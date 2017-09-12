29. Ankara Uluslararası Film Festivali

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Uluslararası Film Festivali, 19 – 29 Nisan 2018 tarihleri arasında 29. kez gerçekleştirilecek. Ulusal uzun, belgesel ve kısa film yarışmalarını ilk yılından beri sürdüren festival, 02 Ocak 2018 tarihinden itibaren yeni başvurularını almaya başlayacak. Bu yıl ulusal uzun film yarışması kapsamındaki filmlerde festival tarihinden önce Ankara’da herhangi bir özel gösterimde veya başka festivallerde gösterilmemiş olma şartı aranacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve ulusal uzun metraj film projelerine sağlanan proje geliştirme desteği de bu yıl da devam edecek.

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