Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Başvurular Devam Ediyor

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali 24 Ekim – 02 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festivalde, Ulusal Uzun Metraj ile Ulusal Kısa, Ulusal Belgesel Film ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması başvuruları 14 Temmuz 2025’te başlamıştı. Yarışma kategorilerine başvurular 22 Ağustos 2025 Cuma gününe kadar kabul edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal yerli sinemayı destekleyen yapısıyla, üretime katkı sunan fon mekanizmalarıyla ve sinema profesyonellerine sunduğu buluşma alanlarıyla dikkat çekecek. Festival kapsamında gerçekleştirilen yarışma seçkileri ile yenilikçi anlatıları, güçlü öyküleri ve yaratıcı vizyonları sinemaseverle buluşturan Altın Portakal, bu sene de ülke sinemasına ve sinemacılarına katkı sunmayı hedefliyor. Ayrıca, uluslararası alanda Türkiye’nin tanıtımını sağlamak ve filmlerin dünyaya ulaşmasına aracı olmak da festivalin öncelikli amaçları arasında yer alıyor.

Basın Bülteni

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