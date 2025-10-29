Türk Sinemasının Yeni Filmleri Film Forum’da Belirlendi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen ortak yapım ve proje geliştirme platformu Film Forum, iki günlük dopdolu bir maratonun ardından bu akşam Hotel Su’da gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Work In Progress Jürisi ve Pitching Jürisi’nin yaptığı değerlendirmeler sonucunda bu yıl Film Forum’dan destek alan projeler belirlendi. Geleceğin filmleri, yolculuklarına başlamak üzere Altın Portakal’dan desteklerini aldı.
