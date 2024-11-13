Ankara Film Festivali’nde Yarışma Heyecanı Hızlandı

35. Ankara Film Festivali’nde dün, Ulusal Uzun Film Yarışması ve Ankara Filmleri Yarışması filmleri sinemasever izleyiciyle buluştu. Sinan Kesova’nın Büyük Kuşatma, Türker Süer’in Gecenin Kıyısı ve Murat Fıratoğlu’nun Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri adlı filmleri, ekip katılımıyla gösterildi. Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin gösterimine, yönetmen Murat Fıratoğlu, oyuncular Fırat Bozan, Güneş Sayın, yapım tasarımcısı Mustafa Haktanır katıldı.
- Basın Bülteni
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Büyük Kuşatma Ekibi
Gecenin Kıyısı Ekibi
Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri Ekibi
Köpekle Kurt Arasında Ekibi