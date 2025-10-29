Haberler

Ulusal Yarışmanın İki Finalisti, Tavşan İmparatorluğu ve Aldığımız Nefes, Antalya’da Seyirciyle Buluştu

Yorum yapın

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Yarışma heyecanı bugün, Seyfettin Tokmak’ın yönettiği Tavşan İmparatorluğu ve Şeyhmus Altun’un yönettiği Aldığımız Nefes filmleriyle devam etti. Tavşan İmparatorluğu, devletten maaş alabilmek uğruna, babası Beko tarafından, zorla engelli taklidi yaptırılan Musa’nın, kendisi gibi doğasından koparılıp tazı yarışlarında yem olarak kullanılan yaban tavşanlarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Beren Saat

Aldığımız Nefes Filmi Ekibi

Aldığımız Nefes Filmi Söyleşisinden

Tavşan İmparatorluğu Filmi Ekibi

Tavşan İmparatorluğu Filmi Söyleşisinden

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir