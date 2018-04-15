Güney Sudan Sinemasının İlk Filmi Ankara Film Festivali’nde

Yedi yıl önce bağımsızlığını kazanan, son BM üyesi, Günay Sudan sinemasının ilk filmi olan Kifaya’nın 29. Ankara Uluslararası Film Festivali yolculuğu aynı zamanda ülke sinemasının ilk uluslararası deneyimi olacak. 38 dakikalık Kifaya filmi ülkedeki imkansızlıklar nedeniyle 2017 yılında el kamerası ile çekilmiş. Film normal yaşam koşullarının bile insanlarına zorluklar yaşattığı Güney Sudan’da, çocuk ve yetişkin engelli bireylerin yaşadığı fiziki, sosyal ve psikolojik sıkıntıları anlatıyor. Juba Uluslararası Film Festivali’nin kurucuları olan, Kifaya filminin yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncuları Alex Joseph ve Moses Mouter, festivalin daveti üzerine Ankara’ya gelmeye hazırlanıyor.

Basın Bülteni

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