29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nden Genç Sinemacılara 60.000 TL Proje Geliştirme Desteği

29. Ankara Uluslararası Film Festivali sinemamızın gelişimine katkıda bulunmaya devam ediyor. Festival sinemamızın yeni yaratıcılarına, senaryo aşamasındaki ulusal uzun kurmaca yapımlar için “Proje Geliştirme Desteği” verilecek. İlk ya da ikinci filmini çekecek olan yönetmenler festivalin “Proje Geliştirme Desteği” bölümüne başvurabilecek. Ön elemeyi geçen projelerin yönetmenleri seçici kurul üyeleriyle bir araya gelecekler. Seçici kurul en iyi iki projeye 60.000 TL maddi destek verecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.