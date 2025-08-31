Altın Portakal’da Emek ve Başarı Ödülleri

24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Sinema Emek Ödülü Yazar Feride Çiçekoğlu’na, Genç Sinemacı Başarı Ödülü ise Cansu Baydar’a verilecek. Feride Çiçekoğlu, Ankara Ulucanlar Cezaevi’nde tanıştığı küçük bir çocukla paylaştığı anılar, Uçurtmayı Vurmasınlar adlı kitabına ilham oldu. Kitabı sinemaya uyarlamak isteyen Tunç Başaran ve sanat yönetmeni Jale Başaran’la yaptığı çalışma sürecinde senaryo yazmayı öğrendi. Genç Sinemacı Başarı Ödülü sahibi Cansu Baydar ise Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü mezunu bir sinemacı.

Basın Bülteni

