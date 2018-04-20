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29. Ankara Uluslararası Film Festivali, MEB Şura Salonu’nda Gerçekleştirilen Görkemli Bir Açılış Töreni ile Başladı

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29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin açılış törenine Ankaralı festival takipçileri yoğun ilgi gösterdi. Festival kapsamında yapılan ulusal yarışmaların ve dünya festivallerinden filmlerin yer aldığı özel seçkilerin tanıtıldığı gecede bu yılın Onur Ödülleri de sahiplerine takdim edildi. Aziz Nesin Emek Ödülü’nü önemli filmlerin başrollerinde ve yan rollerinde samimi karakterler yaratmış oyuncu Menderes Samancılar’a genç oyuncu Alper Saldıran takdim etti. Sanat Çınarı Ödülü’nü çok yönlü sanatçı kişiliğiyle genç sanatçılara ilham veren duayen sanatçı Rüştü Asyalı, oyuncu Bennu Yıldırımlar’ın elinden aldı.

Alper Saldıran – Menderes Samancılar

Bennu Yıldırımlar – Rüştü Asyalı

Elif Dağdeviren – Semire Ruken Öztürk

Menderes Samancılar

Rüştü Asyalı

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