29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Cemal ve Kayıp Adlı Projelere Verildi

29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteğinde 30’ar bin liralık ödüle değer görülen projeler açıklandı. Desteğe başvuran 75 proje arasından 10 proje ön elemeyi geçti. Yönetmen İlksen Başarır, yapımcı Emre Oskay ile yönetmen Tunç Şahin’den oluşan seçici kurul proje sahipleriyle toplantılar yaptı. Mehmet Emin Timur’un Cemal ve Sertaç Yıldız ile Çiğdem Mazlum’un Kayıp adlı projelerine 60.000 TL destek verildi.

Basın Bülteni

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İrfan Demirkol



Tunç Şahin

