Man)/Erman Film,

Watchmen/UIP Filmcilik,

Yaşam Arsızı/Umut Sanat/Tiyatrofil Film,

12 Mart 2009,

Güneşi Gördüm/Pinema Film/Boyut Film,

13 Mart 2009,

U2 3D/Mars Entertainment Group/gnctrkcll-Mars Entertainment Group,

Köpek Oteli (Hotel For Dogs)/UIP Filmcilik,

Teldeki Adam (Man On Wire)/Tiglon Film/Bir Film,

Yedi Yaşam (Seven Pounds)/Warner Bros,

20 Mart 2009,

Açlık (Hunger)/Tiglon Film/Kuzey Film,

Gölge/Özen Film/Lup Film,

Mahşerin Dört Atlısı (The Horsemen)/Warner Bros/Fida Film,

Sahtekârlar (Sahtekarlar – Duplicity)/UIP Filmcilik,

Sihirli Dağ (Race to Witch Mountain)/UIP Filmcilik,

Şampiyon (The Wrestler)/Tiglon Film/Bir Film-Mars Production,

27 Mart 2009,

Hayat Var/Tiglon Film/Atlantik Film,

Karanlıklar Ülkesi: Lycan’ların Yükselişi (Underworld: The Rise of the Lycans)/Warner Bros,

Kasabanın Yenisi (New in Town)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Oxford Cinayetleri (The Oxford Murders)/Tiglon Film,

Ölümcül İçgüdü 1 (L’Instinct de Mort – Public Enemy Number One)/UIP Filmcilik/TMC Film,

03 Nisan 2009,

Hızlı ve Öfkeli 4 (Fast & Furious 4)/UIP Filmcilik,

Kıymık (Splinter)/Warner Bros/Avşar Film,

Marley & Ben (Marley & Me)/Tiglon Film,

Son Oyun (Thick as Thieves-The Code)/Sinetel Filmcilik,

Vahşet Partisi (All The Boys Love Mandy Lane)/Tiglon Film/Film Pop,

Yengeç Oyunu/UIP Filmcilik/Asya Film,

10 Nisan 2009,

Canavarlar Yaratıklara Karşı (Monsters vs. Aliens)/UIP Filmcilik,

Kanun Benim (Appaloosa)/Tiglon Film,

Kehanet (Knowing)/Warner Bros/Fida Film,

Okuyucu (The Reader)/Tiglon Film,

Pazar: Bir Ticaret Masalı/Tiglon Film/Pi Film,

Yabancı (Outlander)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

17 Nisan 2009,

Ay Prensesi (The Secret of Moonacre)/Tiglon Film/Fida Film,

Deli Deli Olma/Pinema Film/Aydın Film,

Devlet Oyunları (State of Play)/UIP Filmcilik,

Kız Kardeşim (Mommo)/Tiglon Film/At Yapım,

Pembe Panter 2 (The Pink Panther 2)/Warner Bros,

23 Nisan 2009,

Dost Kazığı (How to Lose Friends & Alienate People)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

24 Nisan 2009,

13. Gün (Friday, The 13th)/UIP Filmcilik,

Başka Semtin Çocukları/Medyavizyon Film/Bulut Film Ajans,

Beverly Hills Çuvava (Beverly Hills Chihuahua)/UIP Filmcilik,

Dilber’in Sekiz Günü/Medyavizyon Film/Şan Film,

Erkekler Ne Söyler Kadınlar Ne Anlar (He’s Just Not That Into You)/Warner Bros/Fida Film,

Parti Tırtılları (Sunshine Barry and The Disco Worms)/Tiglon Film,

01 Mayıs 2009,

Benim ve Roz’un Sonbaharı/Özen Film/Gala Ajans,

İşkence Odası (Martyrs)/Tiglon Film/Bir Film,

Jonas Brothers 3 Boyutlu Konser Deneyimi (Jonas Brothers: The 3D Concert Experience)/UIP Filmcilik

Kelebek/Özen Film/Sanayi-i Nefise,

Rumba/Tiglon Film/Bir Film,

Saddamın Askerleri: Kara Güneş/CineGroup/Sanat 7 Sinema,

X-Men Başlangıç: Wolverine (X-Men Origins: Wolverine)/Tiglon Film,

08 Mayıs 2009,

Ali’nin Sekiz Günü/Medyavizyon Film/Şan Film,

Clive Barker’dan Kan Kitabı (Clive Barker’s Book of Blood)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Igor/Tiglon Film/Film Pop,

Milk/Medyavizyon Film,

Nokta/Tiglon Film/Maraton Film-Sarmaşık Sanatlar,

Star Trek 11/UIP Filmcilik,

Tetikçi 2: Yüksek Gerilim (Crank: High Voltage)/Warner Bros/Fida Film,

Usta/Cine Film/Filmpark,

15 Mayıs 2009,

Adab-ı Muaşeret/Medyavizyon Film/Yerli Film,

Hannah Montana: The Movie/UIP Filmcilik,

Koralin ve Gizli Dünya (Coraline)/UIP Filmcilik,

Melekler ve Şeytanlar (Angels & Demons)/Warner Bros,

22 Mayıs 2009,

Arkadaşımın Aşkı (My Best Friend’s Girl)/Tiglon Film/Fida Film,

Hadigari Cumhur/CineGroup/Metafor Film,

Lilli ve Sihirli Kitabı (Der Drache Und Das Magische Buch – Lily The Witch)/Sinetel Filmcilik,

Müzede Bir Gece 2 (Night At The Museum 2 – Night at the Museum: Battle of the Smithsonian)/Tiglon Film,

29 Mayıs 2009,

Darbe (Push)/Tiglon Film/Fida Film,

Davetsiz (The Uninvited)/UIP Filmcilik,

Donmuş Irmak (Frozen River)/Tiglon Film/Bir Film,

Evlilik Sınavı (Easy Virtue)/Medyavizyon Film/r Film,

Palermo’da Yüzleşme (Palermo Shooting)/Erman Film/Erman Film-Mars Production,

Sokakların Kralı Romeo (Roadside Romeo)/Pinema Film/Icon Europe,

05 Haziran 2009,

Aşk Uğruna (Anything For Her)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Körlük (Blindness)/Tiglon Film,

Peşinde Ölüm Var (Du Saram Yida – Someone Behind You – Voices)/Medyavizyon Film/Hayalet Film,

Terminatör: Kurtuluş (Terminator Salvation: The Future Begins)/Warner Bros,

12 Haziran 2009,

Adamım Benim (I Love You Man)/UIP Filmcilik,

Aşk Ateşi (The Burning Plain)/Pinema Film,

Hain (Traitor)/Medyavizyon Film/r Film,

Kanlı Hesaplaşma (Shinjuku Incident)/Pinema Film,

Kuzey (Nord – North)/Tiglon Film/Bir Film,

Lanetli Ev (The Haunting in Connecticut)/Warner Bros/Fida Film,

19 Haziran 2009,

12 Tuzak (12 Rounds)/Tiglon Film,

17 Yeniden (17 Again)/Warner Bros/Fida Film,

Soldaki Son Ev (The Last House on the Left)/UIP Filmcilik,

Teklif (The Proposal)/UIP Filmcilik,

24 Haziran 2009,

Transformers: Yenilenlerin İntikamı (Transformers: Revenge of the Fallen)/UIP Filmcilik,

26 Haziran 2009,

Bir Kadının Seks Günlüğü (Diario de Una Ninfómana – Diary of a Sex Addict)/Pinema Film/D Productions,

Pek Yakında (Coming Soon)/Tiglon Film/Bir Film,

01 Temmuz 2009,

Buz Devri 3: Dinozorların Şafağı (Ice Age 3: Dawn Of The Dinasaurs)/Tiglon Film,

03 Temmuz 2009,

İçimdeki Şeytan (Alone)/Duka Film,

İçimizdeki Düşman (L’Ennemi Intime – Intimate Enemies)/Pinema Film/D Productions,

Seni O Kadar Çok Sevdim ki… (Il y a Longtemps Que Je t’aime – I’ve Loved You For So Long)/Tiglon Film,

10 Temmuz 2009,

Felekten Bir Gece (The Hangover)/Warner Bros,

Halk Düşmanları (Public Enemies)/UIP Filmcilik,

Kapan (Hush)/Tiglon Film,

Tabu (Towelhead)/Tiglon Film/Bir Film,

15 Temmuz 2009,

Harry Potter ve Melez Prens (Harry Potter and the Half – Blood Prince)/Warner Bros,

17 Temmuz 2009,

Aşka Son Şans (Last Chance Harvey)/Medyavizyon Film/r Film,

24 Temmuz 2009,

Dehşetin Soluğu (Humans)/Tiglon Film/Bir Film,

Devlet Sırrı (Secret Defense)/Tiglon Film,

Hayalet Sevgililerim (Ghosts of Girlfriend Past)/Warner Bros/Fida Film,

31 Temmuz 2009,

Dünyanın Sonundaki Kıta (Le Dernier Continent – Mission Antarctique – The Last Continent)/Pinema Film/D Productions,

Franklyn/Tiglon Film,

Histeri (The Children)/Tiglon Film,

Kontes (The Countess)/Tiglon Film/Bir Film,

Küçük Deniz Kızı Ponyo (Gake No Ue No Ponyo – Ponyo on the Cliff by the Sea)/Tiglon Film/Bir Film,

Metro’dan Kaçış (The Taking of Pelham 1 2 3)/Warner Bros,

07 Ağustos 2009,

Terra’yı Kurtarmak (Battle For Terra)/UIP Filmcilik/TMC Film,

G. I. Joe: Kobra’nın Yükselişi (G. I. Joe: The Rise of Cobra)/UIP Filmcilik,

14 Ağustos 2009,

Kan Gölü (Eden Lake)/Tiglon Film,

Kız Kardeşimin Hikâyesi (My Sister’s Keeper)/Warner Bros,

Tıkanma (Choke)/Tiglon Film/A. E. Film,

21 Ağustos 2009,

Gerilim Hattı (Vertige – High Lane)

O’Horten/Tiglon Film/Bir Film,

Soysuzlar Çetesi (Inglourious Basterds)/UIP Filmcilik,

28 Ağustos 2009,

Günışığı Temizleme (Sunshine Cleaning)/Tiglon Film/Mars Production,

Mavi Fil (The Blue Elephant)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Son Durak 4 3D (The Final Destination 4 3D)/Warner Bros,

04 Eylül 2009,

Evdeki Düşman (Orphan)/Warner Bros,

Hayatın Tuzu/Tiglon Film/Fikirtepe Film,

Zeytinin Hayali (Olives Dream)/Pinema Film/Ella Çizgi Film San. Tic. Ltd. Şti.,

11 Eylül 2009,

Çizmeli Kedi (La Veritable Histoire Du Chat Bottle)/Medyavizyon Film/r Film,

Evimde Uzaylı Var (Aliens in the Attic)/Tiglon Film,

İçten Gelen (From Within)/Özen Film

18 Eylül 2009,

Blood: Son Vampir (Blood: The Last Vampire)/Tiglon Film,

Çıngıraklı Top/CineGroup/Ode Film,

G-Force 3D/UIP Filmcilik,

Göçenler, Göçürenler… Ne Varsa Götürenler (Immigrants – L. A. Dolce Vita)

Kanımdaki Barut/Warner Bros/Barut Film,

Pontypool: Öldüren Kelimeler (Pontypool)/Tiglon Film/Cinemateque Distribution,

Sizi Seviyorum/Medyavizyon Film/Mia Yapım,

Sonsuz/Özen Film/Fergün Yapım,

Şeytanın Oteli 2 (Cold Prey 2)/Duka Film,

Veba (Carriers)/Medyavizyon Film/r Film,

25 Eylül 2009,

11’e 10 Kala/Özen Film/SinefilM,

Kadın Aklı Erkek Aklı (The Ugly Truth)/Warner Bros,

Ricky/Tiglon Film/Bir Film-Mars Production,

Sarı Saten: Günahkârların Aşkı (Der Gelbe Satin – Yellow Satin)/Cine Film/Son Film,

Suretler (Surrogates)/UIP Filmcilik,

02 Ekim 2009,

Acı/CineGroup/Şan Film,

Kampüste Çıplak Ayaklar/Medyavizyon Film/Kiproko Film,

Karanlıktakiler/Cine Film/Most Production,

Matrak Adamlar (Funny People)/UIP Filmcilik,

Oyuncu (Gamer)/Pinema Film/D Productions,

Ölümcül Tuzak (Hurt Locker)/Tiglon Film,

Son Veda (Okuribito – Departures)/Warner Bros/Avşar Film,

09 Ekim 2009,

Akamas/Özen Film,

Aptallık Çağı (The Age of Stupid)/BKM Film

Aşkın (500) Günü [(500) Days of Summer]

Mazi Yarası/Özen Film/El Yapım,

Uzak İhtimal/Tiglon Film/Hokus Fokus Film,

Zaman Yolcusunun Karısı (Time Traveller’s Wife)/Warner Bros/Fida Film,

16 Ekim 2009,

Coco Chanel & Igor Stravinsky: Büyük Aşk (Coco Chanel & Igor Stravinsky)/Tiglon Film/Bir Film,

Kara Büyü (Drag Me to Hell)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Nefes: Vatan Sağolsun/Medyavizyon Film/Fida Film-CRVD Film,

Okyanus Dünyası 3D (Oceanworld 3D: Into The Deep)/Tiglon Film/Bir Film,

Özgür Woodstock (Taking Woodstock)/Pinema Film/D Productions,

Yukarı Bak 3D (Up 3D)/UIP Filmcilik,

Zafer Çocukları (Children of Glory)/Özen Film,

23 Ekim 2009,

Casus Kızlar (Totally Spies)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Fame/Pinema Film/D Productions,

İki Dil Bir Bavul/Tiglon Film/Perişan Film – Bulut Film,

Kana Susadım (Jennifer’s Body)/Tiglon Film,

Kanal-İ-zasyon/Tiglon Film/Dada Film-Tiglon Film,

Melekler ve Kumarbazlar/Özen Film/Hayalet Film,

29 Ekim 2009

Kolpaçino/Özen Film/İyi Seyirler Film,

This Is It/Warner Bros,

30 Ekim 2009,

Korku (Dread)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Konak/Medyavizyon Film/Öykü Film,

06 Kasım 2009,

Aşk Geliyorum Demez/Tiglon Film/Tims Productions – Sugarworkz Film,

Coco Chanel’den Önce (Coco Avant Chanel – Coco Before Chanel)/Chantier Films,

İncir Çekirdeği/Özen Film/Çiçek Film Yapım,

Kıskanmak/Medyavizyon Film/Yerli Film,

Mezuniyet/Özen Film/İstanbul Productions,

Yasak Bölge 9 (District 9)/Medyavizyon Film/r Film

13 Kasım 2009,

2012/Warner Bros,

Bornova Bornova/Tiglon Film/Temelkuran Film ve Müzik,

The Watercolor – Suluboya/Haz-Art Production,

Turnuva (The Tournament)/Pinema Film/Horizon International,

20 Kasım 2009,

7 Kocalı Hürmüz/CineGroup/5. Boyut-Muhteşem Film,

Alacakaranlık Efsanesi: Yeni Ay (The Twilight Saga: New Moon)/Tiglon Film/Fida Film,

Köfte Yağmuru (Cloudy With A Chance Of Meatballs)/Warner Bros,

Kurtlar Vadisi Gladio/Özen Film/Pana Film,

Yeni Yıl Şarkısı (A Christmas Carol)/UIP Filmcilik,

27 Kasım 2009,

Gizemli Yolculuk (Viaggio Segreto – Secret Journey)

Neşeli Hayat/Cine Film/BKM,

Türkler Çıldırmış Olmalı/UIP Filmcilik/Avşar Film,

04 Aralık 2009,

Abimm/Medyavizyon Film/Elita Film,

Adını Sen Koy/Cine Film/Elizi Film,

Dönüşüm (Ne Te Retourne Pas – Don’t Look Back)/Tiglon Film/Mars Production

Zamanın Tozu (I Skoni Tou Hronou – The Dust of Time)/Tiglon Film/Filmartı Ltd,

11 Aralık 2009,

Aşka Dair (L’uomo Che Ama – The Man Who Loves)/Duka Film/Düet Film,

Gecenin Kanatları/Pinema Film/Boyut Film,

Kapitalizm: Bir Aşk Hikayesi (Capitalism: A Love Story)/Medyavizyon Film/r Film,

No Ofsayt (Ali Taran Special Projects)/UIP Filmcilik/Filma-Cass,

Testere VI (Saw VI)/Warner Bros/Fida Film,

18 Aralık 2009,

Acı Aşk/Tiglon Film/Tims Productions – Eflatun Film

Avatar/Tiglon Film,

Başka Dilde Aşk/Medyavizyon Film/Ofis İstanbul by PPR,

Süpürrr!/Warner Bros/Tılsım Design & Productions – Mucizeler Evi Yapım

Vavien/UIP Filmcilik/İmaj Entertainment,

25 Aralık 2009,

Alvin ve Sincaplar 2 (Alvin and the Chipmunks 2)/Tiglon Film,

Arızalı Çiftler (Couples Retreat)/UIP Filmcilik,

d@bbe 2 (Dabbe 2)/Özen Film – J Plan,

Orada/Özen Film/İki Film,

Zombieland/Warner Bros,

01 Ocak 2010,

Adalet Peşinde (Law Abiding Citizen)/Warner Bros/Fida Film,

Aşkım (Cheri)/Tiglon Film/Bir Film,

Soul Kitchen/Tiglon Film/Anka Film,

Yahşi Batı/UIP Filmcilik/Fida Film-Cmylmz Fikirsanat,

08 Ocak 2010,

Amelia/Tiglon Film,

Gir Kanıma (Lat Den Ratte Komma In – Let The Right One In)/Tiglon Film/Bir Film,

Kırık Kucaklaşmalar (Los Abrazos Rotos – Broken Embraces)/Chantier Films,

Kuzey Yamacı (Nord Wand – North Face)/Tiglon Film/Mars Production,

Ninja’nın İntikamı (Ninja Assassin)/Warner Bros,

15 Ocak 2010,

Aklı Havada (Up in The Air)/UIP Filmcilik,

Gelecekten Bir Gün/Medyavizyon Film/Film Bahçesi,

Kaptan Feza/UIP Filmcilik/Narsist Film-İmaj,

Kim Kiminle Nerede? (Whatever Works)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Paranormal Activity/Medyavizyon Film,

Pıtırcık (Le Petit Nicolas – Little Nicholas)/Tiglon Film/Filma Ltd.,

Sherlock Holmes/Warner Bros,

22 Ocak 2010,

Ejder Kapanı/UIP Filmcilik/TMC Film,

Kutsal Damacana 2: İt Men/Özen Film/İyi Seyirler Film,

Morganlar Nerede? (Did You Hear About The Morgans?)/Warner Bros,

Prenses ve Kurbağa (The Princess and the Frog)/UIP Filmcilik,

29 Ocak 2010,

Ada: Zombilerin Düğünü/Tiglon Film/Beyin Film,

Garfield Süper Kahraman (Garfield’s Pet Force)/Medyavizyon Film/r Film,

İlişki Durumu: Karmaşık (It’s Complicated)/UIP Filmcilik,

İntikam Peşinde (Edge of Darkness)/Pinema Film,

05 Şubat 2010,

Herkesin Keyfi Yerinde (Everybody’s Fine)/UIP Filmcilik,

Romantik Komedi/Pinema Film/Boyut Film,

Tanrının Kitabı (Book of Eli)/Warner Bros,

12 Şubat 2010,

Bulanık Sular (DeUsynlige – Troubled Water)/Tiglon Film/Cinemateque Distribution,

Recep İvedik 3/Özen Film/Aksoy Film – Özen Film,

Sevgililer Günü (Valentine’s Day)/Warner Bros,

19 Şubat 2010,

Arthur: Maltazar’ın İntikamı (Arthur and the Revenge of Maltazard)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Aşk Dersi (An Education)/Tiglon Film/Bir Film,

Kan Arzusu (Bakjwi – Thirst)/Avşar Film,

Kurt Adam (The Wolf Man)/UIP Filmcilik,

Percy Jackson & Olimposlular: Şimşek Hırsızı (Percy Jackson and The Lightning Thief)/Tiglon Film,

26 Şubat 2010,

Cennetimden Bakarken (The Lovely Bones)/UIP Filmcilik,

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde/Warner Bros/Filimci – Slayt Production,

Eyyvah Eyvah/UIP Filmcilik/BKM Film,

Nine/Medyavizyon Film/r Film,

Veda/Tiglon Film/Kamera Film,

Yenilmez (Invictus)/Warner Bros,

05 Mart 2010,

Alis Harikalar Diyarında (Alice in Wonderland)/UIP Filmcilik,

Eşrefpaşalılar/Medyavizyon Film/Anse Film,

Ses/Tiglon Film/Bir Film-Mars Production,

Vampir İmparatorluğu (Daybreakers)/Warner Bros,

12 Mart 2010,

Acı Bir Hayat Hikayesi (Precious)/Duka Film/r Film,

Anadolu’nun Kayıp Şarkıları/Warner Bros/Nezih Ünen Productions,

Ay Lav Yu/Medyavizyon Film/Oyunbozan Productions,

Çılgın Kalp (Crazy Heart)/Tiglon Film,

Yüreğine Sor/Özen Film/Film F Filmcilik Ltd,

Zindan Adası (Shutter Island)/UIP Filmcilik,

19 Mart 2010,

Büşra/UIP Filmcilik/Akare Film,

Dersimiz: Atatürk/Cine Film/Örümcek Yapım – Mint Prodüksiyon,

Kara Köpekler Havlarken/Pinema Film/Karakırmızı Film,

Köprüdekiler/Özen Film/Yeni Sinemacılar,

Özel Kuvvetler (The Men Who Stare at Goats)/Tiglon Film/Fida Film,

Sevgili John (Dear John)/Pinema Film,

26 Mart 2010,

Aşka Yolculuk (Leap Year)/UIP Filmcilik,

Ay (Moon)/Tiglon Film/Mars Production,

Çok Filim Hareketler Bunlar/UIP Filmcilik/BKM Film,

Kutu (The Box)/Tiglon Film,

Serseri Mayınlar/Özen Film/AFS Film,

Uzaklara Gidelim (Away We Go)/Chantier Films,

02 Nisan 2010,

Ben Gördüm (Min Dit)/Nar Film/Bezar Film,

Dr. Parnassus (Imaginarium Of Dr. Parnassus)/UIP Filmcilik/Fida Film,

Herkes mi Aldatır?/UIP Filmcilik/Havva Unal Production,

Titanların Savaşı (Clash of the Titans)/Warner Bros,

09 Nisan 2010,

Aşkın Yaşı Yok (The Rebound)/Pinema Film/D Productions,

Bal/Cine Film/Kaplan Film,

Beş Şehir/CineGroup/Eflatun Film,

Cehenneme 2 Adım (The Descent: Part 2)/Tiglon Film,

En Mutlu Olduğum Yer/Warner Bros/Filmci – Orion – Grip TR – 1000 Volt – Sinefekt – Melodika,

İki Babalık (Old Dogs)/UIP Filmcilik,

Rina/Özen Film/Rina Yapım Sinema Film Prodüksiyon Ltd. Şti.

Son İstasyon/Pinema Film/Kırca Yapım,

Şark Oyunları (Eastern Plays)/Tiglon Film/Bir Film,

16 Nisan 2010,

[REC] 2/Warner Bros/Avşar Film,

9/Tiglon Film,

Astroboy/UIP Filmcilik/Fida Film,

Denizden Gelen (Zeytin Dalı)/Özen Film/Nöbetçi Yapım,

Genç Victoria (The Young Victoria)/Pinema Film,

Kosmos/Tiglon Film/Atlantik Film,

Salgın (The Crazies)/Pinema Film/D Productions,

Tek Başına Bir Adam (A Single Man)/Tiglon Film/Mars Production-Bir Film,

23 Nisan 2010,

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (How to Train Your Dragon)/UIP Filmcilik,

Gözlerindeki Sır (El Secreto De Sus Ojos – The Secret In Their Eyes)/Tiglon Film/Kalinos,

H II: Katliam (Halloween 2)/Tiglon Film/TMC Film,

Kapımdaki Casus (The Spy Next Door)/Pinema Film,

Ödül Peşinde (The Bounty Hunter)/Warner Bros,

Siyah Beyaz/Tiglon Film/Ankara Sinema Derneği-Akman Film,

30 Nisan 2010,

Aşk Çeşmesi (When In Rome)/UIP Filmcilik,

Beni Unutma (Remember Me)/Tiglon Film/Fida Film,

Beyaz Bant (The White Ribbon)/Wega Film İstanbul,

Kıyamet Melekleri (Legion)/Warner Bros,

Parlak Yıldız (Bright Star)/Tiglon Film,

Yeşil Bölge (Green Zone)/UIP Filmcilik,

07 Mayıs 2010,

Aşkın Son Mevsimi (The Last Station)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Iron Man 2/UIP Filmcilik,

Takiye: Allah Yolunda (In Gottes Namen – In The Name of God)/Tiglon/Film Fabrik İstanbul,

14 Mayıs 2010,

Hayata Çalım At (Looking For Eric)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Labirent (Senritsu Meikyû – The Shock Labyrinth)/Medyavizyon Film/Film101,

Robin Hood/UIP Filmcilik,

Selvi Boylum Al Yazmalım/Pinema Film/Çiçek Film,

Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan)/Tiglon Film/Yapım 13,

Soraya’yı Taşlamak (The Stoning Of Soraya M.)/Medyavizyon Film/İrfan Film,

Vera’nın Şoförü (Vera’s Driver)/Duka Film/Yeni Film Prodüksiyon,

21 Mayıs 2010,

Ayrılık (Die Fremde – When We Leave)/Özen Film,

Bahtı Kara/Tiglon Film/Bulut Film,

Çılgın Bir Gece (Date Night)/Tiglon Film,

Elm Sokağında Kâbus (A Nightmare On Elm Street)/Warner Bros,

Mavi Cennet (Tengri – Blue Heavens)/Tiglon Film/Filmartı,

Pers Prensi: Zamanın Kumları (Prince of Persia: The Sands of Time)/UIP Filmcilik,

28 Mayıs 2010,

Frozen/Medyavizyon Film,

Pus/Tiglon Film/Zuzi Film,

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu (Shrek Forever After)/UIP Filmcilik,

04 Haziran 2010,

Cennet Batıda (Eden is West)/Tiglon Film/Bir Film,

Ev/Pinema Film/AC Film,

Koleksiyoncu (The Collector)/Tiglon Film/Mars Production,

Koy (The Cove)/NTV Yeşil Ekran,

Ölümcül Takip (Chugyeogja – Chaser)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Yaşamaya Değer (Le Herisson – The Hedgehog)/Tiglon Film,

11 Haziran 2010,

Deccal (Antichrist)/Özen Film/Özen Film-Umut Sanat,

Elveda (L’Affaire Farewell)/Tiglon Film,

Nanny McPhee Büyük Patlama (Nanny McPhee and The Big Bang)/UIP Filmcilik,

Son Şarkı (The Last Song)/UIP Filmcilik,

18 Haziran 2010,

Gezegen 51 (Planet 51)/Tiglon Film/Fida Film,

İlahların Aşkı (Ondine)/Özen Film,

Off Karadeniz/Medyavizyon Film/Orkinos Film Production,

Şüphe (Tale 52)/Tiglon Film/1001 Film,

25 Haziran 2010,

İşkence Okulu (Tormented)/Tiglon Film/Bir Film,

Örnek Aile (The Joneses)/Pinema Film/D Productions,

Paris’ten Sevgilerle (From Paris with Love)/UIP Filmcilik/TMC Film,

30 Haziran 2010,

Alacakaranlık Efsanesi: Tutulma (The Twilight Saga: Eclipse)/Tiglon Film/Fida Film,

02 Temmuz 2010,

Müşteri (Cliente – French Gigolo)/Chantier Films,

Oyuncak Hikayesi 3 (Toy Story 3)/UIP Filmcilik,

Ölüm Peşimizde (Yoga Hakwon)/Tiglon Film/Bir Film,

Ölüm Zili (Gosa – Death Bell)/Duka Film/Düet Film,

Yuva (The Refuge)/Tiglon Film/Bir Film-Mars Production,

09 Temmuz 2010,

Büyük Hata (Chole)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Gece ve Gündüz (Knight and Day)/Tiglon Film,

16 Temmuz 2010,

B Planı (The Back Up Plan)/Warner Bros,

Sıradan İnsanlar (Ordinary People)/Tiglon Film/Bir Film,

Sihirbazın Çırağı (The Sorcerer’s Apprentice)/UIP Filmcilik,

23 Temmuz 2010,

Deney – DNA (Splice)/Duka Film/Horizon International,

Son Hava Bükücü (The Last Airbender)/UIP Filmcilik,

30 Temmuz 2010,

Anneler ve Kızları (Mother and Child)/Tiglon Film/Bir Film,

Başlangıç (Inception)/Warner Bros,

Yepyeni Bir Hayat (A Brand New Life)/Tiglon Film/Bir Film,

06 Ağustos 2010,

Ajan Salt (Salt)/Warner Bros,

Ciddi Bir Adam (A Serious Man)/Tiglon Film,

Vahşet Sapağı (Snarveien – Detour)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Zorlu Görev (Get Him To The Creek)/UIP Filmcilik,

11 Ağustos 2010,

Arabia/AFM Sinemaları,

13 Ağustos 2010,

Büyükler (Grown Ups)/Warner Bros,

Cehennem Melekleri (The Expendables)/UIP Filmcilik/Sinetel Filmcilik/Horizon International,

Kediler Ve Köpekler: Kitty Galore’un İntikamı (Cats and Dogs: The Revenge Of Kitty Galore)/Warner Bros,

20 Ağustos 2010,

A Takımı (The A Team)/Tiglon Film,

Kapı (Die Tür – The Door/Özen Film,

Ölümsüz (L’Immortel – 22 Bullets)/UIP Filmcilik/TMC Film,

27 Ağustos 2010,

Diriliş (Afterlife)/Tiglon Film,

Pirana (Piranha)/Cine Film/Filmpop,

The Karate Kid/Warner Bros,

03 Eylül 2010,

Adı Aşk Bu Eziyetin/Medyavizyon Film/İnSanat Sinema Derneği – Logos Film,

Çılgın Hırsız (Despicable Me)/UIP Filmcilik,

Predators/Tiglon Film,

Seni Uzaktan Sevmek (Going The Distance)/Warner Bros,

Son Kahraman (John Rabe)/Tiglon Film/Majestik Filmcilik ve Sinemacılık,

Ustura (Machete)/Pinema Film,

09 Eylül 2010,

Saftirik Greg’in Günlüğü (Diary of a Wimpy Kid)/Tiglon Film,

10 Eylül 2010,

Adele’nin Olağanüstü Maceraları (Les Aventures Extraordinaires D’Adele Blanc-Sec / The Extraordinary Adventures Of Adele Blanc-Sec)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Centilmen (The American)/UIP Filmcilik/D Production,

Paramparça/Medyavizyon/Arım Film Yapım,

Resident Evil: Ölümden Sonra (Resident Evil: Afterlife)/Pinema Film,

17 Eylül 2010,

Büyük Oyun (A Step Into The Darkness)/Warner Bros/TFT Yapım,

Camino/Medyavizyon Film,

Ejderha Dövmeli Kız: Millennium Üçlemesi I (The Girl With the Dragon Tattoo)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Garip Bir Aşk Öyküsü (Zack and Miri Make a Porno)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

Paris’te Son Konser (The Concert)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Şeytan (Devil)/UIP Filmcilik,

Tinker Bell ve Peri Kurtaran (Tinker Bell and the Great Fairy Rescue)/UIP Filmcilik,

24 Eylül 2010,

Annemi Öldürdüm (J’Ai Tue Ma Mere – I Killed My Mother)/Mars Entertainment Group/Adrenal Film,

Borsa: Para Asla Uyumaz (Wall Street: Money Never Sleeps)/Tiglon Film,

Kardeşimden Sonra (Charlie St. Cloud)/UIP Filmcilik,

Üç Harfliler: Marid/Tiglon Film/Dada Film,

01 Ekim 2010,

Baykuş Krallığı Efsanesi (Legend Of The Guardians)/Warner Bros,

Cehennem/Medyavizyon Film/Hayalet Filmevi – Fono Film – Oskar Film,

Harbi Define/Cine Film/Barkod Film Production,

İyi Yürek (The Good Heart)/Tiglon Film/Bir Film,

Kako Si? (Nasılsın?)/Özen Film/Özlem Akovalıgil Film Production,

Kavşak/Medyavizyon Film/Arti Film,

Yedek Polisler (The Other Guys)/Warner Bros,

08 Ekim 2010,

Aşkın İkinci Yarısı/Tiglon Film/Detay Film,

Satılık Ruh (My Soul To Take)/Pinema Film,

Sevgili Hedefim (Wild Target)/Özen Film,

Şantaj (Stone)/UIP Filmcilik/Horizon International – Sinetel Film,

Toprak Altında (Buried)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Ye Dua Et Sev (Eat Pray Love)/Warner Bros,

15 Ekim 2010,

Ayla: Tek Beden İki Hayat/Medyavizyon Film/Metis Medya Prodüksiyon,

Çoğunluk/Özen Film/Yeni Sinemacılar,

Mahpeyker: Kösem Sultan/Warner Bros/TFT Yapım,

Red/Tiglon Film/Fida Film,

Sammy’nin Maceraları (Sammy’s Adventures: The Secret Passage)/UIP Filmcilik/TMC Film,

22 Ekim 2010,

Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor (Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives)/Tiglon Film/Bir Film,

Aşka Fırsat Ver (L’âge de raison)/Tiglon Film/Bir Film,

O Kul – Hayal Bile Etme/Özen Film/Şua Film,

Paranormal Activity 2/UIP Filmcilik,

Son Savaşçı (Centurion)/Tiglon Film,

Sosyal Ağ (The Social Network)/Warner Bros,

29 Ekim 2010,

Kubilay/Medyavizyon/Batı Yapım,

Nefes Nefese (Inhale)/Pinema Film/D Productions,

Nene Hatun/Özen Film/Kat Yapım,

Sihirbaz (The Illusionist – L’illusionniste)/Chantier Films,

Son Ayin (The Last Exorcism)/Pinema Film,

Winx Club: Sihirli Macera (Winx Club: Magical Adventure)/Tiglon Film/Filma Ltd,

05 Kasım 2010,

New York’ta Beş Minare/Pinema Film/Boyut Film,

Pak Panter/UIP Filmcilik/Arzu Film – Fida Film,

Vay Arkadaş/Özen Film/Barakuda Film Production

12 Kasım 2010,

Durdurulamaz (Unstoppable)/Tiglon Film,

Ölüm Zinciri (Chain Letter)/UIP Filmcilik/Horizon International – New Films International,

Testere 3D/Warner Bros/Fida Film,

Yukarıdaki Tehlike (Skyline)/UIP Filmcilik/TMC Film,

17 Kasım 2010,

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows)/Warner Bros,

19 Kasım 2010,

Prensesin Uykusu/Cine Film/Most Production-Imaj,

26 Kasım 2010,

Amphibious/Özen Film,

Biri Beni Isırdı (Vampires Suck)/Tiglon Film,

İki Tutam Saç: Dersim’in Kayıp Kızları/Yapım 13 Film Prodüksiyon,

Joenjoy/Nada Film,

Git Başımdan (Due Date)/Warner Bros,

Uçan Melekler/Tiglon Film/Hacı Yılmaz Film Yapım,

Yine mi Sen? (You Again)/UIP Filmcilik,

03 Aralık 2010,

Av Mevsimi/Warner Bros/Fida Film-Profilm,

Çılgın Dostlar 3 (Open Season 3)/Tiglon Film,

Memlekette Demokrasi Var/UIP Filmcilik/Digital Sanatlar,

10 Aralık 2010,

Narnia Günlükleri: Şafak Yıldızının Yolculuğu (The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader)/Tiglon Film,

Turist (The Tourist)/Pinema Film,

17 Aralık 2010,

Ateşle Oynayan Kız: Millennium Üçlemesi II (The Girl Who Played With Fire)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Başımıza Gelenler (Life As We Know It)/Warner Bros,

Çakal/Cine Film/Filmaltı Yapımevi,

Çakallarla Dans/Tiglon Film/Sugarworkz Film,

Karanlık Cennet (Black Heaven)/M3 Film/Mars Production,

Sultanın Sırrı/Medyavizyon Film/Filmografi Production,

Şenlikname: Bir İstanbul Masalı/Pinema Film/ATM Film,

Teslimiyet/Özen/sfr Film,

24 Aralık 2010,

Hırsızlar Şehri (The Town)/Warner Bros,

Karmakarışık (Tangled)/UIP Filmcilik,

Zor Baba 3 (Meet The Parents: Little Fockers)/UIP Filmcilik,

29 Aralık 2010,

Gulliver’in Gezileri (Gulliver’s Travels)/Tiglon Film,

31 Aralık 2010,

Aslı Gibidir (Copie Conforme – Certified Copy)/M3 Film/Mars Production,

Çapkın (Spread)/Duka Film,

Hayde Bre/MFP-Cine Group/Kardeş Sanatlar Film Prodüksiyon,

Kukuriku: Kadın Krallığı/Tiglon Film/Matla Film Platoları,

Memleket Meselesi/UIP Filmcilik/ACR Yapım,

The Experiment/Medyavizyon Film,

07 Ocak 2011,

5 No.lu Cezaevi 1980 – 1984/Surela Film Yapım,

Eyyvah Eyvah 2/UIP Filmcilik/BKM Film,

Güzel Bir Hayat Düşlerken (Cirkus Columbia)/Tiglon Film/Bir Film,

Hür Adam: Bediüzzaman Said Nursi/Özen Film/Feza Film,

14 Ocak 2011,

Aşk Sarhoşu (Love & Other Drugs)/Tiglon Film,

Benim Adım Aşk (I am Love)/M3 Film/Mars Production-Kurmaca Film,

Cadılar Zamanı (Season Of The Witch)/Pinema Film,

Kağıt/Pinema Film/Plato Film,

Megazeka (Megamind)/UIP Filmcilik,

Tehlikeli Aşk (Kites)/Chantier Films,

21 Ocak 2011,

Ağaç (The Tree)/M3 Film/Kalinos Film,

Ayı Yogi (Yogi Bear)/Warner Bros,

Büyük Sır (Get Low)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Çölde Kutup Ayısı (The Misfortunates)/M3 Film/Bir Film,

Günah Keçisi/Medyavizyon Film/Medya Mühendisi,

Kutsal Damacana: Dracoola/Tiglon Film/İyi Seyirler Filmcilik,

28 Ocak 2011,

Biutiful/Chantier Films,

Kurtlar Vadisi Filistin/Özen Film/Pana Film,

Tron Efsanesi (Tron Legacy)/UIP Filmcilik,

04 Şubat 2011,

Aşk Tesadüfleri Sever/UIP Filmcilik/Böcek Yapım,

Sanctum/Medyavizyon Film/r Film,

11 Şubat 2011,

Ayin (The Rite)/Warner Bros,

Dövüşçü (The Fighter)/Pinema Film,

İncir Reçeli/Tiglon Film/AA Film Prodüksiyon,

Şampiyon (Secretariat)/UIP Filmcilik,

18 Şubat 2011,

127 Saat (127 Hours)/Tiglon Film,

7 Avlu/MFP-Cine Group/Aslanyurek Film Productions,

Çalgı Çengi/UIP Filmcilik/Fida Film-Cmylmz Fikir Sanat,

Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak/Pinema Film/Ares Media,

Yeşil Yaban Arısı (The Green Hornet)/Warner Bros,

Zoraki Kral (The King’s Speech)/UIP Filmcilik/TMC Film,

25 Şubat 2011,

İz Peşinde (True Grit)/UIP Filmcilik,

Kaçış Planı (The Next Three Days)/Tiglon Film/Fida Film,

Siyah Kuğu (Black Swan)/Tiglon Film,

Ya Sonra/Warner Bros/DNZ Film-Demtaş Film-Renkli Filmler,

04 Mart 2011,

72. Koğuş/Medyavizyon Film/Sasin Film Yapım,

Çeto: Onlarda Bir Zamanlar Çocuktu/Şafak Film,

Gerçeğin Parçaları (Winter’s Bone)/Tiglon Film/Bir Film,

Kader Ajanları (The Adjustment Bureau)/UIP Filmcilik,

Qirej (Kir)/Özen Film,

Rango/UIP Filmcilik,

Sokak Dansı 3D (Step Up 3D)/UIP Filmclik/Fida Film,

Vahşetin Çocukları (Wit Licht – The Silent Army)/Tiglon Film/Film Artı,

11 Mart 2011,

Bir Avuç Deniz/Cine Film/FGS Film,

Gölgeler ve Suretler/M3 Film/Marathon Film-Yeşil Film,

İki Kadın, Bir Erkek (The Kids Are All Right)/Tiglon Film/Bir Film,

Kolpaçino: Bomba/Warner Bros./Su Film,

Saklı Hayatlar/Tiglon Film/Drama İstanbul,

Sevimli Hayvanlar (Animals United)/Medyavizyon Film/r Film,

18 Mart 2011,

Bağlanmak Yok (No Strings Attached)/UIP Filmcilik,

Benim Hikayem (Barney’s Version)/Chantier Films,

Çınar Ağacı/Medyavizyon Film/BKM Film-Yeni Yapım Film,

Dünya İstilası: Los Angeles Savaşı (World Invasion: Battle Los Angeles)/Warner Bros.

Limit Yok (Limitless)/Pinema Film,

Press/Tiglon Film/Karıncalar Yapım,

Yürügari İbram/MFP-Cine Group/Metafor Film,

25 Mart 2011,

Ben Dört Numara (I am Number Four)/UIP Filmcilik,

Dört Aslan (Four Lions)/Medyavizyon Film,

Hayatım Yalan (Just Go With It)/Warner Bros,

İntikam Yolu (Drive Angry)/Warner Bros,

Kan Kokusu (We Are What We Are)/M3 Film/Kalinos Film,

Kaybedenler Kulübü/Tiglon Film/Ekip Film-Tiglon Film,

Vay Anam Vay: Babasının Oğlu (Big Momma’s House: Like Father Like Son)/Tiglon Film,

01 Nisan 2011,

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız: Millennium Üçlemesi III (The Girl Who Kicked The Hornet’s Nest)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Atlıkarınca/Cine Film/Most Production-Kutu Film,

Güneşin Karanlığında (The Lincold Lawyer)/Tiglon Film/Mars Entertainment Group

Hop Dedik: Deli Dumrul/MFP-Cine Group/Evrensel Medya-Beyaz Film,

Kız ve Kurt (Red Riding Hood)/Warner Bros,

Meş (Yürüyüş)/Nar Film/Sel Film-Si Film,

03 Nisan 2011,

Cherkess/Onay Sineması,

08 Nisan 2011,

Her Şey Güzel Olacak (Alting Bliver Godt Igen – Everything Will Be Fine)/M3 Film/Mars Production-Bir Film,

Rio/Tiglon Film,

Son Gece (Last Night)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Şeytanın Oteli 3 (Fritt Vilt 3 – Cold Prey 3)/Duka Film,

Yaşam Şifresi (Source Code)/Tiglon Film/Fida Film,

13 Nisan 2011,

Carmen 3D/Mars Entertainment Group,

15 Nisan 2011,

Aşkın Büyüsü (Water For Elephants)/Tiglon Film,

Bizim Büyük Çaresizliğimiz/Tiglon Film/Bulut Film,

Londra Bulvarı (London Boulevard)/Pinema Film,

Scream 4/UIP Filmcilik/D Productions,

Sucker Punch/Warner Bros.

Winnie The Pooh/UIP Filmcilik,

22 Nisan 2011,

Alfa ve Omega: Eve Dönüş Macerası (Alpha and Omega)/Tiglon Film/Fida Film,

Çok mu Komik/MFP-CineGroup Film/Usta Yapım,

Daha İyi Bir Dünyada (In a Better World)/Umut Sanat,

İçimdeki Sessiz Nehir/Eröz Film,

İstila (Monsters)/Özen Film,

Kayıp Özgürlük (Azadiye Wenda)/Jan Film Medya,

Kimliksiz (Unknown)/Warner Bros,

Mutluluğun Peşinde (Rabbit Hole)/M3 Film/Mars Production-Bir Film,

Ölüm Çiftliği (La Meute -The Pack)/Tiglon Film/Bir Film,

29 Nisan 2011,

Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go)/Tiglon Film,

Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (Fast & Furious Five – Fast Five)/UIP Filmcilik,

İçimdeki Yangın (Incendies)/M3 Film/Mars Production-Bir Film,

Panda: Sihirli Yol (Way of Panda)/Pinema Film/Yeni Güven Filmcilik,

Pina/Tiglon Film/Bir Film,

Tehlikeli Tutkular (Cherrybomb)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Thor/UIP Filmcilik,

Zefir/Tiglon Film/Filmik Prodüksiyon,

06 Mayıs 2011,

Ağır Abi/Özen Film/Kemik Yapım,

Copacabana: Düğün Hediyesi (Copacabana)/M3 Film/Re Prodüksiyon,

Devrimden Sonra/Tiglon Film/Nazım Hikmet Kültür Merkezi – Devrimden Sonra Film Kolektifi,

Gişe Memuru/UIP Filmcilik/BKM Film,

Kırmızı Başlıklı Kız: Kötülere Karşı (Hoodwinked Too Hood vs. Evil)/Pinema Film/Film Pop,

Kıyamet Gecesi (The Vanishing On 7th Street)/Tiglon Film/Bir Film,

Küçük Günahlar/Medyavizyon Film/b Film,

Senna/UIP Filmcilik,

Suçlu Kim (Henry’s Crime)/Pinema Film,

13 Mayıs 2011,

Hayali Aşklar (Les Amours Imaginaires – Heartbeats)/Tiglon Film/Adrenal Film,

Hop/UIP Filmcilik,

Kar Beyaz/Tiglon Film/Ağustos Film,

Kutsal Savaşçı (Priest)/Warner Bros,

Küçük Beyaz Yalanlar (Little White Lies)/M3 Film/Kalinos Film,

Lanetli Miras: Bölüm 1 (La Herencia Valdemar – The Valdemar Legacy)/Tiglon Film/1001 Film,

19 Mayıs 2011,

Beastly/Medyavizyon Film,

Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides)/UIP Filmcilik,

Şov Bizınıs/Tiglon Film/Renkler Sanat,

Türkan/Warner Bros/Koliba Film,

20 Mayıs 2011,

Başka Bir Yerde (Somewhere)/Tiglon Film/Bir Film,

İhanet (Partir – Leaving)/Duka Film,

Kadın İsterse (Potiche)/M3 Film/Mars Production,

Misafir/M3 Film/Zeryen Film,

27 Mayıs 2011,

Devlerin Günahı (There Be Dragons)/Özen Film,

Gönül Avcısı (L’arnacoeur – Heartbreaker)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Ödünç Sevgili (Between Love)/Warner Bros/Fida Film,

Şeytanı Gördüm (I Saw The Devil)/Tiglon Film/Bir Film,

Troll Avı (Trolljegeren – Troll Hunter)/Medyavizyon Film,

Zor Hedef (A Bout Portant – Point Blank)/M3 Film/Filma Ltd,

03 Haziran 2011,

Ateşli Oda (Habitacionen Roma – Room in Rome)/Tiglon Film/Bir Film,

Dehşet Evi (Secuestrados – Kidnapped)/M3 Film/Mars Production-Kurmaca Film,

Gördüğüm En Güzel Kadın (The First Beautiful Thing)/M3 Film/Mars Production-Kurmaca Film,

Kaledeki Yalnızlık/MFP-CineGroup Film/Çimen Yapım,

Koğuş (The Ward)/UIP Filmcilik/D Productions,

Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet (Gnome & Juliet)/Tiglon Film,

The Hangover II: Felekten Bir Gece Daha (The Hangover II)/Warner Bros,

X Men: Birinci Sınıf (X Men: First Class)/Tiglon Film,

10 Haziran 2011,

Adalet Oyunu/MFP-CineGroup/Getto Film,

Geceler Bizim (Wir Sind Die Nacht – We Are The Night)/Özen Film,

Hanna/Warner Bros,

Kung Fu Panda 2 (Kung Fu Panda: The Kaboom of Doom)/UIP Filmcilik,

Ömrümüzden Bir Sene (Another Year)/Tiglon Film/Mars Entertainment Group,

Tuzak (Wrecked)/Tiglon Film/Kalinos Film,

17 Haziran 2011,

Demir Kapılar (Iron Doors)/Medyavizyon Film/Erkul Medya,

Kayıp Hazine (St. Trinian’s 2: The Legend of Fritton’s Gold)/Tiglon Film/İrfan Film,

Mutlu Azınlık (Happy Few)/M3 Film/Bir Film,

Mutluyum Devam Et (Happy Thank You More Please)/M3 Film/Mars Production,

Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile/MFP-CineGroup/HY Film,

Super 8/UIP Filmcilik,

Tehlikeli Yol (Route Irish)/Tiglon Film/Bir Film,

24 Haziran 2011,

Çömez: Acemi Şansı (Cherry)/Chantier Films,

Kadının Fendi (Made in Dagenham – We Want Sex)/M3 Film/Kalinos Film,

Kartal (The Eagle)/Tiglon Film,

Özgürlük Yolu (The Way Back)/Medyavizyon Film,

Ruhlar Bölgesi (Insidious)/Tiglon Film/Mars Entertainment,

29 Haziran 2011,

Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)/UIP Filmcilik,

01 Temmuz 2011,

Aşka Şans Ver (Second Chance)/M3 Film/Filma Ltd,

Bir Ayrılık (Jodaeiye Nader az Simin – A Seperation)/M3 Film/Mars Production,

Dehşetin Gözleri (Zwart Water – Two Eyes Staring)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Julia’nın Gözleri (Los Ojos de Julia – Julia’s Eyes)/Duka Film,

Tanrılar ve İnsanlar (Des Hommes et Des Dieux – Of Gods and Men)/Tiglon Film/Bir Film,

08 Temmuz 2011,

Aşk ve Küller (Blue Valentine)/Pinema Film,

Kiracı (The Resident)/Medyavizyon Film,

Larry Crowne/UIP Filmcilik/Fida Film,

Ölüm Odası (Chatroom)/M3 Film/Bir Film,

Serseriler (Neds)/Tiglon Film/Kalinos Film,

13 Temmuz 2011,

Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows)/Warner Bros,

15 Temmuz 2011,

40/Tiglon Film/34 Productions-Fida Film,

Aşkın Halleri (Le Nom Des Gens – The Names Of Love)/Tiglon Film/Bir Film,

Çatı Katı (Loft)/M3 Film/re Prodüksiyon

Yağmuru Bile (Tambien La Iluvia – Even The Rain)/M3 Film/Bir Film,

22 Temmuz 2011,

3 – Üç (Drei – Three)/Tiglon Film/Bir Film,

Aşırıcılar (Kari-Grashi No Arietti / Borrowers)/Tiglon Film/Bir Film,

İyi Günde Kötü Günde (Lowe Wedding Marriage)/Pinema Film/D Productions,

Kanıma Gir (Let Me In)/Medyavizyon Film,

Kazananlar Kulübü (Win Win)/Tiglon Film,

Ölümüne Kaçış (Essential Killing)/M3 Film/Kalinos Film,

29 Temmuz 2011,

Aşkın Sessizliği (Tous Les Soleils – Silence of Love)/Tiglon Film/Bir Film,

İblis (La posesión de Emma Evans – Exorcismus)/Duka Film,

Kara Büyü (Needle)/Tiglon Film/Bir Film,

Ultra Mega Süper Kahraman (Griff The Invisible)/Tiglon Film/Bir Film,

Yaşamın Ritmi (Sound of Noise)/M3 Film/Bir Film,

05 Ağustos 2011,

Akılalmaz (Unthinkable)/Pinema Film,

Anneler Günü (Mother’s Day)/Medyavizyon Film,

İmkansızın Şarkısı (Norwegian Wood)/Tiglon Film/Bir Film,

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes)/Tiglon Film,

Ruhlar Kasabası (Le Village Des Ombres – The Village Of Shadows)/M3 Film/Bir Film,

Şirinler (The Smurfs)/Warner Bros,

12 Ağustos 2011,

Kral Henry (Henri 4 – Henry of Navarre)/Pinema Film/Tılsım Design,

Patrondan Kurtulma Sanatı (Horrible Bosses)/Warner Bros,

Saklı Ruh (Hidden)/Tiglon Film/Bir Film,

19 Ağustos 2011,

Arabalar 2 (Cars 2)/UIP Filmcilik,

Her Yerde Aşk (Manuale d’ame3re – The Ages of Love)/M3 Film/Mars Production,

Suikast (The Conspirator)/Tiglon Film/Bir Film,

Vampir Cehennemi (Stake Land)/M3 Film/Kalinos Film,

26 Ağustos 2011,

Babamın Penguenleri (Mr. Popper’s Penguins)/Tiglon Film,

Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Uzaylıların Şafağı (Attack The Block)/M3 Film/Kalinos Film,

Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Yeşil Fener (Green Lantern)/Warner Bros,

02 Eylül 2011,

Hayvan Bakıcısı (Zookeeper)/Warner Bros,

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika (Captain America: The First Avenger)/UIP Filmcilik,

Nedimeler (Bridesmaids)/UIP Filmcilik,

09 Eylül 2011,

Bir Tutam Cennet (A Little Bit Of Heaven)/UIP Filmcilik/D Productions,

Kötü Öğretmen (Bad Teacher)/Warner Bros,

Saç/Tiglon Film/Zuzi Film,

Son Durak 5 (Final Destination 5)/Warner Bros,

16 Eylül 2011,

Çılgın Çocuklar 4D (Spy Kids – All The Time In The World 4D: Aroma – Scope)/Pinema Film/Film Pop,

Goethe’nin İlk Aşkı (Young Goethe in Love)/M3 Film/Kalinos Film,

Karadedeler Olayı/Tiglon Film/PRA Film,

Kovboylar ve Uzaylılar (Cowboys and Aliens)/UIP Filmcilik,

23 Eylül 2011,

Arkadaştan Öte (Friends With Benefits)/Warner Bros,

Bir Zamanlar Anadolu’da/Tiglon Film/NBC Film – Zeyno Film – Fida Film,

Korku Gecesi (Fright Night)/UIP Filmcilik,

Mucizeyi Kadınlar Yaratır (I Don’t Know How She Does It)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Seçkin Tetikçiler (Killer Elite)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

30 Eylül 2011,

Afacan ve Kurbağa Surat (Freddie Frogface)/Tiglon Film/Bir Film,

Aslan Kral (Lion King)/UIP Filmcilik,

Eylül/Medyavizyon Film/Arti Film,

Kars Öyküleri/Tiglon Film/Gezici Film,

Korku Evi (Dream House)/Pinema Film,

Mühürlü Köşk/Özen Film,

Paris’te Gece Yarısı (Midnight in Paris)/Chantier Films,

Şeytanın İni (Red State)/Tiglon Film/Kalinos Film,

07 Ekim 2011,

Çelik Yumruklar (Real Steel)/UIP Filmcilik,

Çılgın Aptal Aşk (Crazy Stupid Love)/Warner Bros,

Katilin Yüzü (Faces in the Crowd)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Şangay (Shanghai)/Pinema Film/Film Pop,

14 Ekim 2011,

Bendeyar/Özen Film/Gözyaşı Film,

Bir Gün (One Day)/Warner Bros,

Hayat Sana Güzel (The Change-Up)/UIP Filmcilik,

Oğul/Tiglon Film/Maya Film,

Şey (The Thing)/Pinema Film,

Şeytanın İkizi (The Devil’s Double)/Medyavizyon Film/Movie Box,

Üç Silahşörler (The Three Musketeers)/Tiglon Film/Fida Film,

21 Ekim 2011,

Conan (Conan: The Barbarian)/UIP Filmcilik/Horizon International-Sinetel,

Felaket Henry (Horrid Henry: The Movie)/Özen Film,

İstanbul (Isztambul)/Tiglon Film/Kuzey Film-Filmfabrik,

Paranormal Activity 3/UIP Filmcilik,

Salgın (Contagion)/Warner Bros,

Türk Pasaportu/Inter Film İstanbul,

28 Ekim 2011,

Anadolu Kartalları/Tiglon Film/Fida Film,

Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm/Özen Film/Adam Film – Nadoworks Media,

İkili Oyun (The Double)/Pinema Film

Johnny English’in Dönüşü (Johnny English Reborn)/UIP Filmcilik,

Zamana Karşı (In Time)/Tiglon Film,

04 Kasım 2011,

Allah’ın Sadık Kulu: Barla/Özen Film/Ser Film,

Almanya’ya Hoşgeldiniz (Almanya: Willkommen in Deutschland)/Medyavizyon Film,

Kule Soygunu (Tower Heist)/UIP Filmcilik,

Tenten’in Maceraları (The Adventures of Tintin)/Warner Bros,

11 Kasım 2011,

Beni Unutma/Özen Film/AFS Film,

Gelecek Uzun Sürer/Tiglon Film/Nar Film,

Görünmeyen/UIP Filmcilik/Asya Film,

Ölümsüzler: Tanrıların Savaşı (Immortals)/Pinema Film,

18 Kasım 2011,

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 (Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1)/Tiglon Film/Fida Film,

Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi/Medyavizyon Film/Eflatun Film,

Oyunun Sonu (Margin Call)/UIP Filmcilik/D Productions,

25 Kasım 2011,

Dedemin İnsanları/Warner Bros./Most Production – Ay Yapım

Hayat Ağacı (Tree of Life)/Tiglon Film/Fida Film,

Mahzen (The Hole)/Medyavizyon Film,

Tehlikeli İlişki (A Dangerous Method)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Zirveye Giden Yol (The Ides of March)/UIP Filmcilik/D Productions,

02 Aralık 2011,

Entelköy Efeköye Karşı/Tiglon Film/Galata Film,

Hediye Operasyonu (Arthur Christmas)/Warner Bros,

İntikamın Bedeli (Seeking Justice)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Mavi Pansiyon/Pinema Film/DFI Prodüksiyon,

Musallat 2: Lanet/Özen Film/Mia Film,

Hugo/Pinema Film,

09 Aralık 2011,

Aşkın Formülü Yok (Simple Simon)/M3 Film/Kalinos Film,

Ay Büyürken Uyuyamam/Cine Film/M. G. Productions,

İz (Reç)/Medyavizyon Film/Arti Film,

Jane Eyre/Tiglon Film/Bir Film,

Kazanma Sanatı (Moneyball)/Warner Bros,

Yangın Var/UIP Filmcilik/Yol Sinema,

16 Aralık 2011,

Acı Tatlı Tesadüfler (My Piece Of The Pie)/M3 Film/Kalinos Film,

Acımasız Tanrı (Carnage)/Özen Film,

Alvin ve Sincaplar 3: Eğlence Adası (Alvin and The Chipmunks: Chip Wrecked)/Tiglon Film,

Aşk ve Devrim/Tiglon Film/Filmfabrik İstanbul,

Bisikletli Çocuk (Le Gamin au Velo – Kid With A Bike)/M3 Film/Bir Film,

Mikrofon (Microphone)/Tiglon Film/Bir Film,

Sherlock Holmes: Gölge Oyunları (Sherlock Holmes: A Game Of Shadows)/Warner Bros,

Sümela’nın Şifresi: Temel/Pinema Film/Üçgen Yapımevi,

23 Aralık 2011,

Katil Köpek Balığı (Shark Night 3-D)/Medyavizyon Film,

Labirent/Tiglon Film/Ekip Film,

Mission: Impossible – Ghost Protocol/UIP Filmcilik,

Nar/Medyavizyon Film/Arti Film,

Ünye De Fatsa Arası/Nizam Eren İletişim/Esra Alkan Film Yapım,

30 Aralık 2011,

Gelecek (The Future)/M3 Film,

İçinde Yaşadığım Deri (La Piel Que Habito – The Skin I Live In)/Tiglon Film/Bir Film,

Kaçış (Abduction)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Sihirli Oyuncaklar (The Nutcracker)/Pinema Film/r Film,

Yeni Yıl (Home For Christmas)/M3 Film/Bir Film,

Yılbaşı Gecesi (New Year’s Eve)/Warner Bros,

06 Ocak 2012,

Bu Son Olsun/Özen Film/Uzak Yakın Film,

Karanlık Saat (The Darkest Hour)/Tiglon Film,

Kurtuluş Son Durak/UIP Filmcilik/BKM Film,

Saftirik Greg’in Günlüğü: Rodrick Kuralları (Diary of a Wimpy Kid: Rodrick Rules)/Tiglon Film,

Tutku Günlükleri (The Rum Diary)/Pinema Film,

13 Ocak 2012,

Çizmeli Kedi (Puss in Boots)/UIP Filmcilik,

Demir Leydi (Iron Lady)/Chantier Films,

Ejderha Dövmeli Kız (The Girl With a Dragon Tatoo)/Warner Bros,

Melankoli (Melancholia)/M3 Film/Bir Film,

Zenne/Medyavizyon Film/Cam Film,

20 Ocak 2012,

Düşler Bahçesi (We Bought a Zoo)/Tiglon Film,

İçimdeki Şeytan (The Devil Inside)/UIP Filmcilik,

Neşeli Ayaklar 2 (Happy Feet Two)/Warner Bros,

27 Ocak 2012,

Artist (The Artist)/Tiglon Film/Bir Film,

Berlin Kaplanı/UIP Filmcilik/BKM Film,

Karanlıktan Korkma (Don’t Be Afraid Of The Dark)/Medyavizyon Film,

03 Şubat 2012,

Eş Ruhumun Eş Zamanı/Özen Film/Ladybirds Production,

Güzel Günler Göreceğiz/Medyavizyon Film/Onaltıdokuz Film Yapım,

Karanlıklar Ülkesi: Uyanış (Underworld: Awakening)/Warner Bros,

Kevin Hakkında Konuşmalıyız (We Need To Talk About Kevin)/M3 Film/Filma Ltd,

Savaş Atı (War Horse)/UIP Filmcilik,

Utanç (Shame)/M3 Film/Bir Film,

10 Şubat 2012,

Duyguların Rengi (The Help)/UIP Filmcilik,

Düşmanı Korurken (Safe House)/UIP Filmcilik,

Jack ve Jill (Jack and Jill)/Warner Bros,

Marilyn ile Bir Hafta (My Week With Marilyn)/Tiglon Film/Bir Film,

Star Wars Bölüm 1: Gizli Tehlike (Star Wars Episode 1: The Phantom Menace)/Tiglon Film,

Sürücü (Drive)/Medyavizyon Film,

Tinker Tailor Soldier Spy: Köstebek (Tinker Tailor Soldier Spy)/Chantier Films,

16 Şubat 2012,

Fetih 1453/Tiglon Film/Aksoy Film,

17 Şubat 2012,

Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (Ghost Rider: Spirit of Vengeance)/Pinema Film,

Muppets (The Muppets)/UIP Filmcilik,

24 Şubat 2012,

Senden Bana Kalan (The Descendants)/Tiglon Film,

02 Mart 2012,

İyi Olan Kazansın (This Means War)/Tiglon Film,

J. Edgar/Warner Bros,

Sen Kimsin?/UIP Filmcilik/BKM Film,

09 Mart 2012,

Elveda İlk Aşk (Goodbye First Love)/M3 Film/Kurmaca Film,

Gizemli Adaya Yolculuk (Journey 2: The Mysterious Island)/Warner Bros,

John Carter: İki Dünya Arasında (John Carter of Mars)/UIP Filmcilik,

Max Maceraları: Kral’ın Doğuşu (Max Begins)/Tiglon Film,

Seninki Kaç Para/Özen Film/DGB Media,

Siyahlı Kadın (The Woman In Black)/Pinema Film/D Productions,

Teksas Ölüm Tarlası (Texas Killing Fields)/Tiglon Film/Kalinos Film,

16 Mart 2012,

Aşkım Benim (Bel Ami)/Özen Film

Gökten Bir Uydu Düştü (Skylab)/M3 Film/Bir Film,

Patlak Sokaklar: Gerzomat/Özen Film/ANS Prodüksiyon,

Sığınak (Take Shelter)/Warner Bros./Ares Film,

Son Vurgun (Contraband)/UIP Filmcilik,

Süpertürk/Medyavizyon Film/İz Prodüksiyon,

23 Mart 2012,

Açlık Oyunları (The Hunger Games)/Tiglon Film/Fida Film,

Bir Ses Böler Geceyi/Tiglon Film/Şaman Film,

El Yazısı/Medyavizyon Film/Terminal Film,

Gri Kurt (The Grey)/Chantier Films,

Ölüm Denizi (Hwanghae – The Yellow Sea)/M3 Film/Kalinos Film,

Ölüm Yolculuğu (Apollo 18)/Pinema Film/r Film – Mars Entertainment Group,

30 Mart 2012,

Büyük Mucize (Big Miracle)/UIP Filmcilik,

Kaos: Örümcek Ağı/Tiglon Film/Dada Film,

Pamuk Prenses’in Maceraları (Mirror Mirror)/Pinema Film,

Şansa Bak (50/50)/Pinema Film/r Film – Mars Entertainment Group,

Titanların Öfkesi (Wrath Of The Titans)/Warner Bros,

06 Nisan 2012,

Amerikan Pastası: Buluşma (American Reunion)/UIP Filmcilik,

Mevsim Çiçek Açtı/Medyavizyon Film/Yalınayak_Film,

Şahane Misafir (Magnifico Presenze)/Tiglon Film/CMYLMZ Fikir Sanat-Fida Film,

Titanic 3D/Tiglon Film,

Ülkücüler/Özen Film/Siyah Türk Film,

13 Nisan 2012,

Aşk Yemini (The Vow)/Warner Bros,

Çapraz Ateş (Haywire)/Pinema Film,

Doğaüstü (Chronicle)/Tiglon Film,

Dr. Seuss Loraks (Dr. Seuss’ The Lorax)/UIP Filmcilik,

Film/Medyavizyon Film/BSK Yapım,

Yeniden Doğuş (The Howling Reborn)/Özen Film,

Yeraltı/Tiglon Film/Mavi Film

20 Nisan 2012,

Battleship/UIP Filmcilik,

Korsanlar (The Pirates: Band Of Misfits)/Warner Bros,

Mar/Özen Film/Yeniden Film – Logos Film,

Mezarına Tüküreceğim (I Spit on Your Grave)/Medyavizyon Film,

Öbür Dünyadan (The Awakening)/Tiglon Film/Bir Film,

Sevimli Kahraman (Outback)/Tiglon Film/Fida Film,

27 Nisan 2012,

Aşkın Renkleri (La Delicatesse)/M3 Film/Kalinos Film,

Çifte Soygun (Flypaper)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Dehşet Kapanı (The Cabin In The Woods)/Pinema Film/r Film – Mars Entertainment Group,

Kara Altın (Black Gold)/Özen Film,

Kuzgun (Raven)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Marigold Oteli’nde HAYATIMIN TATİLİ (The Best Exotic Marigold Hotel)/Tiglon Film,

Ölümün Sesi (Babycall)/Tiglon Film/Kalinos Film,

Pazarları Hiç Sevmem/Tiglon Film/Shark Film,

04 Mayıs 2012,

Ateşin Düştüğü Yer/Pinema Film/İsmail Güneş Film,

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir/M3 Film/Kibrit Film,

Paris’te Çılgın Macera (Un Monstre A Paris – A Monster In Paris)/Tiglon Film,

Sevimli Balık Pupi (Seefood)/Duka Film,

Vücut/Tiglon Film/Ran Productions,

Yenilmezler (The Avengers)/UIP Filmcilik,

11 Mayıs 2012,

Anadolu Ateşi/Özen Film/Inter Media – BTS 3D,

Aşk ve Para (One For The Money)/Pinema Film/r Film,

Can/Tiglon Film/Defne Film Prodüksiyon,

Can Dostum (Intouchables – Untouchable)/M3 Film/Kalinos Film,

İkizler Firarda/Medyavizyon Film/Dev Yapım,

Koruyucu (Safe)/UIP Filmcilik/TMC Film,

18 Mayıs 2012,

Dikkat Bebek Var (What To Expect When You’re Expecting)/Pinema Film/r Film – Mars Entertainment Group,

Diktatör (The Dictator)/UIP Filmcilik,

Güzel ve Çirkin (Beauty And The Beast)/UIP Filmcilik, (Yeniden vizyon)

Öz Hakiki Karakol: Asayiş Berkemal Aga/Tiglon Film/Medya Mühendisi,

Sağ Salim/Pinema Film/Gülen Adam Film,

Yakıcı Bir Yaz (Une Ete Brulant – That Summer)/Tiglon Film/re Prodüksiyon,

25 Mayıs 2012,

Canavarlar Sofrası/M3 Film/Giyotin Film,

Edepsiz Kız (Dirty Girl)/Tiglon Film/re Prodüksiyon,

Kan ve Aşk (In The Land of Blood and Honey)/Pinema Film,

Moonrise Kingdom/Chantier Films,

Sevimli Kedi İş Başında (Don Gato Y Su Pandilla – Top Cat)/Medyavizyon Film,

Siyah Giyen Adamlar 3 (Men in Black 3)/Warner Bros,

Şeytanın Yüzü (The Monk)/M3 Film/Calinos Films,

01 Haziran 2012,

Aramızda Bebek Var (A Happy Event)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Arıza Aşk (Bellflower)/M3 Film/Kurmaca Film,

Pamuk Prenses ve Avcı (Snow White And The Huntsman)/UIP Filmcilik,

Prometheus/Tiglon Film,

08 Haziran 2012,

Anahtar/Pinema Film/Prequel Production – Blue Platform Production,

Hayatının Seçimi (The Ledge)/Pinema Film/Mars Entertainment,

Lanetli Kız (Dictado – Childish Games)/Medyavizyon Film/İle Prodüksiyon,

Liseli Polisler (21 Jump Street)/Warner Bros,

Madagaskar 3: Avrupa’nın En Çok Arananları (Madagascar 3: Europe’s Most Wanted)/UIP Filmcilik,

Mahşer Günü (The Divide)/Duka Film,

Sezar Ölmeli (Caesar Must Die)/Tiglon Film/Bir Film,

Soluksuz Gece (Sleepless Night)/M3 Film/Mars Production,

15 Haziran 2012,

Azrail’i Beklerken (Poulet Aux Prunes – Chicken With Plums)/Tiglon Film/Bir Film,

Babam İçin (Will)/Tiglon Film/Galata Film,

Gizemli Kadın (La Femme du Veme – Woman In The Fifth)/M3 Film/Mars Production – Bir Film,

Karanlık Gölgeler (Dark Shadows)/Warner Bros,

22 Haziran 2012,

Aşk Perisi (The Fairy)/M3 Film/Bir Film,

Can Yoldaşım (Darling Companion)/Medyavizyon Film/Movie Box,

Kırık Midyeler/Tiglon Film/+90 Film Yapım

Pirana 3DD (Piranha: The Sequel 3DD)/Pinema Film/D Productions,

Ruh Eşim (Cafe De Flore)/Tiglon Film/Bir Film,

Ruhlar Oteli (The Inkeepers)/M3 Film/Calinos Films,

Sert Rüzgarlar (Des Vents Contraires)/Duka Film,

Skor Sıfır (The Inbetweeners)/Tiglon Film/Bir Film,

29 Haziran 2012,

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Ice Age: Continental Drift)/Tiglon Film,

Çernobil’in Sırları (Chernobly Diaries)/Pinema_Film

Daha İyi Bir Hayat (Une Vie Meilleure – A Better Life)/M3 Film/Calinos Films,

Faust/Tiglon Film/Calinos Films,

Ya Aşk Olmasaydı? (The Opposite Of Love)/Tiglon Film/Majestik Film,

06 Temmuz 2012,

Aşk Sanatı (L’Art d’Aimer – The Art Of Love)/Chantier Films,

Bu Dans Senin (Take This Waltz)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Dedektif Dee: Gizemli Alev (Detective Dee and the Mystery of Phantom Flame)/M3 Film/re Prodüksiyon,

İnanılmaz Örümcek Adam (The Amazing Spider Man)/Warner Bros,

Kıyamet Kitabı (Doomsday Book)/Tiglon Film/Bir Film,

Peki Şimdi Nereye? (Et Maintenant, On Va Ou? – Where Do We Go Now?)/M3 Film/Filma Ltd,

13 Temmuz 2012,

Bir Mafya Hikayesi (Les Lyonnais – A Gang Story)/Tiglon Film/Calinos Films,

Cinnet Gecesi (The Incident)/M3 Film/Bir Film,

Olmak İstediğim Yer (This Must Be The Place)/Tiglon Film/Filma Ltd,

Tımarhane (SecretStone)/Medyavizyon Film,

Uyarısız Şiddet: ATM (ATM)/PinemArt Film/D Productions,

Vahşiler (Savages)/UIP Filmcilik,

Yaşam Savaşı (Declaration Of War)/M3 Film/Calinos Films,

20 Temmuz 2012,

205: Korku Odası (Room 205)/M3 Film/Calinos Films,

Barbara/Tiglon Film/Bir Film,

Hizmetkar Albert Nobbs (Albert Nobbs)/Medyavizyon Film,

İsyan (Lockout)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Miss Bala/Pinema_Film,

Ölüm Uykusu (Mientras Duermes – Sleep Tight)/Duka Film,

Özgür Adamlar (Les Hommes Libres – Free Men)/Chantier Films,

Sahte Gelin (The Decoy Bride)/M3 Film/Bir Film,

Yasak Aşk (En Kongelig Affaere – A Royal Affair)/Tiglon Film/Calinos Films,

27 Temmuz 2012,

Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises)/Warner Bros,

Kayıp (Gone)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Max Maceraları 2: Krallığa Yolculuk (Max 2)/Tiglon Film,

Polis (Polisse)/M3 Film/Bir Film,

03 Ağustos 2012,

Baskın (The Raid: The Redemption)/M3 Film/Calinos Films,

Bu Gece Benimsin (You Instead)/Tiglon Film/Bir Film,

Dabbe: Bir Cin Vakası (d@bbe 2: Bir Cin Vakası)/UIP Filmcilik/J Plan,

Esaret (A Moi Seule – Coming Home)/Medyavizyon Film,

Eva/Tiglon Film/Calinos Films,

Gökyüzünde Bir Ayna (Kathmandu Lullaby)/M3 Film/Bir Film,

Ne Adam Ama (What A Man)/Pinem Film,

Tepedeki Ev (From Up On Poppy Hill)/Tiglon Film/Bir Film,

10 Ağustos 2012,

Cosmopolis/Chantier Films,

Gerçeğe Çağrı (Total Recall)/Warner Bros,

İlk Aşkım (Ma Premiere Fois – My First Love)/M3 Film/Calinos Films,

Lanetli Ruh (Emergo)/M3 Film/Kurmaca Film,

Vikingler Efsanesi: Thor (Hetjur Valhallar: Þór – Legends Of Valhalla: Thor)/Tiglon Film,

17 Ağustos 2012,

360/Tiglon Film/Bir Film,

Cehennem Melekleri 2 (The Expendables 2)/Medyavizyon Film/Movie Box Film,

Tinker Bell: Gizemli Kanatlar (Tinker Bell: Secret Of The Wings)/UIP Filmcilik,

Vampir Avcısı: Abraham Lincoln (Abraham Lincoln: Vampire Hunter)/Tiglon Film,

24 Ağustos 2012,

Beni Yargılama (Nessuno Mi Puo Giudicare)/Özen Film,

Kabus (Fairytale)/M3 Film/Bir Film,

Korku Efendisi (Sint)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

Lal Gece/Tiglon Film/Kaz Film Prodüksiyon,

Savaşın Çiçekleri (The Flowers Of War)/Pinema Film,

31 Ağustos 2012,

Bourne’un Mirası (The Bourne Legacy)/UIP Filmcilik,

Korku Kapanı (Storage 24)/Tiglon Film/Bir Film,

Paris – Manhattan/M3 Film/Filma Ltd,

Saftirik Greg’in Günlüğü: İşte Şimdi Yandık (Diary Of A Wimpy Kid: Dog Days)/Tiglon Film,

07 Eylül 2012,

Bahse Var mısın? (Lay The Favorite)/M3 Film/Bir Film,

Cesur (Brave)/UIP Filmcilik,

Elena/M3 Film/Calinos Films,

Geriye Kalan/Chantier Films/Firuz Film,

Mutluluğa Boya Beni (Le Tableau)/Tiglon Film/Bir Film,

Ruh (The Pact)/Medyavizyon Film,

Sır (The Tall Man)/UIP Filmcilik/D Productions,

Şimdi Gel de Gör Beni (Lola Versus)/Tiglon Film,

14 Eylül 2012,

Dehşetin Dişleri (The Reef)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

İlk ve Son Aşkım (Seeking A Friend For The End Of The World)/Tiglon Film/Fida Film,

Resident Evil 5: İntikam (Resident Evil: Retribution)/Warner Bros,

Sadakatsizler (Les Infideles – The Players)/Pinema Film/Mars Entertainment,

Toprağın Çocukları/UIP Filmcilik/Yapımhane,

Yurt/Özen Film/Tutya Film,

21 Eylül 2012,

Araf/Tiglon Film/Ustaoğlu Film,

Aşkın Ömrü 3 Yıldır (Love Lasts Three Years)/M3 Film/Bir Film – Mars Production,

Ayı Teddy (Ted)/UIP Filmcilik,

Sabah Yıldızı: Sabahattin Ali/SineMAnus Prodüksiyon,

Tehlikeli Takip (End Of Watch)/Pinema Film/Mars Entertainment-r Film,

Vur ve Kaç (Hit & Run)/Tiglon Film/Tam Multimedia,

28 Eylül 2012,

Çanakkale Çocukları/Warner Bros./Plato Film,

N’apcaz Şimdi?/Medyavizyon Film/Özgür Yapımlar,

Rec 3: Diriliş (Rec 3: Genesis)/M3 Film/Kurmaca Film – Mars Production,

Roma’ya Sevgilerle (To Rome With Love)/Pinema Film/Mars Entertainment-r Film,

Yargıç Dredd (Dredd)/UIP Filmcilik/TMC Film,

05 Ekim 2012,

Aşk Yeniden (Hope Springs)/Medyavizyon Film,

Cennetteki Çöplük (Der Müll im Garten Eden)/M3 Film/Corazon International,

Gölgede Dans (Shadow Dancer)/Tiglon Film/Bir Film,

Güneş Yanığı 2 (Burnt By The Sun 2)/Umut Sanat,

Hayatımın Kararı (Tot Altijd – Time Of My Life)/M3 Film/Codex Medya,

Sammy’nin Maceraları 2 (Sammy 2)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Striptiz Kulübü (Magic Mike)/Pinema Film,

Takip: İstanbul (Taken 2)/Tiglon Film,

12 Ekim 2012,

Başka Bir Kadın (La Vie D’une Autre)/Chantier Films,

Tetikçiler (Looper)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Uzun Hikaye/UIP Filmcilik/Sinegraf,

18 Ekim 2012,

Çanakkale 1915/Tiglon/Fida Film – Örümcek Yapım,

19 Ekim 2012,

Meleklerin Payı (The Angels’ Share)/Tiglon Film/Bir Film,

Mutlu Et Beni (Hysteria)/M3 Film/Mars Production,

Oğlum Bak Git/Warner Bros/EN Film,

Paranormal Activity 4/UIP Filmcilik,

ParaNormaN/UIP Filmcilik,

26 Ekim 2012,

Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde (Asterix et Obelix: Au Service de Sa Majeste)/Medyavizyon Film,

Bulut Atlası (Cloud Atlas)/Chantier Films,

Gergedan Mevsimi (Rhino Season)/UIP Filmcilik/BKM Film,

02 Kasım 2012,

Babamın Sesi/Tiglon Film/Perişan Film,

Evim Sensin/UIP Filmcilik/Avşar Film – DNZ Film,

Hayalimdeki Aşk (Ruby Sparks)/Tiglon Film,

Skyfall 007/Warner Bros.

09 Kasım 2012,

Frankenweenie/UIP Filmcilik,

Katil Joe (Killer Joe)/PinemArt Film/D Productions,

Marley/D Productions,

Mükemmel Plan (Friends With Kids)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Sessiz Tepe: Karabasan (Silent Hill: Revelation)/Pinema Film/Mars Entertainment Group – r Film,

The Master/Tiglon Film/Calinos Films,

16 Kasım 2012,

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 (The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2)/Tiglon Film/Fida Film,

Dağ/Pinema Film/Çağlararts-Mars Entertainment Group,

Gözetleme Kulesi/Tiglon Film/Sine Film,

23 Kasım 2012,

Moskova’nın Şifresi: Temel/Pinema Film/Üçgen Yapımevi,

Mutluluk Asla Yalnız Gelmez (Un Bonheur N’arrive Jamais Seul)/Chantier Films,

Otel Transilvanya (Hotel Transylvania)/Warner Bros,

30 Kasım 2012,

Evrenin Askerleri 4: İntikam Günü (Universal Soldier: Day Of Reckoning)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Görünmeyenler/Pinema Film/AC Film,

Havana’da 7 Gün (7 Days In Havana)/M3 Film/Bir Film,

Operasyon: Argo (Argo)/Warner Bros.

Ronal The Barbarian/Özen Film,

Simurg/Tiglon Film/Simurg Film,

Van Gölü Canavarı/Özen Film/Adar Medya Film Yapım,

07 Aralık 2012,

Açlığa Doymak/Tiglon Film/ZS Film,

Benim Annem Bir Dinozor (Dino Time)/Pinema Film/D Productions,

Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede/Warner Bros./SugarWorkz Film,

Çalıntı Hayat (The Words)/Pinema Film,

Uçuş (Flight)/UIP Filmcilik,

14 Aralık 2012,

Bana Bir Soygun Yaz/Pinema Film/Eser Yapım,

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (The Hobbit: An Unexpected Journey)/Warner Bros,

Laz Vampir: Tiracula/UIP Filmcilik/Macahel Film & Prodüksiyon,

Sen Dünyaya Gelmeden (Twice Born)/Tiglon Film/Bir Film,

Tepenin Ardı/Tiglon Film/Bulut Film,

21 Aralık 2012,

Cherry’nin Hikayesi (About Cherry)/Tiglon Film/Bir Film,

Bekarlığa Veda (Bachelorette)/Medyavizyon Film,

Elveda Katya/Özen Film/24 Kare Film Yapım-KOMPAS Production,

F Tipi Film/Tiglon Film/İdil K. M.

Jack Reacher/UIP Filmcilik,

Kibarca Öldürmek (Killing Them Softly)/Chantier Films,

Kod Adı: Venüs (Code Name: Venus)/Özen Film/?????,

28 Aralık 2012,

Anna Karenina/UIP Filmcilik,

Aşk (Amour – Love)/M3 Film/Bir Film,

Canım Öğretmenim (Monsieur Lazhar)/M3 Film/Kurmaca Film,

Htr2b: Dönüşüm/Medyavizyon Film/Kara Film,

Kıyamet Günü (The Impossible)/Tiglon Film/Fida Film,

Medyum (Red Lights)/Pinema Film,

Pi’nin Yaşamı (Life of Pi)/Tiglon Film,

03 Ocak 2013,

CM101MMXI Fundamentals/Tiglon Film/CMYLMZ Fikir Sanat,

04 Ocak 2013,

Umut Işığım (Silver Linings Playbook)/UIP Filmcilik/D Productions,

Yakın Tehdit (Trespass)/M3 Film/Mars Production,

11 Ocak 2013,

Düşler Diyarı (Beasts Of The Southern Wild)/M3 Film/Calinos Film,

Efsane Beşli (Rise Of The The Guardians)/UIP Filmcilik,

Entrika (Arbitrage)/Pinema Film,

Kanunsuzlar (Lawless)/Pinema Film,

Karaoğlan/UIP Filmcilik/TMC Film,

18 Ocak 2013,

Bitik Şehir (Broken City)/Chantier Films,

Celal ile Ceren/Tiglon Film/Çamaşırhane Film,

Mama/UIP Filmcilik,

25 Ocak 2013,

G.D.O. Karakedi/Pinema Film/Setra Film,

Kahraman Maymun (Marco Macaco)/Tiglon Film/Bir Film,

Küçük Tatlı Zürafa: Zarafa (Zarafa)/Chantier Films,

No/Tiglon Film/Calinos Films,

Parker/Medyavizyon Film,

01 Şubat 2013,

Çatlak Film (Movie 43)/Pinema Film,

Hansel ve Gretel: Cadı Avcıları (Hansel and Gretel: Witch Hunters)/UIP Filmcilik,

Hükümet Kadın/UIP Filmcilik/BKM Film,

Zincirsiz (Django Unchained)/Warner Bros.,

08 Şubat 2013,

Lincoln/Tiglon Film,

Mutlu Aile Defteri/UIP Filmcilik/Tim’s Production,

Penguen Kral (The Penguin King)/Tiglon Film/Calinos Films,

Tepelerin Ardında (Beyond The Hills)/M3 Film, Kurmaca Film,

Zero Dark Thirty/Chantier Films,

14 Şubat 2013,

Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda/Pinema Film/Boyut Film,

15 Şubat 2013,

Acı (Pieta)/Tiglon Film/Bir Film,

Oyunbozan Ralph (Wreck It Ralph)/UIP Filmcilik,

Taş Mektep/Medyavizyon Film/Statü Prodüksiyon,

Zor Ölüm: Ölmek İçin Güzel Bir Gün (A Good Day To Die Hard)/Tiglon Film,

22 Şubat 2013,

Aşk Seansları (The Sessions)/Tiglon Film,

İnadına Film Çekmek/Kaz Film,

Kelebeğin Rüyası/UIP Filmcilik/BKM Film,

01 Mart 2013,

Hititya: Madalyon’un Sırrı/Warner Bros./Zincidi Film,

Hoca (Xoca)/Pinema Film,

Muhteşem Yaratıklar (Beautiful Creatures)/Tiglon Film/Fida Film,

Sefiller (Les Miserables)/UIP Filmcilik,

Sevimli Canavarlar (Monsters Inc.)/UIP Filmcilik,

Suç Çetesi (Gangster Squad)/Warner Bros.,

Timothy Green’ın Sıradışı Yaşamı (The Odd Life Of Timothy Green)/UIP Filmcilik,

08 Mart 2013,

Aşkın İzleri (To The Wonder)/Tiglon Film/Calinos Films,

Eve Dönüş: Sarıkamış 1915/UIP Filmcilik/Böcek Yapım-Mars Entertainment Group-Bubi Film,

Gelmeyen Bahar/Medyavizyon Film/Yağmur Yapım,

Muhteşem ve Kudretli Oz (Oz: The Great and Powerful)/UIP Filmcilik,

Uzun Boylu Esmer Adam (You Will Meet a Tall Dark Stranger)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

15 Mart 2013,

Aşk Kırmızı/UIP Filmcilik/Sinegraf Film,

Çanakkale: Yolun Sonu/Warner Bros./TT Film-Fono Film,

Hazine Avcısının Maceraları (Tad The Lost Explorer)/Tiglon Film/Calinos Films,

Jîn/PinemArt Film/Atlantik Film,

Şeytanın Ormanı (The Barrens)/Tiglon Film/Calinos Films,

Yalnız Gezegen (The Loneliest Planet)/M3 Film/Calinos Films,

19 Mart 2013,

Portofino’da Aşk (Love in Portofino)/Mars Entertainment Group,

22 Mart 2013,

Dev Avcısı Jack (Jack The Giant Slayer)/Warner Bros.,

Hayat Avcısı (The Imposter)/Medyavizyon Film,

Mahmut ile Meryem/Tiglon Film/24 Kare Film – Duka Film,

Sabit Kanca/UIP Filmcilik/Muhteşem Film,

Yedi Psikopat (Seven Psychopaths)/Pinema Film,

Yolda (On The Road)/M3 Film/Bir Film,

29 Mart 2013,

Aşka Yükseliş (3 Metros Sobre El Cielo)/Özen Film,

G. I. Joe: Misilleme (G. I. Joe: Retaliation)/UIP Filmcilik,

Hitchcock/Tiglon Film,

Lanet (Sinister)/Pinema Film/Filmpop,

Mutluluk (Glück – Bliss)/M3 Film/Codex Medya,

Selam/Warner Bros./Neyir Film,

The Host/Chantier Films,

05 Nisan 2013,

Aşk, Şimdi (Now is Good)/Tiglon Film/Bir Film,

El Cin/UIP Filmcilik/J Plan,

Karlar Kraliçesi (Snow Queen)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Koleksiyoncu 2 (The Collection)/Duka Film/Horizon International,

Koşulsuz Sevgi (Broken)/Tiglon Film/Bir Film,

Öldüren Tutku (Passion)/M3 Film/Calinos Films,

Sıcak Kalpler (Warm Bodies)/Tiglon Film/Fida Film,

12 Nisan 2013,

Crood’lar (The Croods)/Tiglon Film,

Gazeteci Çocuk (The Paperboy)/Medyavizyon Film,

Korkunç Bir Film 5 (Scary Movie 5)/Pinema Film,

Oblivion/UIP Filmcilik,

Atatürk’ün Fedaisi Topal Osman: Cumhuriyete Giden Yol/Özen Film/Karakılıç Film,

Zerre/Pinema/Kule Film,

19 Nisan 2013,

Bahar İsyancıdır/Oyuncular Production,

Cesur Balık 2 (Reef 2)/Tiglon Film/Fida Film,

Geçit Yok (The Last Stand)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Kötü Ruh (Evil Dead)/Warner Bros.,

Suç Ortağı (Stolen)/Duka Film,

Teksas Katliamı (Texas Chainsaw Massacre)/Tiglon Film/Fida Film,

Yabancı/Tiglon Film/Filmoda,

20 Nisan 2013,

Sen Aydınlatırsın Geceyi/M3 Film/Eflatun Film,

26 Nisan 2013,

Acı Reçete (Side Effect)/Pinema Film,

Büyük Umutlar (Great Expectations)/Tiglon Film/Bir Film,

Çocuklar (Djeca)/M3 Film,

Hile Yolu/Medyavizyon Film/Pancard Film,

İntikam Benim (Dead Man Down)/Medyavizyon Film/Movie Box,

Kuma/Chantier Films/MGA Yapım,

Lanetli Kan: Masumiyetin Sonu (Stoker)/Tiglon Film,

Qüfür/Özen Film/7. Sanat Sinema – Delazy Film,

Yük/M3 Film/TFT Yapım,

03 Mayıs 2013,

Bir Gevrek Bir Boyoz İki de Kumru/Özen Film/Mostra Film,

Bir Hikayem Var/Medyavizyon Film/Kuzey Film,

Eski Dostlar (Stand Up Guys)/Pinema Film,

Iron Man 3/UIP Filmcilik,

Max Maceraları: Dinoterra/Tiglon Film,

Muhalif Başkan/Tiglon Film/CNM Film,

Nerdesin Süpermen? (Bekas)/Tiglon Film/Bir Film,

Pas ve Kemik (De Rouille Et D’os – Rust and Bone)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Zoraki İkili (On The Other Side Of The Freeway)/M3 Film/Calinos Films,

10 Mayıs 2013,

Aklımı Oynatacağım (Los Amantes Pasajeros)/Tiglon Film/Bir Film,

Bahar Tatili (Spring Breakers)/Chantier Films,

Barfi: Aşkın Dile İhtiyacı Yoktur (Barfi)/PinemArt Film/Majestik Filmcilik,

Bernie’nin Suçu Ne? (Bernie)/Pinema Film,

Eksk Syflr (Eksik Sayfalar)/Medyavizyon Film/İlter Yapım,

Gitme Baba/Özen Film/Filmekibi

Gündöndü: Bir Nehrin Hikayesi… Ergene/?????/?????,

Kimlik Hırsızı (Identity Thief)/UIP Filmcilik,

Kod Adı: Olympus (Olympus Has Fallen)/Duka Film,

Son Ayin: Bölüm II (The Last Excism: Part II)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

17 Mayıs 2013,

Ben ve Sen (Io e Te – Me & You)/M3 Film/Bir Film,

Çılgın Doğumgünü (21 and Over)/Pinema Film,

Dörtlü (Quartet)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Güzelliğin On Par’ Etmez/Özen Film/Marangoz Film,

Herkes Ölecek (No One Lives)/Tiglon Film/Bir Film,

Koğuş Akademisi/Pinema Film/Kelebek Film Yapım,

Korku Hikayeleri (Horror Stories)/Medyavizyon Film/Mir Yapım,

Muhteşem Gatsby (The Great Gatsby)/Warner Bros.,

Umut Üzümleri/Medyavizyon Film/Rönesans Film,

24 Mayıs 2013,

Bir Şarkının Peşinde (Searching for Sugar Man)/Tiglon Film,

Evde (Dans La Maison – In The House)/M3 Film/Bir Film,

Günlerin Köpüğü (L’Ecume Des Jours – Mood Indigo)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Hızlı ve Öfkeli 6 (The Fast & The Furious 6)/UIP Filmcilik,

Kollarımda Kal (A Coeur Ouvert – A Monkey On My Shoulder)/Medyavizyon Film,

Kral Yolu/Medyavizyon Film/Zoom Yapım,

Sadece Aşk (Love Is All You Need)/Medyavizyon Film,

Vazgeçmem Senden (Celeste & Jesse Forever)/Tiglon Film/Calinos Films,

Zoraki Radikal (The Reluctant Fundamentalist)/Duka Film,

31 Mayıs 2013,

Devir/M3 Film/Marathon Film,

Doğal Kahramanlar (Epic – Leafmen)/Tiglon Film,

Erkek Aklı (A Glimpse Inside The Mind Of Charles Swan III)/Medyavizyon Film,

Karanlıktan Gelen (Dark Skies)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Sihirbazlar Çetesi (Now You See Me)/Tiglon Film/Fida Film,

The Hangover III: Felekten Bir Gece (The Hangover Part III)/Warner Bros.,

07 Haziran 2013,

Arkadaşım Max/Medyavizyon Film/Focus Film,

Babadan Oğula (The Place Beyond The Pines)/Tiglon Film/Bir Film,

Benim Çocuğum/M3 Film/Surela Film,

Bilinmeze Doğru: Star Trek (Star Trek Into Darkness)/UIP Filmcilik,

İntikam Kurşunu (Bullet To The Head)/Pinema Film,

Paranoyak (La Senda – The Path)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

Saksı Olmanın Faydaları (The Perks of Being a Wallflower)/Tiglon Film/Fida Film,

Sarı Siyah/Özen Film/Maskeli Film,

14 Haziran 2013,

Başvuru: Kabul (Admission)/UIP Filmcilik/D Productions,

Beşinci Emir: Ölüm (El Quinto Mandamiento – The Fifth Commandment)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

Havada Aşk Var (Love Is In The Air)/M3 Film/Calinos Films,

Man Of Stell/Warner Bros.,

Muhbir (Snitch)/Pinema Film/D Productions,

Trans (Trance)/Tiglon Film,

21 Haziran 2013,

38 Şahit (38 Temoins – 38 Witnesses)/M3 Film/Codex Medya,

Dünya Savaşı Z (World War Z)/UIP Filmcilik,

Hipnozcu (The Hypnotist)/Tiglon Film/Calinos Films,

İnşallah (Inch’Allah)/Tiglon Film/Bir Film,

Rüzgarlar/Tiglon Film/Evci Film,

Sessiz Ev (Silent House)/Medyavizyon Film,

Sevimli Canavarlar Üniversitesi (Monsters University)/UIP Filmcilik,

28 Haziran 2013,

Aşk Taktikleri (La Strategie De La Pousette – The Stroller Strategy)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Baldan Acı (More Than Honey)/M3 Film/Bir Film,

Dehşet Kaseti (V/H/S/2)/M3 Film/Kurmaca Film,

Dünya – Yeni Bir Başlangıç (After Earth)/Warner Bros.,

Hayalet Öğrenciler (Promocion Fantasma – Ghost Graduation)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

Kayıp Umutlar (Promised Land)/Tiglon Film/Calinos Films,

Ölüm Kapanı (Don’t Click)/Tiglon Film/Bir Film,

05 Temmuz 2013,

Acil Arama (The Call)/Pinema Film,

Cinnet (Modus Anomali)/Medyavizyon Film/Mir Yapım,

Maskeli Süvari (The Lone Ranger)/UIP Filmcilik,

New York’ta 2 Gün (2 Days In New York)/M3 Film/Filma Ltd,

Sadece Tanrı Affeder (Only God Forgives)/M3 Film/Calinos Films,

Süperstar (Superstar)/Tiglon Film/Calinos Films,

12 Temmuz 2013,

Beyaz Saray Düştü (White House Down)/Warner Bros.,

Bir Kadının Gözyaşı (Therese Desqueyroux)/M3 Film/Bir Film,

Genç Çıraklar (The Internship)/Tiglon Film,

Kahraman Uzaylılar (Escape From Planet Earth)/Tiglon Film,

Tatlı Cadı Lili: Mandolan’a Yolculuk (Lilly The Witch 2: The Journey To Mandolan)/UIP Filmcilik/D Productions,

Vadimdeki Gözyaşları (La Vallee Des Larmes – The Valley of Tears)/Özen Film/Codex Medya,

Zor Kazanç (Pain & Gain)/UIP Filmcilik,

17 Temmuz 2013,

Devremülk (Timeshare)/Fil’m Hafızası/Ufuk Aksoy,

19 Temmuz 2013,

Ceset (The Body)/Medyavizyon Film,

Geceyarısından Önce (Before Midnight)/M3 Film/Calinos Films,

Gönlümü Çaldın (One Small Hitch)/Özen Film/Cine Majestic,

Manyak (Maniac)/PinemArt Film/Mars Entertainment Group,

Pasifik Savaşı (Pacific Rim)/Warner Bros.,

Sen Gitmeden Önce (Not Fade Away)/Tiglon Film/Calinos Films,

26 Temmuz 2013,

Aşkın 10 Kuralı (10 Regole Per Fare Innamore – 10 Rules For Falling In Love)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

Camille Claudel 1915/M3 Film/Bir Film,

Karanlık Cinayetler (The Frozen Ground)/Tiglon Film/Calinos Films,

Sanal Hayatlar (Disconnect)/PinemArt/D Productions,

Son Konser (A Late Quartet)/M3 Film/Bir Film,

Süper İncir/Özen Film/Makas Film,

Wolverine (The Wolverine)/Tiglon Film,

01 Ağustos 2013,

Şirinler 2 (Smurfs 2)/Warner Bros.,

02 Ağustos 2013,

d@bbe: Cin Çarpması/UIP Filmcilik/J Plan,

Kutsal Motorlar (Holy Motors)/PinemArt Film/Mars Entertainment Group,

Red 2/Tiglon Film/Fida Film,

Zaman Yolcuları (Safety Not Guaranteed)/M3 Film/Calinos Films,

Zorlu İkili (2 Guns)/Chantier Films,

09 Ağustos 2013,

Ateşli Aynasızlar (The Heat)/Tiglon Film,

Elysium: Yeni Cennet (Elysium)/Warner Bros.,

Evdeki Yabancılar /Özen Film/İşler Prodüksiyon – Biz Film

Hayallerin Ötesinde (Imagine)/M3 Film/Calinos Films,

Jurassic Park/UIP Filmcilik,

Vehicle 19/Özen Film,

16 Ağustos 2013,

Ailem İçin (At Any Price)/PinemArt Film/D Productions,

Göster Gününü 2 (Kick-Ass 2)/UIP Filmcilik,

Jobs/Chantier Films,

Kirli Oyun (Freelancers)/Duka Film,

Percy Jackson: Canavarlar Denizi (Percy Jackson: Sea Of Monsters)/Tiglon Film,

Savaşın Gölgesinde (Lore)/M3 Film/Calinos Films,

Tepenin Uşakları/Özen Film/Hamsimedya Production,

23 Ağustos 2013,

Bu Aşk Fazla Sürmez (I Give it a Year)/M3 Film/Calinos Films,

Büyükler 2 (Grown Ups 2)/Warner Bros.,

Geçmişin Sırları (The Company You Keep)/Pinema Film,

Şeytan Tohumu (The Possession)/Pinema Film/r Film-Mars Entertainment Group,

Uçaklar (Planes)/UIP Filmcilik,

30 Ağustos 2013,

1D One Direction: This Is Us/Warner Bros.,

Cinayet Tezi (Thesis On a Homicide)/Tiglon Film/Calinos Films,

Daire 1303 (Apartment 1303)/Özen Film,

Kapalı Devre (Closed Circuit)/UIP Filmcilik/D Productions,

Korku Seansı (The Conjuring)/Warner Bros.,

Ölümcül Oyunlar: Kemikler Şehri (The Mortal Instruments: City Of Bones/Tiglon Film/Fida Film,

Yem (Bait)/Pinema Film,

06 Eylül 2013,

Bir Hayalimiz Vardı (Ginger & Rosa)/Tiglon Film/Calinos Films,

El Ele (Main Dans la Main – Hand in Hand)/Özen Film/Codex Medya,

Ölümsüz Aşk (Bypass)/Medyavizyon Film/Siyah Beyaz Movies,

R. I. P. D. Ölümsüz Polisler (R. I. P. D.)/UIP Filmcilik,

Samsara/M3 Film/Mars Production,

Son Moda Aşk (It Boy)/Tiglon Film/Calinos Films,

Şeytan Geçidi (Devil’s Pass)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Şimdiki Zaman/M3 Film/Filmbüfe Film Prodüksiyon,

13 Eylül 2013,

Arınma Gecesi (The Purge)/UIP Filmcilik,

Bu Nasıl Aile (We’re the Millers)/Warner Bros.,

Karanlık Şerit: Möbius (Möbius)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Neva/Medyavizyon/Arca Medya,

Pırıltılı Hayatlar (The Bling Ring)/Pinema Film,

Şeytan-ı Racim/Tiglon Film/Tiglon Film-Dada Film,

Turbo/Tiglon Film,

20 Eylül 2013,

Alex Cross/Özen Film,

Diana/Tiglon Film/Fida Film,

Menekşeden Önce/M3 Film/Proje-CT,

Meryem/Tiglon Film/At Yapım,

Vampir Kız Kardeşler (Vampire Sisters)/UIP Filmcilik/D Productions,

Zafere Hücum (Rush)/Pinema Film,

27 Eylül 2013,

3 Kadın 3 Kader/Özen Film/Batı Film,

Benimle Oynar mısın/Pinema Film/Kedi Film,

Blue Jasmine: Mavi Yasemin (Blue Jasmine)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Büyük Kumar (Runner Runner)/Tiglon Film,

Karnaval/M3 Film/DeliCe Film,

Katliam Gecesi (You’re Next)/M3 Film/Bir Film,

Malavita: Belalı Tanık (Malavita)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Öyle Sevdim ki Seni/Pinema Film/Medya Ton Film,

04 Ekim 2013,

Aşkın Yolu (Take Me Home)/Özen Film/Majestik Filmcilik,

Çılgın Hırsız 2 (Despicable Me 2)/UIP Filmcilik,

Günce/Tiglon Film/Akademi Prodüksiyon,

Riddick/Chantier Films,

Vay Başıma Gelenler/Warner Bros./Kült Film,

Zamanda Aşk (About Time)/UIP Filmcilik,

11 Ekim 2013,

İki Kafadar: Chinese Connection/Tiglon Film/Fida Film – Zuma Film,

Kalbim Sende (Don Jon)/M3 Film/Calinos Films,

Kim Ki Duk’tan Moebius (Moebius)/M3 Film/Bir Film,

Ustura Dönüyor (Machete Kills)/Pinema Film,

Yerçekimi (Gravity)/Warner Bros.,

18 Ekim 2013,

Buraya Kadar (This Is The End)/Warner Bros.,

Gözümün Nûru/Chantier Films/İki Film,

Kesişen Hayatlar (Circles)/M3 Film/Calinos Films,

Onur Savaşı (The Hunt – Jagten)/M3 Film/Filma Ltd.,

Paranoya (Paranoia)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Sev Beni/Pinema Film/Protim V. P. – Tato Film

Son Aşk (Mr. Morgan’s Last Love)/Medyavizyon Film/Mir Yapım,

25 Ekim 2013,

Arada Kalan (What Maisie Knew)/M3 Film/Bir Film,

Aşk Ağlatır/İFP/At Yapım,

Başka Söze Gerek Yok (Enough Said)/Tiglon Film,

Benim Dünyam/UIP Filmcilik/TMC Film,

Kaptan Phillips (Captain Phillips)/Warner Bros.,

Şevkat Yerimdar/Pinema Film/Acun Film,

Üç Yol: Mostar’dan Hasankeyf’e/Pinema Film/Balkon Film,

01 Kasım 2013,

Acemi Gladyatör (Gladiators)/UIP Filmcilik/Filma Ltd,

Aziz Ayşe/M3 Film/Kare Film,

Behzat Ç.: Ankara Yanıyor/Tiglon Film/Fida Film-Adam Film,

Frances Ha/M3 Film/Bir Film,

Kahraman İkili (Free Birds)/Pinema Film,

Last Vegas/Pinema Film/r Film,

Son Durak (Fruitvale Station)/Medyavizyon Film,

Thor: Karanlık Dünya (Thor: The Dark World)/UIP Filmcilik,

08 Kasım 2013,

Carrie: Günah Tohumu (Carrie)/Warner Bros.,

Ender’s Game: Uzay Oyunları (Ender’s Game)/Medyavizyon Film,

Hükümet Kadın 2/UIP Filmcilik/BKM Film,

Mavi En Sıcak Renktir (Blue is the Warmest Color)/M3 Film/Kurmaca Film,

Popüler (Populaire)/M3 Film/Calinos Films,

15 Kasım 2013,

Hayatboyu/M3 Film/Bulut Film,

Sevgi Taşı/Özen Film/Sihir Film,

Sona Doğru (All Is Lost)/Chantier Films,

Su ve Ateş/UIP Filmcilik/Avşar Film-Dnz Yapım,

22 Kasım 2013,

Açlık Oyunları 2: Ateşi Yakalamak (The Hunger Games: Catching Fire)/Tiglon Film/Fida Film,

Ayas/UIP Filmcilik/Düşyeri Çizgi Film Stüdyoları,

Erkek Tarafı: Testosteron/Pinema Film/Mars Entertainment Group – Kutu Film,

Küf/Chantier Films/Motiva Film – Yeni Sinemacılar,

29 Kasım 2013,

Bir Vampir Hikayesi (Byzantium)/M3 Film/Calinos Films,

Danışman (The Counselor)/Tiglon Film,

Niko 2: Küçük Kardeş, Tatlı Bela (Niko 2: Little Brother, Big Trouble – Niko 2: Lentajaveljekset)/Tiglon Film,

Ruhlar Bölgesi: Bölüm 2 (Insidious: Chapter 2)/Warner Bros,

Tamam mıyız/UIP Filmcilik/Tims Production-Çağan Irmak,

Yarım Kalan Şarkı (Song For Marion – Unfinished Song)/M3 Film/Calinos Films,

06 Aralık 2013,

Düğün Dernek/UIP Filmcilik/BKM Film,

Kızım İçin/Pinema Film/Avşar Film – Aktüel Film,

Mc Dandik/Özen Film/Paprika Prodüksiyon,

Ölümsüz Aşk (Ain’t Them Bodies Saints)/M3 Film/Calinos Films,

Saroyan Ülkesi/M3 Film/Nar Film,

Yılın Savaşı (Battle of the Year),

Yozgat Blues/M3 Film/Hokus Fokus Film-Arden Film,

13 Aralık 2013,

Bu İşte Bir Yalnızlık Var/Tiglon Film/Fida Film,

Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları (The Hobbit: The Desolation of Smaug)/Warner Bros.,

Ölü Bölgeden Fısıltılar/Paradoks Film Prodüksiyon – Friend’s Production,

20 Aralık 2013,

Arkadaşlar Arasında/Pinema Film/Altıüstü Film – Asimetrik – Urhanoğlu Prodüksiyon,

Bir Hurdacının Hayatı (An Episode in The Life of an Iron Picker – Epizoda U Zivotu Beraca Zeljeza)/M3 Film/İKSV,

Dinozorlarla Yürümek (Walking With Dinosaurs)/Tiglon Film,

Erkekler/Tiglon Film/Aksoy Yapım,

Kedi Özledi/Warner Bros./Avşar Film,

Özür Dilerim/M3 Film/Yol Yapım,

Sürgün/Pinema Film/Erler Film,

Yarım Kalan Mucize/İFP/Kinema Film,

26 Aralık 2013,

Justin Bieber: Believe/Pinema Film,

27 Aralık 2013,

47 Ronin/UIP Filmcilik,

Direniş Günlerinde Aşk (Apres Mai – Something In The Air)/M3 Film/Kurmaca Film,

Genç ve Güzel (Jeune Et Jolie)/M3 Film/Filma Ltd.,

İblis’in Oğlu: 13. Vahşet/Özen Film/Zayka Yapım – HFK Yapım,

Senin Hikayen/Warner Bros./TAFF Pictures,

01 Ocak 2014,

Patron Mutlu Son İstiyor/UIP Filmcilik/BKM Film,

03 Ocak 2014,

Halam Geldi/Tiglon Film/Doğa Production,

Kusursuzlar/M3/Giyotin Film,

Oldboy/Medyavizyon Film,

Walter Mitty’nin Gizli Yaşamı (The Secret Life of Walter Mitty)/Tiglon Film,

08 Ocak 2014,

Siirt’in Sırrı/M3 Film/Temelkuran Film ve Müzik,

10 Ocak 2014,

Çocuk Pozu (Child’s Pose)/M3 Film/Mor Film,

Ferahfeza/M3 Film/Muhtelif Yapımlar,

Gloria/M3 Film/Bir Film,

Kaçış Planı (Escape Plan)/Tiglon Film/Fida Film,

Paranormal Activity: İşaretler (Paranormal Activity: The Marked One)/UIP Filmcilik,

Sağ Salim 2: Sil Baştan/Chantier Films/Gülen Adam Film,

Yunus Emre Aşkın Sesi/Pinema Film/Imagine Film Productions,

17 Ocak 2014,

Çılgın Dersane 3/Tiglon Film/Aksoy Film,

Düzenbaz (American Hustle)/Chantier Films,

Kadın İşi: Banka Soygunu/Warner Bros/TAFF Pictures,

Karlar Ülkesi (Frozen)/UIP Filmcilik,

Sen Şarkılarını Söyle (Inside Llewyn Davis)/M3 Film/Bir Film,

24 Ocak 2014,

12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave)/Tiglon Film/Fida Film,

Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı (I, Frankenstein)/Pinema Film,

Jack Ryan: Gölge Ajan (Jack Ryan: Shadow Recruit)/UIP Filmcilik,

Kırık Çember (The Broken Circle Breakdown)/M3 Film/Kurmaca Film,

Köfte Yağmuru 2 (Cloudy With A Chance Of Meatballs 2)/Warner Bros.,

Şeytanın Günü (Devil’s Due)/Tiglon Film,

Şöhret Tepesi (The Canyons)/M3 Film/D Productions,

Uzak Çığlık (Fay Cry)/Özen Film,

31 Ocak 2014,

Eyyvah Eyvah 3/UIP Filmcilik/BKM Film,

Geçmiş (The Past)/M3 Film/Mars Production,

07 Şubat 2014,

Daire/M3/Lacivert Film,

Herkül: Efsane Başlıyor (Hercules: The Legend Begins)/Pinema Film/D Productions,

Lego Filmi (The Lego Movie)/Warner Bros.,

Mr. Banks (Saving Mr. Banks)/UIP Filmcilik,

Muhteşem Güzellik (The Great Beauty)/M3 Film/Calinos Films,

Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street)/Medyavizyon Film,

14 Şubat 2014,

Aşk (Her)/Chantier Films,

Balayı/Özen Film/Reis Film,

Bi Küçük Eylül Meselesi/Warner Bros./Ay Yapım,

Robocop/Warner Bros.,

Sadece Aşıklar Hayatta Kalır (Only Lovers Left Alive)/M3 Film/Mars Production,

Sonsuz Aşk (Endless Love)/UIP Filmcilik,

Vampir Akademisi (Vampire Academy)/Bir Film/Calinos Films,

21 Şubat 2014,

Recep İvedik 4/Tiglon Film/Çamaşırhane Film,

Şarkı Söyleyen Kadınlar/M3 Film/Atlantik Film,

Yasak Aşk (Two Mothers)/M3 Film-Medyavizyon Film/Medyavizyon Film,

28 Şubat 2014,

Aile Sırları (August: Osage County)/Pinema Film,

Gulyabani/UIP Filmcilik/Muhteşem Film,

Kapital (Capital)/M3 Film/Mars Production,

Meydan (The Square)/M3 Film/Bir Film,

Son Kalan (Lone Survivor)/Chantier Films,

Sürgün İnek/Tiglon Film/Atmosfer Film,

07 Mart 2014,

300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (300: Rise Of An Empire)/Warner Bros.,

Bizum Hoca/Pinema Film/Zenos Film,

Kuşlar Şehrinde Macera (Zambezia)/Medyavizyon Film,

Mavi Dalga/M3 Film/Bulut Film,

Ömer (Omar)/M3 Film/Filmartı Film,

Sınırsızlar Kulübü (Dallas Buyers Club)/Medyavizyon Film,

Silsile/UIP Filmcilik/BKM Film – Ptot Film,

14 Mart 2014,

Bay Peabody ve Meraklı Sherman: Zamanda Yolculuk (Mr. Peabody & Sherman)/Tiglon Film,

Büyük Usta (The Grandmasters)/Özen Film,

Dursun Çavuş/Medyavizyon Film/Evrensel Medya,

Hız Tutkusu (Need For Speed)/Tiglon Film/Fida Film,

Kemerlerinizi Bağlayın (Allacciate Le Cinture)/Warner Bros./AFS Film,

Köksüz/M3 Film/Zoe Film – Re Prodüksiyon,

Rüzgar Yükseliyor (The Wind Rises)/M3 Film/Bir Film,

Sadece Sen/Pinema Film/Boyut Film,

Zaman Makinesi 1973/Warner Bros./Adal Yapım,

21 Mart 2014,

Ammar: Cin Tarikatı/Tiglon Film/Sami Dündar Film Yapım,

Hazine Avcıları (The Monuments Men)/Tiglon Film,

Mavi Ring/M3 Film/Fer Film Production,

Non-Stop/M3 Film/Calinos Films,

Soğuk/UIP Filmcilik/TMC Film,

28 Mart 2014,

Adalet İçin (Michael Kohlhaas)/M3 Film/Calinos Films,

Binlerce Kez İyi Geceler (A Thousand Times Good Night)/M3 Film/Bir Film,

Güzel ve Çirkin (La Belle et la Bete – Beauty and the Beast)/Bir Film,

İçimdeki Çember/Çınar Film/Çınar Film,

Meddah/Duka Film/İklim Film,

Peri Masalı/Pinema Film/Eser Yapım,

Yves Saint Laurent/Chantier Films/Movie Box,

03 Nisan 2014,

Nuh: Büyük Tufan (Noah)/UIP Filmcilik,

04 Nisan 2014,

Aşk Oyunu/Tiglon Film/Ezgi Film,

Baskın 2 (The Raid 2)/M3 Film/Calinos Films,

Bırakmak İstiyorum/Mars Entertainment Group/Böcek Film,

Büyüler Evi: Sihirbaz Kedi (The House of Magic)/Medyavizyon Film,

Chomp/Özen Film,

Çocuk Büyütme Rehberi (Instructions Not Included)/Pinema Film,

Kan Kokusu (We Are What We Are)/M3 Film/Calinos Films,

Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (Mandela: Long Walk To Freedom)/Pinema Film/MGbeyond,

Mandıra Filozofu/Cine Film/MinT Yapım,

Meleklerin Mucizesi/Özen Film/Yazz Film Yapım,

11 Nisan 2014,

Büyük Budapeşte Oteli (Grand Budapest Hotel)/Tiglon Film,

Hayaletli Ev (Haunter)/Bir Film,

Hızlı ve Korkusuz (Vehicle 19)/Özen Film,

Joe/M3 Film/Bir Film,

Kaptan Amerika: Kış Askeri (Captain America: The Winter Soldier)/UIP Filmcilik,

Kendime İyi Bak/Pinema Film/Uğur Filmcilik,

Rio 2/Tiglon Film,

18 Nisan 2014,

Gülcemal/Pinema Film/Uğur Filmcilik,

İtirazım Var: Bayılırım Belaya/M3 Film/U10 Film,

Kiralık Aşık (Fading Gigolo)/Pinema Film,

Sevimli Hayalet (Das Kleine Gespenst – The Little Ghost)/Bir Film,

Uyumsuz (Divergent)/Tiglon Film/Fida Film,

Zor Biraderler (Ride Along)/UIP Filmcilik,

23 Nisan 2014,

Gökkuşağının Peşindeki Çocuklar (Bûka Baranê) M3 Film/Hafıza Merkezi,

25 Nisan 2014,

Aşk Bilmecesi (Casse Tete Chinois – Chinese Puzzle)/Bir Film,

Aşk Treni (Chennai Express)/Pinema Film/Tanweer Film,

Cennetten Kovulmak (Derbûyîna Ji Binuştê)/Tiglon Film/Fk Film,

Dom Hemingway/Pinema Film/Mars Cinema Group,

İnanılmaz Örümcek Adam 2 (The Amazing Spider Man 2)/Warner Bros.,

Lal/Chantier Films/Aslanyürek Film Productions,

Mutlak Adalet/Özen Film/Katarsis Film,

Ormanda Karmaşa (Jungle Shuffle)/Chantier Films/Movie Box,

Sefer Tası (The Lunchbox)/M3 Film/Filmartı Film,

Sensiz Olmaz (Tengo Ganas De Ti – I Want You)/M3 Film/Siyah Beyaz Movies,

Sıfır Teorisi (The Zero Theroem)/M3 Film/Calinos Films,

02 Mayıs 2014,

10. Köy: Teyatora/Özen Film/Boyoz Akademi,

Bensiz/İFP Film/ERA Kreatif Film – CNM Film,

Düş ve Gerçek (Jimmy P)/M3 Film/Calinos Films,

Fındık İşi (The Nut Job)/Pinema Film/Tanweer Film,

Öteki Kadın (The Other Woman)/Tiglon Film,

Sabotaj (Sabotage)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Son Üç Gün (3 Days to Kill)/Pinema Film,

Şanslı Sayılar (The Pelayos – Winning Streak)/Mir Yapım/Siyah Beyaz Movies,

09 Mayıs 2014,

Anormal Aktivite (A Haunted House)/M3 Film/Calinos Films,

Görünmeyen Kadın (The Invisible Woman)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Karınca Kapanı/Tiglon Film/Siyah Perde Film,

Kötü Komşular (Bad Neighbors)/UIP Filmcilik,

Müslüm Baba’nın Evlatları/Vuslat Saraçoğlu,

Panzehir/Warner Bros./Insignia Yapım, ÇağlarArts

Umudun Peşinde (Philomena)/M3 Film/Calinos Films,

Virüs (The Returned)/Bir Film,

16 Mayıs 2014,

006 Kaçış/Özen Film/Cinemed Yapım,

Düşman (Enemy)/Bir Film,

Frank/M3 Film/Bir Film,

Godzilla/Warner Bros.,

İksir: Dedemin Sırrı/Tiglon Film/Siyah Martı Film,

Ocak Ayının İki Yüzü (The Two Faces of January)/Pinema Film/MGbeyond,

Seninle Yaşıyorum (How I Live Now)/M3 Film/Filma Ltd.,

Uzay Kuvvetleri 2911/Pinema Film/Animaj Film,

Yasak Bölge (Brick Mansion)/UIP Filmcilik/TMC Film,

23 Mayıs 2014,

Aşk, Tutku, Dedikodu (Les Gazelles)/M3 Film/Kurmaca Film,

Cin (Djinn)/Özen Film,

Mavi Adam/Utku Çelik,

Şeker Portakalı (My Sweet Orange Tree)/M3 Film/Calinos Films,

Telekinezi (Dark Touch)/Bir Film,

Tinkerbell ve Korsan Peri (Tinkerbell: The Pirate Fairy)/UIP Filmcilik,

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (X-Men: Days of Future Past)/Tiglon Film,

Zayıflığın Esareti (Abuse of Weakness)/M3 Film/Mor Film,

30 Mayıs 2014,

Asabi Adam (The Angriest Man in Brooklyn)/Pinema Film,

Azem: Cin Karası/Chantier Films/Retro Production,

Balık ile Kraker’in Maceraları (Fish N Chips, Best Enemies Forever)/M3 Film/Calinos Films,

Kan Bağları (Blood Ties)/Warner Bros./Codex Medya,

Malefiz (Maleficent)/UIP Filmcilik,

Son Şans (The Congress)/M3 Film/Mars Productions,

The Butler: Başkanların Hizmetkarı (The Butler)/Pinema Film/Tanweer Film,

06 Haziran 2014,

Aşkta Yanlış Yoktur (The Right Kind of Wrong)/Bir Film,

Kardeşim İçin (Out Of Furnace)/Pinema Film,

Oz Efsanesi: Dorothy’nin Dönüşü (Legends of Oz: Dorothy’s Return)/Pinema Film,

Paris’te Bir Hafta Sonu (Le Week End)/M3 Film/Bir Film,

Suç Şehri (Zulu)/M3 Film/Calinos Films,

Tamaya/Özen Film/Kutlubay Film,

Yarının Sınırında (Edge of Tomorrow)/Warner Bros.,

Yeni Başlayanlar İçin Vahşi Batı (A Million Ways To Died in the West)/UIP Filmcilik,

Yüksek Risk (Starred Up)/M3 Film/Bir Film,

13 Haziran 2014,

Karışık Aile (Blended)/Warner Bros.,

Kış Uykusu/Pinema Film/Zeyno Film-NBC Film,

Locke/M3 Film/Calinos Films,

Muppets Aranıyor (Muppets Most Wanted)/UIP Filmcilik,

Tutturamayanlar/Özen Film/Sinetik Yapım,

20 Haziran 2014,

Dhoom: 3/Pinema Film/Tanweer,

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 2 (How to Train Your Dragon 2)/The Moments Entertainment,

Geçmişin İzleri (The Railway Man)/Chantier Films/Movie Box,

Öteki (The Double)/Pinema Film/Mars Cinema Group,

Tom Çiftlikte (Tom à la Ferme – Tom at the Farm)/M3 Film/Bir Film,

27 Haziran 2014,

Aynı Yıldızın Altında (The Faul In Our Stars)/The Moments Entertainment,

Derindeki Yaratık (Amphibious)/Özen Film,

Göl Zamanı/PinemArt Film/Focus Film,

Hayatımın En Kötü Gecesi (Walk of Shame)/Pinema Film/D Productions,

Pislik (Filth)/M3 Film/Bir Film,

Sevgilinin Ardından (Lilting)/M3 Film/Bir Film,

Transformers: Kayıp Çağ (Transformers 4: Age of Extinction)/UIP Filmcilik,

04 Temmuz 2014,

Çaylaklar Çetesi (Who Killed Bambi?)/Bir Film,

Gece Planı (Night Moves)/M3 Film/Calinos Films,

Göz (Oculus)/UIP Filmcilik/D Productions,

Mezarına Tüküreceğim 2 (I Spit on Your Grave 2)/Medyavizyon Film,

Takip (The Rover)/Chantier Films,

Uçuş 7500 (7500)/Pinema Film/Mars Cinema Group – r Film,

11 Temmuz 2014,

Ayin (The Sacrament)/M3 Film/Calinos Films,

Bela (Borgman)/Özen Film,

İlk Görüşte Aşk (Une Rencontre – Quantum Love)/M3 Film/Kurmaca Film,

İnce Buz Kara Kömür (Black Coal Thin Ice)/M3 Film/Bir Film,

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes)/The Moments Entertainment,

Motel (The Bag Man)/Pinema Film/Mars Cinema Group,

Pıtırcık Tatilde (Les Vacances Du Petit Nicolas)/Bir Film/Filma Ltd.,

Yetenek Avcısı (Million Dollar Arm)/UIP Filmcilik,

18 Temmuz 2014,

Arınma Gecesi: Anarşi (The Purge: Anarchy)/UIP Filmcilik,

Barselona’da Bir Yaz Gecesi (Barcelona Summer Night)/Bir Film,

Bir Don Juan Öldürmek/Özen Film/Cine Park Film,

Cesur Zebra (Khumba)/Medyavizyon Film,

Çöldeki İzler (Tracks)/M3 Film/Kurmaca Film,

Hayalet (Phantom)/Mir Yapım,

Sinyal (The Signal)/Chantier Films,

25 Temmuz 2014,

Anormal Aktivite 2 (A Haunted House 2)/Chantier Films/Movie Box,

Cin (Jinn)/Pinema Film,

Dehşet Kasabası (Aux Yeux Des Vivants – Among The Living)/M3 Film/Kurmaca Film,

Herkül: Özgürlük Savaşısı (Hercules)/UIP Filmcilik,

İtalya Tatili (Walking on Sunshine)/Pinema Film/D Productions,

Korku Yolu (In Fear)/Bir Film,

Muska/Roll Caption/MinusGreen Productions,

Vecide (Wadjda)/M3 Film/Bir Film,

Zamanda Yolculuk (Saving Santa)/Mir Yapım,

01 Ağustos 2014,

Attila Marcel/M3 Film/Bir Film,

Galaksinin Koruyucuları (Guardians Of The Galaxy)/UIP Filmcilik,

Keşke Burada Olsam (Wish I Was Here)/Bir Film/Calinos Films,

Toprağa Uzanan Eller/PinemArt Film/Ömer Can Production,

08 Ağustos 2014,

Ceza/Özen Film/Bir Sanat Yapım,

Hafta Sonu (Weekend)/M3 Film/Bir Film,

Liseli Polisler 2 (22 Jump Street)/Warner Bros.,

Lucy/UIP Filmcilik,

Minuscule: Kayıp Karıncalar (Minuscule: Valley of the Lost Ants)/Medyavizyon Film,

15 Ağustos 2014,

Barbie ve Sihirli Dünyası (Barbie and the Secret Door)/UIP Filmcilik,

Ben Kendim ve Annem (Me Myself and Mum)/M3 Film/Bir Film,

Cehennem Melekleri 3 (The Expendables 3)/Medyavizyon Film,

Kahraman Şövalye Justin (Justin and the Knights of Valour)/Pinema Film/r Film,

Karabasan (The Babadook)/Bir Film,

22 Ağustos 2014,

Betondaki Çatlaklar (Cracks in Concrete)/M3 Film/Kurmaca Film,

Çakma Polisler (Let’s Be Cops)/The Moments Entertainment,

Fırtınanın İçinde (Into the Storm)/Warner Bros,

Postacı Pat: Bir Yıldız Doğuyor (Postman Pat: The Movie)/Chantier Films/Movie Box,

Sin City Günah Şehri: Uğruna Öldürülecek Kadın (Sin City: A Dame to Kill For)/Pinema Film/Mars Entertainment Group,

Sürpriz Damatlar [Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu? – Serial (Bad) Weddings]/Bir Film/Limon Yapım,

Şef (Chef)/Pinema Film/Tanweer Film,

29 Ağustos 2014,

Azazil: Düğüm/Roll Caption/Burak Film Yapım,

Belalı Rehine (Life of Crime)/Chantier Films,

Bizi Kötüden Koru (Deliver Us From Evil)/Warner Bros.,

Süper Baba (The Delivery Man)/Chantier Films/Fida Film,

Uçaklar 2: Söndür ve Kurtar (Planes: Fire and Rescue)/UIP Filmcilik,

Yatak Dersleri (A Soup Sur – Best in Bed)/M3 Film/Mars Production,

05 Eylül 2014,

İnsan Avı (A Most Wanted Man)/Pinema Film,

Kaset İşi (Sex Tape)/Warner Bros.,

Körlük (Blind)/M3 Film/Kurmaca Film,

Ninja Kaplumbağalar (Teenage Mutant Ninja Turtles)/UIP Filmcilik,

Şipşak Anadolu/Roll Caption/Remle Film,

12 Eylül 2014,

Açık Pencereler (Open Windows)/Warner Bros.,

Arabani/M3 Film/İklim Film,

Derin Kabus (As Above So Below)/UIP Filmcilik,

d@bbe: Zehr-i Cin/Warner Bros./J Plan – TAFF Pictures,

Kim Takar (N’importe Qui – What The Fuck)/M3 Film/Mars Production,

Hedefteki Adam (November Man)/Pinema Film,

Sokak Dansı 5: Rüya Takımı (Step Up: All In)/Chantier Films,

Stajyer Mafya/Özen Film/Bir Sanat Yapımcılık,

19 Eylül 2014,

Böcek/Roll Caption/Konsey Film,

Çilek/Roll Caption/Film Fabrikası,

Dünyada 20.000 Gün (20.000 Days on Earth)/M3 Film/Calinos Films,

Eğer Yaşarsam (If I Stay)/Warner Bros.,

Kanunsuzlar/Chantier Films/Uzak Yakın Film,

Labirent: Ölümcül Kaçış (The Maze Runner)/The Moments Entertainment,

Monako Prensesi Grace (Grace of Monaco)/Chantier Films,

Tersine/İFP Film/Batı Film,

26 Eylül 2014,

Adalet (The Equalizer)/Warner Bros.,

Aşk Tarifi (Hundred Foot Journey)/Pinema Film,

Aşka Dair (A Case Of You)/Mir Yapım/Mir Yapım,

Ben O Değilim/M3 Film/Zuzi Film,

Biz Babasız Büyüdük/Akdeniz Sanat Filmcilik,

Kutu Cüceleri: Yaratıklar Aramızda (The Boxtrolls)/UIP Filmcilik,

Siccîn/Pinema Film/Muhteşem Film,

Temmuz Soğuğu (Cold In July)/M3 Film/Bir Film,

02 Ekim 2014,

Pek Yakında/Warner Bros./CMYLMZ – Fikirsanat

03 Ekim 2014,

Asasız Musa/M3 Film/Orak Film,

Dracula: Başlangıç (Dracula Untold)/UIP Filmcilik,

Prens (The Prince)/Chantier Films,

Winx Club: Okyanusun Gizemi (Winx Club: Il Mistero Degli Abissi)/Bir Film/Filma Ltd.,

10 Ekim 2014,

Evrim (Transcendence)/Chantier Films/Fida Film,

Kayıp Kız (Gone Girl)/The Moments Entertainment,

Ölümcül Oyun (Good People)/Roll Caption/NU Image,

Seçilmiş (The Giver)/Mars Dağıtım/Tanweer,

Sihirli Ay Işığı (Magic in the Moonlight)/Pinema Film,

17 Ekim 2014,

Albatrosun Yolculuğu/SETEM Akademi/adg Film Production

Balık/M3 Film/Marathon Film,

Hay Way Zaman/M3 Film/Miraz Yapım,

İncir Reçeli 2/UIP Filmcilik/BKM Film,

Kikoriki: Yenilmez Takım (Kikoriki: Team Invincible)/Roll Caption,

Şeytan Tepesi (Gallows Hill)/Pinema Film/D Productions,

Unutulmaz Aşk (The Best of Me)/Pinema Film,

Üç, İki, Bir… Kestik/Hilal Film Dağıtım/Makas Film-Zayka Yapım,

Yargıç (The Judge)/Warner Bros.

24 Ekim 2014,

Annabelle/Warner Bros.,

Aşkın Halleri (The Disappearance of Eleanor Rigby)/M3 Film/D Productions,

Birleşen Gönüller/Chantier Films,/Ser Film,

Delisin Delisin/Cine Film/Artist Film Yapım,

Fury/Pinema Film,

Kağıttan Kayıklar (Serhildan)/SETEM Akademi/Persona Film Prodüksiyon,

Nergis Hanım/M3 Film/AC Film,

Sabit Kanca 2/Pinema Film/Muhteşem Film,

Ya Aşksa? (What If?)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

29 Ekim 2014,

Unutursam Fısılda/Mars Dağıtım/TAFF Pictures,

31 Ekim 2014,

Arı Maya (Maya The Bee Movie)/UIP Filmcilik/TMC Film,

Oflu Hoca’nın Şifresi/Pinema Film/Üçgen Yapımevi,

Pompeii/Chantier Films/Fida Film,

Sivas/M3 Film/Kaan Müjdeci,

New York’a Hoşgeldiniz (Welcome to New York)/M3 Film/Bir Film,

07 Kasım 2014,

Aleksander ve Felaket, Korkunç, Berbat, Çok Kötü Bir Gün (Alexander and The Teribble, Horrible, No Good, Very Bad Day)/UIP Filmcilik,

Deniz Seviyesi/M3 Film/Karlakum Film,

Kirli Para (The Drop)/The Moments Entertainment,

Olur Olur/Pinema Film/Eser Yapım,

On Yılda Bir: İnşaat 2/UIP Filmcilik/Filmacass,

Serena/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

Tarzan/Chantier Films/Fida Film,

Unutma Beni İstanbul/SETEM Akademi/Asi Film-Yeni Sinemacılar,

Yıldızlararası (Interstellar)/Warner Bros.,

14 Kasım 2014,

Annemin Şarkısı (Klami Dayîka Min)/M3 Film/Mintaş Film,

Deliha/UIP Filmcilik/BKM Film,

Dönüş (The Turning)/M3 Film/Bir Film,

Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu/Pinema Film/Anibera Production,

Gece/Chantier Films/Deniz Film Prodüksiyon,

Gizli Yüzler/Özen Film/Cinemateque Distribution,

Kanunun Ötesinde (A Walk Among the Tombstones)/Mars Dağıtım/Tanweer,

Salak ile Avanak Geri Dönüyor (Dumb and Dumber To)/Pinema Film,

21 Kasım 2014,

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 1 (Hunger Games: Mockingjay Part 1)/The Moments Entertainment,

Asfalt Çiçekleri/Roll Caption/Eskimez Film,

Karışık Kaset/Bir Film/Bir Film,

Kumun Tadı/M3 Film/Bulut Film,

Seni Seviyorum Adamım/The Moments Entertainment/VTR Production,

Şeflerin Savaşı (Comme Un Chef)/M3 Film/Umut Sanat-Özen Film,

Ümmü Sıbyan: Zifir/M3 Film/AC Film,

28 Kasım 2014,

Aşk ve Tutku (Miss Julie)/M3 Film/Calinos Films,

Gece Vurgunu (Nightcrawler)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Hadi İnşallah/Warner Bros./25 Film,

John Wick/Chantier Films,

Madagaskar Penguenleri (Penguins of Madagascar)/The Moments Entertainment,

Ölüm Alfabesi (Ouija)/UIP Filmcilik,

05 Aralık 2014,

Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı/Mars Dağıtım/Sugarworkz Film – TAFF Pictures,

Kesik (The Cut)/Chantier Films/Anka Film,

Patrondan Kurtulma Sanatı 2 (Horrible Bosses2)/Warner Bros.,

Sesime Gel (Were Dengê Min)/M3 Film/Asi Film,

Sivil/SETEM Akademi/Plot Film,

Uzun Yol/Roll Caption/Comedia Film – Blind Pictures,

Yol Ayrımı: Hadi Baba Gene Yap/İFP Film/Logos Film,

12 Aralık 2014,

Bire Bir (Il Dae Il – One on One)/M3 Film/Bir Film

Exodus: Tanrılar ve Krallar (Exodus: Gods and Kings)/The Moments Entertainment,

Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku/M3 Film/Mars Production – Bir Film,

Kırımlı/Warner Bros./TFT Prodüksiyon,

Özgürlük Dansı (Jimmy’s Hall)/M3 Film/Filmartı Film,

Rimolar ve Zimolar: Kasabada Barış/Mars Dağıtım/Pati Film,

Safari Macerası 3D (African Safari)/Bir Film,

Yağmur: Kıyamet Çiçeği/Pinema Film/GK Yapım,

17 Aralık 2014,

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (The Hobbit: The Battle of the Five Armies)/Warner Bros.,

19 Aralık 2014,

Çapkın Profesör (The Rewrite)/Pinema Film,

Gittiler: Sair ve Meçhul/SETEM Akademi/Mor Prodüksiyon,

Hayatımın Şansı (Samba)/M3 Film/Calinos Films,

Karda Bir Beyaz Kuş (White Bird in a Blizzard)/M3 Film/Filma Ltd.,

Rüzgarla Bir/SETEM Akademi/Salyangoz Film,

Sils Maria: Ve Perde (Clouds of Sils Maria)/Bir Film,

Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk/Chantier Films/Kült Film,

26 Aralık 2014,

[REC] 4: Kıyamet Gecesi (4: Apocalipsis)/M3 Film/Kurmaca Film – Mars Production,

Aşk-ı Sûzan/SETEM Akademi/Progrart Film,

Ayı Paddington (Paddington)/Medyavizyon Film,

İki Gün ve Bir Gece (Deux Jours, Une Nuit – Two Days, One Night)/M3 Film/Mars Production-Bir Film,

İnsanları Seyreden Güvercin (A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence)/M3 Film/Filmartı Film,

Nikahta Keramet Var mı? (Peace After Marriage)/Chantier Films,

Sessizlik/Motiva Film (Bu film yapılan bazı değişiklikler sonrasında M3 Film dağıtımıyla 23 Eylül 2016 tarihinde “Rüzgarda Salınan Nilüfer” adıyla yeniden vizyona çıkarılmıştır.),

Son Umut (The Walter Divine)/Mars Dağıtım/NuLook İstanbul,

Yusuf & Yusuf/Warner Bros./Süreç Film,

01 Ocak 2015,

Mucize/Pinema Film/Boyut Film,

02 Ocak 2015,

Bir Gece/Özen Film/Film 12,

Kayıp Çocuk (The Captive)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Mısır Adası (Corn Island)/M3 Film/Mars Production,

Müzede Bir Gece: Lahitteki Sır (Night at the Museum: Secret of the Tomb)/The Moments Entertainment,

Tut Sözünü/Chantier Films/Turbude Film,

Uyuyana Kadar (Before I Go to Sleep)/Pinema Film/D Productions,

09 Ocak 2015,

Bana Masal Anlatma/UIP Filmcilik/BKM Film,

Beyaz Tanrı (Feher Isten – White God)/M3 Film/Filmartı Film,

Çalsın Sazlar/Chantier Films/Plan Prodüksiyon,

Takip 3: Son Karşılaşma (Taken 3: It End Here)/The Moments Entertainment,

Yıldız Haritası (Maps to the Stars)/M3 Film/Calinos Films,

16 Ocak 2015,

6 Süper Kahraman (Big Hero 6)/UIP Filmcilik,

Çılgın Dersane 4: Ada/The Moments Entertainment/Aksoy Film,

Fatih’in Fedaisi: Kara Murat/Pinema Film/Es Yapım,

Hacker (Blackhat)/UIP Filmcilik,

İntikam Peşinde (Ablations)/Roll Caption/Codex Medya,

Leviathan/M3 Film/Calinos Films,

Mazlum Kuzey/Warner Bros./Avşar Film,

Whiplash/M3 Film/Kurmaca Film,

23 Ocak 2015,

Arayış (The Search)/M3 Film/Filmartı Film,

Aşk Sana Benzer/Mars Dağıtım/BRK’S Production – TAFF Pictures,

Benim Komşum Bir Melek (St. Vincent)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Cesur Tom ve Sihirli Ayna (Tom Little and the Magic Mirror)/Bir Film,

Çılgın Kamp/Özen Film/Kadraj Yapım,

Köstebekgiller: Perili Orman/Warner Bros./Arzum Film Animasyon,

Neden Tarkovski Olamıyorum?/M3 Film/Kuzgun Film -Fikirtepe Film,

30 Ocak 2015,

7 Cüceler (Der 7bte Zwerg)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Bay Turner (Mr. Turner)/M3 Film/Kurmaca Film,

Foxcatcher Takımı (Foxcatcher)/Chantier Films,

İçimdeki Ses/Pinema Film/Barakuda Film,

Timbuktu/M3 Film/Mars Production,

Üçkağıtçı Mortdecai (Mortdecai)/The Moments Entertainment,

Yapışık Kardeşler/Mars Dağıtım/Pervasız Yapım,

Yedinci Oğul (Seventh Son)/UIP Filmcilik,

06 Şubat 2015,

Jupiterin Yükselişi (Jupiter Ascending)/UIP Filmcilik,

Özgürlük Yürüyüşü (Selma)/M3 Film/Fabula Films,

Sevimli Tehlikeli/Warner Bros./Avşar Film – DNZ Film,

Süngerbob Karepantolon (Spongebob: Sponge Out of Water)/UIP Filmcilik,

Turist (Force Majeure)/M3 Film/Filmartı Film,

Yaban (Wild)/The Moments Entertainment,

13 Şubat 2015,

Grinin Elli Tonu (Fifty Shades of Grey)/UIP Filmcilik,

İçimdeki Balık/SETEM Akademi/Kokosukufilm Yapım,

Katran (The Tragedy)/Özen Film,

Kod Adı: K. O. Z./Mars Dağıtım/Parantez Yapım,

Netekim Karakolu/MC Film/Bilge Film,

Seni Seviyorum Rio (Rio Eu Te Amo – Rio, I Love You)/M3 Film/Kurmaca Film – Fabula Films,

Unutma Beni (Still Alice)/Bir Film,

Yav He He/Bir Film/Yavhehe Film,

20 Şubat 2015,

Ali Kundilli/The Moments Entertainment/Aksoy Film,

Beni Sen Anlat/SETEM Akademi/Getto Film,

Boyun Eğmez (Unbroken)/UIP Filmcilik,

Hayatın Kendisi (Life Itself)/M3 Film/Fabula Films,

Keskin Nişancı (American Sniper)/Warner Bros.,

Mommy/M3 Film/Kurmaca Film,

Sihirli Orman (Into The Woods)/UIP Filmcilik,

The Imitation Game/Pinema Film,

27 Şubat 2015,

8 Saniye/Warner Bros./Böcek Film,

Asteriks: Roma Sitesi (Astérix: Le Domaine Des Dieux)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Birdman veya (Cahilliğin Umulmayan Erdemi) [Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)]/The Moments Entertainment,

Çarşı Pazar/Pinema Film/Boyut Film,

Her Şeyin Teorisi (Theory of Everything)/UIP Filmcilik,

Kanlı Ocak (Qanli Yanvar)/PinemArt Film/Bakü Film,

Karaman’ın Koyunu/MC Film/Saner Film,

Manda Yuvası/Cine Film/Yaya Yapım,

06 Mart 2015,

Asabiyim Ben (Wild Tales)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

Bir Varmış Bir Yokmuş/Mars Dağıtım/Kutu Film,

Büyük Gözler (Big Eyes)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Chappie/Warner Bros.,

Çekmeceler/Pinema Film/Cam Films,

Havana’ya Dönüş (Return to Ithaca)/M3 Film/Filma Ltd.,

Lazarus Etkisi (The Lazarus Effect)/The Moments Entertainment,

Yeni Dünya/Chantier Films/FG Digital,

13 Mart 2015,

Bana Adını Sor/Mars Dağıtım/Mahzen’s Film,

Çekmeköy Underground/M3 Film/Metropol Film,

Kingsman: Gizli Servis (Kingsman: The Secret Service)/The Moments Entertainment,

Mandıra Filozofu İstanbul/Cine Film/MinT Yapım,

Prenses Kaguya Masalı (The Tale of Princess Kaguya)/M3 Film/Bir Film,

Selam: Bahara Yolculuk/Mars Dağıtım/Panoramik Film,

Sevimli Ejderha Kokonat (Der Kleine Drache Kokosnuss – Coconut: The Little Dragon)/Bir Film,

Sindirella (Cinderella)/UIP Filmcilik,

18 Mart 2015,

Son Mektup/Pinema Film/Sepya Filmcilik,

20 Mart 2015,

Fokus (Focus)/Warner Bros.,

İkinci Bir Şans (En Chance Till – A Second Chance)/M3 Film/Fabula Films,

Kocan Kadar Konuş/UIP Filmcilik/BKM Film,

Kuralsız (The Divergent Series: Insurgent)/The Moments Entertainment,

Pasolini/M3 Film/Mars Production,

The Gunman/Chantier Films,

27 Mart 2015,

Bizim Hikaye/Roll Caption/Alaaddin Film,

Danny Collins/Pinema Film,

Evim (Home)/The Moments Entertainment,

Geronimo/M3 Film/Filmartı Film,

Güvercin Uçuverdi/Mars Dağıtım/TAFF Pictures,

İçimdeki İnsan/M3 Film/DE Yapımcılık,

Şeytanın Kapısında (At The Devil’s Door)/M3 Film/Calinos Films,

03 Nisan 2015,

Aşkopat/IFP Film/Işık Film,

Figüran/Pinema Film/Bosphorus Film Makers,

Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7)/UIP Filmcilik,

Münafık/M3 Film/Mantis Film,

Şans Ayağıma Geldi (The Cobbler)/Bir Film,

Teksas Katliamı (The Texas Chain Saw Massacre)/M3 Film/Fabula Films,

10 Nisan 2015,

Altınlı Kadın (Woman in Gold)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Aşk Olsun/Mars Dağıtım/Film Bahçesi,

Daire (The Loft)/Chantier Films,

Hayvan Düşü (When Animals Dream)/M3 Film/Kurmaca Film,

Kaçış 1950/Özen Film/Taş Film,

Ölüm Kampı (Cub)/Bir Film,

Piramit’in Laneti (The Pyramid)/The Moments Entertainment,

Rosewater/UIP Filcilik,

Son Savaş: Aşk (The Lovers)/MC Film,

Sonsuz Bir Aşk/Pinema Film/Dama Medya,

17 Nisan 2015,

Dönüm Noktası (The Humbling)/Mir Yapım,

Eksik/M3 Film/Barikat Film,

Ejder Yuvası (Dragon Nest: Warriors’ Dawn)/Özen Film,

Kanunun Kuvveti (La French)/Pinema Film/D Productions,

Kuzular Firarda (Shaun The Sheep The Movie)/M3 Film/Fabula Films,

Mihrez: Cin Padişahı/Chantier Films/Chantier Films-Siyah Martı Film,

Polis Akademisi Alaturka/Warner Bros./Aydın Film,

Tek Aşkım (The One I Love)/M3 Film/Kurmac Film – Fabula Film,

Sebahat & Melahat/Cine Film/MinT Sinema,

Senden Bana Kalan/Mars Dağıtım/ANS Prodüksiyon,

23 Nisan 2015,

Maymun Prens (Pourquoi J’ai Pas Mange Mon Pere)/Chantier Films,

Pinokyo (Pinocchio)/İFP Film,

24 Nisan 2015,

Annie/Warner Bros.,

Cake/Warner Bros.,

Citizenfour/M3 Film/Fabula Films,

Gece Yarısı Sokakta Tek Başına Bir Kız (A Girl Walks Home Alone at Night)/M3 Film/Bir Film,

İntikam Kapanı (Everly)/Pinema Film/Calinos Films,

Kara Deniz (Black Sea)/Bir Film,

Kendinol/MC Film/Don Kişot Yapım,

Limonata/Mars Dağıtım/MNS Yapım,

Marigold Oteli’nde Hayatımın Tatili 2 (The Second Best Exotic Marigold Hotel)/The Moments Entertainment,

Öğrenci İşleri/Mars Dağıtım/Güzel İşler Sanat Yapım,

01 Mayıs 2015,

Aşkı Bulunca (Posthumous)/Bir Film,

Ezan/MC Film/BYFY Productions-MC Film,

Karlar Kraliçesi 2 (The Snow Queen 2)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Tehlikeyle Flört/Mars Dağıtım/Limon Film,

Toprağın Tuzu (Le Sel De La Terre)/M3 Film/Filmartı Film,

Toz Ruhu/M3 Film/Özminimalist Film,

Yenilmezler: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron)/UIP Filmcilik,

Yolunda A. Ş.: Çinçin Bağları Hikâyesi/Chantier Films/Han Yapım,

08 Mayıs 2015,

44. Çocuk (Child 44)/The Moments Entertainment,

Burgonya Dükü (The Duke of Burgundy)/M3 Film/Bir Film,

Gizli Kusur (Inherent Vice)/Warner Bros.,

Koro (Boychoir)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Niyazi Gül Dörtnala/UIP Filmcilik/BKM Film,

Peşimdeki Şeytan (It Follows)/Bir Film,

Şeytani Ruhlar (Demonic)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Yugo & Lala (Yugo & Lala)/MC Film/Horizon International,

15 Mayıs 2015,

Aşk Uğruna (Suite Française)/Bir Film,

Azem 2: Cin Garezi/Mars Dağıtım/Retro Production,

Çılgın Kalabalıktan Uzak (Far From the Madding Crowd)/The Moments Entertainment,

Eden/M3 Film/Kurmaca Film,

Kırmızı/Pinema Film/JUA Film,

Mad Max: Fury Road/Warner Bros.,

Siyahlı Kadın 2: Ölüm Meleği (The Woman in Black 2: Angel of Death)/Pinema Film/D Production,

Soma 301/M3 Film/Batı Yapım,

Terkedilmiş/The Moments Entertainment/Saygın Filmcilik,

Tinker Bell ve Canavar Efsanesi (Tinker Bell and the Legend of the Never Beast)/UIP Filmcilik,

22 Mayıs 2015,

Aşk Vizesi (We’ll Never Have Paris)/Pinema Film/Calinos Films,

Gece Takibi (Run All Night)/Warner Bros.,

Helak: Kayıp Köy/Chantier Films/Film Fabrikası,

Kayıp Nehir (Lost River)/M3 Film/Calinos Films,

OHA: Oflu Hocayı Aramak/Mars Dağıtım/LVT Yapım,

Poltergeist: Kötü Ruh (Poltergeist)/The Moments Entertainment,

Sibirya Mafyası (Siberian Education)/MC Film/Fanatik Film,

Sihirbazlık Okulunda Bir Türk/Pinema Film/Iron Yapım,

Tepecik Hayal Okulu/M3 Film/İlker Berke,

Yarının Dünyası (Tomorrowland)/UIP Filmcilik,

Zilin Sesi/Mars Dağıtım/Murat Özteke Yapım,

29 Mayıs 2015,

Hayalet Dayı/Chantier Films/DCC Film,

İyi Bir Yalan (The Good Lie)/The Moments Entertainment,

Ölüm Fısıltısı (The Canal)/Özen Film/Vişne Production,

San Andreas Fayı (San Andreas)/Warner Bros.,

Paramparça (Aloft)/Bir Film,

Pişt/Mars Dağıtım/Avşar Film,

Savaşçı (The Dead Lands)/M3 Film/Fabula Films,

Seninle Bir Ömür (The Longest Ride)/The Moments Entertainment,

Yak: Sevimli Dev (Yaak: The Giant King)/MC Film/Fanatik Film,

05 Haziran 2015,

Beni de Götür/Özen Film/Yazz Film,

Hayat Kitabı (The Book of Life)/The Moments Entertainment,

Marnie Oradayken (Omoide no Mânî – When Marnie Was There)/M3 Film/Bir Film,

Olur İnşallah/Pinema Film/Artist Film Yapım,

Ölümsüz Aşk (The Age of Adaline)/Pinema Film,

Ruhlar Bölgesi: Bölüm 3 (Insidious: Chapter 3)/Warner Bros.

Saint Laurent/M3 Film/Kurmaca Film,

Şeytan-ı Racim 2: İfrit/MC Film/Fanatik Film,

Yola Çıkmak/The Moments Entertainment/Evr Film,

12 Haziran 2015,

Ajan (Spy)/The Moments Entertainment,

Çıtır Kaçak Tehlikeli (Barely Lethal)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Fal/Pinema Film/Sinemedya Yapım,

Hannâs: Karanlıkta Saklanan/Mars Dağıtım/Varyant Production,

Haziran Yangını/M3 Film/Sahici Film,

Jurassic World/UIP Filmcilik,

Küçük Karmaşa (A Little Chaos)/The Moments Entertainment,

Mutlu Kuzular (Von Glücklichen Schafen)/M3 Film/Filmfabrik GMBH,

Ölüm Ormanı (Backcountry)/M3Film/Fabula Films,

Şövalye Rusty (Knight Rusty)/MC Film/Fanatik Film,

Vice/Chantier Films,

19 Haziran 2015,

Boynuzlar (Horns)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

Dedemle Bu Yaz (Avis de Mistral – My Summer in Provence)/MC Film/Horizon International,

Hayatımın Şarkısı (La Famille Belier – The Belier Family)M3 Film/Kurmaca Film,

İyi Biri/Bir Film/Anatolian Productions,

Kabile (The Tribe/M3 Film/Kurmaca Film,

Kuzu/Mars Dağıtım/Saatleri Ayarlama Enstitüsü,

Ölümcül Takip (Survivor)/Pinema Film/D Productions,

Ters Yüz (Inside Out)/UIP Filmcilik,

26 Haziran 2015,

Al Karısı: Cinnet/Chantier Films/Roll Caption,

Araftaki Ev (La Casa Del Fin de Los Tiempos)/Özen Film/Vişne Production,

Escobar: Kayıp Cennet (Escobar: Paradise Lost)/Bir Film/Fabula Films,

Karanlık Yerler (Dark Places)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Kıvırcık: Ay Macerası (Blackie & Kanuto: Una Aventura Lunatica – Black to the Moon)/MC Film/Fanatik Film,

Kurbağa Prens (Ribbit)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

McFarland (McFarland, USA)/UIP Filmcilik,

Onur (Pride)/M3 Film/Bir Film,

Taksi Tahran (Taxi Teheran)/Warner Bros./Mor Film,

Terminatör: Genisys (Terminator: Genisys)/UIP Filmcilik,

03 Temmuz 2015,

Büyük Oyun (Big Game)/The Moments Entertainment,

Büyük Tuzak (Colt 45)/Pinema Film/Calinos Films,

Entourage/Warner Bros.,

İntikam (The Salvation)/Özen Film,

Kaçak Prenses (A Royal Night Out)/Bir Film,

Öldürmenin 3 Yolu (Kill Me Three Times)/Pinema Film,

10 Temmuz 2015,

A Most Violent Year/Pinema Film,

Antikacı/Özen Film/Filmstar,

Ayı Teddy 2 (Ted 2)/UIP Filmcilik,

Self/less/Pinema Film,

Siccîn 2: Her Canlı Ölümü Tadacaktır/The Moments Entertainment/Muhteşem Film,

Tehlikeli Oyun (Beyond The Reach)/Bir Film/Kurmaca Film-Fabula Films,

Yüzündeki Sır (Phoenix)/M3 Film/Calinos Films,

17 Temmuz 2015,

Altın Gol (Foosball – Metegol)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Ant-Man/UIP Filmcilik,

Aşkın Dili (Gemma Bovery)/M3 Film/Fabula Films,

Bir Zamanlar New York (The Immigrant)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

Dehşet Gecesi (Exists)/Özen Film/Vişne Production,

Fırtınanın Ortasında (Strangerland)/Pinema Film/Calinos Films,

Kanlı Tatil (Indigenous)/Bir Film,

Krallar Kulübü/Bir Film/Minerva Film,

MMXXL/Warner Bros.,

24 Temmuz 2015,

Acemi Çapkın (Caprice)/Bir Film,

Beden (Cialo – Body)/M3 Film/Bir Film,

Darağacı (The Gallows)/Warner Bros.,

Deccal/Mars Dağıtım/Minus Green,

İki Aşk Arasında (How to Make Love Like an Englishman)/Pinema Film,

Kağıttan Kentler (Paper Towns)/The Moments Entertainment,

Kutupta Macera (Operation Arctic)/Özen Film,

Son 5 Yıl (The Last Five Years)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

31 Temmuz 2015,

Darbe/Pinema Film/TFT Yapım,

Kahraman Miçolar (Ooops! Noah is Gone…)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Mission: Impossible – Rogue Nation/UIP Filmcilik,

Victoria/M3 Film/Fabula Films,

While We´re Young/PinemArt Film,

Yeni Kız Arkadaşım (Une Nouvelle Amie – New Girlfriend)/Warner Bros./Mor Film,

07 Ağustos 2015,

Aç Kalpler (Hungry Hearts)/M3 Film/Fabula Films,

Eski Sevgiliyi Unutmanın 10 Yolu/Mars Dağıtım/d.f.g.s. Production,

Fant4stik (Fant4stic) (Fantastik Dörtlü)/The Moments Entertainments,

Kaptan Cingöz Macera Peşinde (Albert)/Bir Film/Yeni Film,

Son Şans (Southpaw)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Vahşet Geçidi (Lemon Tree Passage)/Bir Film/Fabula Films,

14 Ağustos 2015,

61. Bölge: İntikam/MC Film/Zayka Yapım,

Barbie Prenses ve Rock Star (Barbie Rock’n Royals)/UIP Filmcilik,

Dünyanın Sonu (Afflicted)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

Geçmişten Gelen (The Gift)/Bir Film/Fabula Films,

Merdiven Baba/Cine Film/MinT Yapım,

Tatil Zamanı (Vacation)/Warner Bros.,

Üç Harfliler 2: Hablis/The Moments Entertainment/The Moments Entertainment,

Yağmurlu Gecede: Gülperi/İdris Özdemir,

21 Ağustos 2015,

13 Günah (13 Sins)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

Hayallerimdeki Kadın (Manglehorn)/Mars Dağıtım/Digitürk,

Hitman: Ajan 47 (Hitman: Agent 47)/The Moments Entertainment,

İnsanlıktan Uzakta (Loin Des Hommes – Far From Men)/M3 Film/Fabula Films,

Lanet II (Sinister II)/Bir Film/Fabula Films,

Minik Kuş (Gus – Petit Oiseau, Grand Voyage / Yellowbird)/MC Film/Mekanik Film,

Pixels/Warner Bros.,

28 Ağustos 2015,

American Ultra/The Moments Entertainment,

Aşk ve Merhamet (Love & Mercy)/The Moments Entertainment,

Aşkın Ritmi (We Are Your Friends)/Bir Film/Fabula Films,

En Güzeli/Mars Dağıtım/Yayla Sanat Medya,

Geçmişin Laneti (Visions)/Pinema Film/Calinos Films,

Kaçış Yok (No Escape)/Mars Dağıtım/Tanweer Film,

Kod Adı: U.N.C.L.E. (The Man From U.N.C.L.E.)/Warner Bros.,

Şeytanın Gözleri (Starry Eyes)/M3 Film/Fabula Films,

Yitik Kuşlar/PinemArt Film/Kara Kedi Film,

04 Eylül 2015,

Ben Kimim (Who am I)/M3 Film/Fabula Films,

Karayel Poyraz/Özen Film/Siz Yapım,

Minyonlar (Minions)/UIP Filmcilik,

Piyasadan Büyük ALACAĞIMIZ VAR: Maddi Manevi/MC Film/Sami Dündar Film Studios,

Robinson Crusoe & Cuma/Mars Dağıtım/Film Bahçesi,

Şeytanın Gecesi (Exeter)/Bir Film/Calinos Films,

Taşıyıcı: Son Hız (The Transporter: Refuled)/The Moments Entertainment,

11 Eylül 2015,

Asimetrik/AGU Film/AGU Film,

Doraemon (Stand by Me Doraemon)/Bir Film/Yeni Film,

Firak/Orak Film/Rok Yapım,

Gece Bitmeden (Before We Go)/Bir Film,

Her Şey Güzel Olacak (Everything Will Be Fine)/M3 Film/Mars Production,

İlişki Durumu: Kaçamak (She’s Funny That Way)/Pinema Film,

Kanlı Postal/Özen Film/EBT Yapım,

Küçük Kurtarıcılar (Der Kleine Medicus: Geheimnis Volle Mission Im Körper – The Little Medic: Secret Mission of the Bodynauts)/Özen Film,

Mr. Holmes ve Müthiş Sırrı (Mr. Holmes)/PinemArt Film,

Sessizliğin Bakışı (Look of Silence)/Bir Film/Kurmaca Film,

Sıradışı Anne (Ricki and the Flash)/Warner Bros.,

Ziyaret (The Visit)/UIP Filmcilik,

12 Eylül 2015,

dab6e/Mars Dağıtım/J Plan – TAFF Pictures,

18 Eylül 2015,

Can Tertip/MC Film/Fanatik Film,

Everest/UIP Filmcilik,

Guruldayan Kalpler/Chantier Films/Barakuda Film,

Kara Bela/Mars Dağıtım/BKM Film,

Labirent: Alev Deneyleri (The Maze Runner: The Scorch Trials)/The Moments Entertainment,

Sicario/Chantier Films,

23 Eylül 2015,

Küçük Prens (The Little Prince)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

24 Eylül 2015,

Adana İşi/Chantier Films/Calion Film,

25 Eylül 2015,

45 Yıl (45 Years)/M3 Film/Bir Film,

Aşk Nerede?/UIP Filmcilik/Kült Film,

Madımak: Carina’nın Günlüğü/Pinema Film/Gökkuşağı Film,

Stajyer (The Intern)/Warner Bros.

Yok Artık/Bir Film/AC Film,

02 Ekim 2015,

Bulantı/Bir Film/Mavi Film,

Efsane (Legend)/MC Film/Mekanik Film,

Kafes/Chantier Films/Joy Pr.,

Marslı (The Martian)/The Moments Entertainment,

Şah Mat (Pawn Sacrifice)/The Moments Entertainment,

Tuhaf Bir Sihir (Strange Magic)/UIP Filmcilik,

Vesvese: Cin Tuzağı/Özen Film/Belstudio Production,

09 Ekim 2015,

Ejder Kılıcı (Dragon Blade)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Geniş Aile: Yapıştır/Chantier Films/Barakuda Film,

Hayat Öpücüğü/Mars Dağıtım/BKM Film,

Mantıksız Adam (Irrational Man)/Bir Film,

Regression: Korku Terapisi (Regression)/Pinema Film,

Tehlikeli Yürüyüş (The Walk)/Warner Bros.,

Yanlış Kapı (Knock Knock)/MC Film/Mekanik Film,

16 Ekim 2015,

Amy/M3 Film/D Productions,

Kara Düzen (Black Mass)/Warner Bros.

Kızıl Tepe (Crimson Peak)/UIP Filmcilik,

Kü’fa: Cin Kapanı/Bir Film/Ervizyon Film,

My Little Pony: Equestria Girls – Arkadaşlık Oyunları (My Little Pony: Equestria Girls – Friendship Games)/Bir Film,

Öyle ya da Böyle/Chantier Films/Altın Yapım,

Yaktın Beni/UIP Filmcilik/TMC Film,

23 Ekim 2015,

Babalar ve Kızları (Fathers & Daughters)/MC Film/Mekanik Film,

Evlenmeden Olmaz/Pinema Film/Yakaza Film Yapım,

Mustang/M3 Film/Kurmaca Film,

Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu (Paranormal Activity: The Ghost Dimension)/UIP Filmcilik,

Solace/Pinema Film,

Son Cadı Avcısı (The Last Witch Hunter)/The Moments Entertainment,

Otel Transilvanya 2 (Hotel Transylvania 2)/Warner Bros.,

Takım: Mahalle Aşkına/Mars Dağıtım/Spark Film,

29 Ekim 2015,

Frankenstein/Mars Dağıtım/Majestic Film,

Git Başımdan/Warner Bros./Asteros Film,

30 Ekim 2015,

Abbas’ın Melekleri/Özen Film/Film Medya,

Afacanlar Takımı: Büyük Yarış (Raven: The Little Rascal)/Bir Film,

Çok Pişmiş (Burnt)/The Moments Entertainment,

Güneş Tepedeyken (Zvizdan – The High Sun)/M3 Film/Bir Film,

Mavi Gece/Mars Dağıtım/Tele Yapım,

Nefesim Kesilene Kadar/M3 Film/Prolog Film,

06 Kasım 2015,

Abluka/Bir Film/Liman Film,

Cin Kuyusu/Mars Dağıtım/VTR Production,

Düşlerin Terzisi (The Dressmaker)/Bir Film,

Gizli Dosya (Truth)/PinemArt Film,

Kariyer/MC Film/Glamour Yapım,

Sevimli Köpek Lotte (Leiutajateküla Lotte – Lotte from Gadgetville)/Özen Film,

Spectre 007/Warner Bros.,

13 Kasım 2015,

Alibaba ve 7 Cüceler/Mars Dağıtım/Nu Look Production – CMYLMZ Fikir Sanat,

Hayal Ülkesi (Jauja)/M3 Film,

İçimde Akan Nehir/MC Film/Güleryüz Film,

Kurt Baskını (Pack)/Özen Film/Roll Caption,

Snoopy ve Charlie Brown Peanuts Filmi (The Peanuts Movie)/The Moments Entertainment,

20 Kasım 2015,

Açlık Oyunları: Alaycı Kuş Bölüm 2 (Hunger Games: Mockingjay Part 2)/The Moments Entertainment,

Annem (Mia Madre)/M3 Film/Filmartı Film,

Hayatın Kıyısında (By The Sea)/UIP Filmcilik,

Hüddam/Bir Film/Hayal Sanat,

Gizemli Gerçek (Secret in Their Eyes)/Pinema Film,

Pırdino/Mars Dağıtım/Siyah Martı,

27 Kasım 2015,

Diktatör Adolf Hitler’in Hayatının Esrarengiz Yönleri/Özen Film/MG Film Prodüksiyon,

Casuslar Köprüsü (Bridge of Spies)/The Moments Entertainment,

Goosebumps: Canavarlar Firarda (Goosebumps)/Warner Bros.,

Sakin Batı (Slow West)/M3 Film/Bir Film,

Uzaklarda Arama/Mars Dağıtım/Vadi Film,

04 Aralık 2015,

Aşka Özgürlük (Freeheld)/Bir Film/Filma Ltd.,

Dolanma/MC Film/Tekhne Film,

Düğün Dernek 2: Sünnet/Mars Dağıtım/BKM Film,

Life/PinemArt Film,

Macbeth/Bir Film/Calinos Films,

Sarmaşık/Bir Film/Insignia Yapım – Kala Film,

11 Aralık 2015,

Ah Yalan Dünyada: Neşet Ertaş/Orak Film/At Yapım,

Azap/MC Film/Don Kişot Yapım,

Kurbaga Krallığı (Frog Kingdom)/The Moments Entertainment,

Pan/Warner Bros.,

Rüzgarın Hatıraları/Bir Film/Nar Film – Most Prodüksiyon,

Steve Jobs/UIP Filmcilik,

Victor Frankenstein/The Moments Entertainment,

17 Aralık 2015,

Star Wars: Güç Uyanıyor (Star Wars: The Force Awakens)/UIP Filmcilik,

18 Aralık 2015,

Çılgın Dostlar: Korkak Kahraman (Open Season: Scared Silly)/Bir Film/Sony Pictures Animation,

Gassal/The Moments Entertainment/Infomedya Yapım,

Kahin’in Kızı (The Shamer Daughter)/Özen Film,

Lolo/Bir Film,

Ma Ma/Bir Film,

Mutlu Yıllar (Love the Coopers)/The Moments Entertainment,

Nadide Hayat/Mars Dağıtım/TAFF Pictures,

25 Aralık 2015,

Ana Yurdu/M3 Film/Zela Film,

Barselona’da Bir Yılbaşı Gecesi (Barcelona Nit d’Hivern – Barcelona Christmas Night)/Bir Film,

Buz ve Gökyüzü (La Glace et le Ciel – Ice and the Sky)/M3 Film/Mars Production,

Delibal/Warner Bros./Ay Yapım,

Ertuğrul 1890/Mars Dağıtım/T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü,

Kar Korsanları/Orak Film-M3 Film/Kars Film,

Point Break/The Moments Entertainment,

Saklı/Orak Film-PinemArt Film/Evci Film,

Son Efsane (The Program)/M3 Film/Fabula Films,

The Lobster/Pinema Film/Calinos Films,

Toz Bezi/Ahu Film-M3 Film/Ret Film,

01 Ocak 2016,

Alvin ve Sincaplar: Yol Macerası (Alvin and the Chipmunks: Road Trip)/The Moments Entertainment,

Baskın: Karabasan/Chantier Films/MO Film,

Deniz Ortasında (In the Heart of the Sea)/Warner Bros.,

Dheepan/M3 Film/Filmartı Film,

Kocan Kadar Konuş: Diriliş/UIP Filmcilik/BKM Film,

Sadakat/Pinema Film/Calion Film,

08 Ocak 2016,

Amman Hocam 1 (Les Profs – Serial Teachers)/Özen Film,

Büyük Açık (The Big Short)/UIP Filmcilik,

Creed: Efsanenin Doğuşu (Creed)/Warner Bros.,

Joy/The Moments Entertainment,

Sevimli Tilki (Agent F.O.X.)/MC Film/Horizon International,

The Hateful Eight/Pinema Film,

15 Ocak 2016,

Bizans Oyunları: Geym of Bizans/Mars Dağıtım/Avşar Film,

Diren: Zamanı Geldi (Suffragette)/Bir Film/Bir Film,

Finding Dory/UIP Filmcilik,

İyi Bir Dinozor (The Good Dinosaur)/UIP Filmcilik,

Kardeşim Benim/Mars Dağıtım/TAFF Pictures – BRK’S Productions,

The Club/M3 Film/Fabula Films,

22 Ocak 2016,

Çılgın İhtiyar (Dirty Grandpa)/Pinema Film,

Diriliş (The Revenant)/The Moments Entertainment,

Dedemin Fişi/UIP Filmcilik/BKM Film,

Gençlik (Youth)/M3 Film/Mars Production,

Karlar Kralı Norm (Norm of the North)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Köstebekgiller: Gölge’nin Tılsımı/Warner Bros./Arzum Film Animasyon,

Şafakla Dönenler/Paradoks Film/Paradoks Film,

Şevkat Yerimdar 2: Bizde Sakat Çok/MC Film/Uğur Film,

29 Ocak 2016,

Her Şey Aşktan/Warner Bros./Avşar Film,

İftarlık Gazoz/Mars Dağıtım/NuLook Film,

Spotlight/Warner Bros.,

Yalan Labirenti (Im Labyrinth Des Schweigens – Labyrinth of Lies)/M3 Film/Fabula Films,

Zor Saatler (The Finest Hours)/UIP Filmcilik,

05 Şubat 2016,

Carol/Bir Film/Fabula Films,

Hep Yek/Pinema Film/Calion Film,

Ip Man 3 (Yip Man)/Chantier Films,

Kötü Kedi Şerafettin/UIP Filmcilik/Anima İstanbul,

Temel ile Dursun İstanbul’da/Özen Film/Taş Filmi,

12 Şubat 2016,

Aşkın Seçimi (The Choice)/Mars Dağıtım/Esen Entertainment,

Danimarkalı Kız (The Danish Girl)/UIP Filmcilik,

Deadpool/The Moments Entertainment,

Dünyanın En Güzel Kokusu/Bir Film/Endemol – Böcek Film,

Hes@pta Aşk/Mars Dağıtım/Depo Film – İmaj,

Mel-un/MC Film/Zayka Yapım,

Sessiz Çığlık (Louder Than Bombs)/M3 Film/Bir Film,

19 Şubat 2016,

Ayı Kardeşler: Kurtarma Operasyonu (Boonie Bears, to the Rescue)/Bir Film,

Room: Gizli Dünya (Room)/PinemArt Film,

Osman Pazarlama/Warner Bros./Çamaşırhane Film,

Saul’un Oğlu (Son of Saul)/M3 Film/Fabula Films,

26 Şubat 2016,

Aşk ve Gurur + Zombiler (Pride and Prejudice and Zombies)/Chantier Films,

Çağrılan/Mars Dağıtım/Film Bahçesi,

Hesaplaşma (Misconduct)/MC Film,

Mısır Tanrıları (Goods of Egypt)/The Moments Entertainment,

Senarist/Chantier Films/Metraj Film,

Zebani (The Stranger)/Özen Film/Vişne Production,

04 Mart 2016,

5. Dalga (The 5th Wave)/Warner Bros.,

Ali Kundilli 2/The Moments Entertainment/FA Film,

Ceberrut/MC Film/Bor Yapım,

Babalar Savaşıyor (Daddy’s Home)/UIP Filmcilik,

Kaçma Birader/Mars Dağıtım/Endemol Shine – Böcek Film

Kod Adı: Londra (London Has Fallen)/Pinema Film/D Productions,

11 Mart 2016,

Annemin Yarası/Mars Dağıtım/BKM Film,

Hasret (Sehnsucht)/M3 Film/Mars Production,

Kolpaçino 3. Devre/UIP Filmcilik/Film İstanbul,

Naciye/Chantier Films/Sonbay Sanat ve Prodüksiyon Ltd.,

Romada Aşk Başkadır (All Roads Lead To Rome)/Bir Film/Fabula Films,

Uyumsuz Serisi: Yandaş (The Divergent Series: Allegiant)/The Moments Entertainment,

18 Mart 2016,

Kod 999 (Triple 9)/Chantier Films,

Kung Fu Panda 3/The Moments Entertainment,

Mükemmel Bir Gün (A Perfect Day)/M3 Film/Mars Production,

Olaylar Olaylar/Pinema Film/Orka Yapım,

Ölüm ve Ötesi (El Cadaver de Anna Fritz – The Corpse of Anna Fritz)/Özen Film,

Seni Şimdiden Özledim (Miss You Already)/The Moments Entertainment,

Şeytan Tüyü/Warner Bros./Dino Yapım,

25 Mart 2016,

Azazil 2: Büyü/MC Film/Burak Yapım,

Batman v Superman: Adaletin Şafağı (Batman v Superman: Dawn of Justice)/Warner Bros.,

Hatıraların Masumiyeti: Orhan Pamuk’un Müzesi – İstanbul (Innocence of Memories)/M3 Film/Filmartı Film,

Hayatımın Yolculuğu (A Walk in the Woods)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Leblebi Tozu/Cine Film/Fix Film,

Sol Şerit/Pinema Film/Terra Film,

01 Nisan 2016,

Aşkın Sırrı: Somuncu Baba/Pinema Film/Imagine Film Productions – VSG Production,

Bir Dilim Aşk (My Bakery in Brooklyn)/Bir Film,

Cloverfield Yolu No: 10 (10 Cloverfield Lane)/UIP Filmcilik,

Deliormanlı/Mars Dağıtım/SugarWorkz Film – TAFF Pictures,

Kartal Eddie (Eddie the Eagle)/The Moments Entertainment,

Küçük Savaşçı: Savva (Savva, Serdtse Voina)/MC Film,

Suikastçi (The Assassin)/M3 Film/Bir Film,

08 Nisan 2016,

91.1/Chantier Films/Bağımsız Film,

Azem 3: Cin Tohumu/Chantier Films/Retropro Yapım,

Baba Mirası/Özen Film/Sine Line Film,

Cesur Horoz (Rumble Rooster)/The Moments Entertainment,

Kızkaçıran/Mars Dağıtım/Saygın Filmcilik – Serpil Altın Film

Küçük Esnaf/Mars Dağıtım/BKM Film,

Ölüm Emri (Eye in the Sky)/The Moments Entertainment,

Ölümcül Oyun (Goodnight Mommy)/M3 Film/Fabula Films,

Türk Lokumu/MC Film/Topaloğlu Film – TDM Prodüksiyon,

Yeniden Başla (Demolition)/Bir Film/Fabula Films,

Zoolander 2/UIP Filmcilik,

15 Nisan 2016,

Ateş/The Moments Entertainment/Pasha Projects,

Bekar Yaşam Kılavuzu (How to Be Single)/Warner Bros.,

Heidi/MarsDağıtım/Medyavizyon Film,

Kapının Diğer Tarafı (The Other Side of the Door)/The Moments Entertainment,

Orman Çocuğu (The Jungle Book)/UIP Filmcilik,

Ölüm Treni (Backtrack)/Bir Film/Fabula Films,

Suç/lu (Criminal)/Pinema Film/D Productions,

Yemekteydik ve Karar Verdim/M3 Film/Yeditepe Film,

22 Nisan 2016,

Avcı: Kış Savaşı (The Huntsman: Winter’s War)/UIP Filmcilik,

Babaların Babası/Mars Dağıtım/NYC Film,

Kabr-i Cin: Mühür/Cine Film/Metronom Yapım,

Kor/Bir Film/Mavi Film – Bredok Film,

Kral İçin Hologram (A Hologram for the King)/Chantier Films,

Kuzular Kurtlara Karşı (Sheep and Wolves)/Bir Film,

Küçük Kral (Little King Macius)/Özen Film,

Şeytan Papuçta/MC Film/ACM Film Yapım,

Yola Geldik: Komedi Mafya/Pinema Film/11 K Film Yapım,

Yolculuk/PinemArt Film/Bağımsız Sinema Merkezi,

27 Nisan 2016,

Baskın Günü (Bastille Day)/Mars Dağıtım/Esen Entertainment,

29 Nisan 2016,

Bay Doğru (Mr. Right)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Brooklyn/The Moments Entertainment,

Emicem Hospital/Chantier Films/Hamsimedya Prodüksiyon,

Kadere Tutsak/MC Film/REC Star Film,

Kurdun Uyanışı (Wolf Totem)/Özen Film/Özen Film – Umut Sanat,

Magi/Mars Dağıtım/TAFF Pictures,

Özel Bir Gün (Mother’s Day)/Pinema Film,

Rachet ve Clank/The Moments Entertainment,

Yeni Ahit (Le Tout Nouveau Testament – The Brand New Testament)/M3 Film/Kurmaca Film,

06 Mayıs 2016,

5 Dakkada Değişir Bütün İşler/Chantier Films/TFT Yapım, Uzak Yapım Film,

Adım Adım: Işığa Giden Yol/Bir Film/Toprak Film,

Ankara Yazı: Veda Mektubu/Mars Dağıtım/Gala Film Fest,

Başgan/Perişan Film,

Cinnia: İfrit’in Diyeti/MC Film/Özgür Yapımlar,

Çöl Kraliçesi (Queen of the Desert)/Chantier Films,

İşkence Odası (Martyrs)/Bir Film,

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War)/UIP Filmcilik,

Sonsuzluk Teorisi (The Man Who Knew Infinity)/PinemArt Film,

Yar1m (Yarım)/The Moments Entertainment/Rüzgar Film,

13 Mayıs 2016,

Angry Birds Film (The Angry Birds Movie)/Warner Bros.,

Dadaş/Özen Film/Hançer Yapım,

Dehşet Treni (Howl)/The Moments Entertainment/Siyah Beyaz Film,

Hitchcock Truffaut/M3 Film/Fabula Films,

Kötü Komşular 2 (Neighbors 2: Sorority Rising)/UIP Filmcilik,

Oflu Hoca’nın Şifresi 2/Mars Dağıtım/Üçgen Yapımevi,

19 Mayıs 2016,

X-Men: Apocalypse/The Moments Entertainment,

20 Mayıs 2016,

7. Gün (The Offering)/Bir Film/Calinos Films,

Alamet-i Kıyamet: Tarikat/Pinema Film/Asteros Film,

Annemle Geçen Yaz (Que Horas Ela Volta – The Second Mother)/M3 Film/Filmartı Film,

Başımın Belası (Tumbledown)/Bir Film/Calinos Films,

İyi Adamlar (The Nice Guys)/Chantier Films,

Misafir/PinemArt Film/Atlanta Film,

Yakışıklı Rocky (Rocky Handsome)/Mars Dağıtım/Mars Cinema Group,

27 Mayıs 2016,

1 Kezban 1 Mahmut: Adana Yollarında/Chantier Films/Delivizyon Film,

Abbas’ın Melekleri/Özen Film/Film Medya,

Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden (Alice Through The Looking Glass)/UIP Filmcilik,

Blinky Bill: Kahraman Koala (Blinky Bill The Movie)/Mars Dağıtım/TMC Film,

Chronic/M3 Film/Kurmaca Film,

Cinni: Uyanış/Mars Dağıtım/Hangar Film,

Memleket/Avşar Film,

Para Tuzağı (Money Monster)/Warner Bros.,

Rüzgarın Oğlu (Race)/PinemArt Film,

03 Haziran 2016,

Arama Moturu/Bir Film/At Yapım,

Benim Çılgın Düğünüm 2 (My Big Fat Greek Wedding 2)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Evrim (Evolution)/M3 Film/Bir Film,

Sen Benimsin (A Bigger Splash)/Bir Film/Fabula Films,

Sokak Köpekleri Bal ile Betty/PinemArt Film/F & A Media,

Şeytanın Çocukları: El Ebyaz/Pinema Film/Infomedya Yapım,

Vurgun (The Trust)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Warcraft: İki Dünyanın İlk Karşılaşması (Warcraft)/UIP Filmcilik,

Yaz Kampı (Summer Camp)/Mars Dağıtım/Limon Film,

10 Haziran 2016,

Belgica/M3 Film/Bir Film,

Fırtınalı Hayatlar (Genius)/PinemArt Film,

Ki & Ka: Kim Kadın Kim Koca (Ki & Ka)/Mars Dağıtım/Bollywood Rüzgarı,

Korku Seansı 2 (The Conjuring 2)/Warner Bros.,

Özel Kargo (Precious Cargo)/Chantier Films,

Sekerat: Son/MC Film/Fark Film,

Sihirbazlar Çetesi 2 (Now You See Me 2)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Ve Panayır Köyden Gider/Mars Dağıtım/Cadavre Film,

Zootropolis: Hayvanlar Şehri (Zootopia – Zootropolis)/UIP Filmcilik,

17 Haziran 2016,

Ammar 2: Cin İstilası/Mars Dağıtım/Sami Dündar Film,

B.O.K.: Bi O Kalmıştı/MC Film/FilmSeti,

Bin Başlı Canavar (Un Monstruo de Mil Cabezas – A Monster With a Thousand Heads)/M3 Film/Calinos Films,

İnatçılar (Hrutar – Rams)/M3 Film/Filmartı Film,

Lanetli Çocuk (The Boy)/Pinema Film,

Merkezi İstihbarat (Central Intelligence)/UIP Filmcilik,

Robinson Crusoe/Bir Film/Fabula Films,

Senden Önce Ben (Me Before You)/Warner Bros.,

Siyahın Elli Tonu (Fifty Shades of Black)/The Moments Entertainment,

23 Haziran 2016,

Ninja Kamlumbağalar: Gölgelerin İçinden (Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows)/UIP Filmcilik,

24 Haziran 2016,

Bekleyiş (L’Attesa – The Wait)/M3 Film/Bir Film,

Kördüğüm (Maggie’s Plan)/Bir Film,

Kurtuluş Günü: Yeni Tehdit (Independence Day: Resurgence)/The Moments Entertainment,

Muna/Mars Dağıtım/İkinci Yeni Film,

Süper Papağan Film (El Americano: The Movie)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

30 Haziran 2016,

The BFG (The Big Friendly Giant)/Pinema Film,

01 Temmuz 2016,

Arınma Gecesi: Seçim Yılı (The Purge: Election Year)/UIP Filmcilik,

Babaannem/MC Film/Gümüş Film,

Bir Kadın + Bir Erkek (Un + Une)/PinemArt Film,

Hitler’e Suikast (Elser – 13 Minutes)/M3 Film/Fabula Films,

Küçük Şövalye Trenk (Der kleine Ritter Trenk – Trenk, The Little Knight)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Midnight Special/Chantier Films,

Üç Harfliler 3: Karabüyü/The Moments Entertainment/The Moments Entertainment-Muhteşem Film,

08 Temmuz 2016,

Denizdeki Ateş (Fuoco Ammare – Fire At Sea)/M3 Film/Filmartı Film,

Frekans (Cell)/Mars Dağıtım/Mir Prodüksiyon,

Mike ve Dave: Ah Bir Sevgili Yapsak (Mike and Dave: Need Wedding Dates)/The Moments Entertainment,

Tarzan Efsanesi (The Legend of Tarzan)/Warner Bros.,

15 Temmuz 2016,

Aşk Uğruna (Equals)/PinemArt Film,

Ben Salvador Değilim (I am Not Salvador)/Mars Dağıtım/ENG Şirketler Grubu,

Buz Devri: Büyük Çarpışma (Ice Age: Collision Course)/The Moments Entertainment,

Simülasyon (The Call Up)/Bir Film/Fabula Films,

Soygun (Braqueurs)/MC Film/Yeni Film,

Sultan (Sultan)/Mars Dağıtım/Bollywood Rüzgarı,

Şimdi Nereyi İşgal Edelim? (Where to Invade Next)/M3 Film/Kurmaca Film,

22 Temmuz 2016,

Amman Hocam 2 (Les Profs 2 – Serial Teachers 2)/Özen Film,

Doraemon: Taş Devri Macerası (Eiga Doraemon: Shin Nobita no Nippon Tanjou – Doraemon: Nobita and the Birth of Japan)/Bir Film/Yeni Film,

Hain (Our Kind of Traitor)/Chantier Films,

Işıklar Sönünce (Lights Out)/Warner Bros.,

Kanlı Girdap/Mars Dağıtım/FBR Prodüksiyon,

Remember: Hatırla (Remember)/M3 Film/Filmartı Film,

29 Temmuz 2016,

Eyvah Annem Dağıttı (Bad Moms)/Pinema Film,

Ghostbusters: Hayalet Avcıları (Ghostbusters)/Warner Bros.,

Jason Bourne/UIP Filmcilik,

Prensim (Mon Roi)/M3 Film/Fabula Films,

Şeytanın Oyuncakları (Worry Dolls)/Bir Film/Fabula Films,

05 Ağustos 2016

Emanet/Mars Dağıtım/Tünel Film,

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı (The Secret Life of Pets)/UIP Filmcilik,

Hayran (Fan)/Mars Dağıtım,

Kabustan Gelen (Before I Wake)/The Moments Entertainment,

Karanlık Sular (The Shallows)/Warner Bros.,

Kurtarıcı (Extraction)/Chantier Films,

Neon Şeytan (The Neon Demon)/M3 Film/Fabula Films,

10 Ağustos 2016,

Artık Hayallerim Var/M3 Film/Atlantik Film,

12 Ağustos 2016,

Cafe Society/Bir Film,

Lanetli Anahtar: Cinlerin Gazabı/Mars Dağıtım/İGA Medya Yapım,

Suicide Squad: Gerçek Kötüler (Suicide Squad)/Warner Bros.,

Vahşet Gecesi (Bound to Vengeance)/Bir Film/Calinos Films,

Veronique’in İkili Yaşamı (The Double Life of Veronique)/M3 Film/Bir Film,

19 Ağustos 2016,

Barbie: Uzay Macerası (Barbie: Starlight Adventure)/UIP Filmcilik,

Bol Şans/Mars Dağıtım/Angle Production,

Kralın Kılıcı: Final Fantasy XV (Kingsglaive: Final Fantasy XV)/Bir Film,

Viral/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Yüce Adalet (The Whole Truth)/Pinema Film,

26 Ağustos 2016,

Nefesini Tut (Don’t Breathe)/Warner Bros.,

Oyun (Nerve)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Saraybosna’da Ölüm (Death in Sarajevo)/M3 Film/Calinos Films,

Sevimli Kedi İş Başında 2 (Don Gato: El Inicio de la Pandilla – Top Cat Begins)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Star Trek Sonsuzluk (Star Trek Beyond)/UIP Filmcilik,

Suikast (Mechanic: Resurrection)/Mars Dağıtım,

02 Eylül 2016,

Hayat Işığım (The Light Between Oceans)/PinemArt Film,

Kan Bağı (Blood Father)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Kayıp Balık Dori (Finding Dory)/UIP Filmcilik,

Korku Komedi: Bana Normal Aktiviteler/Mars Dağıtım/Film Fabrikası,

Masal/Özen Film/Erik Sanat,

Siccin 3: Cürmü Aşk/The Moments Entertainment/Muhteşem Film,

Tutmayın Beni/Pinema Film/Kült Yapım,

09 Eylül 2016,

Azem 4: Alacakaranlık/Pinema Film/Retropro Yapım,

Ben-Hur/UIP Filmcilik,

El Değmemiş Aşk/Mars Dağıtım/BKM Film,

Küçük Adamlar (Little Men)/M3 Film/Mars Production,

Lanetli Mesaj (Friend Request)/Bir Film/Fabula Films,

Sully/Warner Bros.,

Toz Ol (Skiptrace)/Chantier Films,

16 Eylül 2016,

Bridget Jones’un Bebeği (Bridget Jones’s Baby)/UIP Filmcilik,

Kalandar Soğuğu/M3 Film/Kara Film,

Köstebek (Imperium)/Mars Dağıtım/Filmdom Media,

Yıldızlar da Kayar Das Borak/The Moments Entertainment/Seçkin Yapım,

23 Eylül 2016,

Blair Cadısı (Blair Witch)/The Moments Entertainment,

Çok Uzak Fazla Yakın/Bir Film/Ateş Film,

Gece Seansı/Chantier Films/Dokuz Film,

İkimize Bir Dünya/Özen Film/Atadeniz Film,

Leylekler (Storks)/Warner Bros.,

Muhteşem Yedili (The Magnificent Seven)/Warner Bros.,

Müthiş Bir Film/Pinema Film/Erka Reklam Film Yapım – Caka Medya,

Ot/MC Film/GSA Film,

Rauf/Mars Dağıtım/Aslan Film-Peri Film,

Rüzgarda Salınan Nilüfer/M3 Film/Mativa Film,

Saftirikler/Derin Film/Dali Yapım

30 Eylül 2016,

Bayan Peregrine’in Tuhaf Çocukları (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)/The Moments Entertainment,

Bir Baba Hindu/Mars Dağıtım/BKM Film,

Deepwater Horizon: Büyük Felaket (Deepwater Horizon)/The Moments Entertainment,

Elveda Berlin (Tschick – Good Bye Berlin)/Bir Film/Fabula Films,

Lanet: Uyanış/MC Film/Vidd Film,

Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Pele)/Chantier Films,

Tüm Sırların Sahibi Kız (The Girl With All the Gifts)/Bir Film/Yeni Film,

07 Ekim 2016,

Bayram Abi/Mars Dağıtım/Dikmen Yapım,

Canım Kardeşim Benim: Uzaylılar mı Gelmiş?/Warner Bros./Portakal Animation,

Pamuk Prenses/Cine Film/Mint Yapım,

Pete ve Ejderhası (Pete’s Dragon)/UIP Filmcilik,

Trendeki Kız (The Girl on the Train)/Pinema Film,

Yok Artık 2/The Moments Entertainment/AC Film,

14 Ekim 2016,

Ansızın (Auf Einmal – All of a Sudden)/Bir Film/Memento Films,

Berzah: Cin Alemi/Chantier Films/FilmStop,

Cehennem (Inferno)/Warner Bros.

Demir Yumruk (Hands of Stone)/PinemArt Film,

Oğlan Bizim Kız Bizim/Pinema Film/Kült Yapım,

Seni Seven Ölsün/Mars Dağıtım/NTC Medya,

Yolsuzlar Çetesi/Bir Film/Kar Film,

21 Ekim 2016,

Defne’nin Bir Mevsimi/Mars Dağıtım/Argos Yapım – Bandoneon Films,

En Süper Kahramanlar (Bling)/Bir Film/Filmdom Media,

İkimizin Yerine/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

İllet/MC Film/Acaristan Film,

Jack Reacher: Asla Geri Dönme (Jack Reacher: Never Go Back)/UIP Filmcilik,

Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları (Middle School: The Worst Years of My Life)/The Moments Entertainment,

Rüya/M3 Film/Yeşil Film,

28 Ekim 2016,

Ekşi Elmalar/Mars Dağıtım/BKM Film,

Hesaplaşma (The Accountant)/Warner Bros.,

Hz. Muhammed: Allah’ın Elçisi (Muhammad: The Messenger of God)/Chantier Films/Turkuvaz Media Grubu,

Kubo ve Sihirli Telleri (Kubo and the Two Strings)/UIP Filmcilik,

Julieta/Bir Film,

04 Kasım 2016,

Albüm/M3 Film/Kamara Film,

Dağ II/Mars Dağıtım/Çağlararts – Insignia,

Doktor Strange (Doctor Strange)/UIP Filmcilik,

Geniş Aile 2: Her Türlü/Chantier Films/Barakuda Film,

O Kadın (Elle)/Özen Film,

Troller (Trolls)/The Moments Entertainment,

11 Kasım 2016,

Arrival: Geliş (Arrival)/Chantier Films,

Benim Adım Feridun/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

Canavarın Çağrısı (A Monster Calls)/The Moments Entertainment,

Kaptan Fantastik (Captain Fantastic)/M3 Film/Bir Film,

Rus’un Oyunu/Warner Bros./Levent Özdemir Pictures,

18 Kasım 2016,

Adam mısın!/Pinema Film/Filmhane Film,

Ayı Kardeşler 2: Büyülü Kış (Xiong Chumo Zhi Xueling Xiongfeng – Bonie Bears: A Mystical Winter)/Bir Film,

Bir Şey Değilim/Orak Film/Abad Film,

Fantastik Canavarlar: Nelerdir, Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find Them?)/Warner Bros.,

İkinci Şans/Mars Dağıtım/Avşar Film – DNZ Film,

Mezuniyet (Bacalaureat – Graduation)/M3 Film/Mars Production,

Ölüm Alfabesi: Kötülüğün Başlangıcı (Ouija: Origin of Evil)/UIP Filmcilik,

25 Kasım 2016,

Bana Git De/Derin Film/Gala Ajans,

Çakallarla Dans 4/UIP Filmcilik/TAFF Pictures-SugarWorkz Film,

Frantz/Bir Film,

Hacksaw Ridge: Savaş Vadisi (Hacksaw Ridge)/Pinema Film,

Lanetli Ev (The House on Pine Street)/The Moments Entertainment,

Pastoral Amerika (American Pastoral)/The Moments Entertainment,

02 Aralık 2016,

Babamın Kanatları/M3 Film/Nar Film,

Görümce/Mars Dağıtım/BKM Film,

Kahraman Ördek (Quackerz)/Bir Film/Fabula Films,

Karanlıklar Ülkesi: Kan Savaşları (Underworld: Blood Wars)/Warner Bros.,

Mavi Bisiklet/M3 Film/Drama Film Production,

Müttefik (Allied)/UIP Filmcilik,

Sevdam Gözlerinde Kaldı/Chantier Films/Yenilmez Sanat Merkezi,

09 Aralık 2016,

Aşk Mektupları (Mal de Pierres – From the Land of the Moon), M3 Film/Fabula Films,

Çılgın Ofis Partisi (Office Christmas Party)/Pinema Film,

Hayati Tehlike/Mars Dağıtım/DS Dijital Yapım Evi,

Kasap Havası/MC Film/1 Mart Film,

Gece Hayvanları (Nocturnal Animals)/UIP Filmcilik,

Sen Benim Herşeyimsin/The Moments Entertainment,

Şarkını Söyle (Sing)/UIP Filmcilik,

14 Aralık 2016,

Rogue One: Bir Star Wars Hikâyesi (Rogue One: A Star Wars Story)/UIP Filmcilik,

16 Aralık 2016,

Alemde 1 Gece/Pinema Film/Mekanik Film,

Aptallar Çetesi (Masterminds)/PinemArt Film,

Oldu mu Şimdi/Özen Film/PPM Yapım,

Sen Sağ Ben Selamet/Mars Dağıtım/Süreç Film,

Tereddüt/Bir Film/Ustaoğlu Film,

Zuzula: Cinler Alemindeki Karanlık Kabus/MC Film/Vidd Film,

23 Aralık 2016,

Assassin’s Creed/The Moments Entertainment,

Değiştir Bakalım/Derin Film/Göksu Film,

Dönerse Senindir/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

Florence (Florence Foster Jenkins)/Bir Film,

Gizli Güzellik (Collateral Beauty)/Warner Bros.,

Hasret Bitti/Sinerji Film/Dip Film,

Kaçış/M3 Film/K2 Film Yapım,

Kartopu Savaşları (La Guerre des Tuques-Snowtime)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Meçhul Kız (La fille inconnue – The Unknown Girl)/M3 Film/Bir Film,

Siyah Karga/Orak Film/MTA Film,

30 Aralık 2016,

Aşık/Özen Film/Deniz Film,

Aşıklar Şehri (La La Land)/The Moments Entertainment,

Baaghi: Asi ve Aşık (Baaghi: A Rebel for Love)/Mars Dağıtım/Soundspace International,

Ben, Daniel Blake (I, Daniel Blake)/Başka Sinema/Filmartı Film,

Çin Seddi (The Great Wall)/UIP Filmcilik,

Kurbağa Krallığı 2: Buz Macerası (Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Nasıl Yani/Pinema Film/Orka Yapım,

Şeytanın Oğlu (Incarnate)/Bir Film/Calinos Films,

06 Ocak 2017,

Ağ (The Net)/Başka Sinema,

Anthropoid/UIP Filmcilik,

Çalgı Çengi: İkimiz/Pinema Film/TR 40 33 Production,

Snowden: Dünyanın En Çok Aranan Adamı (Snowden)/Bir Film/Mars Prodüksiyon,

The Sea of Trees: Sonsuzluk Ormanı (The Sea of Trees)/Chantier Films,

13 Ocak 2017,

American Honey/Kurmaca Film

Felak/Bir Film/Sine Lama Film,

Gölge/MC Film/GSA Film,

Hep Yek 2/The Moments Entertainment/Calion Film,

Kabakçığın Hayatı (Ma Vie de Courgette – My Life as a Courgette)/Başka Sinema,

Sebastian: Sevgili Dostum (Belle and Sebastian: The Adventure Continues)/Özen Film,

Uzay Yolcuları (Passengers)/Warner Bros.,

Queen of Katwe/UIP Filmcilik,

20 Ocak 2017,

Bu da Nereden Çıktı? (Why Him?)/The Moments Entertainment,

Jackie/Bir Film/Fabula Films,

Kötü Çocuk/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

Minik Kahramanlar Macera Peşinde (Los Ilusionautas)/Derin Film/Fanatik Film,

Moana/UIP Filmcilik,

Olanlar Oldu/Mars Dağıtım/BKM Film,

Pepee: Birlik Zamanı/Mars Dağıtım/Düşyeri,

25 Ocak 2017,

Vezir Parmağı/Pinema Film/Boyut Film,

27 Ocak 2017,

Cesur Kahraman: Ejderha Büyüsü (The Dragon Spell)/Bir Film,

İçeride (Shut In)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Kayıp Kral (King of the Belgians)/Filmartı Film,

Satıcı (Forushande – The Salesman)/Başka Sinema/Zeyno Film,

Yeni Nesil Ajan: Xander Cage’in Dönüşü (xXx 3: The Return of Xander Cage)/UIP Filmcilik,

03 Şubat 2017,

Altın (Gold)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Fırıldak Ailesi/Mars Dağıtım/Grafi2000 – BKM Film,

Gecenin Kanunu (Live By Night)/Warner Bros.,

Halka (Rings)/UIP Filmcilik,

Lion/PinemArt Film,

Toni Erdmann/Bir Film/Filmartı Film,

Tüylü Kaçak (Ozzy)/The Moments Entertainment,

Yaşamın Kıyısında (Manchester by the Sea)/Bir Film,

10 Şubat 2017,

Enkaz/Kurmaca Film/Güverte Film,

İsra & Sihirli Kitap (Isra en Het Magische Boek)/MC Film

John Wick Chapter 2/Chantier Films,

Karanlığın Elli Tonu (Fifty Shades Darker)/UIP Filmcilik,

Lego Batman Filmi (The Lego Batman Movie)/Warner Bros.,

Swiss Army Man/UIP Filmcilik,

16 Şubat 2017,

Recep İvedik 5/Mars Dağıtım/Çamaşırhane Film,

17 Şubat 2017,

Ay Işığı (Moonlight)/Bir Film,

Parçalanmış (Split)/UIP Filmcilik,

24 Şubat 2017,

Cereyan/MC Film/Green Pictures,

Gizli Sayılar (Hidden Figures)/The Moments Entertainment,

Karlar Kraliçesi 3: Ateş ve Buz (The Snow Queen 3: Fire and Ice)/Mars Dağıtım/Medyavizyon Film,

Paterson/Başka Sinema/Filmartı Film,

Resident Evil: Son Bölüm (Resident Evil: The Final Chapter)/Warner Bros.,

03 Mart 2017,

Alt Tarafı Dünyanın Sonu (It’s Only The End Of The World)/Kurmaca Film,

Dehşet Evi (Sweet Home)/Kurmaca Film,

Deli Dolu (La Pazza Gioia – Like Crazy)/Filmartı Film,

İstanbul Kırmızısı/Mars Dağıtım/BKM Film,

Kahve ve Sigara (Coffee and Cigarettes)/Başka Sinema/?????,

Logan: Wolverine (Logan)/The Moments Entertainment,

Reis/Mars Dağıtım/Kafkasör Film,

The Founder/PinemArt Film,

Yağmurlarda Yıkansam/Taranç & Taranç Film/Taranç & Taranç Film,

10 Mart 2017,

Deli Aşk/Mars Dağıtım/CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look,

Kong: Kafatası Adası (Kong: Skull Island)/Warner Bros.,

Neruda/Başka Sinema/Fabula Films,

Neşeli Dalgalar: DalgaManya (Surfs Up 2: WaveMania)/Bir Film,

Perde Ayn-ı Cin/Sinerji Film/Mad Motion Production,

Sonsuzluk (Eternite – Eternity)/Filmartı Film,

Süper Yetenek (Rock Dog)/The Moments Entertainment,

17 Mart 2017,

Anadolu Masalları/Chantier Films/Rotanet Film,

Aquarius/Kurmaca Film,

Ben Ölmeden Önce (Before I Fall)/Bir Film/Fabula Films,

Bu Dünyanın Dışında (The Space Between Us)/PinemArt Film,

Genç ve Güzel (Beauty and the Beast)/UIP Filmcilik,

Kırmızı Kaplumbağa (The Red Turtle)/Başka Sinema/Bir Film,

Kuyu/Özen Film/Marla Yapım,

Tatlım Tatlım: Haybeden Gerçeüstü Aşk/Mars Dağıtım/BKM Film,

Yaşam Kürü (A Cure For Wellnes)/The Moments Entertainment,

24 Mart 2017,

Beyaz Balina/Özen Film/Erk Film,

David Lynch: Yaşam Sanatı (David Lynch: The Art Life)/Başka Sinema/Fabula Films,

Hayat (Life)/Warner Bros.,

Otoban (Collide)/Chantier Films,

Power Rangers/The Moments Entertainment,

Sonsuz Aşk/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

31 Mart 2017,

Aşk Uykusu/The Moments Entertainment,

Aşkın Krallığı (A United Kingdom)/Bir Film,

Biz Size Döneriz/Pinema Film/Asteros Film,

Kabuktaki Hayalet (Ghost in the Shell)/UIP Filmcilik,

Nocturama/Filmartı Film,

Patron Bebek (The Boss Baby)/UIP Filmcilik,

Sarıkamış Çocukları/Mars Dağıtım/Dijital Yapım Evi,

Umut Bahçesi (The Zookeeper’s Wife)/Chantier Films,

07 Nisan 2017,

Aşkın Krallığı (A United Kingdom)/Bir Film,

Baraka (The Shack)/The Moments Entertainment,

Bordo Bereliler Suriye/Mars Dağıtım/16 Yapım Medya,

Koca Dünya/Başka Sinema/Maya Film – Atlantik Film,

Şeytani (Satanic)/Bir Film/Fabula Films,

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel/UIP Filmcilik/TAFF Pictures-Üçgen Yapımevi,

Şirinler: Kayıp Köy (Smurfs: The Lost Village)/Warner Bros.,

13 Nisan 2017,

Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious)/UIP Filmcilik,

14 Nisan 2017,

Dehşet Odası (Green Room)/Kurmaca Film,

Kartal Avcısı Kız (The Eagle Huntress)/Filmartı Film,

Mezeci Çırağı/Özen Film/Majör Prodüksiyon,

Otopsi (The Autopsy of Jane Doe)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Yaşamak Güzel Şey/Mars Dağıtım/Artistik Yapım,

21 Nisan 2017,

Beden ve Ruh (Teströl és lélekröl – On Body and Soul)/Başka Sinema,

Blue/Kurmaca Film/Güverte Film,

Kapan (Get Out)/UIP Filmcilik,

Kayıp Şehir Z (The Lost City of Z/)Chantier Films,

Kolonya Cumhuriyeti/Mars Dağıtım/BKM Film,

Maşa ve Koca Ayı (Masha i Medved)/Mars Dağıtım/Majestic Film,

Max Steel/The Moments Entertainment,

Miraç/Bir Film/Galibarda Fikir Sanat,

Silence/PinemArt Film,

Son Macera (Going in Style)/Warner Bros.,

Zer/The Moments Entertainment/Köz Film-Newa Film,

28 Nisan 2017,

Aç Kapıyı Çok Fenayım/MC Film/Yef Media Art,

Bir Annenin Feryadı/Özen Film/Elif Sanat Yapımları,

Çatışma (Eshtebak – Clash)/Filmartı Film,

Dalida/Bir Film,

Galaksinin Koruyucuları 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2)/UIP Filmcilik,

Gelecek Günler (L’Avenia – Things to Come)/Başka Sinema/Fabula Films,

Lanet: Ervah Cinleri/Chantier Films/Sineva Film,

Nereden Nereye/Mars Dağıtım/Insignia,

Ölümcül Deney: Dejavu (Tell Me How I Die)/The Moments Entertainment,

The Circle/Pinema Film,

05 Mayıs 2017,

666 Cin Musaltı/Derin Film/BYFY Productions – Derin Film,

Baş Belası/Mars Dağıtım/Artist Film,

Çam Yarması: Çok Gülecez Çok/Sinerji Film/HVK Yapım,

Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal (Les Visiteurs: La Revolution – The Visitors: Bastille Day)/Özen Film,

Derinliklere Yolculuk (L’Odyssée – The Odyssey)/Başka Sinema/Mars Production,

Eski Sevgili: Kaderin Cilvesi/UIP Filmcilik/Maya Medya,

Gamba: Macera Çetesi (Gamba)/The Moments Entertainment,

Gerçeğin İki Yüzü (The Last Face)/The Moments Entertainment/Tanweer Film,

Saplantı (Unforgettable)/Warner Bros.,

T2 Trainspotting/Warner Bros.,

Umudun Kıyısında/MC Film/11 K Film,

12 Mayıs 2017,

4N1K/Mars Dağıtım/TAFF Pictures-Fabrika Yapım,

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar/AVC Film,

Geri Döndü/MC Film/GSA Film,

Kaygı/Başka Sinema/İFP Film,

Kral Arthur: Kılıç Efsanesi (King Arthur: The Legend of the Sword)/Warner Bros.,

Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu/Mars Dağıtım/Siyah Martı Film,

Salt and Fire: Tuz ve Ateş (Salt and Fire)/Filmartı Film,

Yaratık: Covenant (Alien: Covenant)/The Moments Entertainment,

Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı/Derin Film/Serbest Film,

19 Mayıs 2017,

Aşkın Çekimi (Their Finest)/Bir Film/Fabula Films,

Bahtiyar Bahtıkara/Pinema Film/RNK Film,

Genç Karl Marx (The Young Karl Marx)/Bir Film,

Her Şey Mümkün/Mars Dağıtım/Net Vizyon,

Hızlı ve Tüplü/Özen Film/Mor Yapım,

Kahramanlar Takımı (Monkey King: Hero is Back)/MC Film/Yeni Film,

Kanlı Oyun (Scare Campaign)/Bir Film,

New York Masalı/MC Film/Five Sisters Production,

Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenant)/Mars Dağıtım/Y Production – Es Film,

Saftirik Greg’in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken (Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul)/The Moments Entertainment,

26 Mayıs 2017,

Aşk ve Savaş (On the Milky Road)/Mars Dağıtım/Filma Ltd.,

Bilal: Özgürlüğün Sesi (Bilal: A New Breed of Hero)/Mars Dağıtım/Khan Medya,

Deha (Gifted)/The Moments Entertainment,

Karanlık Görev (Age of Shadows)/Filmartı Film,

Katre: Hainler Daima İçimizde/MC Film/Kuyu Yapım,

Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales – Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge)/UIP Filmcilik,

Sinsiran: Yasak Aşk/Mars Dağıtım/Art İstanbul,

Toz/The Moments Entertainment/Toz Film Production – Galata Film,

Yarının Adı Başka/Özen Film/Delazy Film Yapım,

02 Haziran 2017,

Bambaşka: Başka Bir Aşk Hikayesi/MC Film/Boyoz Akademi,

Bir Damla Aşk/Derin Film/ASY Film,

Kaptan Düşükdon: Destansı İlk Film (Captain Underpants: The First Epic Movie)/The Moments Entertainment,

Nefrin/Sinerji Film/DSS Film,

Sahil Güvenlik (Baywatch)/UIP Filmcilik,

Şeytanın Doğuşu (First Born)/The Moments Entertainment/Siyah Beyaz Film,

Wonder (Wonder Woman)/Warner Bros.,

09 Haziran 2017,

11/Mars Dağıtım/Carat Film,

Bir Nefes (Ein Atem – One Breath)/Filmartı Film,

Çünkü Onu Çok Sevdim/MC Film/REC Star Film,

Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan: Zoraki Kahraman/Mars Dağıtım/BKM Film,

Dokuzuncu Hayat (The 9th Life of Louis Drax)/The Moments Entertainment,

Kedi/Başka Sinema/Bir Film,

Mumya (The Mummy)/UIP Filmcilik,

Prenses ve Kurbağa: Ajanlar İş Başında (The Swan Princess Royally Undercover)/Özen Film,

Vampir Cehennemi: İstila (The Stakelander)/Bir Film/Fabula Films,

16 Haziran 2017,

Arabalar 3 (Cars 3)/UIP Filmcilik,

Deccal 2/Mars Dağıtım/Film Fabrikası,

Eşik (Verge)/Bir Film/Salar Film – Şiyara Film,

Gençlik Başımda Duman (Heartstone)/Başka Sinema/Bir Film,

Sinyalciler: Son Akşam Yemeği/FFD Film/?????,

Sniper: Duvar (The Wall)/The Moments Entertainment,

23 Haziran 2017,

93 Yazı (Summer 1993)/Başka Sinema/Filmartı Film,

Berlin Sendromu (Berlin Syndrome)/Bir Film,

Büyü 2/The Moments Entertainment/Sea Film,

Dağların Ardında (Tramontane)/Filmartı Film,

Kara Gün (Patriots Day)/The Moments Entertainment,

Sarı Sıcak/Başka Sinema/FNR Film – Verba Film,

Tatlı Şeyler/Mars Dağıtım/Mai Film,

Tavşan Okulu (Rabbit School: Guardians of the Golden Egg)/Bir Film,

Transformers 5: Son Şövalye (Transformers: The Last Knight)/UIP Filmcilik,

30 Haziran 2017,

2:22/Bir Film,

Bakıcı (Inconceivable)/Chantier Films,

Hayalet Hikayesi (Personal Shopper)/Kurmaca Film,

Katliam Günü (The Windmill Massacre)/The Moments Entertainment/Siyah Beyaz Film,

Lady Macbeth/Bir Film,

Tam Gaz (Baby Driver)/Warner Bros.,

07 Temmuz 2017,

3 Nesil (3 Generations)/Bir Film/Fabula Films,

Doru/Mars Dağıtım/Anibera Animasyon Film,

Genco/Başka Sinema/Layen Film,

Heliopolis: Keman Öğretmeni (Tudo Que Aprendemos Juntos – Heliopolis: The Violin Teacher)/Filmartı Film,

Mayın (Mine)/FFD Film,

Örümcek Adam: Eve Dönüş (Spider-Man: Homecoming)/Warner Bros.,

Spark: Bir Uzay Macerası (Spark: A Space Tail)/The Moments Entertainment,

The Bye Bye Man/Pinema Film,

14 Temmuz 2017,

Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna (Boonie Bears: The Big Top Secret)/Bir Film,

Çırak (Apprentice)/Bir Film,

Durak/Mars Dağıtım/İkinci Yeni Film,

Fırıldak Kedi Findus (Pettersson und Findus: Kleiner Qualgeist, Grobe Freundschaft)/Özen Film,

Geçmiş/CGV Mars Dağıtım/And Film,

İstisna (The Exception)/Chantier Films,

Korku Tüneli (XX)/Kurmaca Film,

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War For The Planet of the Apes)/The Moments Entertainment,

Planetarium/Bir Film/Fabula Films,

21 Temmuz 2017,

Bezm-i Ezel/MC Film/GSA Film,

Brimstone/FFD Film,

Dunkirk/Warner Bros.,

Dünyada Bir Gece (Night on Earth)/Filmartı Film,

Kiki ile Miki: Alatura/CGV Mars Dağıtım/Filmod Film,

Rock’n Roll/Bir Film,

Ruhlar Evi (Ghost House)/The Moments Entertainment,

Saklambaç: Ölüm Oyunu/CGV Mars Dağıtım/Blackwell Production,

Zombi Ekspresi (Train to Busan)/Bir Film,

27 Temmuz 2017,

Sarışın Bomba (Atomic Blonde)/Chantier Films,

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu (Valerian and the City of a Thousand Planets)/The Moments Entertainment/Movie Box,

28 Temmuz 2017,

Churchill/FFD Film,

Cinayet-i Aşk/Mars Dağıtım/Gitassi Ajans,

Çılgın Kolej/FFD/Blackwell Production,

Davud ve Calût: İnanç Savaşı (David vs. Goliath: Battle of Faith)/Özen Film,

Düzensiz Düzenbazlar/Derin Film/Batı Yapım,

Orman Çetesi (Les As de la Jungle – Jungle Bunch)/Bir Film/Filma Ltd.,

04 Ağustos 2017,

Anne (Kidnap)/Chantier Films,

Balerin ve Afacan Mucit (Ballerina)/CGV Mars Dağıtım/D Productions,

Bırak Kendini (Lasciati Andare – Let Yourself Go)/Filmartı Film,

Cumali Ceber: Allah Seni Alsın/Chantier Films/Retro Production,

Denizde Dehşet (47 Meters Down)/CGV Mars Dağıtım/Limon Yapım,

İki/MC Film/UFP Medya,

İsmail’in Hayaletleri (Les Fantomes d’Ismael – Ismael’s Ghosts)/Başka Sinema/Bir Film,

Kara Kule (The Dark Tower)/Warner Bros.,

11 Ağustos 2017,

Amigos: Meksika Hazinesi/MC Film/AC23 Film,

Bas Gaza (Overdrive)/Chantier Films,

Bilim Kurgu Bölüm 1: Son Savaşçı (Science Fiction Volume One: The Osiris Child)/Bir Film,

Çılgın Banka Soygunu (Vier Gegen Di e Bank)/TME Films/Siyah Beyaz Film,

Her Şey (Everything Everything)/Warner Bros.,

Hizmetçi (The Handmaiden)/Kurmaca Film,

Manifesto/Başka Sinema/Fabula Films,

Mezarcı/CGV Mars Dağıtım/Kuzey Film,

Model (The Model)/Özen Film,

Organik Aşk Hikayeleri/FFD Film/Minus Green Productions,

Sevimli Emojiler (The Mojicons)/CGV Mars Dağıtım/Vişne Production,

18 Ağustos 2017,

Açık Deniz 3: Kafes Dalışı (Cage Dive)/TME Films/Siyah Beyaz Film,

Annabelle: Kötülüğün Doğuşu (Annabelle: Creation)/Warner Bros.,

Avcı’nın İntikamı (The Hunter’s Prayer)/Chantier Films,

B Planı: Yemişim A Planını (Plan B: Scheib Aut Plan A)/Bir Film,

Belalı Tanık (Hitman’s Bodyguard)/Pinema Film,

Dangal/CGV Mars Dağıtım/Filmartı Film,

Doraemon: Buz Devri Macerası (Doraemon: Great Adventure in the Antarctic Kachi Kochi)/Bir Film/Yeni Film,

Semur: Şeytanın Kabilesi/MC Film/Ayhan Ulam Yapım,

Son Portre (Final Portrait)/Başka Sinema/Mars Production,

25 Ağustos 2017,

Çılgın Hırsız 3 (Despicable Me 3)/UIP Filmcilik,

Sadakat Yolunda (Megan Leavey)/CGV Mars Dağıtım/Filmartı Film,

Senin Adın (Kimi No Na Wa – Your Name)/Başka Sinema/Bir Film,

Şanslı Logan (Logan Lucky)/TME Films,

Şansımı Seveyim/UIP Filmcilik/TAFF Pictures,

Terminator 2: Mahşer Günü (Terminator 2: Judgment Day)/Bir Film/Fabula Films (Tekrar vizyon),