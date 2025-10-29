Ulusal Yarışmanın İki Finalisti, Tavşan İmparatorluğu ve Aldığımız Nefes, Antalya’da Seyirciyle Buluştu

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma heyecanı bugün, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu ve Şeyhmus Altun’un yönettiği Aldığımız Nefes filmleriyle devam etti. Tavşan İmparatorluğu, devletten maaş alabilmek uğruna, babası Beko tarafından, zorla engelli taklidi yaptırılan Musa’nın, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Aldığımız Nefes Filmi Ekibi
Aldığımız Nefes Filmi Söyleşisinden
Tavşan İmparatorluğu Filmi Ekibi
Tavşan İmparatorluğu Filmi Söyleşisinden