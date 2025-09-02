62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Başarı Ödülleri Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Başarı Ödülleri, bu yıl Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’ya takdim edilecek. Başarı Ödülü’ne layık görülen oyuncu Merve Dizdar sinema kariyerine Cem Davran ile birlikte rol aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmi ile başladı. Başarı Ödülü’ne layık görülen diğer isim, oyuncu Selahattin Paşalı ise Emin Alper’in Kurak Günler filminde gösterdiği performansla 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı. Aynı yıl 33. Ankara Film Festivali‘nden ve Sinema Yazarları Derneği’nden En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazandı.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.