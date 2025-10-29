Türk Sinemasının Yeni Filmleri Film Forum’da Belirlendi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum, iki günlük dopdolu bir maratonun ardından bu akşam Hotel Su’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Work In Progress Jürisi ve Pitching Jürisi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Film Forum’dan destek alan projeler belirlendi. Geleceğin filmleri, yolculuklarına başlamak üzere Altın Portakal’dan desteklerini aldı.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Esel Oral



Firuze Abdülazizoğlu



Firuze Abdülazizoğlu – Şehnaz Uğur



Murat Çiçek



90 Saniyede Duygu Filmi Söyleşisinden



Garagoyun Filmi Söyleşisinden



Köpekler İçin Gece Müziği Filmi Söyleşisinden



Perşembe Gecesi Çok Karanlık Filmi Söyleşisinden



Sucuk Olmak Filmi Söyleşisinden



Nefes Polat Atölyesinden

