Görünenin Ötesini Araştıran Belgeseller, Altın Portakal’daydı

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Belgesel Yarışma filmleri gösterimleri de devam ediyor. Festivalde bugün, demir ustası Yervant Demirci’nin hayatını anlatan Yerli Yurtsuz, gizemli sanatçı Mehmed Siyah Kalem hakkındaki Üstad Mehmed Siyah Kalem ve grafik tasarımcı Birol Bayram’ı ele alan Kitabın Rüyası belgeselleri gösterildi. Yerli Yurtsuz’un yönetmeni Rıza Oylum, yapımcısı Murat Yıldırım ve kurgucusu Ali Moslemi soruları cevapladı.
- Basın Bülteni
- Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.
Kitabın Rüyası Filmi Ekibi
Kitabın Rüyası Filmi Ekibi
Kitabın Rüyası Filmi Söyleşisinden
Üstad Mehmet Siyah Kalem Filmi Ekibi
Üstad Mehmet Siyah Kalem Filmi Ekibi
Üstad Mehmet Siyah Kalem Filmi Söyleşisinden
Yerli Yurtsuz Filmi Ekibi
Yerli Yurtsuz Filmi Söyleşisinden