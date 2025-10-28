Dünyanın İlk Yapay Zekâ Belgeseli Post Truth Altın Portakal’daydı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 27 Ekim Pazartesi günü iki belgesele ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri, dünyada ilk kez tümüyle yapay zekâyla hazırlanan, Alkan Avcıoğlu imzalı Post Truth’tu. Yönetmen Biket İlhan’ın, sinemaya girişinden bugüne uzanan kariyerini konu alan Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan adlı belgesel de seyircinin yoğun ilgisiyle karşılandı. gösterim ardından Biket İlhan ve kızı Nihan Belgin seyircilerin sorularını cevapladı.

Gerçek Ötesi (Post Truth) Filmi Ekibinden



Gerçek Ötesi (Post Truth) Filmi Söyleşisinden



Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan Filmi Ekibi



Sisler Bulvarı’ndan Geçtim: Biket İlhan Filmi Söyleşisinden

