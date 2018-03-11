29. Ankara Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzun Yarışma Filmleri Belli Oldu

29. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuran 31 film arasından Aynur Çıray, Şenay Aydemir ve Şeyma Balcı’dan oluşan ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucu ön elemeyi geçen 10 film belirlendi. Onur Ünlü, Tayfun Pireselimoğlu ve Ümit Ünal’ın yeni filmlerinin birlikte yarışacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na, Tolga Karaçelik’in Sundance Film Festivali’nden En İyi Film ödülü alan Kelebekler, Berlinale Generation 14plus bölümünde yarışmış olan Banu Sıvacı’nın Güvercin, Berlinale Forum bölümünde dünya prömiyeri yapan Burak Çevik yönettiği Tuzdan Kaide filmleri de katılacak.

Basın Bülteni

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