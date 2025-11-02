Sahibinden Rahmet’e Antalya’dan İki Ödül: En İyi Senaryo, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü

Emre Sert ile Gözde Yetişkin’in senaryosunu yazarak yönetmenliğini de yaptıkları Sahibinden Rahmet filmi, Antalya’dan iki ödülle döndü. Film, Behlül Dal En İyi İlk Film ile En İyi Senaryo dalında Altın Portakal’a layık görüldü. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Uzun Metraj Yarışması’nda Türkiye prömiyerini yapan Sahibinden Rahmet’in ödüllerini, filmin senaryosunu yazarak yönetmenliğini de yapan Emre Sert ile Gözde Yetişkin aldı.

