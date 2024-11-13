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Ankara Film Festivali’nde Yarışma Heyecanı Hızlandı

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35. Ankara Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması filmleri sinemasever izleyiciyle buluştu. Sinan Kesova’nın Büyük Kuşatma, Türker Süer’in Gecenin Kıyısı ve Murat Fıratoğlu’nun Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri adlı filmleri, ekip katılımıyla gösterildi. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin gösterimine, yönetmen Murat Fıratoğlu, oyuncular Fırat Bozan, Güneş Sayın, yapım tasarımcısı Mustafa Haktanır katıldı.

Bir Orkestranın İzinde Ekibi

Büyük Kuşatma Ekibi

Gecenin Kıyısı Ekibi

Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri Ekibi

Köpekle Kurt Arasında Ekibi

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