Haberler

Türk Sinemasının Yeni Filmleri Film Forum’da Belirlendi

Yorum yapın

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum, iki günlük dopdolu bir maratonun ardından bu akşam Hotel Su’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Work In Progress Jürisi ve Pitching Jürisi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Film Forum’dan destek alan projeler belirlendi. Geleceğin filmleri, yolculuklarına başlamak üzere Altın Portakal’dan desteklerini aldı.

Esel Oral

Firuze Abdülazizoğlu

Firuze Abdülazizoğlu – Şehnaz Uğur

Murat Çiçek

90 Saniyede Duygu Filmi Söyleşisinden

Garagoyun Filmi Söyleşisinden

Köpekler İçin Gece Müziği Filmi Söyleşisinden

Perşembe Gecesi Çok Karanlık Filmi Söyleşisinden

Sucuk Olmak Filmi Söyleşisinden

Nefes Polat Atölyesinden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir