Yerli Yurtsuz’a Altın Portakal’dan Jüri Özel Ödülü

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yönetmenliğini Rıza Oylum’un yaptığı Yerli Yurtsuz belgeseli Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Oylum yaptığı kısa konuşmada, “Bu ödülü kendini yerli ve yurtsuz hisseden herkes için alıyorum.” dedi. Yerli Yurtsuz belgeseli, 4. kuşak demir ustası olan Yervant Demirci’nin Mardin – Derik’te başlayıp İstanbul – Samatya’dan sonra Ermenistan’da devam eden yaşamının izini sürüyor.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.