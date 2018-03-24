Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği ve Muhammet Uzuner, Baran Şükrü Babacan, Güler Ökten ile Muhammed Cangören’in oynadığı Halef, önümüzdeki aylarda ????? dağıtımıyla Fikirtepe Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Portakal hasadı için Adana’ya, annesinin yanına gelen Mahir, karşısında beklemediği bir misafir bulur: Yıllar önce bir kaza sonucu ölen abisinin reenkarnasyonu olduğunu iddia eden Halef. Uzak durmaya çalışsa da, farklı vesilelerle bir araya gelmek zorunda kaldığı Halef’in çocukluk yıllarına dair anlattıkları, Mahir’in kafasını karıştıracaktır. İki kardeşin öyküsü, başladığı yerde bitecektir.

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