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Ankara Film Festivali’nde Efsane Oyuncu ve Yönetmenlerin Anısını Bulvar Loft Yaşatacak

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Akfen İnşaat, Ankara’da yapımına devam ettiği Bulvar Loft projesi ile sanata da desteğini sürdürüyor. Bulvar Loft, 19 – 29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde aramızdan ayrılan ünlü sanatçıların anılarının yaşatılacağı Anısına film seçkisinin sponsoru oldu. Büyülüfener Sineması’nda 4 filmin gösterileceği seçkide George A. Romero’nun Yaşayan Ölülerin Gecesi, Münir Özkul’un A Ay, Jeanne Moreau’nun Unutulmayan Sevgili ve Ingmar Bergman’ın Yedinci Mühür adlı kült filmleri gösterilecek.

Barış Barçak
(Akfen Danışmanlık ve Proje Geliştirme Genel Müdürü)

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